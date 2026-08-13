Зачем мне нужен складной iPhone Ultra

Миша Королев

Про складной iPhone Ultra ходит уже столько слухов, что за корпусом и петлями я потерял главный вопрос: а зачем он вообще нужен лично мне в кармане. Утечки показывают дизайн, толщину и цвета, но не отвечают на простое «почему». И раз защитные стекла слили внешний вид и теперь мы знаем, как будет выглядеть iPhone Ultra, я хочу поговорить не про железо, а про свои сценарии использования. Ведь мне важно, чтобы не только начинка, но и софт был на соответствующем уровне.

Показываю, как будет выглядеть интерфейс iPhone Ultra. Фото.

Показываю, как будет выглядеть интерфейс iPhone Ultra

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Два приложения сразу, без танцев с картинкой в картинке

Главная боль обычного айфона всплывает у меня в самый неподходящий момент. Смотрю ютуб, приходит важное сообщение, и все, либо сворачивай ролик в картинку в картинке, либо теряй мысль. С лайвом еще хуже: маленькое окошко скачет по экрану, а я пытаюсь читать чат. На раскладном мне такой костыль просто не нужен, обе половины экрана работают на полную.

Два приложения сразу, без танцев с картинкой в картинке. Включаю видео с одной стороны и работаю в ChatGPT на другой. Фото.

Включаю видео с одной стороны и работаю в ChatGPT на другой

Самое приятное, что интерфейс собирается ровно под те связки, которые мне и нужны. Новости слева, котировки справа: свежая лента и рядом курс акций с AAPL и SBER. Почта и календарь бок о бок, чтобы сразу перекидывать встречи в расписание. Ozon и Wildberries рядом, когда я сравниваю один и тот же iPhone по цене в двух магазинах. YouTube и ChatGPT вместе, чтобы смотреть обзор и тут же уточнять детали у нейросети. TikTok и Telegram параллельно, когда хочется занять сразу оба полушария.

Два приложения сразу, без танцев с картинкой в картинке. Надо сравнить товары в разных магазинах? Для меня теперь легко. Фото.

Надо сравнить товары в разных магазинах? Для меня теперь легко

Особенно меня бесит история с прямыми трансляциями. В маленьком плавающем окне не разглядеть ни счет матча, ни детали стрима, а закрыть чат жалко. На развернутом экране трансляция едет во всю ширину одной половины, а вторая спокойно держит комментарии и переписку. Никаких компромиссов по размеру.

Отдельно такой формат порадует тех, кому тяжело удерживать внимание, и меня в том числе. Когда два дела лежат перед глазами, мне не приходится каждые тридцать секунд листать приложения и терять контекст. Бета намекнула на этот режим заранее, и главную особенность складного iPhone Ultra в софте показали еще до анонса.

Как я представляю iOS на большом экране

Теперь про то, что мне интересно больше всего. Как Apple разложит iOS по широкому экрану, я уже примерно представляю. В раздельном режиме экран делится ровно по линии сгиба на две рабочие зоны: каждая половина живет как отдельный телефон, со своей навигацией и жестами. Не урезанное окошко поверх картинки, а честные две половины пятьдесят на пятьдесят.

Как я представляю iOS на большом экране. Могу листать Тик Ток и параллельно переписываться в Телеге. Фото.

Могу листать Тик Ток и параллельно переписываться в Телеге

Когда второе приложение мне не нужно, система собирается в привычный вид. Рабочий стол растягивается на всю ширину, иконки встают сеткой по шесть в ряд, а док с Сообщениями, Safari и Музыкой остается снизу. Экран блокировки тоже разворачивается целиком: крупные часы по центру, обои во весь разворот и знакомые кнопки фонарика и камеры по углам. По сути передо мной тот же айфон, только простора стало заметно больше.

Как я представляю iOS на большом экране. Почта и календарь на одном экране для меня вообще топ. Фото.

Почта и календарь на одном экране для меня вообще топ

Отдельно меня интригуют уведомления. Логично, если баннер будет прилетать над той половиной, где лежит нужное приложение, и не собьет ролик или карту в соседней зоне. Тогда переписка в одной части не перетянет на себя весь экран, а именно этого мне и не хватает на обычном айфоне. Дизайн корпуса тоже перестает быть загадкой: два цвета складного iPhone Ultra уже засветились на фото, так что представить аппарат в руке мне стало совсем просто.

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Компактнее, чем iPad mini, но влезает в карман

Второй козырь раскладного айфона для меня это габариты. В разложенном виде он по диагонали подбирается к iPad mini, но с одним огромным отличием. Мини в карман джинсов я не засуну, а сложенный Ultra туда помещается спокойно. Развернутый аппарат при этом свободно лежит у меня в одной ладони, то есть почти планшет, который остается телефоном.

Компактнее, чем iPad mini, но влезает в карман. Смартфон будет чуть меньше iPad mini, но для меня некритично. Фото.

Смартфон будет чуть меньше iPad mini, но для меня некритично

Дальше простая арифметика моей повседневности. Ноутбук с собой таскать лень, айпад отдельно возить тоже неудобно, а тут все в одном корпусе. Сел в метро, разложил, и вот тебе ютуб, чаты и почта на нормальном экране. Без листания приложений и без переворачивания айфона туда-сюда. Сложил и убрал в карман, когда выхожу.

Компактнее, чем iPad mini, но влезает в карман. Читаю новости и смотрю все актуальные курсы валют и акций. Фото.

Читаю новости и смотрю все актуальные курсы валют и акций

Про начинку мне тоже есть что сказать. Все цены и объемы памяти iPhone 18 Pro, Pro Max и Ultra уже гуляют по сети, так что я примерно понимаю, на какую сумму и на какой запас хранилища ориентироваться под сценарий с двумя приложениями.

Как складной iPhone Ultra впишется в мой день

Складной формат заходит не всем, и это нормально. Если бы я весь день сидел за столом с большим монитором, ломать привычку смысла было бы мало. Но я много времени провожу в дороге, на созвонах и в переписках, и второй экран в кармане экономит мне кучу мелких движений.

Как складной iPhone Ultra впишется в мой день. По сути, планшет, который я легко уберу в карман. Фото.

По сути, планшет, который я легко уберу в карман

Портрет покупателя тут примерно мой. Метро и электрички, много мессенджеров, привычка держать открытыми сразу несколько окон, любовь к контенту на ходу. Для меня складной iPhone Ultra это не игрушка, а рабочий инструмент, который убирает лишние касания. Связка TikTok и Telegram или новостей и котировок описывает мой сценарий буквально: одно движение большим пальцем, и оба нужных приложения перед глазами.

Один нюанс я приму сразу. iPhone Ultra покажут в сентябре, но купить его вы пока не сможете, так что первое время мне придется довольствоваться разборами и ожиданием старта продаж. Зато будет время спокойно решить, мой это формат или нет. Не поняли, подойдет ли такой формат, или остались вопросы? Заходите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут по любой мелочи.

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