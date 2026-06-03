Перешел с iPad на OnePlus Pad 4 — рассказываю о плюсах и минусах нового планшета на Android

Я держал в руках iPad Pro 11 и уже почти был готов оформить заказ. Палец завис над кнопкой — а потом я закрыл вкладку и купил OnePlus Pad 4. Недавно мой коллега, эксперт AppleInsider.ru Иван Кузнецов, купил OnePlus 15 вместо iPhone 17, а теперь на удочку OnePlus попался и я. Решение странное для человека, который годами живёт в экосистеме Apple. Но чем дольше я сравнивал характеристики двух планшетов, тем меньше понимал, за что именно просят заплатить почти вдвое больше.



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Сразу оговорюсь: это не статья из серии «Android победил, Apple всё». Это честный разбор того, почему конкретно мне в конкретных задачах OnePlus Pad 4 оказался куда более выгодной покупкой, чем iPad Pro 11 на чипе M5. И где Apple по-прежнему недосягаема.

Большой или компактный планшет: что удобнее в повседневной жизни

Планшет у меня всегда жил в одной роли — диван, ютуб, статьи, иногда заметки стилусом. Под это я честно присматривался к iPad и даже прикидывал, какой iPad не стоит покупать в 2026 году, чтобы не выкинуть деньги впустую. Но за последний год задач прибавилось: верстать тексты в дороге, гонять несколько окон рядом, смотреть кино без внешней колонки.

И тут выяснилась неприятная вещь. iPad Pro 11 — это 11 дюймов и 444 грамма веса в тонком корпусе, но экран всё равно небольшой для серьёзной многозадачности. А OnePlus Pad 4 предлагает 13,2 дюйма. Разница на бумаге кажется мелочью, в руках — это другой класс устройства. Да, он тяжелее — 672 грамма. Это планшет для стола и колен, а не для чтения лёжа одной рукой. Я это принял сразу.

Наверняка вы сейчас скажете: «Ну есть же iPad Pro на 13 дюймов». На что я вам отвечу: «Просто посмотрите его цену, и все вопросы сразу отпадут». iPad Air я не рассматриваю из-за отсутствия 120 Гц в экране.

Какой планшет лучше подходит для фильмов и сериалов

Вот здесь Apple должна была разгромить конкурента. В iPad Pro 11 установлен Tandem OLED Ultra Retina XDR — это лучшая матрица на рынке планшетов, с идеальным чёрным и бешеной яркостью. Спорить тут не с чем.

Но OnePlus отвечает не качеством пикселя, а размахом. Панель 13,2 дюйма, разрешение 3,4K (3392 × 2400), частота 144 Гц, Dolby Vision, 12-битный цвет и до 1000 нит пиковой яркости. Это LCD, а не OLED — и в тёмной комнате разница видна. Зато сам дисплей ощутимо больше, а ради контента и работы мне важнее площадь и плавность, чем абсолютный чёрный.

Звук добил окончательно. У OnePlus Pad 4 восемь динамиков: четыре низкочастотных и четыре твитера, со спатиал-аудио. iPad играет хорошо, но восьмиканальная система — это почти портативный кинотеатр. Я смотрю кино с планшета чаще, чем рисую в Procreate, и для меня это решающий аргумент. Если вам тоже заходят такие сравнения и живые впечатления от техники, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС — разборов там хватает.

Купить OnePlus Pad 4

Какой процессор лучше для планшета в 2026 году

Я был уверен, что M5 размажет любой Android-чип — и Apple, чего уж там, давно намекает на то же самое. Компания не раз пыталась убедить нас не покупать смартфоны на Android. Но в планшете расклад оказался не таким однозначным.

По «голой» производительности корону Apple никто не отбирает, и приложения под iPadOS оптимизированы лучше. Однако внутри OnePlus Pad 4 стоит Snapdragon 8 Elite Gen 5 на 3-нм техпроцессе, до 12 ГБ LPDDR5X и до 512 ГБ UFS 4.1. В обзорах его называют топовым по скорости среди Android-планшетов, и под мои задачи — верстка, браузер с десятком вкладок, видео — запаса хватает с гигантским избытком.

А вот автономность — это уже не близко. В OnePlus влезла батарея на 13 380 мА·ч, одна из самых больших на рынке. Производитель обещает до 20 часов видео и около семи часов игр. У iPad Pro 11 аккумулятор примерно 8160 мА·ч. И заряжается OnePlus на 80 Вт — забыл зарядку Apple и её скромную скорость как страшный сон.

Минусы перехода с техники Apple на Android

Теперь честно про минусы, потому что я их ощущаю каждый день.

Первое — экосистема Apple . У меня iPhone 16 Plus, и связки вроде Continuity, Handoff, AirDrop, общего буфера обмена я лишился разом. Android и iOS дружат куда хуже, и это неудобство никуда не денется.

. У меня iPhone 16 Plus, и связки вроде Continuity, Handoff, AirDrop, общего буфера обмена я лишился разом. Android и iOS дружат куда хуже, и это неудобство никуда не денется. Второе — софт. Под iPadOS приложения вылизаны: профессиональные редакторы, та же LumaFusion, графика — всё работает предсказуемо. На Android планшетный софт исторически слабее, хотя OxygenOS 16 с режимом многооконности и нормальным менеджером файлов ситуацию заметно вытягивает.

Третье — это всё-таки не OLED, и фанаты идеального чёрного меня не поймут. Плюс камера у Apple лучше и есть нормальный Face ID , но для планшета мне на это откровенно всё равно.

Сами сомневаетесь, стоит ли уходить с iPad на Android? Расскажите про свои сомнения в нашем чате в Telegram или МАКС — обсудим вместе.

Что выбрать: флагманский Android-планшет или iPad

В деньгах разрыв огромный: OnePlus Pad 4 в России стартует примерно с 45 000 ₽ за версию 12/256 ГБ, а iPad Pro 11 на M5 — почти от 85 000 ₽ за базовые 256 ГБ. Это разница ровно вдвое, и за неё я получаю экран больше, батарею больше, звук мощнее и зарядку быстрее.

Apple отдаёт взамен лучшую матрицу, экосистему и софт. Если вы живёте в проф-задачах под iPadOS и держите Mac с iPhone — берите iPad, не сомневайтесь, это другая лига интеграции. Но мне нужен был большой медиа-комбайн с запасом мощности и автономности по адекватной цене. И в этой роли OnePlus Pad 4 выигрывает вчистую. Палец над кнопкой заказа я больше не заносил — о покупке пока не пожалел ни разу.

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