Apple отключила ИИ-редактор фото в iOS 27 для iPhone в России, но я нашел лазейку

Кирилл Пироженко

Обновились до iOS 27 beta 2 на свой Айфон и заметили, что новые ИИ-инструменты для правки фото просто исчезли? Reframe, Extend и даже привычный ластик пропали из редактора, будто их там никогда и не было. Самое обидное в этой ситуации, что ластик Clean Up ещё вчера работал на русском без единой претензии, а теперь его нет в наборе. Не вы одни такие: Apple удивила отсутствием функций, которые исправно работали на первой бете. Хорошая новость: фишки никуда не делись, их можно вернуть за несколько минут. Рассказываю по шагам, что произошло и как всё починить.

Новые фишки из первой беты вырубили во второй, но мы знаем, как это обойти. Фото.

Новые фишки из первой беты вырубили во второй, но мы знаем, как это обойти

ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Какие функции редактирования фото не работают в iOS 27 beta 2

Картина у всех примерно одинаковая. Открываете снимок, заходите в режим редактирования, тянетесь к панели инструментов Apple Intelligence, а там пусто. Нет ни Reframe, который доворачивает кадр и выправляет горизонт, ни Extend для дорисовки краёв.

Но больше всего раздражает исчезновение ластика Clean Up: эта функция давно жила в «Фото», корректно переводилась на русский и удаляла лишние объекты безо всяких танцев с бубном.

Если вы хотите освежить в памяти, что умеют новые ИИ-инструменты в редакторе, у нас есть отдельный подробный разбор. Сейчас же важно другое: панель не сломалась физически, она просто перестала показываться. Apple в beta 2 явно перетряхнула логику доступности ИИ-функций, и под раздачу попали в том числе те, кто пользовался ими месяцами.

Какие функции редактирования фото не работают в iOS 27 beta 2. Только недавно мы рассказывали про новые инструменты и хвалили их. Фото.

Только недавно мы рассказывали про новые инструменты и хвалили их

Кого это коснулось в первую очередь. В основном жалуются владельцы iPhone, у которых интерфейс работает на русском, а регион выставлен не на США. Но есть нюанс: инструменты пропали и у части пользователей, у кого изначально стоял английский язык и американский регион. То есть дело не только в настройках, тут явно что-то ещё.

Хотите первыми узнавать про свежие баги и фишки тестовых прошивок? Подписывайтесь на наш канал в Telegram и канал в МАКС, там регулярно выходят разборы по бетам iOS.

Как восстановить ИИ-редактор фотографий на iPhone

Начнём с самого простого способа, который чаще всего и срабатывает. Достаточно выключить и снова включить Siri, чтобы система заново подтянула модели и вернула панель инструментов на место. Отдельного тумблера на главной странице раздела нет, поэтому действуем через активацию ассистента.

  1. Откройте «Настройки» и перейдите в раздел Siri.
  2. Зайдите в пункт Talking.
    3. Как восстановить ИИ-редактор фотографий на iPhone. Переключитесь на «Выкл» и отключите тумблер запуска боковой кнопкой. Фото.

    Переключитесь на «Выкл» и отключите тумблер запуска боковой кнопкой

  3. Отключите переключатели активации — вызов голосом «Siri» и вызов боковой кнопкой.
  4. Подтвердите «Turn Off Siri», когда система спросит, и подождите несколько секунд.
  5. Перезагрузите смартфон любым удобным способом.
  6. Включите активацию обратно и при необходимости заново настройте голос.
  7. Дайте устройству минуту на загрузку файлов, лучше держать его на Wi-Fi и зарядке.
  8. Вернитесь в «Фото», откройте любой снимок в режиме редактирования и проверьте набор инструментов.

В большинстве случаев этого хватает. Именно так чинили проблему пользователи, у которых и язык, и регион изначально были американскими: им не пришлось ничего менять, помог только перезапуск Siri. После повторного включения панель оживала, и Reframe с Extend и ластиком возвращались на свои места.

