5 привычных функций, которых не будет в iPhone Ultra

Складной iPhone от Apple покажут уже через пару недель. По слухам, аппарат назовут iPhone Ultra и дадут ценник больше 2000 долларов, а в сети тем временем появились первые отзывы на смартфон от тех, кто уже успел подержать его в руках. Впечатления смешанные: конструкция-трансформер выглядит эффектно, но у нее есть несколько заметных пробелов. Ниже разберем пять функций, которых в новинке не будет, хотя мы привыкли считать их само собой разумеющимися.



Всего две камеры и никакого зума

Начнем с камеры, потому что для многих именно это станет главным разочарованием. У iPhone Ultra будет всего два модуля — основной и сверхширокоугольный. Телеобъектива в списке нет, а значит, оптического приближения тоже. Тот, кто привык снимать издалека и приближать объекты без потери детализации, почувствует разницу в первый же день.

Оба сенсора, по данным инсайдеров, получат разрешение 48 Мп. Это примерно тот же уровень, что и у обычного iPhone 17, только без телефото-модуля старших моделей. Для складного корпуса такое решение объяснимо: тонкая створка не оставляет места под перископ. Но покупатели, которые отдают за аппарат больше двух тысяч долларов, наверняка рассчитывали на полноценный тройной блок.

Если камера для вас на первом месте, прикиньте заранее, готовы ли вы мириться с таким набором. Мы уже разбирали, почему я не куплю iPhone Ultra как раз из-за компромиссов в железе.

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Ни кнопки действия, ни беззвучного режима

На утекших макетах iPhone Ultra левый торец полностью пустой. Это значит, что кнопки действия здесь не будет, как и привычного переключателя беззвучного режима. Получается любопытная деталь: это первый айфон вообще без физического тумблера Mute, который стоял на всех прошлых моделях.

Куда переехали остальные клавиши? Боковая кнопка и Camera Control разместятся на правом торце. Кнопки громкости перенесли наверх, как у iPad mini. Логика в этом есть: складную конструкцию удобнее держать, когда торцы не перегружены элементами и палец не цепляется за лишние выступы. Заодно это упрощает шарнир, ведь любая дополнительная кнопка в тонком корпусе — это лишний вырез и потенциальная точка попадания пыли.

Если интересно, зачем Apple вообще берется за такой формат и как поведет себя система на двух дисплеях, мы отдельно объясняли, зачем нужен складной iPhone Ultra и что он даст на практике.

Вместо Face ID — Touch ID в кнопке питания

Еще один сюрприз — у iPhone Ultra не будет Face ID. Вместо него в боковую кнопку встроят Touch ID. Это первый айфон без сканера лица с 2017 года, когда технология дебютировала в iPhone X.

Причина снова в толщине корпуса. Ультратонкий складной аппарат просто не оставляет места под модуль TrueDepth. Мало того, для складня Apple пришлось бы ставить сразу два комплекта Face ID — по одному на внешний и внутренний экран. Дешевле и надежнее вернуться к отпечатку. Touch ID в кнопке питания давно работает в базовом iPad, iPad mini и iPad Air, так что технология обкатана годами и вопросов к ней почти нет.

О том, как в итоге будет выглядеть корпус новинки, заранее намекнули аксессуары. Недавно защитные стекла раскрыли дизайн складного iPhone задолго до официальной презентации.

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MagSafe так и не завезли

Тут еще теплится надежда на сюрприз, но пока все указывает на то, что MagSafe не будет. На макетах сзади нет привычного магнитного кольца. Скорее всего, аппарат ограничится обычной беспроводной зарядкой — примерно как складной Samsung Galaxy Z Fold 8.

Для многих это окажется чувствительнее, чем отсутствие телефото. MagSafe-аксессуаров у людей накопилось много: держатели в машину, кошельки-подставки, зарядки на тумбочке у кровати и на рабочем столе. Возвращаться к обычной беспроводной площадке или к проводу после такого удобства некомфортно. И если официального магнита в новинке не появится, спасать положение будут сторонние чехлы со встроенным кольцом.

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Физическая SIM тоже уходит

И последнее ограничение — никакого лотка для симки. По данным Мин-Чи Куо и Bloomberg, iPhone Ultra будет работать только с eSIM во всех странах, включая те рынки, где обычно оставляют слот под физическую карту.

Причина та же — предельно тонкий корпус. iPhone Air, который тоже очень тонкий, уже перешел на eSIM по всему миру. У iPhone 17 и iPhone 17 Pro электронная симка обязательна в США и ряде других стран, но, например, в Китае лоток пока сохранили. Для складня Apple, судя по всему, решила не делать исключений ни для одного региона.

В сумме складной iPhone Ultra — это набор компромиссов ради тонкого корпуса и необычного форм-фактора. Вопрос лишь в том, перевесит ли удобство трансформера все то, чего в нем не хватает. Лично меня из всего списка сильнее всего смущает пропажа MagSafe. К жизни без телефото приноровиться реально, к Touch ID тоже, а вот отказ от магнитной зарядки, когда дома уже целый ворох держателей и подставок, — это ощутимая перемена в привычках, которую замечаешь каждый день.