Apple недавно выпустила iOS 27.2.1, которая на первый взгляд вообще ничего не меняет. Новых функций нет, зато исправлены ошибки и проблемы безопасности. Казалось бы, установил и забыл. Но с обновлениями Apple так бывает далеко не всегда. Даже небольшая заплатка способна повлиять на аккумулятор, причем не обязательно в лучшую сторону. Поэтому мы решили проверить, что происходит с автономностью iPhone после iOS 27.2.1. Для этого сравнили результаты сразу четырех прошивок. И выяснилось, что возраст смартфона далеко не всегда определяет, насколько хорошо он держит заряд.



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Свежую прошивку проверили сразу на шести айфонах

Блогер iAppleBytes снова провел испытание аккумуляторов в Geekbench Battery Test. В нем участвовали iPhone SE 2020, iPhone 11, 12, 13, 15 и 16. Все смартфоны получили одинаковые настройки яркости и проходили тест до полной разрядки. Нас интересует прежде всего время работы. Баллы Geekbench тоже приведем, но для обычного пользователя количество часов гораздо понятнее.

Вот результаты тестирования iOS 27.2.1:

iPhone SE 2020 — 3 часа 15 минут, 1957 баллов;

iPhone 11 — 5 часов 1 минута, 2999 баллов;

iPhone 12 — 5 часов 33 минуты, 3328 баллов;

iPhone 13 — 6 часов 22 минуты, 3820 баллов;

iPhone 15 — 7 часов 56 минут, 4760 баллов;

iPhone 16 — 14 часов 13 минут, 8530 баллов.

Сам по себе список вполне предсказуемый. Современный iPhone 16 работает дольше остальных, а компактный SE разряжается первым. Но главные сюрпризы скрываются в сравнении. В прошлый раз мы проверяли автономность iOS 27.2 и обнаружили неприятное снижение на некоторых моделях. Теперь можно посмотреть, исправила ли Apple ситуацию.

После iOS 27.2.1 расклад снова поменялся

Чтобы не ограничиваться одним обновлением, добавим результаты iOS 26.2.1 и iOS 18.2.1. Получится небольшая история автономности за разные поколения системы.

Модель iOS 27.2.1 iOS 27.2 iOS 26.2.1 iOS 18.2.1 iPhone SE 2020 3:15 3:13 3:21 3:18 iPhone 11 5:01 4:50 5:30 5:18 iPhone 12 5:33 5:40 5:50 5:57 iPhone 13 6:22 6:38 5:19 5:31 iPhone 15 7:56 7:44 9:37 10:54 iPhone 16 14:13 13:56 15:08 —

Если сравнивать только две последние версии, ситуация выглядит неплохо. Четыре смартфона прибавили, два немного потеряли. Причем самое заметное улучшение получил iPhone 16 — дополнительные 17 минут работы. Но если посмотреть на прошлогоднюю систему, настроение меняется. Особенно у владельцев iPhone 15, который раньше показывал куда более внушительные результаты.

У каждой модели получилась своя история

Начнем с iPhone SE 2020. Его автономность почти не меняется годами: разница между четырьмя прошивками составляет всего восемь минут. Для такого старого смартфона это вполне достойная стабильность. iPhone 11 постепенно возвращает потерянное время. После iOS 27.2 он прибавил 11 минут, но до результата iOS 26.2.1 ему не хватает еще 29 минут. У iPhone 12 ситуация обратная: он потерял семь минут относительно предыдущей версии и теперь работает на 24 минуты меньше, чем с iOS 18.2.1.

Самый интересный участник — iPhone 13. На iOS 27.2 он неожиданно прибавил больше часа относительно iOS 27.0.1. Теперь от этого результата отнялись 16 минут. Зато по сравнению с iOS 26.2.1 прирост составляет 63 минуты. Получается, небольшая просадка после последнего обновления пока не испортила общую картину.

А вот iPhone 15 вызывает больше всего вопросов. Новое обновление вернуло ему 12 минут, но относительно iOS 18.2.1 он потерял почти три часа. Это крупнейшая разница в нашем сравнении. Наконец, iPhone 16 продержался 14 часов 13 минут. Результат отличный, хотя до прошлогодней iOS 26.2.1 ему не хватает 55 минут. Даже самый свежий из участников пока не вернулся к прежним показателям.

Зарядка под рукой по-прежнему не помешает

Разумеется, тест Geekbench не повторяет обычный день владельца iPhone. Здесь смартфоны непрерывно работают под нагрузкой, тогда как в жизни мы чередуем мессенджеры, камеру, браузер и режим ожидания. Поэтому потеря часа в тесте не означает, что телефон обязательно начнет разряжаться на час раньше. Многое зависит от состояния аккумулятора, мобильной сети и установленных приложений.

Но хорошее зарядное устройство все равно пригодится. Особенно если часто пользуетесь навигатором, снимаете видео или весь день проводите вне дома. Лучше иметь возможность быстро пополнить заряд, чем постоянно отключать полезные функции ради экономии. Мы как раз присмотрели повербанк для iPhone с MagSafe, который удобно брать с собой на работу и в поездки. Забирайте, пока эта штуковина со скидосом!

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Следующее обновление может снова всё изменить

Похоже, iOS 27.2.1 немного улучшила ситуацию с батареей, но далеко не на всех устройствах. Apple уже выпустила iOS 27.3 beta 2. Помимо новых возможностей, разработчики продолжают исправлять ошибки. Не исключено, что среди изменений появятся и улучшения автономности. Правда, пока это только предположение, а не повод устанавливать тестовую сборку.

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Я бы не советовал переходить на бету ради батареи. Экспериментальная система сама может расходовать больше энергии, а ее стабильность пока остается под вопросом. Что касается iOS 27.2.1, владельцам iPhone с установленной iOS 27 обновляться вполне разумно. Изменения автономности в тесте небольшие, а исправления безопасности действительно полезны.

Если вы до сих пор пользуетесь iOS 26, принимать решение лучше без спешки. Мы уже сравнили iOS 27.2.1, iOS 26.7.3 и iOS 27.3 и разобрались, какую прошивку выбрать прямо сейчас. Там учитывается не только автономность, но и безопасность, стабильность и новые функции. А нынешний тест подтверждает: идеальной прошивки для всех айфонов не существует. Одному смартфону обновление возвращает потерянные минуты, другому почти ничего не дает.