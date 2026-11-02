У iPhone Duo новая проблема с экраном. Теперь на нем появляются странные розовые квадраты

Миша Королев

Если вы уже раскрыли свой iPhone Duo и любуетесь большим экраном, этот ролик лучше посмотреть до того, как вы его снова сложите. Мы уже писали, что внутренние экраны Duo трескаются по сгибу, и Apple даже разослала сервисам отдельную инструкцию. Не прошло и недели, как в сети всплыла новая жалоба, и на этот раз экран не треснул. Он просто начал показывать то, чего на странице нет. Я покадрово разобрал девятисекундное видео и заметил деталь, которая многое говорит о природе сбоя. Ниже расскажу, что именно происходит на экране, похоже ли это на брак и как проверить собственный складной айфон.

Розовые и разноцветные квадраты поверх страницы MacBook Pro на раскрытом экране iPhone Duo

Розовые и разноцветные квадраты поверх страницы MacBook Pro на раскрытом экране iPhone Duo

Девять секунд на странице нового MacBook Pro

Видео опубликовал пользователь X Tarun Vats 31 октября с короткой подписью про новый баг iPhone Duo. На момент написания ролик набрал почти 16 тысяч просмотров. Сюжет простой: смартфон лежит раскрытым на диване, в Safari открыта страница MacBook Pro на американском сайте Apple, с карточками модели с экраном PROLED XDR за 2899 долларов и 14-дюймовой версии на M6 за 1999 долларов.

Первые несколько секунд все выглядит нормально. Потом в левом верхнем углу внутреннего экрана на мгновение вспыхивает ярко-розовый квадрат, похожий на кусок решетки из пикселей. Через секунду он пропадает. А под конец ролика розовые прямоугольники ложатся уже прямо на картинку с ноутбуками, и розовым подсвечиваются отдельные слова в описании модели. На последнем кадре текст под картинкой выглядит так, будто его закрасили маркером.

Два цветных квадрата в левом верхнем углу экрана iPhone Duo, кадр из видео

Два цветных квадрата в левом верхнем углу экрана iPhone Duo, кадр из видео

Зато показательно то, чего на видео нет. Артефакты держатся доли секунды и не остаются на одном месте. Нет постоянной полосы, нет мертвой зоны по линии сгиба, нет трещин. Сбой появляется только в верхней части экрана, там, где на странице крутится анимация с новыми MacBook Pro.

Розовые квадраты больше похожи на сбой отрисовки, чем на трещину

Сразу оговорюсь: причину не знает пока никто, включая автора видео. Apple ролик не комментировала, а в подписи к видео нет ни слова о том, связан ли сбой с программным обеспечением, с конкретной веб-страницей или с самим экраном. Поэтому дальше будут не выводы, а наблюдения.

Трещина внутренней матрицы выглядит иначе. У тех, кто столкнулся с ней в первые дни продаж, по сгибу появлялась тонкая линия, рядом гасли пиксели, и это никуда не уходило: дефект был виден на любом экране, в любом приложении. Даже зеленая полоса, которую один владелец заметил на внешнем дисплее 28 октября, держалась на месте, пока он смотрел короткие ролики.

Полоса поперек внутреннего экрана iPhone Duo на рабочем столе и на экране блокировки

Полоса поперек внутреннего экрана iPhone Duo на рабочем столе и на экране блокировки

Здесь же артефакты прыгают по экрану и совпадают с тяжелой анимацией на сайте. Яркий розовый цвет в виде блоков — классическая картина, когда графический процессор не успевает или ошибается при отрисовке кадра. Похожие розовые вспышки владельцы iPhone 12 и iPhone 13 видели после программных сбоев, и в случае с iPhone 13 проблему тогда списали на ошибку iOS. Но и тут без гарантий: шлейф или контроллер экрана тоже умеют выдавать мусор, только обычно на всей площади, а не кусками поверх одной картинки.

