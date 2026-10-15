На iPhone Duo лучше даже не дышать. Apple выкатила конские цены на ремонт

Если вы ждете старта предзаказов на iPhone Duo, не торопитесь жать кнопку оплаты. Складной айфон и так стоит дороже любой прошки, но покупка тут только первая строчка в списке расходов. У смартфона, который за пару лет сложится тысячи раз, уязвимых мест больше, чем у моноблока, и Apple наконец показала, во что обойдется каждое. Одна позиция в прайсе заставила меня пересчитать все дважды. Ниже разберем, сколько стоит ремонт Duo без страховки, чем он отличается от iPhone 18 Pro Max и в каком случае AppleCare+ действительно окупается. А если еще сомневаетесь в самой покупке, мы собрали 7 причин за и 4 против iPhone Duo.



Сколько Apple берет за ремонт без страховки

Цены появились на странице сервиса Apple за день до старта предзаказов. Предзаказы на iPhone Duo откроются 16 октября, в магазины смартфон попадет 23 октября. Базовая версия на 256 ГБ стоит в США 1999 долларов (167 820 рублей), а за вариант на 2 ТБ просят 3199 долларов (268 560 рублей). Здесь и дальше рубли посчитаны по курсу ЦБ на 15 октября: 83,95 рубля за доллар. Ниже цены именно для ремонта вне гарантии и без AppleCare+, то есть то, что заплатит владелец, который страховку не оформил.

Что ремонтируем Цена в США (в рублях по курсу ЦБ) Пленка на внутреннем экране 49 долларов (4 120 рублей) Задняя стеклянная панель 199 долларов (16 710 рублей) Замена аккумулятора 229 долларов (19 230 рублей) Основная камера 229 долларов (19 230 рублей) Внешний экран 379 долларов (31 820 рублей) Внешний экран и задняя панель 509 долларов (42 740 рублей) Внутренний экран 999 долларов (83 870 рублей) Прочие повреждения 1499 долларов (125 850 рублей)

Это официальный прайс Apple: столько компания берет за ремонт в своих магазинах и через собственный сервис. Налоги в США добавляются сверху, а у авторизованных сервисных партнеров могут быть свои расценки.

Самая дешевая строчка в прайсе — пленка на внутреннем экране. Такой детали у обычных айфонов нет вовсе, и именно она лучше всего показывает, чем Duo отличается от остальной линейки.

Внутренний экран стоит половину смартфона

В начале октября мы разбирали, зачем Apple предлагает переклеивать покрытие на внутреннем экране Duo. Тогда была известна только цена с AppleCare+, 19 долларов (1 600 рублей). Теперь появилась вторая: без страховки та же процедура обойдется в 49 долларов (4 120 рублей). Речь о матовом слое с нанотекстурой, который снижает блики и делает сгиб менее заметным. Со временем он истирается, и Apple сама предлагает его менять. Самостоятельно снять его, как пленку из магазина аксессуаров, не получится: замену делают в Apple или у авторизованного партнера.

С самим экраном все гораздо грустнее. За 7,6-дюймовую гибкую панель Apple просит 999 долларов (83 870 рублей), ровно половину стоимости базового Duo. Для сравнения, внешний экран на 5,4 дюйма стоит 379 долларов (31 820 рублей), а вместе с задней панелью 509 (42 740 рублей). То есть разбитое стекло снаружи — неприятность, а поврежденный внутренний дисплей — уже вопрос, чинить ли смартфон или продавать его на запчасти.

Есть и последняя строка, на 1499 долларов (125 850 рублей). Под прочими повреждениями Apple обычно понимает серьезные проблемы с корпусом или сразу с несколькими узлами. Отдельной позиции для шарнира в прайсе нет, и Apple не объясняет, куда отнесут его поломку. Подозреваю, что как раз сюда, но это моя догадка, а не данные компании.

Насколько ремонт Duo дороже обычного айфона

Самое близкое сравнение — старший флагман этого года. Мы уже подробно считали, сколько стоит ремонт iPhone 18 Pro и Pro Max, так что можно положить два прайса рядом. Внешний экран Duo и экран Pro Max стоят одинаково, а вот дальше начинаются расхождения.

