Как iPhone держит заряд на iOS 27.2: сравнили с iOS 27.0.1 и iOS 26.2 и удивились результатам

Я уже рискнул обновить свой iPhone до iOS 27.2 и пока не пожалел. Банковские приложения работают, связь не отваливается, да и батарея вроде бы ведет себя нормально. Но личные ощущения — одно, а цифры — совсем другое. Тем более что первые тесты новой прошивки уже появились, и результаты оказались куда интереснее, чем можно было ожидать. Некоторые айфоны повели себя настолько странно, что хочется перепроверить цифры. Давайте разберемся, как iOS 27.2 влияет на автономность, что изменилось по сравнению с предыдущими версиями и есть ли смысл откладывать обновление.



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Шесть айфонов разрядили до нуля. Вот что получилось

Проверкой снова занялся блогер iAppleBytes, который регулярно испытывает разные версии iOS на одних и тех же смартфонах. На этот раз в тесте участвовали шесть моделей: от старенького iPhone SE 2020 до iPhone 16. Такой разброс позволяет посмотреть, как новая система ведет себя на устройствах разных поколений.

Кстати, iOS 27.1 мы пропускаем не случайно. Это обновление досталось iPhone Duo, поэтому для обычных айфонов логичнее взять предыдущую версию iOS 27.0.1 и прошлогоднюю iOS 26.2. Так будет понятнее, насколько изменилась автономность за последние недели и за целый год.

Условия испытания привычные. Смартфоны заряжают до 100%, выставляют одинаковую яркость и запускают тест Geekbench Battery Test, который нагружает устройства до полной разрядки. По итогам получаются два показателя: время работы и количество баллов. Вот результаты тестирования iOS 27.2:

iPhone SE 2020 — 3 часа 13 минут, 1922 балла.

iPhone 11 — 4 часа 50 минут, 2893 балла.

iPhone 12 — 5 часов 40 минут, 3396 баллов.

iPhone 13 — 6 часов 38 минут, 3980 баллов.

iPhone 15 — 7 часов 44 минуты, 4640 баллов.

iPhone 16 — 13 часов 56 минут, 8360 баллов.

Дольше всех ожидаемо продержался iPhone 16, который почти добрался до 14 часов. Следом расположился iPhone 15, хотя разница между ними получилась огромной. А вот iPhone 13 неожиданно приблизился к более новой модели. Но сами по себе эти цифры мало что говорят. Гораздо интереснее посмотреть, сколько те же устройства работали раньше.

Одни потеряли почти час, а другой внезапно прибавил

Для сравнения возьмем результаты предыдущего тестирования iOS 27.0.1. А чтобы оценить изменения за год, добавим замеры iOS 26.2.

Модель iOS 27.2 iOS 27.0.1 iOS 26.2 iPhone SE 2020 3:13 3:16 3:28 iPhone 11 4:50 5:18 4:38 iPhone 12 5:40 5:47 5:46 iPhone 13 6:38 5:16 6:53 iPhone 15 7:44 8:45 8:08 iPhone 16 13:56 14:45 14:56

Главный сюрприз — iPhone 13. На iOS 27.0.1 он выдерживал всего 5 часов 16 минут, а теперь продержался 6 часов 38 минут. Прибавка составила целых 82 минуты. Правда, прошлогодний результат все равно оказался на 15 минут лучше.

С остальными ситуация не такая приятная:

iPhone SE 2020 потерял всего 3 минуты относительно iOS 27.0.1. Это практически незаметно.

iPhone 11 стал работать на 28 минут меньше, зато обошел собственный результат на iOS 26.2 на 12 минут.

iPhone 12 потерял 7 минут. Здесь никаких серьезных перемен.

iPhone 15 просел сразу на 61 минуту. Это самый большой минус среди участников.

iPhone 16 стал разряжаться на 49 минут раньше и впервые в нашем сравнении не дотянул до 14 часов.

Получается любопытная картина. iPhone 13 отыграл прежнюю потерю автономности, а более новые iPhone 15 и 16, наоборот, стали работать меньше. Впрочем, делать выводы об ухудшении всех устройств по одному испытанию рано.

Почему цифры в тестах не всегда совпадают с жизнью

Если ваш iPhone 15 после обновления не потерял час автономности, это нормально. Блогер запускает тяжелую нагрузку без остановки, а мы пользуемся смартфонами совсем иначе. Проверяем сообщения, фотографируем, слушаем музыку и периодически убираем телефон в карман. Кроме того, на результат влияет состояние аккумулятора. Два одинаковых айфона с разным износом батареи могут показывать совершенно разное время работы. Поэтому не стоит воспринимать тест как точный прогноз для своего устройства.

Обсудить результаты можно в наших чатах в Telegram и МАКС.

Есть и еще один момент. После установки большой версии iOS телефон некоторое время выполняет дополнительные задачи в фоне. Из-за этого он может сильнее нагреваться и быстрее разряжаться. Так что, держите при себе повербанк: эта компактная портативка ORICO выручит вас в любой ситуации. Точнее ваш Айфон и даже Apple Watch: 5000 мАч как раз хватит на полную зарядку.

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Я бы подождал хотя бы пару дней после обновления, прежде чем делать выводы. Если за это время расход не пришел в норму, стоит проверить статистику аккумулятора в настройках. Возможно, больше всего энергии потребляет какое-нибудь приложение, а сама прошивка тут ни при чем.

Обновляться все-таки стоит, и дело не только в батарее

Несмотря на отдельные просадки, я бы не стал отказываться от iOS 27.2 только из-за этого теста. Тем более что у обновления есть куда более важная причина для установки.

Apple закрыла в iOS 27.2 больше 160 уязвимостей. Это серьезный аргумент в пользу новой системы, даже если ваш айфон сейчас работает без единой ошибки. Безопасность важнее нескольких минут автономности, особенно когда речь идет о смартфоне с банковскими приложениями и личными данными.

При этом обновление не обязательно всем понравится. Некоторые функции в России недоступны, а владельцам старых моделей важнее стабильность, чем новые возможности. Если сомневаетесь, мы уже сравнили iOS 27.2 и iOS 26.7.2 и объяснили, какую систему лучше выбрать. Это особенно пригодится тем, кто не хочет переходить на новую ветку iOS.

Что касается автономности, результаты получились неоднозначными. iPhone 13 заметно прибавил, iPhone 12 почти не изменился, а iPhone 15 и 16 показали снижение. Но это пока один набор испытаний, а не гарантия такого же поведения каждого смартфона. Если ваш айфон исправно работает и батарея не доставляет проблем, причин для паники тоже нет. А вот тем, кто рассчитывал получить дополнительные часы работы только благодаря новой прошивке, лучше не строить больших ожиданий.