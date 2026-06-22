Apple поднимет цены на iPhone, iPad и Mac раньше, чем вы думали: вот 3 доказательства

На прошлой неделе Apple сделала редкое предупреждение. Компании придется поднять цены на свои устройства, и виной всему нехватка оперативной памяти. Тим Кук не стал называть ни масштаб подорожания, ни сроки, а такая недосказанность только подогрела разговоры о том, что рост окажется и заметным, и совсем близким. О том, что глава Apple предупредил о подорожании, мы уже рассказывали, но теперь у этой истории появились новые подробности.



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Как дефицит памяти влияет на стоимость устройств Apple

Новость Кук озвучил в интервью The Wall Street Journal. По его словам, повышение цен стало неизбежным: Apple старается сдерживать рост издержек и не перекладывать его на покупателей, но удерживать прежние ценники дальше уже не выходит.

Главная причина кроется в дефиците оперативной памяти. Спрос на чипы со стороны индустрии искусственного интеллекта взлетел, а вместе с ним поднялись и закупочные цены. Это бьет по себестоимости почти всей техники Apple, от iPhone до Mac. Похожая картина и с флеш-памятью, на которой хранятся ваши фото и приложения.

Дефицит этот не сиюминутный. Производители памяти переключают мощности на самые прибыльные заказы для дата-центров, и быстрого разворота ждать не приходится. Значит, давление на цены сохранится не один квартал.

Важен и сам факт такого заявления. Apple обычно не предупреждает о подорожании заранее, поэтому публичные слова Кука читаются как сигнал: рост может быть совсем не символическим. Пока это лишь обещание без конкретных цифр и дат, так что любые оценки масштаба остаются не более чем догадками.

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Когда могут вырасти цены на iPhone и Mac в 2026 году

Сначала многие решили, что Кук готовит публику к новым ценникам на iPhone 18 Pro, который ждут в сентябре. Логика простая: предупредить заранее значит дать людям свыкнуться с мыслью. Тем более новую цену iPhone 18 Pro эксперты уже прикинули, и она явно не порадует.

Но Марк Гурман из Bloomberg смотрит на это иначе. Он считает, что повышение совсем близко, иначе говорить о нем прямо сейчас не было бы смысла. Гурман напомнил и про скорую распродажу Apple к новому учебному году: связать два события вполне логично. По его мнению, цены вырастут скоро, а не осенью.

Стоит вспомнить и привычки самой Apple. Базовые цены на iPhone в США компания держала на одном уровне годами и трогала их крайне редко. Если Кук решился заговорить о росте вслух, повод действительно серьезный.

Оговорка тут важная. Гурман не ссылается на инсайдеров и прямо называет это своим предположением. Так что перед нами не утечка, а обоснованная версия, и обсуждать ее стоит именно как версию, а не как подтвержденный факт.

Почему Apple может изменить стоимость устройств до презентации iPhone 18

Почему скорый рост выглядит правдоподобно? Если присмотреться, набирается как минимум три весомые причины, и каждая работает против того, чтобы тянуть до осени.

Apple годами бережет высокую маржу , то есть прибыль с каждого устройства. Дефицит памяти бьет по ней прямо сейчас, поэтому ранняя правка ценников выглядит логичным шагом.

, то есть прибыль с каждого устройства. Дефицит памяти бьет по ней прямо сейчас, поэтому ранняя правка ценников выглядит логичным шагом. Джон Тернус возглавит компанию 1 сентября . Стартовать с новости о подорожании не лучшая идея, а привязка роста цен к презентации новых iPhone смазала бы впечатление от анонса.

. Стартовать с новости о подорожании не лучшая идея, а привязка роста цен к презентации новых iPhone смазала бы впечатление от анонса. В следующем месяце выйдет отчет за третий квартал. Вряд ли Кук захочет завершать свою работу на ноте снижения прибыли.

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Если эта логика верна, цены могут вырасти совсем скоро, не дожидаясь осенней сцены.

Как возможное подорожание Apple повлияет на цены в России

Если вы и так присматривались к актуальным моделям Apple, вывод напрашивается сам собой. Планировали взять существующее устройство, а не ждали новое поколение? Тогда тянуть, пожалуй, не стоит. На этот случай у нас собрана подборка айфонов, которые стоит купить, пока ценники не поползли вверх.

При этом держите в голове два ограничения. Во-первых, речь о ценах самой Apple на ее домашних рынках, и точных цифр пока нет. Во-вторых, в России стоимость техники Apple и без того зависит от курса, наценки продавцов и канала поставки. Так что ценник гарантировано пойдет вверх.

Добавьте сюда и логистику. Пока официальные продажи в стране ограничены, итоговый ценник складывается из множества звеньев, поэтому связь между решениями Apple и цифрами в наших магазинах далеко не прямая. Грубо говоря, даже если Apple поднимет ценники завтра, у нас это аукнется не мгновенно, а по мере обновления партий товара.

Что отслеживать на практике? Курс рубля, акции крупных ритейлеров и предложения по eSIM, если берете аппарат под зарубежные сим-карты. Иногда выгоднее поймать локальную скидку, чем гадать о планах Apple.

Стоит ли покупать технику Apple сейчас или подождать

Паниковать точно рано: пока есть только слова Кука о неизбежном росте и догадки аналитиков о сроках. Конкретных цифр, дат и списка моделей никто так и не озвучил, поэтому громкие выводы пока преждевременны.

Собирались купить актуальный iPhone, Mac или iPad в ближайшее время? Тогда откладывать особого смысла нет, дешевле эти модели вряд ли станут. А вот если вы целились в новое поколение, спешка ни к чему: следующие устройства все равно выйдут уже по обновленным ценам, и торопиться из-за слухов не стоит.

И последнее. Решать стоит не по заголовкам новостей, а по своим задачам. Нужен телефон прямо сейчас, старый еле дышит? Берите спокойно. Готовы подождать пару месяцев ради нового дизайна? Тогда лишняя суета вам ни к чему.