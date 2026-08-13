Зачем мне нужен складной iPhone Ultra

Про складной iPhone Ultra ходит уже столько слухов, что за корпусом и петлями я потерял главный вопрос: а зачем он вообще нужен лично мне в кармане. Утечки показывают дизайн, толщину и цвета, но не отвечают на простое «почему». И раз защитные стекла слили внешний вид и теперь мы знаем, как будет выглядеть iPhone Ultra, я хочу поговорить не про железо, а про свои сценарии использования. Ведь мне важно, чтобы не только начинка, но и софт был на соответствующем уровне.



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Два приложения сразу, без танцев с картинкой в картинке

Главная боль обычного айфона всплывает у меня в самый неподходящий момент. Смотрю ютуб, приходит важное сообщение, и все, либо сворачивай ролик в картинку в картинке, либо теряй мысль. С лайвом еще хуже: маленькое окошко скачет по экрану, а я пытаюсь читать чат. На раскладном мне такой костыль просто не нужен, обе половины экрана работают на полную.

Самое приятное, что интерфейс собирается ровно под те связки, которые мне и нужны. Новости слева, котировки справа: свежая лента и рядом курс акций с AAPL и SBER. Почта и календарь бок о бок, чтобы сразу перекидывать встречи в расписание. Ozon и Wildberries рядом, когда я сравниваю один и тот же iPhone по цене в двух магазинах. YouTube и ChatGPT вместе, чтобы смотреть обзор и тут же уточнять детали у нейросети. TikTok и Telegram параллельно, когда хочется занять сразу оба полушария.

Особенно меня бесит история с прямыми трансляциями. В маленьком плавающем окне не разглядеть ни счет матча, ни детали стрима, а закрыть чат жалко. На развернутом экране трансляция едет во всю ширину одной половины, а вторая спокойно держит комментарии и переписку. Никаких компромиссов по размеру.

Отдельно такой формат порадует тех, кому тяжело удерживать внимание, и меня в том числе. Когда два дела лежат перед глазами, мне не приходится каждые тридцать секунд листать приложения и терять контекст. Бета намекнула на этот режим заранее, и главную особенность складного iPhone Ultra в софте показали еще до анонса.

Как я представляю iOS на большом экране

Теперь про то, что мне интересно больше всего. Как Apple разложит iOS по широкому экрану, я уже примерно представляю. В раздельном режиме экран делится ровно по линии сгиба на две рабочие зоны: каждая половина живет как отдельный телефон, со своей навигацией и жестами. Не урезанное окошко поверх картинки, а честные две половины пятьдесят на пятьдесят.

Когда второе приложение мне не нужно, система собирается в привычный вид. Рабочий стол растягивается на всю ширину, иконки встают сеткой по шесть в ряд, а док с Сообщениями, Safari и Музыкой остается снизу. Экран блокировки тоже разворачивается целиком: крупные часы по центру, обои во весь разворот и знакомые кнопки фонарика и камеры по углам. По сути передо мной тот же айфон, только простора стало заметно больше.

Отдельно меня интригуют уведомления. Логично, если баннер будет прилетать над той половиной, где лежит нужное приложение, и не собьет ролик или карту в соседней зоне. Тогда переписка в одной части не перетянет на себя весь экран, а именно этого мне и не хватает на обычном айфоне. Дизайн корпуса тоже перестает быть загадкой: два цвета складного iPhone Ultra уже засветились на фото, так что представить аппарат в руке мне стало совсем просто.

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Компактнее, чем iPad mini, но влезает в карман

Второй козырь раскладного айфона для меня это габариты. В разложенном виде он по диагонали подбирается к iPad mini, но с одним огромным отличием. Мини в карман джинсов я не засуну, а сложенный Ultra туда помещается спокойно. Развернутый аппарат при этом свободно лежит у меня в одной ладони, то есть почти планшет, который остается телефоном.

Дальше простая арифметика моей повседневности. Ноутбук с собой таскать лень, айпад отдельно возить тоже неудобно, а тут все в одном корпусе. Сел в метро, разложил, и вот тебе ютуб, чаты и почта на нормальном экране. Без листания приложений и без переворачивания айфона туда-сюда. Сложил и убрал в карман, когда выхожу.

Про начинку мне тоже есть что сказать. Все цены и объемы памяти iPhone 18 Pro, Pro Max и Ultra уже гуляют по сети, так что я примерно понимаю, на какую сумму и на какой запас хранилища ориентироваться под сценарий с двумя приложениями.

Как складной iPhone Ultra впишется в мой день

Складной формат заходит не всем, и это нормально. Если бы я весь день сидел за столом с большим монитором, ломать привычку смысла было бы мало. Но я много времени провожу в дороге, на созвонах и в переписках, и второй экран в кармане экономит мне кучу мелких движений.

Портрет покупателя тут примерно мой. Метро и электрички, много мессенджеров, привычка держать открытыми сразу несколько окон, любовь к контенту на ходу. Для меня складной iPhone Ultra это не игрушка, а рабочий инструмент, который убирает лишние касания. Связка TikTok и Telegram или новостей и котировок описывает мой сценарий буквально: одно движение большим пальцем, и оба нужных приложения перед глазами.

Один нюанс я приму сразу. iPhone Ultra покажут в сентябре, но купить его вы пока не сможете, так что первое время мне придется довольствоваться разборами и ожиданием старта продаж. Зато будет время спокойно решить, мой это формат или нет. Не поняли, подойдет ли такой формат, или остались вопросы? Заходите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут по любой мелочи.