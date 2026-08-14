Почему я не куплю складной iPhone Ultra

Складной iPhone Ultra еще даже не вышел, а разговоров о нем уже больше, чем о любой другой новинке Apple этого года. Накануне мы разбирали, зачем нужен складной iPhone Ultra, и я невольно задумался: а впишется ли этот аппарат в мои сценарии? Сейчас у меня связка из iPhone 16 Plus и iPad с экраном 10,9 дюйма, и на бумаге Ultra должен заменить сразу оба устройства. Вот только чем дольше я смотрю на утечки, тем сильнее сомневаюсь, что мне это нужно за те деньги, которые называют инсайдеры.



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Два экрана, а привычного простора все равно нет

По слухам, внешний экран у Ultra будет около 5,5 дюйма, а внутренний — примерно 7,8. Звучит солидно ровно до того момента, пока не начнешь сравнивать с тем, чем я пользуюсь каждый день. Внешний дисплей заметно меньше, чем у моего iPhone 16 Plus. То есть в сложенном виде я получаю смартфон с экраном компактнее того, что уже лежит у меня в кармане. А ведь именно крупный экран Plus в свое время стал одной из причин покупки.

С внутренним экраном ситуация не сильно лучше. 7,8 дюйма — это меньше, чем даже у iPad mini с его 8,3. А до моего 10,9-дюймового планшета Ultra в разложенном виде не дотягивает и близко. Получается забавная картина: устройство, которое должно объединить телефон и планшет, по факту проигрывает по площади обоим. Внешний экран меньше телефона. Внутренний меньше планшета. И за это, судя по всему, придется отдать сумму, сопоставимую с покупкой двух отдельных гаджетов — все цены и объемы памяти новинок уже гуляют по сети.

Многозадачность звучит красиво, но я ей не пользуюсь

Главный аргумент в пользу большого экрана — это многозадачность. Полноценную работу с окнами на iPad завезли только с iPadOS 26, и я честно пытался ее полюбить. Не получилось. Даже открыть два приложения на экране 10,9 дюйма для меня неудобно: интерфейс тут же где-то обрезается, часть элементов прячется, и вместо экономии времени я получаю сплошное мучение. В итоге в 99% случаев я держу на экране одну программу и прекрасно себя чувствую.

Теперь переношу тот же сценарий на внутренний экран Ultra. Места там еще меньше, чем на моем планшете, а значит и удобство разделения экрана вызывает у меня еще больше вопросов. Судя по утечкам, где уже показали корпус будущего аппарата, форм-фактор получился действительно красивым, но красота коробочки не решает проблему тесноты внутри. Раскладывать два приложения рядом на 7,8 дюйма — идея на любителя, и я в число этих любителей точно не вхожу.

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Единственный сценарий, где Ultra мог бы пригодиться

Если отбросить многозадачность, остается один сценарий, в котором большой внутренний экран реально имеет смысл. Это просмотр видео и, при повороте аппарата вертикально, скроллинг соцсетей и сайтов. Вот тут Ultra в разложенном виде и правда приближается по удобству к iPad mini. Но и здесь есть нюанс: до полноценного iPad он все равно не дотягивает, а именно обычным планшетом я и пользуюсь для контента. Смотреть сериал или ролик на YouTube с 10,9 дюйма банально приятнее, чем щуриться в сложенный пополам экран, у которого еще и есть шанс поймать блик от сгиба. Да, говорят, этот сгиб почти не будет виден, но по экрану Galaxy Z Fold 8, в котором, по слухам, установлен такой же в точности дисплей, как в ультре, мы уже видим, что на 100% избавиться от этой особенности не вышло.

Программную часть Apple тоже допиливает под новый форм-фактор, и iOS 27 в бете уже раскрыла главную особенность складного аппарата. Только вот ни одна фишка софта не увеличит физический размер экрана. Когда мне нужен большой дисплей для видео, iPad с его 10,9 дюйма справляется лучше, а когда нужен просто телефон — iPhone 16 Plus всегда под рукой.

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Стоит ли Ultra своих денег лично для меня

Есть еще вопрос удобства ношения. Я почти всегда хожу с рюкзаком, и закинуть туда планшет для меня вообще не проблема. На ходу я спокойно достаю iPhone 16 Plus с его крупным экраном, а когда понадобится планшет — он рядом. То есть та самая проблема двух устройств, которую призван решить Ultra, лично у меня попросту не стоит.

И вот тут мы упираемся в главное — в цену. Инсайдеры называют сумму около 2400 долларов, и я откровенно не понимаю, за что должен отдать эти деньги. За внешний экран меньше моего телефона? За внутренний меньше моего планшета? За многозадачность, которой я не пользуюсь? За те же деньги я спокойно возьму обычный iPhone и полноценный iPad и по сумме опыта останусь в плюсе. Самые подробные макеты Ultra уже показали со всех сторон, и пока эта картинка меня совершенно не убеждает.

При этом я стараюсь не быть категоричным. Может, стоит подержать смартфон в руках, ощутить этот механизм, увидеть экран вживую — и мнение поменяется. Такое со мной уже случалось. Но пока, на бумаге и по утечкам, складной флагман Apple выглядит для меня красивой, дорогой и не самой нужной игрушкой. За 2400 долларов я лучше соберу свою привычную связку, а разницу потрачу на что-то куда более полезное.