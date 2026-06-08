Apple представила новую Siri AI в iOS 27: что умеет, когда выйдет и будет ли работать на русском

На WWDC 2026 Apple анонсировала не только операционную систему iOS 27 для айфонов, но и наконец показала ту самую Siri, которую обещала ещё два года назад. Новая Siri получила отдельное приложение, тёмный интерфейс на основе Dynamic Island и понимание контекста на экране. Вместе с ним Apple обновила Apple Intelligence и встроила ИИ в системные приложения: от Safari до Телефона. Рассказываем, что из этого действительно меняет повседневное использование, а что пока стоит воспринимать осторожно.



Что изменилось в Siri с выходом iOS 27

Главная новость — Siri перестала быть просто голосовым помощником. Майк Роквелл, вице-президент по разработке Siri, показал обновлённого ассистента, который работает на базе искусственного интеллекта Apple Intelligence и получил отдельное приложение Siri. По словам Apple, помощник стал заметно умнее и лучше понимает, что вы от него хотите.

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Внешне Siri тоже изменилась. Цветная подсветка по краям экрана уступила место интерфейсу на основе Dynamic Island с тёмной темой. На iPhone помощник вызывается свайпом вниз по Dynamic Island или привычными способами активации. Ключевое улучшение — понимание контекста на экране. На демонстрации Siri ответила на вопрос о месте из публикации в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) прямо с экрана, а также сообразила, о каком контакте идёт речь, без уточнений в запросе. По сути, это те самые функции, которые Apple показала ещё на WWDC 2024 и изначально планировала для iOS 18 — мы подробно разбирали, какие новые функции Apple Intelligence ждали раньше.

Есть и приятные мелочи: голос Siri теперь настраивается не только выбором из готовых вариантов, но и параметрами вроде темпа и выразительности. Появилась функция «Write with Siri» — помощь с написанием текстов. Улучшенная Siri работает также в CarPlay и через AirPods.

Как Siri работает на Mac, Apple Watch и Vision Pro

На Mac Siri теперь встроен в поиск Spotlight, получил отдельное приложение и наконец монохромную иконку в строке меню вместо цветной. Это логично для тех, кто привык запускать всё через поиск, а не голосом.

Siri AI пришла и в watchOS 27 на Apple Watch. На Apple Vision Pro Siri стал плавающим шаром, который активируется простым взглядом — без голосовой команды для пробуждения.

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Отдельно Apple подчёркивает приватность: переписка с Siri синхронизируется между устройствами через iCloud в зашифрованном виде. Это важно для тех, кто переживает за личные данные при работе с ИИ.

Siri в приложении Камера и другие новые сценарии

Одно из самых заметных нововведений — режим Siri встроен прямо в новое приложение Камера в iOS 27 как отдельный режим съёмки. Через него можно, например, разделить счёт в ресторане наведением камеры или добавить сразу несколько событий в календарь, наведя объектив на афишу.

Добавились и системные функции: автоматическая проверка текста на ошибки по всей системе, а «Write with Siri» учится тому, как именно вы общаетесь с конкретными людьми. Визуальный интеллект с Siri также приходит в visionOS 27.

Какие приложения получили Apple Intelligence в iOS 27

Apple встроила ИИ в несколько системных приложений iOS. Самое полезное в повседневности:

Safari автоматически группирует вкладки по темам, которые обновляются по мере просмотра, и позволяет закрывать или перемещать вкладки по этим темам;

В Safari появилась функция Notify Me — слежение за изменениями на конкретной странице по запросу обычными словами;

Приложение «Пароли» умеет обновлять сразу несколько паролей одним нажатием;

Сообщения предлагают создать напоминание или заметку и находят фото, упомянутые в переписке;

Календарь создаёт события по описанию обычными словами, включая контакты и места;

Телефон подсказывает нужную информацию во время звонка — например, номер брони рейса при звонке в авиакомпанию;

Отдельно Apple отмечает, что обработка данных в приложении Телефон идёт прямо на устройстве, без отправки в облако.

Когда выйдет Siri на iOS 27

Главное ограничение, о котором стоит знать сразу: новая Siri сначала выйдет только на английском языке и лишь потом будет добавлять другие. Конкретных сроков для русского языка Apple не называет, поэтому нам с вами, скорее всего, придётся подождать. Возможно, ждать придётся несколько лет.

Это стоит держать в голове: пока часть демонстраций с пониманием контекста и голосовыми сценариями будет работать только на английском. Сроки расширения языков Apple традиционно растягивает.

Стоит ли ждать iOS 27 с новой Siri в России

Если коротко — самые интересные функции Siri завязаны на английский язык, поэтому в России ажиотаж пока преждевременный. Системные улучшения вроде группировки вкладок в Safari, обновления паролей и подсказок в Календаре и Телефоне будут полезны почти всем владельцам совместимых устройств.

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Тем, кто давно ждал «умную» Siri с пониманием экрана, есть смысл присмотреться — но с поправкой на то, что эти функции Apple обещала ещё два года назад и переносила. Стоит дождаться реальных тестов и появления русского языка, прежде чем делать выводы о том, насколько помощник стал лучше на практике.