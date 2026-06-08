7 главных функций iOS 27, которые Apple покажет на WWDC 2026

Сегодня Apple открывает WWDC 2026 и впервые покажет iOS 27. До презентации остаются считанные часы, но главные функции обновления уже известны по утечкам. Как посмотреть презентацию iOS 27 в прямом эфире, мы рассказывали ранее, а если ждать вы не хотите, то вот все утечки про новую ОС, которые мне удалось собрать. Судя по всему, этой осенью ваш iPhone изменится сильнее, чем за несколько последних лет.



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Новая Siri в iOS 27: чат-бот, приложение и умные команды

Главная интрига iOS 27 — это полностью переработанная Siri. Apple готовит для ассистента тотальное AI-обновление, и обещанного фанатам ждали долго.

По слухам, Siri получит сразу несколько крупных изменений. Появится отдельное приложение Siri прямо на iPhone. Интерфейс станет похож на чат-бот в духе ChatGPT и Gemini — с диалогом и историей запросов. В основе будет лежать большая языковая модель, так что ассистент наконец-то получит знания о мире, а не только команды для таймера.

Siri научится выполнять несколько действий за один запрос, подтянет персональный контекст, осознание содержимого экрана и App Intents — те самые функции, которые Apple откладывала больше года. Дизайн привяжут к Dynamic Island, а по системе разбросают кнопки «Спросить Siri». Если Apple реализует хотя бы половину обещанного, это будет новая глава в истории ассистента.

Редактирование фото в iOS 27: дорисовка, улучшение и смена кадра

Приложение «Фото» в iOS 27 пополнится тремя ИИ-инструментами: Extend, Enhance и Reframe.

Extend дорисовывает изображение за пределами исходного кадра. Enhance автоматически улучшает цвета, освещение и общее качество снимка. А Reframe рассчитан в первую очередь на пространственные фото — он позволяет сместить ракурс уже после того, как кадр сделан.

Заодно подтянут привычный инструмент Clean Up. Помогут в этом технологии Gemini — Apple заключила партнёрство с Google именно ради подобных задач. Хотите разобраться в новинках Apple глубже? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС — рассказываем обо всём первыми.

Как камера iPhone будет распознавать объекты в iOS 27

Визуальный интеллект Apple показала ещё в iOS 18, привязав его к Camera Control на iPhone 16. В iOS 27 функцию заметно расширят и встроят прямо в приложение «Камера».

Рядом с режимами «Фото» и «Видео» появится новый режим Siri. Он соберёт все существующие возможности визуального интеллекта и добавит к ним пару новых. По данным Марка Гурмана из Bloomberg, камера научится считывать пищевую ценность с упаковки и заносить данные в дневник питания. А ещё — распознавать контактные данные прямо с того, что видит объектив, и сразу сохранять их.

Хотите узнать про камеру iPhone ещё больше? Заглядывайте в наш чат в Telegram или МАКС — там обсуждаем все фишки.

Apple Wallet в iOS 27: цифровые пропуска, билеты и шаблоны

Приложение Wallet обрастает функциями каждый год, и iOS 27 не исключение. Главное нововведение — функция «Создать пропуск».

Теперь в Wallet можно будет хранить куда больше билетов и пропусков. Пропуск создаётся с нуля или через камеру iPhone: наводите её на QR-код, и он превращается в цифровой билет. Доступны настройки стилей, изображений, цветов и текстовых полей.

Apple тестирует три шаблона пропусков. Стандартный (оранжевый) — универсальный вариант под любой пропуск. Членский (синий) заточен под спортзалы и подобные места. А пропуск для событий (фиолетовый) подойдёт для билетов на игры, кино и другие мероприятия.

Что нового появится в приложении Здоровье в iOS 27

В «Здоровье» придёт несколько улучшений, причём часть из них раньше планировали продавать по подписке.

По данным инсайдеров, Apple собирала сервис Apple Health+, но Эдди Кью решил иначе и отдал новые функции бесплатно. Среди них — обучающие видео от врачей и экспертов, ИИ-коучинг с советами по здоровью и более продвинутый трекинг питания.

Правда, есть нюанс. Эти функции могут появиться не сразу, а в одном из будущих апдейтов iOS 27. Так что не факт, что их вообще покажут на WWDC.

Новая клавиатура iPhone в iOS 27 с проверкой грамматики

Клавиатура iOS 27 может получить большое обновление — подсказки по грамматике.

По данным Bloomberg, Apple работает над функцией в духе Grammarly. Клавиатура не просто исправит опечатки, но и предложит альтернативные слова с упором на грамотность. Работать всё это, разумеется, будет за счет искусственного интеллекта.

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Новые функции Safari в iOS 27 для групп вкладок

Если вы пользуетесь группами вкладок в Safari, iOS 27 возьмёт на себя их именование. Apple Intelligence будет автоматически называть группы по их содержимому.

Принцип тот же, что и с главами подкастов в Apple Podcasts или разделами в «Напоминаниях». Функция, скорее всего, будет необязательной — но порядок в вкладках наведёт.

Когда выйдет iOS 27 и какие iPhone получат обновление

iOS 27 выглядит как одно из самых насыщенных обновлений за последние годы, и тон ему задаёт именно обновлённая Siri. Финальный вариант Apple покажет уже сегодня, 8 июня, на презентации WWDC, а бета для разработчиков выйдет следом. Стабильную версию ждите осенью вместе с новыми iPhone.

Кстати, обновятся не все устройства — проверьте, попадает ли ваш iPhone в список поддерживаемых. А мы подробно разберём каждую функцию iOS 27, как только Apple откроет к ним доступ.