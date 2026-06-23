Apple отключила ИИ-редактор фото в iOS 27 для iPhone в России, но я нашел лазейку

Обновились до iOS 27 beta 2 на свой Айфон и заметили, что новые ИИ-инструменты для правки фото просто исчезли? Reframe, Extend и даже привычный ластик пропали из редактора, будто их там никогда и не было. Самое обидное в этой ситуации, что ластик Clean Up ещё вчера работал на русском без единой претензии, а теперь его нет в наборе. Не вы одни такие: Apple удивила отсутствием функций, которые исправно работали на первой бете. Хорошая новость: фишки никуда не делись, их можно вернуть за несколько минут. Рассказываю по шагам, что произошло и как всё починить.



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Какие функции редактирования фото не работают в iOS 27 beta 2

Картина у всех примерно одинаковая. Открываете снимок, заходите в режим редактирования, тянетесь к панели инструментов Apple Intelligence, а там пусто. Нет ни Reframe, который доворачивает кадр и выправляет горизонт, ни Extend для дорисовки краёв.

Но больше всего раздражает исчезновение ластика Clean Up: эта функция давно жила в «Фото», корректно переводилась на русский и удаляла лишние объекты безо всяких танцев с бубном.

Если вы хотите освежить в памяти, что умеют новые ИИ-инструменты в редакторе, у нас есть отдельный подробный разбор. Сейчас же важно другое: панель не сломалась физически, она просто перестала показываться. Apple в beta 2 явно перетряхнула логику доступности ИИ-функций, и под раздачу попали в том числе те, кто пользовался ими месяцами.

Кого это коснулось в первую очередь. В основном жалуются владельцы iPhone, у которых интерфейс работает на русском, а регион выставлен не на США. Но есть нюанс: инструменты пропали и у части пользователей, у кого изначально стоял английский язык и американский регион. То есть дело не только в настройках, тут явно что-то ещё.

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Как восстановить ИИ-редактор фотографий на iPhone

Начнём с самого простого способа, который чаще всего и срабатывает. Достаточно выключить и снова включить Siri, чтобы система заново подтянула модели и вернула панель инструментов на место. Отдельного тумблера на главной странице раздела нет, поэтому действуем через активацию ассистента.

Откройте «Настройки» и перейдите в раздел Siri. Зайдите в пункт Talking. Отключите переключатели активации — вызов голосом «Siri» и вызов боковой кнопкой. Подтвердите «Turn Off Siri», когда система спросит, и подождите несколько секунд. Перезагрузите смартфон любым удобным способом. Включите активацию обратно и при необходимости заново настройте голос. Дайте устройству минуту на загрузку файлов, лучше держать его на Wi-Fi и зарядке. Вернитесь в «Фото», откройте любой снимок в режиме редактирования и проверьте набор инструментов.

В большинстве случаев этого хватает. Именно так чинили проблему пользователи, у которых и язык, и регион изначально были американскими: им не пришлось ничего менять, помог только перезапуск Siri. После повторного включения панель оживала, и Reframe с Extend и ластиком возвращались на свои места.

Один момент стоит держать в голове. Если вы только переходите на обновлённого ассистента, посмотрите, как включить новую умную Siri с нуля. Лист ожидания Siri AI срабатывает только при самой первой активации. Если вы уже проходили эту очередь раньше, повторно вставать в неё не придётся, модели подтянутся сразу после повторного включения Siri.

Как поменять регион и язык для ИИ-функций Apple

Перезапуск помог не всем. Если после первого способа в редакторе по-прежнему пусто, значит, ваш случай упирается в язык интерфейса и регион. В beta 2 ИИ-правки фото перестали отображаться, когда iPhone работает на русском и при этом регион не американский. Решается это сменой языка на английский и региона на США.

Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Основные». Выберите пункт «Язык и регион». Смените язык iPhone на English (US), а регион на United States. Подтвердите перезагрузку интерфейса и дождитесь, пока настройки применятся. Зайдите в «Настройки» — Siri и убедитесь, что язык Siri тоже выставлен на English (United States). Если язык Siri пришлось менять, дайте новой языковой модели догрузиться, на это уходит от пары минут. Откройте «Фото», снова войдите в редактор и проверьте панель. Инструменты должны вернуться.

Да, способ грубоватый: жить с английским интерфейсом ради трёх кнопок в редакторе захочет не каждый. Но если вам прямо сейчас нужно выровнять горизонт или стереть прохожего, это рабочий вариант. После правок язык и регион можно вернуть обратно, правда тогда инструменты, скорее всего, снова спрячутся до следующего перезапуска Siri AI.

Если что-то пошло не по плану или нужная настройка не находится, загляните в наш чат в Telegram или чат в МАКС, там подскажут по конкретной модели и версии прошивки.

Сбой Apple Intelligence в iOS 27 beta 2: что известно

Похоже, что перед нами всё-таки баг, а не намеренное ограничение. На это указывают сразу две вещи. Во-первых, ластик Clean Up раньше спокойно работал на русском, и убирать его смысла нет. Во-вторых, инструменты отвалились даже у людей с английским языком и регионом США, которым по логике Apple вообще ничего терять не должны были. Когда функция исчезает у тех, кто формально под все требования подходит, это больше напоминает кривую сборку, чем продуманную политику.

Косвенно версию с багом подтверждает и то, как легко всё чинится. Намеренные региональные ограничения обычно так просто не обходятся. А тут хватает выключить и включить Siri AI, чтобы система сама всё подгрузила заново. Это типичное поведение для ранней беты, где что-то слетает после обновления и возвращается после перезапуска.

Напомню, что beta 2 это всё ещё тестовая прошивка, и подобные шероховатости для неё в порядке вещей. Если вы любите ставить ранние версии, держите наготове оба способа из этой статьи. Скорее всего, Apple подлатает доступность ИИ-инструментов в одной из следующих сборок, и пляски с языком и перезапуском больше не понадобятся.