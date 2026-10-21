Apple сделала смартфон за 300 тысяч, у которого даже экран продавливается пальцем

Если вы присматриваетесь к iPhone Duo, то уже смирились с ценником под 300 тысяч рублей. За такие деньги логично ждать, что смартфон будет крепким хотя бы там, где его трогают чаще всего. Только за несколько дней до старта продаж в сети появилось видео, после которого этот вопрос перестал казаться праздным. С экраном складного айфона на нем происходит то, чего от техники Apple обычно не ждешь, а объяснение нашлось довольно неожиданное. Ниже разберем, что на ролике, насколько ему верить и стоит ли волноваться будущим владельцам. Если же вы пока не решили, нужен ли вам Duo вообще, загляните в наш разбор причин за и против.



Палец проваливается ровно над шарниром

Ролик выложил пользователь китайской соцсети Weibo. Он раскладывает iPhone Duo и по очереди нажимает пальцем на разные участки внутреннего экрана. В центре каждой половинки и ближе к краям дисплей ведет себя как обычно: твердая поверхность, никакого отклика. Но стоит надавить на узкую полоску вдоль линии сгиба, и экран заметно уходит вниз, словно под ним пустота.

Выглядит это неприятно. За годы с айфонами мы привыкли, что экран — монолит, на который можно давить сколько угодно, а тут поверхность проседает и потом медленно возвращается на место. Прогиб при этом строго локальный: только над шарниром, на остальной площади ничего подобного нет.

Видео со складным айфоном сейчас всплывают почти каждый день, от распаковок до первых тестов. Самые любопытные мы забираем в наши каналы в Telegram и МАКС, так что следующий ролик про Duo вы там точно не пропустите.

Автор ролика сам просит не делать поспешных выводов

Купить iPhone Duo сейчас та еще задача: я сам пытался заказать его в России и остался ни с чем. Поэтому большая часть видео со смартфоном снята не дома у владельцев, а в магазинах и на выставочных стендах. Этот ролик не исключение.

Автор прямо уточнил, что в кадре выставочный образец. Такие телефоны за день проходят через сотни рук. Их складывают и раскладывают без остановки, давят на экран, проверяют шарнир на излом, и аккуратностью посетители стендов не отличаются. Так что состояние одного демо-экземпляра мало что говорит о всей партии, и серийные Duo вполне могут оказаться без этой особенности.

Других видео с таким же тестом нет, хотя о прогибе писали те, кто держали смартфон в руках на презентации. Apple ситуацию тоже никак не прокомментировала, поэтому все, что ниже, стоит читать с поправкой на то, что перед нами пока один телефон.

Мягкая полоска может оказаться не браком, а задумкой

Самое интересное в истории — объяснение. Блогер сослался на специалиста, имя которого не назвал. По его версии, мягкая зона над шарниром работает как своего рода амортизатор: при каждом сгибании она забирает на себя часть нагрузки, и за счет этого видимая складка на экране появляется позже, чем могла бы.

В этом есть логика. Внутренний экран любой раскладушки гнется сотни раз за неделю, и напряжение в материале должно куда-то уходить. Если сделать зону сгиба податливой, слоям дисплея проще пережить постоянную деформацию. Подтверждения от Apple при этом нет, так что считаю это версией, а не фактом.

Похожее, кстати, замечали и западные обзорщики после первых знакомств с Duo: портал Itechify писал о небольшом прогибе экрана при нажатии рядом со сгибом и о вопросах к тому, как дисплей переживет месяцы ежедневного использования. Мне такая инженерная логика понятна. Но одно дело читать про амортизатор, и совсем другое — чувствовать, как экран за триста тысяч проседает под пальцем.

Apple рассказывала про экран совсем другими словами

На презентации 10 сентября Apple уделила внутреннему дисплею Duo немало времени. По данным китайского портала Phoenix New Media, компания называла такие особенности:

покрытие внутреннего экрана на 40% жестче, чем материалы других производителей;

слои дисплея склеены так, чтобы при открытии и закрытии немного смещаться относительно друг друга и меньше деформироваться;

шарнир с переменным усилием собран из более чем 100 деталей и закрывается магнитами;

матовое нанотекстурное покрытие визуально прячет линию сгиба.

Если присмотреться, мягкость над шарниром этому списку не противоречит. Жесткое верхнее покрытие защищает от царапин, а вот подвижные слои под ним как раз и могут давать тот самый прогиб при нажатии. То есть податливость вполне может быть частью той же схемы, которой Apple хвасталась со сцены, просто об этой стороне медали компания не рассказывала.

Со складкой, к слову, тоже вышло не идеально. Полностью убрать ее Apple не смогла. Первые обзорщики видели линию сгиба под определенными углами и при боковом свете, а пальцем ее можно нащупать. Мнения тут расходятся: Dave2D уверяет, что складку почти не видно, а Notebookcheck пишет, что под углом она заметна вполне отчетливо.

За такие деньги хочется больше уверенности

Вся эта история была бы мелочью, если бы не цена ошибки. Мы уже считали, во сколько обойдется ремонт iPhone Duo: замена внутреннего экрана в США без AppleCare+ стоит 999 долларов, это около 83 870 рублей. Даже защитный слой на внутреннем дисплее Apple меняет за 49 долларов (примерно 4120 рублей). Официального AppleCare+ в России нет, так что здесь при поломке придется рассчитывать только на себя и сторонние сервисы.

Сам смартфон у нас тоже недешевый. По данным iPhones.ru, базовая версия на 256 ГБ продается за 299 990 рублей, а за модель на 2 ТБ просят уже 489 990 рублей. На этом фоне любой намек на хрупкость экрана воспринимается болезненно, даже если это одно видео с выставочного стенда.

Если вам уже удалось подержать Duo в руках, загляните в наш чат в Telegram или МАКС и напишите, проседает ли экран у вашего экземпляра. Чем больше таких наблюдений, тем быстрее станет понятно, брак это или норма. А тем, кто Duo все-таки дождется, лучше заранее подумать о защите корпуса: недорогие чехлы и пленки для айфонов регулярно попадают в канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Так что же, экран у смартфона за 300 тысяч не держится? По одному демо-образцу, который весь день мяли посетители, судить рано. Скорее всего, мягкая полоса над шарниром есть у всех Duo и заложена конструкцией, вопрос только в том, как она поведет себя через год складываний. Если вы собирались брать складной айфон в первой партии, я бы подождал первых долгих тестов на износ. Торопиться с покупкой за такие деньги точно незачем.