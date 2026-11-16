Новый способ включить 5G и VoWiFi на iPhone в России: работает даже на iOS 27.2 и новых версиях iOS

Тем, кто сначала обновил айфон до iOS 27.2, а уже потом захотел 5G с российской SIM-картой, последние недели оставалось только ждать. Привычный обходной путь перестал работать вместе с самим обновлением. Теперь у обновившихся появился свой вариант, и устроен он совсем не так, как прежние. Абонентам одного оператора он заодно возвращает еще одну функцию, которой на новых айфонах давно не было. Вот только гарантий здесь никто не дает.



CarrierSIM остался в прошлом вместе с iOS 27.2

Еще в октябре мы предупреждали, что Apple закрыла лазейку для 5G в новой прошивке. Так и вышло. CarrierSIM держался на уязвимости AirLift, а в iOS 27.2 ее залатали, поэтому старый способ живет только на iOS 27.0.1 и более ранних версиях. Часть читателей ради 5G так и осталась на старой системе, хотя в 27.2 закрыли больше 160 уязвимостей.

Новый способ подходит только для iOS 27.2 и новее: в список входят iOS 27.2.1 и бета iOS 27.3. На более старых прошивках им пользоваться незачем, там по-прежнему работает CarrierSIM. Утилита называется CarrierSelector, сейчас актуальна версия 6.2, и с первыми версиями, о которых писали в начале ноября, она уже заметно разошлась. AirLift, Книги и прочие обходные трюки ей не нужны. Программа ставит на айфон официальный профиль оператора от Apple без изменений, просто привязывает его к нужной SIM-карте. Все происходит по USB, без джейлбрейка и за одну перезагрузку.

Отдельно про тех, кто включил 5G через CarrierSIM еще до обновления. Вам новый способ не понадобится: раз 5G после апдейта у вас работает, трогать ничего не нужно. Тем более что у таких установок есть ограничение. Лучше всего они срабатывают на SIM-картах, к которым раньше не привязывали пользовательские профили оператора. Если привязка была, iPhone может принять новый пакет и все равно остаться на прежних настройках.

Компьютер, кабель и правильный профиль под оператора

CarrierSelector 6.2 поддерживает iPhone с 12-й по 18-ю серию. На всякий случай сверьтесь и с нашим списком, какие айфоны поддерживают 5G в России и у каких операторов он вообще есть. Для установки понадобится вот что:

компьютер с macOS, Windows или Linux;

USB-кабель, который передает данные, а не только заряжает;

на Windows приложение Apple Devices или iTunes: программа работает через службу Apple Mobile Device Service;

архив CarrierSelector последней версии;

свежая резервная копия iPhone.

Скачать программу можно в посте автора на форуме 4PDA, для загрузки нужна регистрация. Python отдельно ставить не нужно, он уже лежит внутри архива. Если подходящего кабеля под рукой не оказалось, загляните в «Сундук Али-Бабы» в МАКС: недорогие кабели USB-C с передачей данных там попадаются регулярно.

Самое важное на этом этапе — выбор профиля. В программе есть все профили, которые подходят к вашей модели, но работают они по-разному: где-то появляются звонки по Wi-Fi, где-то конференц-связь идет через чужой сервер. Автор утилиты собрал рекомендации по итогам проверок, и они выглядят так:

Оператор Профиль Что работает Нюансы МТС, iPhone 14-17, 16e, 17e, Air Telia_dk 68.0 5G, звонки по Wi-Fi, HD-голос, SMS через IMS, конференции через МТС надпись «Norlys WiFi», автоответчик датский МТС, iPhone 12, 13, SE 3, 18 Vodafone_ro 73.0 5G, звонки по Wi-Fi, HD-голос конференции идут через сервер в Румынии, надпись «Vodafone WiFi Calling» Билайн, МегаФон, Т2 MTN_cy 73.0 5G, HD-голос, конференции через своего оператора, без чужой надписи не работает SRVCC Yota MTN_cy 73.0 5G отзывов о звонках пока мало

Абонентам МТС повезло больше всех: вместе с 5G они получают и звонки по Wi-Fi, которых на новых айфонах с российской SIM-картой не было. На iPhone 12, 13, SE 3 и 18 профиля Telia_dk 68 нет, поэтому запасной вариант — Vodafone_ro с теми же настройками Wi-Fi-звонков. У Билайна, МегаФона и Т2 зато нет чужой надписи в строке оператора, но отсутствует SRVCC. Это механизм, который передает разговор из LTE в 2G или 3G без обрыва, так что за городом, где 4G пропадает, звонок может сорваться. Что у МегаФона конференции действительно идут через своего оператора, пока подтверждают только отзывы пользователей.

Для Беларуси рекомендации тоже есть: на МТС BY ставят Telia_dk 73.0, на life:) — MTS_ua 73.0 (VoLTE у life:) официально не запущен), а A1 лучше оставить на родном профиле, потому что коммерческого 5G у этого оператора пока нет. Все это советы автора, а не обязательный выбор.

