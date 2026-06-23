Все новые функции iOS 27 Beta 2: что изменилось по сравнению с Beta 1

Apple выпустила вторую бету iOS 27 — это все еще версия для разработчиков, но правок в ней неожиданно много. Появились свежие функции и доработки старых: от удобной кнопки письма с Siri до раздела с анализом трат в Wallet. Публичную бету Apple планирует выпустить в июле, а финальную версию — в сентябре вместе с новыми iPhone. Всего в систему обещают добавить несколько десятков новых возможностей, а ниже разбираем, что реально поменялось и кому это пригодится.



ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Где находится кнопка написания текста через Siri

Самое удобное изменение для повседневной работы с текстом. Над клавиатурой появилась кнопка «Написать с Siri» — она доступна в Заметках, Почте, Сообщениях и других приложениях. Раньше в первой бете вызвать письмо с Siri можно было только после выделения текста, что было неочевидно.

Теперь функция всегда под рукой: попросить ассистента переписать абзац, продолжить мысль или сформулировать ответ можно сразу, не выделяя текст вручную. Кнопка экономит пару действий каждый раз, когда вы пишете письмо или длинную заметку. Правда, стоит помнить, что новую Siri получат не все устройства.

Анализ расходов в Apple Wallet: как это работает

В приложении Wallet появился новый раздел Insights — он открывается через значок из трех точек в правом верхнем углу. Функция показывает анализ ваших расходов, и это самое заметное нововведение второй беты.

Пока раздел реализован не полностью, но заставка обещает подключение банковских счетов к Wallet: пользователи увидят траты, повторяющиеся платежи (подписки и регулярные списания) и балансы по счетам. Apple обещает, что информация по счетам будет актуальной.

Хотите первыми узнавать о новых функциях Apple? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Ограничение тут одно: подключение банков работает не во всех странах, и для российских пользователей такие функции Apple исторически недоступны. Так что для России это скорее повод присмотреться к самой идее, чем реальный инструмент учета денег.

Как обновить Apple TV с iPhone удалённо

Полезная мелочь для тех, у кого есть приставка. В приложении «Дом» появилась возможность обновлять Apple TV удаленно — приставка теперь отображается в разделе обновлений в настройках приложения «Дом».

Главный плюс: обновление ставится без включения Apple TV. Не нужно искать пульт, включать телевизор и вручную лезть в настройки приставки — все ставится с iPhone в фоне. А если вы пока сомневаетесь, стоит ли вообще ставить iOS 27, мы разбирали этот вопрос отдельно.

Новые возможности RCS на iPhone

Apple продолжает доводить до ума поддержку RCS — это современный стандарт обмена сообщениями, который заменяет обычные SMS при переписке с владельцами Android. Теперь можно отвечать на конкретное сообщение в таком чате: достаточно зажать сообщение и выбрать «Ответить», как это давно работает в iMessage.

Второе улучшение касается реакций. Реакции теперь правильно отображаются на фото и видео в чатах с Android. В iOS 26 вместо эмодзи показывалась текстовая подпись вроде «понравилось изображение», а теперь реакция выводится прямо на снимке — так же, как в обычной переписке между iPhone.

Почему не создаётся резервная копия iCloud

В коде iOS 27 нашли намек на то, что Apple начнет предупреждать о проблемах с резервной копией iCloud. Если копию не удалось создать, система покажет уведомление о том, что из-за проблемы на сервере резервное копирование или восстановление сейчас может не работать, и предложит повторить попытку позже.

Для тех, кто полагается на автоматический бэкап, это серьезная подстраховка. Раньше можно было месяцами не знать, что копии не создаются, и обнаружить это только при потере или замене телефона.

Не нашли нужную настройку или что-то пошло не так? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС — там вам точно подскажут.

Какие мелкие функции появились в iOS 27 Beta 2

Помимо крупных нововведений, во второй бете много небольших правок — и часть из них на деле полезнее громкой новой Siri:

Настройка голоса Siri на iPhone 17 Pro и iPhone Air получила пункты «Темп» и «Выразительность» с пометкой «Скоро» — раньше они не работали

на iPhone 17 Pro и iPhone Air получила пункты «Темп» и «Выразительность» с пометкой «Скоро» — раньше они не работали В разделе Siri в настройках появился пункт Visual Intelligence ; поиск по картинке через выделение выключен по умолчанию, и при включении изображения будут отправляться сторонним сервисам

; поиск по картинке через выделение выключен по умолчанию, и при включении изображения будут отправляться сторонним сервисам В приложении «Камера» появилась желтая подсветка вокруг кнопки инструментов , когда включена скрытая функция вроде ручной коррекции экспозиции

, когда включена скрытая функция вроде ручной коррекции экспозиции Уведомления от камер HomeKit Secure Video можно зажать, чтобы сразу посмотреть видео и включить свет рядом с камерой

рядом с камерой Исправлена проблема, из-за которой лампы Philips Hue не отвечали после установки iOS 27

после установки iOS 27 В приложении «Погода» часть голубого текста сделали ярче — теперь лучше читаются осадки , описание погоды и скорость ветра

, описание погоды и скорость ветра В приложении Siri появился выбор нескольких диалогов для удаления

ИИ-инструменты в приложении «Фото» заработали для снимков RAW

При создании пропуска в Wallet добавили текстуры для цвета

Заодно про утилиту AirPort: AirPort Utility больше нельзя скачать в iOS 27. Те, у кого оно уже установлено, смогут загрузить его повторно, но Apple не гарантирует, что оно продолжит работать. Это окончательное прощание со старыми роутерами Apple, которые компания давно сняла с производства.

Стоит ли ставить вторую бету iOS 27

Это бета для разработчиков, а не финальная версия. Ставить ее на основной iPhone не стоит: возможны сбои, быстрый разряд батареи и проблемы с приложениями. Большинству пользователей разумнее дождаться публичной беты в июле или стабильного релиза в сентябре. А если все-таки поставили и передумали, мы показывали, как откатиться с iOS 27.

Из самих изменений самое полезное для повседневной жизни — это удобный вызов письма с Siri, обновление Apple TV без пульта и нормальные ответы в чатах с Android. Раздел трат в Wallet выглядит интересно, но в России на него рассчитывать пока не приходится.