Что ремонтируем iPhone Duo iPhone 18 Pro Max Аккумулятор 229 долларов (19 230 рублей) 129 долларов (10 830 рублей) Основной экран 379 долларов (31 820 рублей), внешний 379 долларов (31 820 рублей) Экран и задняя панель 509 долларов (42 740 рублей) 469 долларов (39 380 рублей) Задняя панель 199 долларов (16 710 рублей) 159 долларов (13 350 рублей) Основная камера 229 долларов (19 230 рублей) 249 долларов (20 910 рублей) Прочие повреждения 1499 долларов (125 850 рублей) 899 долларов (75 480 рублей)

Больше всего удивляет аккумулятор. У Pro Max его замена в этом году и так подорожала с 119 до 129 долларов (10 830 рублей), а у Duo батарея почти вдвое дороже. Apple разницу никак не комментирует. В складных смартфонах аккумулятор обычно делят на две части в разных половинах корпуса, и разборка там сложнее, но насколько это верно для Duo, станет ясно только после первых разборов.

Зато камера у складного айфона дешевле на 20 долларов (1 680 рублей). Тут все логично: у Duo две камеры по 48 Мп, у Pro Max их три. Задняя панель и связка экрана с задней панелью дороже на 40 долларов (3 360 рублей), а в прочих повреждениях разница доходит уже до 600 долларов (50 370 рублей). Если вы держите смартфон три-четыре года, замена батареи почти неизбежна, и закладывать на нее у Duo придется заметно больше.

Когда AppleCare+ окупается

В США AppleCare+ для Duo стоит 19,99 доллара (1 680 рублей) в месяц. Со страховкой расценки выглядят совсем иначе: внешний экран за 29 долларов (2 440 рублей), внутренний за 99 (8 320 рублей), пленка за 19 (1 600 рублей), кража или потеря за 149 (12 510 рублей). Аккумулятор меняют бесплатно, если его емкость просела ниже 80%.

Посчитаем на двух годах. Страховка за это время обойдется примерно в 480 долларов (40 300 рублей). Если за два года случится одна поломка внутреннего экрана, вы заплатите 480 плюс 99, то есть 579 долларов (48 610 рублей) против 999 (83 870 рублей) без страховки. Экономия около 420 долларов, это примерно 35 260 рублей. Если ничего не сломается, эти 480 долларов просто уйдут Apple. Для обычного айфона я бы еще подумал, а у складного смартфона с экраном за тысячу долларов шансы явно не в пользу владельца без страховки.

Учтите и обратную сторону: страховка помесячная, и ее легко забыть отменить, когда смартфон уже продан или лежит в ящике. После двух лет платить по 20 долларов (1 680 рублей) в месяц имеет смысл разве что тем, кто регулярно роняет телефон или носит его в одном кармане с ключами.

Что делать с ремонтом iPhone Duo в России

В России вся эта арифметика работает только наполовину. Официально Apple у нас не работает: фирменных магазинов и авторизованных сервисов нет, а купить AppleCare+ в российской рознице нельзя. Оформить страховку получится только при покупке за границей, и обслуживание по ней привязано к стране, где куплен смартфон. При цене Duo у нас почти в 300 тысяч рублей это неприятный расклад.

Остаются независимые сервисы. С моноблочными айфонами они давно справляются, но для складного Duo в первые месяцы просто не будет запчастей, особенно внутренних экранов. Как только мастерские назовут свои цены на ремонт, мы напишем об этом в наших каналах в Telegram и МАКС. А если вы уже держали в руках складной Samsung и знаете, где в вашем городе за такие берутся, поделитесь опытом в нашем чате в Telegram или МАКС, другим будущим владельцам это пригодится.

Поэтому самая выгодная стратегия — не доводить до ремонта. Чехол с защитой шарнира стоит намного дешевле любой строчки из прайса Apple, а песок и крошки в кармане для складного экрана страшнее, чем для обычного. Нормальные чехлы для Duo на AliExpress появятся не сразу, но лучшие из них мы покажем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Так сколько стоит ремонт iPhone Duo? Мелкие неприятности вроде царапин на покрытии обходятся в 49 долларов (4 120 рублей), разбитое стекло снаружи примерно как у Pro Max, а вот внутренний экран и батарея делают складной айфон заметно дороже в обслуживании, чем любую прошку. Если берете Duo за границей, AppleCare+ стоит оформить сразу. Если в России, закладывайте на ремонт запас и берегите сгиб.