Установка занимает пару минут, но на ней все не заканчивается

Почти все время установки уходит на перезагрузку айфона, а кабель на это время лучше не трогать. Порядок действий такой:

Полностью распакуйте архив CarrierSelector в любую папку. Запустите файл CarrierSelector.command на Mac или CarrierSelector.cmd на Windows. Для Mac с Apple Silicon в архиве есть отдельная сборка. Подключите iPhone кабелем, разблокируйте его и нажмите «Доверять» на экране телефона. В меню программы выберите пункт 1, «Привязать пакет». Программа покажет модель айфона, версию iOS и профиль на каждой SIM. Выберите, куда ставить: на все доступные SIM, только на SIM 1 или только на SIM 2. Найдите в списке профиль из таблицы выше, введя его номер. Проверьте итоговый план установки и подтвердите его. Не отключайте кабель: программа отправит профиль и один раз перезагрузит iPhone. После включения разблокируйте айфон и дождитесь, пока программа проверит активный профиль.

К компьютеру при этом должен быть подключен только один айфон. Отменить выбор на любом шаге можно буквой Q. Если в айфоне две SIM-карты разных операторов, профиль для каждой линии выбирается отдельно: например, Telia_dk для МТС и MTN_cy для Билайна. Для этого в меню есть и отдельный пункт 2, который сразу ставит свой пакет на обе SIM.

Когда программа подтвердит установку, откройте Настройки — Сотовая связь — Параметры данных — Голос и данные. Там должны появиться варианты с 5G.

Абонентам МТС стоит заодно заглянуть в Настройки — Сотовая связь — Вызовы по Wi-Fi и проверить, включился ли этот переключатель.

Сразу после этого обязательно пропишите APN своего оператора. Профиль приносит на айфон настройки чужой сети: у Telia_dk это точка доступа датского оператора, у MTN_cy — MMS-сервер Кипра. Без своих значений могут сбоить мобильный интернет, режим модема и MMS, а учет трафика начнет показывать странные цифры. Порядок действий такой:

Откройте Настройки — Сотовая связь и выберите нужную SIM-карту. Перейдите в раздел «Сотовая сеть передачи данных». В блоках «Сотовые данные», «Настройки LTE» и «Режим модема» впишите одинаковые значения APN, имени пользователя и пароля из таблицы ниже.

Значения для российских операторов такие (их же можно подсмотреть в пункте 6 меню программы). Если в таблице поле пустое, его так и оставляем:

Оператор APN Имя пользователя Пароль МТС internet.mts.ru mts mts Билайн internet.beeline.ru beeline beeline МегаФон internet пусто пусто Т2 internet.tele2.ru пусто пусто Yota internet.yota пусто пусто

В Беларуси у МТС BY во всех трех полях пишем mts, а у life:) в APN указываем internet.life.com.by, имя и пароль оставляем пустыми. Абонентам A1 этот шаг не нужен: они остаются на родном профиле, и APN у них и так свой. Проверить, что все сработало, просто: выключите Wi-Fi, откройте пару сайтов и попробуйте раздать интернет на ноутбук через режим модема.

Что-то пошло не так на одном из шагов? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС — там помогут разобраться, на каком шаге все застряло.

Стандартный профиль можно вернуть одним пунктом меню

Перед тем как решать, нужен ли вам 5G вообще, посмотрите, как 5G влияет на батарею айфона. У нас разница с LTE оказалась заметной, а покрытие в большинстве городов пока точечное. Так что для многих это скорее игрушка, чем необходимость.

Если после установки что-то не устроило, например перестала работать конференц-связь или звонки стали обрываться в дороге, профиль легко откатить. Встроенный в iOS профиль вашего оператора возвращается пунктом 3 в меню программы: он удаляет привязку пакета, и телефон снова работает с теми настройками, с которыми пришел с завода. Есть и запасной пункт 7, который ставит сохраненный исходный пакет, как это делали старые версии.

Если профиль не применился с первого раза, не запускайте установку повторно наугад. Сначала откройте пункт 4: он ничего не записывает в айфон, а только показывает, какой профиль сейчас реально стоит на каждой линии.

Теперь о главном. Утилита неофициальная, и ни Apple, ни операторы такую установку не поддерживают. Все действия вы выполняете на свой страх и риск: автор программы предупреждает, что не отвечает за возможные последствия, и мы со своей стороны тоже ничего не гарантируем. Резервную копию перед установкой я бы сделал в любом случае, даже с учетом отката.

Apple, скорее всего, рано или поздно закроет и эту дорожку, как закрыла AirLift. Чтобы узнать об этом сразу после выхода новой прошивки, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС. А если решитесь ставить CarrierSelector, выберите профиль по таблице, не выдергивайте кабель до конца перезагрузки и не забудьте сразу прописать APN своего оператора.