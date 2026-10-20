Я попытался заказать iPhone Duo в России, и у меня ничего не вышло

Купить новый айфон в первые дни продаж почти всегда непросто, но с iPhone Duo все пошло совсем не по привычному сценарию. Складной смартфон закончился раньше, чем большинство желающих успели нажать кнопку оформления заказа, причем не где-то в Европе, а в самих США. В России ситуацию усложняет еще и то, что Apple сюда официально ничего не везет, а значит, все решают серые продавцы и их аппетиты. Я прошелся по маркетплейсам и объявлениям, и увиденное меня совсем не обрадовало. Ниже разберем, что случилось со стартом продаж, что сейчас происходит с предзаказами у нас и почему нынешние ценники могут оказаться далеко не пределом.



Первую партию смели за полчаса

Предзаказ на iPhone Duo Apple открыла 16 октября, а сами продажи стартуют 23 октября. Мы уже писали, что iPhone Duo стоит почти 300 тысяч по меркам российского рынка, и казалось, что такой ценник сам по себе отсечет большую часть покупателей. Не отсек. По данным американских СМИ, все конфигурации от 1999 долларов разобрали за первые 30 минут после старта предзаказа.

Дальше Apple просто передвинула сроки. Для всех версий в американском Apple Store расчетная дата доставки уехала на 25 января 2027 года, то есть примерно на три месяца вперед. Получить смартфон 23 октября успеют только те, кто оформил заказ в первые минуты.

В Китае картина похожая, только масштабнее. На площадке JD.com число предварительных заявок за несколько часов перевалило за 2,23 млн. При этом, по данным MacRumors, производство в ближайшее время закроет лишь около 60% спроса. То есть дефицит не случайный сбой первых суток, а состояние, в котором Duo проживет как минимум до конца зимы.

Сроки меняются чуть ли не каждый день, поэтому подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС: как только сроки поставок сдвинутся в какую-то сторону, вы увидите это там.

На Яндекс Маркете Duo уже не найти

Сразу после презентации на Яндекс Маркете появились карточки iPhone Duo с предзаказом. Ценник там начинался от 245 тысяч рублей за базовую версию на 256 ГБ, и это выглядело вполне разумно на фоне американских 1999 долларов. Сейчас я зашел на ту же карточку iPhone Duo 256 ГБ Night Sky от ID Store и увидел короткое «Товар распродан». Ни даты следующей поставки, ни кнопки подписаться на поступление.

Поиск по Маркету с фильтром по линейке iPhone Duo выдает и вовсе пустую страницу. Фильтр есть, смартфонов под ним нет. Магазины, которые первыми собрали предзаказы, судя по всему, сами не понимают, когда и сколько аппаратов им удастся привезти, и предпочли закрыть продажи, чем потом объясняться с покупателями.

Это логично. Серый импорт в Россию работает через закупку в США, ОАЭ, Гонконге и Китае, а там Duo сейчас тоже нет. Официального канала, который гарантировал бы хоть какую-то квоту на нашу страну, не существует. Поэтому даже крупные продавцы стоят в той же очереди, что и обычные покупатели за границей.

Если вам уже предложили «гарантированный» предзаказ и вы не уверены, стоит ли отправлять деньги, спросите в нашем чате в Telegram или МАКС. Там наверняка найдутся те, кто уже имел дело с этим магазином.

Авито завален предзаказами без финальной цены

Зато на Авито объявлений с iPhone Duo хоть отбавляй. Один из крупных магазинов просит 349 тысяч рублей за версию на 512 ГБ и 409 тысяч за 1 ТБ. Другой продавец выставил 256 ГБ Night Sky за 249 990 рублей, и это пока самый низкий ценник, который мне попался.

Только если открыть описание, становится понятно, что 249 990 рублей это скорее приглашение к разговору. В объявлении прямо написано, что это предзаказ, а продавец свяжется с покупателем, как только появятся точные цены и сроки первой поставки. Перевожу: сколько в итоге придется заплатить и когда вы получите смартфон, не знает никто, включая самого продавца.

Я бы относился к таким объявлениям как к записи в лист ожидания, а не как к покупке. Если магазин просит предоплату без договора и без фиксированной суммы, риски целиком на вашей стороне. Цена может вырасти к моменту поставки, а сама поставка может растянуться до тех же январских сроков, что и в США.

У сетей с параллельным импортом свои обещания

Совсем другая картина у крупных сетей, которые возят технику Apple по параллельному импорту. Здесь хотя бы есть понятные условия, договор и возможность вернуть деньги. Я собрал, что обещают restore:, МТС и интернет-магазин iPhoriya, и разброс получился заметный: по условиям предзаказа, по ценам и особенно по срокам выдачи.