Один момент стоит держать в голове. Если вы только переходите на обновлённого ассистента, посмотрите, как включить новую умную Siri с нуля. Лист ожидания Siri AI срабатывает только при самой первой активации. Если вы уже проходили эту очередь раньше, повторно вставать в неё не придётся, модели подтянутся сразу после повторного включения Siri.

Как поменять регион и язык для ИИ-функций Apple

Перезапуск помог не всем. Если после первого способа в редакторе по-прежнему пусто, значит, ваш случай упирается в язык интерфейса и регион. В beta 2 ИИ-правки фото перестали отображаться, когда iPhone работает на русском и при этом регион не американский. Решается это сменой языка на английский и региона на США.

  1. Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Основные».
  2. Выберите пункт «Язык и регион».
    3. Как поменять регион и язык для ИИ-функций Apple. Сначала смените язык. Фото.

    Сначала смените язык

  3. Смените язык iPhone на English (US), а регион на United States.
    4. Как поменять регион и язык для ИИ-функций Apple. А потом переключите и регион. Фото.

    А потом переключите и регион

  4. Подтвердите перезагрузку интерфейса и дождитесь, пока настройки применятся.
  5. Зайдите в «Настройки» — Siri и убедитесь, что язык Siri тоже выставлен на English (United States).
  6. Если язык Siri пришлось менять, дайте новой языковой модели догрузиться, на это уходит от пары минут.
  7. Откройте «Фото», снова войдите в редактор и проверьте панель. Инструменты должны вернуться.

Да, способ грубоватый: жить с английским интерфейсом ради трёх кнопок в редакторе захочет не каждый. Но если вам прямо сейчас нужно выровнять горизонт или стереть прохожего, это рабочий вариант. После правок язык и регион можно вернуть обратно, правда тогда инструменты, скорее всего, снова спрячутся до следующего перезапуска Siri AI.

Как поменять регион и язык для ИИ-функций Apple. В результате получаем все кнопки обратно. Фото.

В результате получаем все кнопки обратно

Если что-то пошло не по плану или нужная настройка не находится, загляните в наш чат в Telegram или чат в МАКС, там подскажут по конкретной модели и версии прошивки.

Сбой Apple Intelligence в iOS 27 beta 2: что известно

Похоже, что перед нами всё-таки баг, а не намеренное ограничение. На это указывают сразу две вещи. Во-первых, ластик Clean Up раньше спокойно работал на русском, и убирать его смысла нет. Во-вторых, инструменты отвалились даже у людей с английским языком и регионом США, которым по логике Apple вообще ничего терять не должны были. Когда функция исчезает у тех, кто формально под все требования подходит, это больше напоминает кривую сборку, чем продуманную политику.

Косвенно версию с багом подтверждает и то, как легко всё чинится. Намеренные региональные ограничения обычно так просто не обходятся. А тут хватает выключить и включить Siri AI, чтобы система сама всё подгрузила заново. Это типичное поведение для ранней беты, где что-то слетает после обновления и возвращается после перезапуска.

Напомню, что beta 2 это всё ещё тестовая прошивка, и подобные шероховатости для неё в порядке вещей. Если вы любите ставить ранние версии, держите наготове оба способа из этой статьи. Скорее всего, Apple подлатает доступность ИИ-инструментов в одной из следующих сборок, и пляски с языком и перезапуском больше не понадобятся.

iOS 27Нейросеть AppleСмартфоны AppleСоветы по работе с Apple
Новости по теме: iOS 27
Как восстановить iPhone на iOS 27. Фото.
Как восстановить iPhone на iOS 27
5 функций iOS 27, которые легко не заметить, но вы будете использовать их каждый день. Фото.
5 функций iOS 27, которые легко не заметить, но вы будете использовать их каждый день
8 новых функций Safari в iOS 27, из-за которых я перестал пользоваться Google Chrome. Фото.
8 новых функций Safari в iOS 27, из-за которых я перестал пользоваться Google Chrome