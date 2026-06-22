Apple поднимет цены на iPhone, iPad и Mac раньше, чем вы думали: вот 3 доказательства

Миша Королев

На прошлой неделе Apple сделала редкое предупреждение. Компании придется поднять цены на свои устройства, и виной всему нехватка оперативной памяти. Тим Кук не стал называть ни масштаб подорожания, ни сроки, а такая недосказанность только подогрела разговоры о том, что рост окажется и заметным, и совсем близким. О том, что глава Apple предупредил о подорожании, мы уже рассказывали, но теперь у этой истории появились новые подробности.

Apple готова поднять цены уже сейчас. Фото.

Apple готова поднять цены уже сейчас

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Как дефицит памяти влияет на стоимость устройств Apple

Новость Кук озвучил в интервью The Wall Street Journal. По его словам, повышение цен стало неизбежным: Apple старается сдерживать рост издержек и не перекладывать его на покупателей, но удерживать прежние ценники дальше уже не выходит.

Главная причина кроется в дефиците оперативной памяти. Спрос на чипы со стороны индустрии искусственного интеллекта взлетел, а вместе с ним поднялись и закупочные цены. Это бьет по себестоимости почти всей техники Apple, от iPhone до Mac. Похожая картина и с флеш-памятью, на которой хранятся ваши фото и приложения.

Как дефицит памяти влияет на стоимость устройств Apple. Тим Кук предупредил о подорожании, но все думали, что не сиюминутном. Фото.

Тим Кук предупредил о подорожании, но все думали, что не сиюминутном

Дефицит этот не сиюминутный. Производители памяти переключают мощности на самые прибыльные заказы для дата-центров, и быстрого разворота ждать не приходится. Значит, давление на цены сохранится не один квартал.

Важен и сам факт такого заявления. Apple обычно не предупреждает о подорожании заранее, поэтому публичные слова Кука читаются как сигнал: рост может быть совсем не символическим. Пока это лишь обещание без конкретных цифр и дат, так что любые оценки масштаба остаются не более чем догадками.

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Когда могут вырасти цены на iPhone и Mac в 2026 году

Сначала многие решили, что Кук готовит публику к новым ценникам на iPhone 18 Pro, который ждут в сентябре. Логика простая: предупредить заранее значит дать людям свыкнуться с мыслью. Тем более новую цену iPhone 18 Pro эксперты уже прикинули, и она явно не порадует.

Когда могут вырасти цены на iPhone и Mac в 2026 году. Дожидаться выхода iPhone 18 Pro никто не будет. Фото.

Дожидаться выхода iPhone 18 Pro никто не будет

Но Марк Гурман из Bloomberg смотрит на это иначе. Он считает, что повышение совсем близко, иначе говорить о нем прямо сейчас не было бы смысла. Гурман напомнил и про скорую распродажу Apple к новому учебному году: связать два события вполне логично. По его мнению, цены вырастут скоро, а не осенью.

Стоит вспомнить и привычки самой Apple. Базовые цены на iPhone в США компания держала на одном уровне годами и трогала их крайне редко. Если Кук решился заговорить о росте вслух, повод действительно серьезный.

Оговорка тут важная. Гурман не ссылается на инсайдеров и прямо называет это своим предположением. Так что перед нами не утечка, а обоснованная версия, и обсуждать ее стоит именно как версию, а не как подтвержденный факт.

Почему Apple может изменить стоимость устройств до презентации iPhone 18

Почему Apple может изменить стоимость устройств до презентации iPhone 18. Apple готова поднять цены и на iPhone 17. Фото.

Apple готова поднять цены и на iPhone 17

Почему скорый рост выглядит правдоподобно? Если присмотреться, набирается как минимум три весомые причины, и каждая работает против того, чтобы тянуть до осени.

  • Apple годами бережет высокую маржу, то есть прибыль с каждого устройства. Дефицит памяти бьет по ней прямо сейчас, поэтому ранняя правка ценников выглядит логичным шагом.
  • Джон Тернус возглавит компанию 1 сентября. Стартовать с новости о подорожании не лучшая идея, а привязка роста цен к презентации новых iPhone смазала бы впечатление от анонса.
  • В следующем месяце выйдет отчет за третий квартал. Вряд ли Кук захочет завершать свою работу на ноте снижения прибыли.

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Если эта логика верна, цены могут вырасти совсем скоро, не дожидаясь осенней сцены.

Как возможное подорожание Apple повлияет на цены в России

Если вы и так присматривались к актуальным моделям Apple, вывод напрашивается сам собой. Планировали взять существующее устройство, а не ждали новое поколение? Тогда тянуть, пожалуй, не стоит. На этот случай у нас собрана подборка айфонов, которые стоит купить, пока ценники не поползли вверх.

Как возможное подорожание Apple повлияет на цены в России. Естественно, подорожание не обойдет стороной и нашу страну. Фото.

Естественно, подорожание не обойдет стороной и нашу страну

При этом держите в голове два ограничения. Во-первых, речь о ценах самой Apple на ее домашних рынках, и точных цифр пока нет. Во-вторых, в России стоимость техники Apple и без того зависит от курса, наценки продавцов и канала поставки. Так что ценник гарантировано пойдет вверх.

Добавьте сюда и логистику. Пока официальные продажи в стране ограничены, итоговый ценник складывается из множества звеньев, поэтому связь между решениями Apple и цифрами в наших магазинах далеко не прямая. Грубо говоря, даже если Apple поднимет ценники завтра, у нас это аукнется не мгновенно, а по мере обновления партий товара.

Что отслеживать на практике? Курс рубля, акции крупных ритейлеров и предложения по eSIM, если берете аппарат под зарубежные сим-карты. Иногда выгоднее поймать локальную скидку, чем гадать о планах Apple.

Стоит ли покупать технику Apple сейчас или подождать

Подорожание может затронуть текущие модели iPhone, Mac и iPad

Подорожание может затронуть текущие модели iPhone, Mac и iPad

Паниковать точно рано: пока есть только слова Кука о неизбежном росте и догадки аналитиков о сроках. Конкретных цифр, дат и списка моделей никто так и не озвучил, поэтому громкие выводы пока преждевременны.

Собирались купить актуальный iPhone, Mac или iPad в ближайшее время? Тогда откладывать особого смысла нет, дешевле эти модели вряд ли станут. А вот если вы целились в новое поколение, спешка ни к чему: следующие устройства все равно выйдут уже по обновленным ценам, и торопиться из-за слухов не стоит.

И последнее. Решать стоит не по заголовкам новостей, а по своим задачам. Нужен телефон прямо сейчас, старый еле дышит? Берите спокойно. Готовы подождать пару месяцев ради нового дизайна? Тогда лишняя суета вам ни к чему.

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