У iPhone Duo новая проблема с экраном. Теперь на нем появляются странные розовые квадраты

Если вы уже раскрыли свой iPhone Duo и любуетесь большим экраном, этот ролик лучше посмотреть до того, как вы его снова сложите. Мы уже писали, что внутренние экраны Duo трескаются по сгибу, и Apple даже разослала сервисам отдельную инструкцию. Не прошло и недели, как в сети всплыла новая жалоба, и на этот раз экран не треснул. Он просто начал показывать то, чего на странице нет. Я покадрово разобрал девятисекундное видео и заметил деталь, которая многое говорит о природе сбоя. Ниже расскажу, что именно происходит на экране, похоже ли это на брак и как проверить собственный складной айфон.



Девять секунд на странице нового MacBook Pro

Видео опубликовал пользователь X Tarun Vats 31 октября с короткой подписью про новый баг iPhone Duo. На момент написания ролик набрал почти 16 тысяч просмотров. Сюжет простой: смартфон лежит раскрытым на диване, в Safari открыта страница MacBook Pro на американском сайте Apple, с карточками модели с экраном PROLED XDR за 2899 долларов и 14-дюймовой версии на M6 за 1999 долларов.

Первые несколько секунд все выглядит нормально. Потом в левом верхнем углу внутреннего экрана на мгновение вспыхивает ярко-розовый квадрат, похожий на кусок решетки из пикселей. Через секунду он пропадает. А под конец ролика розовые прямоугольники ложатся уже прямо на картинку с ноутбуками, и розовым подсвечиваются отдельные слова в описании модели. На последнем кадре текст под картинкой выглядит так, будто его закрасили маркером.

Зато показательно то, чего на видео нет. Артефакты держатся доли секунды и не остаются на одном месте. Нет постоянной полосы, нет мертвой зоны по линии сгиба, нет трещин. Сбой появляется только в верхней части экрана, там, где на странице крутится анимация с новыми MacBook Pro.

Розовые квадраты больше похожи на сбой отрисовки, чем на трещину

Сразу оговорюсь: причину не знает пока никто, включая автора видео. Apple ролик не комментировала, а в подписи к видео нет ни слова о том, связан ли сбой с программным обеспечением, с конкретной веб-страницей или с самим экраном. Поэтому дальше будут не выводы, а наблюдения.

Трещина внутренней матрицы выглядит иначе. У тех, кто столкнулся с ней в первые дни продаж, по сгибу появлялась тонкая линия, рядом гасли пиксели, и это никуда не уходило: дефект был виден на любом экране, в любом приложении. Даже зеленая полоса, которую один владелец заметил на внешнем дисплее 28 октября, держалась на месте, пока он смотрел короткие ролики.

Здесь же артефакты прыгают по экрану и совпадают с тяжелой анимацией на сайте. Яркий розовый цвет в виде блоков — классическая картина, когда графический процессор не успевает или ошибается при отрисовке кадра. Похожие розовые вспышки владельцы iPhone 12 и iPhone 13 видели после программных сбоев, и в случае с iPhone 13 проблему тогда списали на ошибку iOS. Но и тут без гарантий: шлейф или контроллер экрана тоже умеют выдавать мусор, только обычно на всей площади, а не кусками поверх одной картинки.

Если вам кажется, что после последнего апдейта складной айфон в целом ведет себя странно, загляните в наш разбор, что поменялось в iOS 27.2. Какая версия системы стоит на смартфоне из ролика, автор не уточнил, а это сейчас главный недостающий кусок.

Apple пока говорит только о трещинах

Официальная позиция у компании есть, но касается она другой проблемы. Apple признала, что внутренние экраны треснули у небольшого числа устройств, и назвала это не массовым дефектом. По данным китайского портала MyDrivers, розничным магазинам и авторизованным сервисам разослали единый регламент диагностики: если повреждение подтверждается, смартфон ремонтируют или меняют на новый по обычной гарантийной процедуре. Владельцам с треснувшим экраном Apple советует обращаться в поддержку или AppleCare.

Фон вокруг Duo от этого спокойнее не стал. Сотрудник Foxconn заявил, что из-за производственных ограничений Apple ослабила часть стандартов контроля качества. Корейская FineMTEC, которую называют поставщиком шарнира, отвергла причастность к поломкам экранов и пригрозила судами. А Samsung не упустила случая и прошлась по трещинам складного айфона прямо на улицах.

На этом фоне любое видео со словами «iPhone Duo» и «баг» разлетается моментально, даже если речь о единичном случае. Пока розовые артефакты показал ровно один человек, и мне не удалось найти вторую такую же запись. Выглядит неприятно, но называть это новым массовым дефектом пока рано.

Хотите узнать, чем закончится история с экранами Duo? Новые подробности мы публикуем в наших каналах в Telegram и МАКС, как только Apple или пользователи дают повод.

Проверить свой Duo можно за пять минут

Если вы купили Duo в России, гарантия у вас от магазина, а не от Apple: официально компания здесь технику не продает и AppleCare не работает. При этом складной айфон, как мы уже выяснили, заметно подешевел за первую неделю продаж, и многие брали его у небольших продавцов. Поэтому дефект лучше поймать, пока срок возврата у магазина еще не истек.

Главная хитрость здесь в скриншоте в момент сбоя. Снимок экрана сохраняет то, что нарисовала система, а не то, что показала матрица. Если розовые блоки видны и на скриншоте, ошибка программная. Если на скриншоте все чисто, а на экране мусор, виновато железо. Порядок действий такой:

Обновите iPhone Duo до последней версии iOS: Настройки — Основные — Обновление ПО. Откройте в Safari тяжелую страницу с анимацией, например ту же страницу MacBook Pro на сайте Apple, и полистайте ее раскрытым смартфоном. Если увидите артефакты, сразу сделайте скриншот или включите запись экрана в Пункте управления. Поставьте однотонные обои черного, белого и красного цвета и осмотрите экран целиком, особенно область сгиба и углы. Сделайте принудительную перезагрузку: нажмите и отпустите кнопку громкости вверх, затем вниз, и держите боковую кнопку до появления логотипа Apple.

Если после перезагрузки и обновления сбой не возвращается, скорее всего, это был разовый глюк системы. Если розовые блоки появляются снова и при этом их нет на скриншотах, снимите видео и несите смартфон продавцу вместе с записью: так спорить о гарантии будет проще. Видели что-то похожее на своем Duo? Присылайте видео в наш чат в Telegram или МАКС, вместе разберемся, баг это или брак.

И пока история с экранами не закончилась, складной айфон лучше беречь. Защитные пленки на внешний экран Duo и плотные чехлы-книжки иногда попадаются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Ну а розовые квадраты, если это все-таки ошибка отрисовки, Apple закроет одним из ближайших обновлений, первая бета iOS 27.3 ожидается уже на этой неделе.