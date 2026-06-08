Как подготовить iPhone к установке бета-версии iOS 27

Сегодня вечером Apple покажет iOS 27. А уже через пару часов после презентации в сети окажется первая бета для разработчиков. И поставить ее сможет любой желающий — регистрироваться в платной программе для этого давно не нужно, достаточно просто поставить галочку в настройках. Про все новые функции в iOS 27 мы уже рассказывали отдельно, а сейчас разберемся с другим. Торопиться с установкой беты мы вам не советуем. Сейчас объясним почему и расскажем, что сделать, если ждать вы все равно не намерены.



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Почему бета-версии iOS не стоит ставить на основной iPhone

Первая developer beta — самая сырая сборка из всех, что выходят за год. Это не финальная версия и даже не публичная бета, которую причешут чуть позже. Это ранний билд, собранный буквально к презентации, и Apple его выкатывает прежде всего для разработчиков, а не для обычных пользователей.

Что вас ждет на практике. Часть анонсированных функций просто не работает — Apple включает их постепенно, в следующих сборках. Что-то из показанного на сцене вы увидите только через месяц-другой. Стабильность оставляет желать лучшего: случайные перезагрузки, подвисания интерфейса, быстрый разряд батареи и нагрев корпуса даже в простое. Все это нормально для первой беты, но в повседневной жизни раздражает сильно.

А еще неоптимизированные приложения легко отваливаются. Банки, госуслуги, рабочие сервисы, мессенджеры — все это может перестать запускаться или работать с ошибками до выхода обновлений от самих разработчиков. И если для одних приложений патч прилетит за пару дней, то другие так и останутся сломанными до релиза финальной версии осенью. А санкционные программы так и вообще не обновятся.

Откатиться назад на iOS 26 можно. Но только на ту версию, которую Apple будет подписывать на момент отката. Как только компания закрывает подпись старой прошивки, дорога назад исчезает. А без резервной копии вы при откате потеряете часть ваших данных. Поэтому наш совет простой: лучше подождать пару недель. К третьей-четвертой бете система становится заметно стабильнее, а большинство приложений уже подтягивают совместимость. Кстати, проверить, дойдет ли вообще обновление до вашего устройства, поможет полный список айфонов с новой ОС.

Если же поставить хочется кровь из носу — действуйте строго по инструкции ниже. Сначала бэкап, потом приложения, и только затем сама прошивка. Пропускать шаги нельзя, иначе откат может обернуться потерей данных.

Как сделать резервную копию iPhone на компьютере перед обновлением

Копия в iCloud тут не помощник. Облачный бэкап создается под текущую версию системы, и при откате с беты на стабильную iOS он попросту не встанет. Для отката нужна именно локальная копия на компьютере — из нее восстанавливается все, включая данные приложений и пароли. Делаем по шагам.

Подключите iPhone к компьютеру кабелем. На Mac откройте Finder, на Windows — приложение Apple Devices, которое пришло на смену iTunes. В боковом меню выберите свой iPhone. Если устройство просит код-пароль или подтверждение «Доверять этому компьютеру» — соглашайтесь. В разделе резервного копирования отметьте пункт «Этот компьютер», а не iCloud. Обязательно поставьте галочку «Зашифровать локальную копию» и задайте пароль. Без шифрования не сохранятся пароли, данные «Здоровья» и история приложений. Нажмите «Создать копию сейчас» и дождитесь окончания. На больших объемах это занимает 20-40 минут. Когда копия готова, на всякий случай продублируйте ее в надежное место.

Накрепко запомните пароль шифрования. Без него восстановить копию не выйдет — Apple его не сбросит и не подскажет. Запишите пароль в менеджер паролей или хотя бы на бумажку, которую потом не потеряете. И не удаляйте копию с компьютера до тех пор, пока окончательно не убедитесь, что iOS 27 вам подходит. Не смогли разобраться с резервной копией или что-то пошло не так? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

Как сохранить удалённые из App Store приложения на iPhone

Тут начинается самое важное для тех, кто живет в России. Многих приложений в российском App Store больше нет — банковские клиенты, отдельные сервисы, программы ушедших компаний. После установки беты и последующего отката вы их просто так не вернете: скачать заново негде, а из обычной резервной копии они не всегда встают корректно. Спасает программа iMazing — она умеет вытаскивать установочные файлы приложений прямо с iPhone и хранить их на компьютере в виде .ipa.

Скачайте и установите iMazing с официального сайта на Mac или Windows. Есть бесплатный пробный период, для нашей задачи его хватает. Подключите iPhone кабелем и дождитесь, пока программа определит устройство и считает список установленных приложений. Перейдите в раздел «Приложения» и откройте вкладку с библиотекой. Найдите нужные приложения — в первую очередь те, которых уже нет в App Store. Выделите их, можно сразу несколько. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Копировать на Mac» и укажите папку на компьютере для сохранения файлов. Дождитесь окончания экспорта. После отката эти же .ipa-файлы можно вернуть на iPhone обратной операцией в iMazing.

Совет: сохраняйте не только редкие приложения, но и все, что важно лично вам. Лишние пара гигабайт на диске стоят меньше, чем нервы при восстановлении. Заодно проверьте, что у вас под рукой логины и пароли от важных сервисов — после переустановки приложения попросят войти заново. А о том, что еще нового завезли в систему, можно почитать в материале с утекшими подробностями про iOS 27.

Что проверить перед установкой бета-версии iOS

Первая бета iOS 27 — это про любопытство, а не про повседневное использование. На основной iPhone, с которого вы платите, переписываетесь и работаете, ставить ее сегодня не стоит. Идеальный вариант — отдельное устройство, которое не жалко: старый iPhone в ящике стола подойдет идеально.

Но если решились на основном — сделайте две вещи заранее. Зашифрованную копию на компьютере и экспорт приложений через iMazing. Это ваш единственный способ вернуться к рабочему состоянию, если что-то пойдет не так. А что-то на первой бете идет не так почти всегда — и лучше встретить это во всеоружии, чем потом кусать локти из-за потерянных данных. Хотите первыми узнавать обо всех бетах и новых функциях iOS 27? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.