Продавец Условия предзаказа Цена Обещанная выдача restore: Сертификат на 5000 рублей, вернуть можно в любой момент Объявят 22 октября До 1 ноября для первых в очереди МТС Полная оплата или предоплата 25 000 рублей 299 990-489 990 рублей Начало ноября iPhoriya Без предоплаты 269 900-389 900 рублей (ориентир) 28-31 октября (ориентир)

Самые понятные условия у restore:. Сеть открыла предзаказ 16 октября, в один день с Apple, но цену не называет до сих пор: ее объявят только 22 октября, за день до мирового старта. Бронь стоит 5000 рублей, это аванс, который зачтут при покупке. Смартфоны раздадут в порядке виртуальной очереди, а то, что останется от первой поставки, уйдет в свободную продажу. При этом в Inventive Retail Group, которой принадлежит сеть, сами честно предупреждают, что на старте из-за спроса, вероятно, будет дефицит.

У МТС предзаказ висит еще с 10 сентября, и ценник там уже известен: от 299 990 рублей за 256 ГБ до 489 990 рублей за 2 ТБ. Duo оператор ждал в начале ноября, но эти сроки называли за месяц до того, как Apple сдвинула доставку на январь. После заказа приходит SMS с предварительной датой, а когда партия приедет, покупателю позвонят. iPhoriya обещает первые поставки уже 28-31 октября и не просит предоплату, но и цены, и даты там помечены как ориентировочные.

Вот только все эти сроки опираются на одно допущение: что сети получат аппараты из первой мировой партии. Где именно закупаются российские продавцы, они не раскрывают, а в США и Китае ту партию раскупили за минуты. Поэтому дату до 1 ноября я бы воспринимал как самый оптимистичный сценарий для первых в очереди, а не как обещание для всех. Зато бронь в крупной сети хотя бы возвращается без вопросов, чего не скажешь о предоплате незнакомому продавцу с Авито.

Почему 300 тысяч скоро покажутся скидкой

Чтобы понять, куда пойдут цены у нас, достаточно посмотреть на eBay. Американцы, успевшие оформить предзаказ, уже перепродают свое место в очереди. Версии на 256 ГБ, которые у Apple стоят 1999 долларов, уходят за 2699-3800 долларов. Предзаказ на 1 ТБ продали за 4400 долларов, а самая дорогая сделка, 2 ТБ в цвете Night Sky, закрылась на 5000 долларов при официальной цене 3199.

Теперь простая арифметика. По курсу около 84 рублей за доллар 3000 долларов это примерно 252 тысячи рублей, а 3800 долларов уже около 320 тысяч. И это цена в Америке, без доставки, растаможки и наценки посредника, который должен на этом заработать. Если серый продавец будет закупать Duo у перекупщиков, а не у Apple, ценник в 300 тысяч за базовую версию в первые несколько месяцев окажется даже выгодным.

Лично я не удивлюсь, если цены на старшие версии у нас дойдут до 400-600 тысяч рублей. Это мой прогноз, а не данные продавцов, но для него хватает оснований: спрос огромный, официальных поставок нет, а в США за 2 ТБ уже платили 5000 долларов. Держаться такие ценники будут ровно до тех пор, пока Apple не нарастит производство и не закроет дефицит.

Эксперты называют похожие сроки. По прогнозам, купить новинку по обычной цене получится примерно с февраля, а снижаться цены начнут не раньше конца зимы. Для ориентира: МТС еще в сентябре поставил на версию с 2 ТБ ценник 489 990 рублей, а тогда о дефиците никто не знал. У перекупщиков эта планка легко может уехать выше.

Первая партия подойдет не всем

Если вы все равно хотите Duo одним из первых, держите в голове, что вы покупаете не только самый дефицитный айфон, но и самый дорогой в обслуживании. Мы уже разбирали, во сколько обойдется ремонт iPhone Duo, и замена внутреннего экрана там съедает примерно половину стоимости смартфона. Без официального сервиса в России это превращается в отдельную проблему.

Есть и вопрос автономности. Apple уже раскрыла, что батарея iPhone Duo работает меньше, чем у iPhone 18 Pro Max, хотя стоит складной айфон заметно дороже. За переплату в первые месяцы вы получаете статус первого владельца, но не лучший смартфон в линейке по всем параметрам.

Поэтому брать первую партию я бы советовал только тем, для кого складной форм-фактор действительно решает рабочие задачи, и кто готов переплатить за скорость. Всем остальным разумнее подождать до весны: к тому времени Apple наверняка подтянет производство, ажиотаж спадет, а серым продавцам придется конкурировать ценой, а не наличием. А пока ждете, можно заранее присмотреть защиту для будущего Duo. Недорогие чехлы и пленки для складных смартфонов регулярно попадаются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Главное, не отдавайте деньги за «гарантированную» поставку, если продавец не может назвать ни цену, ни дату. В январе, когда первые аппараты начнут массово приезжать в Россию, выбор будет больше, а ценники хотя бы станут окончательными.