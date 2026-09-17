Будет ли 5G на iPhone работать в России. Ответ Минцифры

Если вы обновились до нового айфона и ждете, что вот-вот поймаете иконку 5G, придется набраться терпения. Формально сети пятого поколения в стране уже работают, и на прошлой неделе 5G запустили в 16 городах, вот только на iPhone скоростной интернет так и не появился. И теперь появилась зацепка: Минцифры сообщает, что ведет переговоры с Apple. Ниже разберу, что именно сказал глава ведомства, почему дело тут не в операторах, а в самой Apple, и стоит ли вообще верить подобным заявлениям, если вспомнить одну похожую историю этого года.



О чем Минцифры договаривается с Apple

Началось все с интервью, которое глава Минцифры Максут Шадаев дал «РИА Новости». По его словам, ведомство напрямую общается с Apple и обсуждает, как включить пятое поколение связи на айфонах. Дословно министр сказал так:

Мы ведем переговоры с Apple, обсуждаем возможность подключения 5G на iPhone.

Больше никакой конкретики Шадаев не дал. Ни сроков, ни деталей, ни намека на то, к чему стороны в итоге пришли. Просто факт: разговор идет.

Чтобы понимать масштаб, немного цифр. С 11 сентября 5G заработал в 16 городах, и доступ к таким сетям в теории получают около 10 млн человек. Правда, все они сидят на Android, потому что именно эти смартфоны сети уже поддерживают. Дальше пятое поколение собираются раскатывать еще примерно на 50 городов. То есть инфраструктура строится, вышки ставятся, а огромная армия владельцев iPhone смотрит на это со стороны.

И вот тут возникает логичный вопрос: если операторы готовы, а города подключаются, что мешает айфонам? Об этом дальше поговорим подробнее, а пока замечу, что это хороший повод держать связь. Все свежие новости про 5G и айфоны мы разбираем в наших каналах в Telegram и МАКС, так что подписывайтесь, чтобы не пропустить развязку.

Почему 5G не работает на iPhone в России

Если совсем коротко, причина не в связи, а в разрешениях. Мы уже подробно объясняли, почему не работает на айфоне скоростной интернет, но повторю тут главное.

iPhone включает пятое поколение не сам по себе, а по команде Apple. За то, какие сети и в каком режиме доступны на конкретном айфоне, отвечают так называемые операторские настройки, которые прошиваются на уровне iOS. Пока Apple не внесет российских операторов в этот список и не разрешит им работать с 5G, телефон будет упрямо цепляться за 4G, даже стоя прямо под новенькой вышкой.

А сотрудничать с операторами в России Apple сейчас не спешит. Компания давно свернула официальное присутствие в стране, магазины не работают, техника едет по параллельному импорту. В такой ситуации подписывать с местными операторами документы про сертификацию сетей ей попросту незачем, во всяком случае официально. Получается замкнутый круг: вышки есть, тарифы есть, а рубильник со стороны Apple выключен.

Именно поэтому одних переговоров мало. Даже если министр и представители компании сядут за стол, финальное слово все равно останется за Apple и ее внутренними настройками, а не за нашими операторами. И вот с этим словом как раз возникают вопросы. Если у вас на этом месте что-то не сходится с личным опытом или хочется уточнить детали, не держите в себе. Заходите в наши чаты в Telegram или МАКС, там всегда подскажут и поделятся своим.

Такое мы уже слышали, и ничем хорошим не кончилось

Проблема даже не в самих переговорах, а в том, что мы такое уже проходили. В этом году громко звучали заявления о том, что мессенджер МАКС вот-вот вернется в App Store, и на этом все закончилось. Приложения в магазине как не было, так и нет, а красивые слова остались словами. Ощущение дежавю появляется само собой.

История с сетями похожа один в один. А МТС даже решил всех обмануть, и в статусной строке айфонов зажегся заветный значок. На деле за ним не стояло настоящей сети пятого поколения, и восторги быстро сошли на нет.

Вот и получается любопытная закономерность. У нас регулярно появляются шумные анонсы про то, что Apple вот-вот пойдет навстречу, что приложения вернутся, что 5G заработает. А на выходе либо тишина, либо технический трюк, который к реальному сотрудничеству с Apple отношения не имеет. Поэтому к новости про переговоры я отношусь спокойно и без розовых очков. Кстати, если вы любите не только новости, но и приятные находки с распродаж, у нас есть отдельный канал Сундук Али-Бабы в МАКС, где мы собираем интересные товары со скидками. К теме 5G он отношения не имеет, зато настроение поднимает.

Чего я жду от переговоров на самом деле

Я почти уверен, что в ближайшее время ничего не включится, и вот почему. Apple крайне редко делает исключения ради отдельно взятой страны, тем более когда речь про рынок, откуда она сама же и ушла. Включить 5G, сертифицировать сети, внести операторов в свои настройки, все это шаги, которые по сути означают возвращение к нормальной работе в стране. А значит, логично ждать их не раньше, чем Apple официально вернется в Россию. Пока этого не произошло, любые переговоры так и останутся переговорами.

Не хочу сказать, что новость пустая. Сам факт диалога уже неплохо, ведь еще недавно не было и его. Но между фразой «обсуждаем возможность» и реально работающим значком 5G на вашем айфоне лежит огромная дистанция, которую одним интервью не преодолеть.

Что делать вам, пока верхи договариваются? Вариантов немного, но они есть:

если 5G нужен прямо сейчас, присмотритесь к смартфонам на Android, которые сети уже поддерживают;

если менять айфон не хочется, спокойно пользуйтесь 4G, в большинстве повседневных задач разницы вы почти не заметите;

и просто следите за новостями, потому что если ситуация сдвинется, мы узнаем об этом одними из первых.

Мой прогноз простой. Пока Apple не вернется в Россию по-настоящему, скоростной интернет на айфонах останется красивым обещанием. Буду искренне рад ошибиться, но опыт этого года подсказывает готовиться к долгому ожиданию.