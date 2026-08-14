Почему я не куплю складной iPhone Ultra

Кирилл Пироженко

Складной iPhone Ultra еще даже не вышел, а разговоров о нем уже больше, чем о любой другой новинке Apple этого года. Накануне мы разбирали, зачем нужен складной iPhone Ultra, и я невольно задумался: а впишется ли этот аппарат в мои сценарии? Сейчас у меня связка из iPhone 16 Plus и iPad с экраном 10,9 дюйма, и на бумаге Ultra должен заменить сразу оба устройства. Вот только чем дольше я смотрю на утечки, тем сильнее сомневаюсь, что мне это нужно за те деньги, которые называют инсайдеры.

Пока не понимаю, зачем мне iPhone Ultra. Фото.

Пока не понимаю, зачем мне iPhone Ultra

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Два экрана, а привычного простора все равно нет

По слухам, внешний экран у Ultra будет около 5,5 дюйма, а внутренний — примерно 7,8. Звучит солидно ровно до того момента, пока не начнешь сравнивать с тем, чем я пользуюсь каждый день. Внешний дисплей заметно меньше, чем у моего iPhone 16 Plus. То есть в сложенном виде я получаю смартфон с экраном компактнее того, что уже лежит у меня в кармане. А ведь именно крупный экран Plus в свое время стал одной из причин покупки.

Два экрана, а привычного простора все равно нет. Внешний экран у него сильно меньше моего текущего iPhone, а именно им придется пользоваться чаще всего. Фото.

Внешний экран у него сильно меньше моего текущего iPhone, а именно им придется пользоваться чаще всего

С внутренним экраном ситуация не сильно лучше. 7,8 дюйма — это меньше, чем даже у iPad mini с его 8,3. А до моего 10,9-дюймового планшета Ultra в разложенном виде не дотягивает и близко. Получается забавная картина: устройство, которое должно объединить телефон и планшет, по факту проигрывает по площади обоим. Внешний экран меньше телефона. Внутренний меньше планшета. И за это, судя по всему, придется отдать сумму, сопоставимую с покупкой двух отдельных гаджетов — все цены и объемы памяти новинок уже гуляют по сети.

Многозадачность звучит красиво, но я ей не пользуюсь

Главный аргумент в пользу большого экрана — это многозадачность. Полноценную работу с окнами на iPad завезли только с iPadOS 26, и я честно пытался ее полюбить. Не получилось. Даже открыть два приложения на экране 10,9 дюйма для меня неудобно: интерфейс тут же где-то обрезается, часть элементов прячется, и вместо экономии времени я получаю сплошное мучение. В итоге в 99% случаев я держу на экране одну программу и прекрасно себя чувствую.

Многозадачность звучит красиво, но я ей не пользуюсь. По размеру экрана «Ультра» не сможет конкурировать даже с базовым iPad. Фото.

По размеру экрана «Ультра» не сможет конкурировать даже с базовым iPad

Теперь переношу тот же сценарий на внутренний экран Ultra. Места там еще меньше, чем на моем планшете, а значит и удобство разделения экрана вызывает у меня еще больше вопросов. Судя по утечкам, где уже показали корпус будущего аппарата, форм-фактор получился действительно красивым, но красота коробочки не решает проблему тесноты внутри. Раскладывать два приложения рядом на 7,8 дюйма — идея на любителя, и я в число этих любителей точно не вхожу.

Многозадачность звучит красиво, но я ей не пользуюсь. При необходимости на экране планшета можно поставить много приложений, а на ультру только 2. Фото.

При необходимости на экране планшета можно поставить много приложений, а на ультру только 2

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Единственный сценарий, где Ultra мог бы пригодиться

Если отбросить многозадачность, остается один сценарий, в котором большой внутренний экран реально имеет смысл. Это просмотр видео и, при повороте аппарата вертикально, скроллинг соцсетей и сайтов. Вот тут Ultra в разложенном виде и правда приближается по удобству к iPad mini. Но и здесь есть нюанс: до полноценного iPad он все равно не дотягивает, а именно обычным планшетом я и пользуюсь для контента. Смотреть сериал или ролик на YouTube с 10,9 дюйма банально приятнее, чем щуриться в сложенный пополам экран, у которого еще и есть шанс поймать блик от сгиба. Да, говорят, этот сгиб почти не будет виден, но по экрану Galaxy Z Fold 8, в котором, по слухам, установлен такой же в точности дисплей, как в ультре, мы уже видим, что на 100% избавиться от этой особенности не вышло.

Единственный сценарий, где Ultra мог бы пригодиться. Можно перевернуть открытый экран вертикально и лазить по сайтам и соцсетям. Фото.

Можно перевернуть открытый экран вертикально и лазить по сайтам и соцсетям

Программную часть Apple тоже допиливает под новый форм-фактор, и iOS 27 в бете уже раскрыла главную особенность складного аппарата. Только вот ни одна фишка софта не увеличит физический размер экрана. Когда мне нужен большой дисплей для видео, iPad с его 10,9 дюйма справляется лучше, а когда нужен просто телефон — iPhone 16 Plus всегда под рукой.

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Стоит ли Ultra своих денег лично для меня

Есть еще вопрос удобства ношения. Я почти всегда хожу с рюкзаком, и закинуть туда планшет для меня вообще не проблема. На ходу я спокойно достаю iPhone 16 Plus с его крупным экраном, а когда понадобится планшет — он рядом. То есть та самая проблема двух устройств, которую призван решить Ultra, лично у меня попросту не стоит.

И вот тут мы упираемся в главное — в цену. Инсайдеры называют сумму около 2400 долларов, и я откровенно не понимаю, за что должен отдать эти деньги. За внешний экран меньше моего телефона? За внутренний меньше моего планшета? За многозадачность, которой я не пользуюсь? За те же деньги я спокойно возьму обычный iPhone и полноценный iPad и по сумме опыта останусь в плюсе. Самые подробные макеты Ultra уже показали со всех сторон, и пока эта картинка меня совершенно не убеждает.

При этом я стараюсь не быть категоричным. Может, стоит подержать смартфон в руках, ощутить этот механизм, увидеть экран вживую — и мнение поменяется. Такое со мной уже случалось. Но пока, на бумаге и по утечкам, складной флагман Apple выглядит для меня красивой, дорогой и не самой нужной игрушкой. За 2400 долларов я лучше соберу свою привычную связку, а разницу потрачу на что-то куда более полезное.

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