Розовый прямоугольник поверх картинки с MacBook Pro и смазанный текст на экране iPhone Duo, кадр из видео

Розовый прямоугольник поверх картинки с MacBook Pro и смазанный текст на экране iPhone Duo, кадр из видео

Если вам кажется, что после последнего апдейта складной айфон в целом ведет себя странно, загляните в наш разбор, что поменялось в iOS 27.2. Какая версия системы стоит на смартфоне из ролика, автор не уточнил, а это сейчас главный недостающий кусок.

Apple пока говорит только о трещинах

Официальная позиция у компании есть, но касается она другой проблемы. Apple признала, что внутренние экраны треснули у небольшого числа устройств, и назвала это не массовым дефектом. По данным китайского портала MyDrivers, розничным магазинам и авторизованным сервисам разослали единый регламент диагностики: если повреждение подтверждается, смартфон ремонтируют или меняют на новый по обычной гарантийной процедуре. Владельцам с треснувшим экраном Apple советует обращаться в поддержку или AppleCare.

Девушка держит раскрытый iPhone Duo с библиотекой приложений на внутреннем экране

Девушка держит раскрытый iPhone Duo с библиотекой приложений на внутреннем экране

Фон вокруг Duo от этого спокойнее не стал. Сотрудник Foxconn заявил, что из-за производственных ограничений Apple ослабила часть стандартов контроля качества. Корейская FineMTEC, которую называют поставщиком шарнира, отвергла причастность к поломкам экранов и пригрозила судами. А Samsung не упустила случая и прошлась по трещинам складного айфона прямо на улицах.

На этом фоне любое видео со словами «iPhone Duo» и «баг» разлетается моментально, даже если речь о единичном случае. Пока розовые артефакты показал ровно один человек, и мне не удалось найти вторую такую же запись. Выглядит неприятно, но называть это новым массовым дефектом пока рано.

Хотите узнать, чем закончится история с экранами Duo? Новые подробности мы публикуем в наших каналах в Telegram и МАКС, как только Apple или пользователи дают повод.

Проверить свой Duo можно за пять минут

Если вы купили Duo в России, гарантия у вас от магазина, а не от Apple: официально компания здесь технику не продает и AppleCare не работает. При этом складной айфон, как мы уже выяснили, заметно подешевел за первую неделю продаж, и многие брали его у небольших продавцов. Поэтому дефект лучше поймать, пока срок возврата у магазина еще не истек.

Главная хитрость здесь в скриншоте в момент сбоя. Снимок экрана сохраняет то, что нарисовала система, а не то, что показала матрица. Если розовые блоки видны и на скриншоте, ошибка программная. Если на скриншоте все чисто, а на экране мусор, виновато железо. Порядок действий такой:

  1. Обновите iPhone Duo до последней версии iOS: Настройки — Основные — Обновление ПО.
  2. Откройте в Safari тяжелую страницу с анимацией, например ту же страницу MacBook Pro на сайте Apple, и полистайте ее раскрытым смартфоном.
  3. Если увидите артефакты, сразу сделайте скриншот или включите запись экрана в Пункте управления.
  4. Поставьте однотонные обои черного, белого и красного цвета и осмотрите экран целиком, особенно область сгиба и углы.
  5. Сделайте принудительную перезагрузку: нажмите и отпустите кнопку громкости вверх, затем вниз, и держите боковую кнопку до появления логотипа Apple.

Если после перезагрузки и обновления сбой не возвращается, скорее всего, это был разовый глюк системы. Если розовые блоки появляются снова и при этом их нет на скриншотах, снимите видео и несите смартфон продавцу вместе с записью: так спорить о гарантии будет проще. Видели что-то похожее на своем Duo? Присылайте видео в наш чат в Telegram или МАКС, вместе разберемся, баг это или брак.

И пока история с экранами не закончилась, складной айфон лучше беречь. Защитные пленки на внешний экран Duo и плотные чехлы-книжки иногда попадаются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Ну а розовые квадраты, если это все-таки ошибка отрисовки, Apple закроет одним из ближайших обновлений, первая бета iOS 27.3 ожидается уже на этой неделе.

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