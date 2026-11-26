Казалось бы, зачем покупать игру на смартфон за несколько сотен или даже тысяч рублей, если в App Store и Google Play полно бесплатных альтернатив? Причем среди последних встречаются проекты с отличной графикой, интересным сюжетом и огромным открытым миром. Вот только зачастую разработчики таких игр зарабатывают на своих пользователях гораздо больше, чем создатели платных проектов. И самое интересное заключается в том, что игроки совершенно добровольно расстаются со своими деньгами, порой даже не замечая, сколько уже успели потратить.



Игру скачивают бесплатно, а платят уже в процессе

На заре существования App Store разработчики мобильных игр зарабатывали преимущественно на продаже своих приложений. Пользователь один раз платил за загрузку, после чего получал доступ ко всему контенту. Примерно по такому же принципу до сих пор продается большинство крупных игр для компьютеров и консолей, хотя и там давно появились дополнительные платные возможности.

Однако со временем разработчики поняли, что гораздо выгоднее распространять игры бесплатно, а деньги зарабатывать уже после того, как пользователь заинтересуется процессом. Так широкое распространение получила модель Free-to-play, которая сегодня используется во многих популярных мобильных играх.

Вариантов монетизации у таких проектов достаточно много:

продажа внутриигровой валюты;

покупка дополнительных персонажей и оружия;

платные боевые пропуски с дополнительными наградами;

продажа различных косметических предметов;

ускорение развития персонажей и строительства объектов;

отключение встроенной рекламы за деньги.

Причем разработчикам совершенно необязательно заставлять платить каждого пользователя. Одни игроки приносят доход за счет просмотра рекламы, а другие регулярно покупают дополнительные предметы. В результате человек, который изначально не был готов отдать даже 500 рублей за мобильную игру, может потратить на нее несколько тысяч за пару месяцев.

Особенно хитро устроена система с виртуальной валютой. Когда вместо рублей вы расплачиваетесь кристаллами, монетами или алмазами, оценивать реальную стоимость покупок становится сложнее. К тому же внутриигровую валюту зачастую продают наборами, размер которых не совпадает со стоимостью интересующих пользователя предметов.

Покупка лутбокса дает только шанс на нужную награду

Если внимательно посмотреть на некоторые современные мобильные игры, можно обнаружить достаточно много общего между ними и азартными развлечениями. Речь не столько о возможности выиграть реальные деньги, сколько о принципах получения наград. В обоих случаях интерес пользователя может поддерживаться за счет непредсказуемости результата.

В индустрии азартных развлечений разработкой подобных продуктов занимаются специализированные компании — гейм провайдеры. В обычных мобильных играх похожие принципы используются, например, при открытии сундуков с наградами или получении случайных персонажей.

Такие виртуальные контейнеры называются лутбоксами. Их главная особенность заключается в том, что до момента открытия игрок не знает, какой именно предмет ему достанется. При этом сама процедура зачастую сопровождается красивой анимацией, яркими вспышками и звуковыми эффектами, которые делают получение награды отдельным событием.

Представьте, что вам хочется получить определенного персонажа. Вместо того чтобы купить его за фиксированную сумму, игра предлагает потратить деньги на возможность его получения. Если нужный герой не выпал, всегда можно попробовать еще раз. А затем еще и еще.

В некоторых проектах разработчики предусматривают гарантированное получение редкой награды после определенного количества попыток. Но даже такая система способна подталкивать к дополнительным расходам. Ведь бросать начатое, когда до гарантированной награды осталось совсем немного, психологически сложнее. Особенно если на предыдущие попытки уже были потрачены реальные деньги.

При этом важно понимать, что наличие случайных наград само по себе не делает мобильную игру азартной в юридическом смысле. Однако сходство отдельных игровых механик отрицать сложно.

Ежедневные награды приучают возвращаться в игру

Наверняка вы замечали, что многие бесплатные игры предлагают ежедневно заходить в приложение ради получения подарков. Причем самые ценные награды зачастую ждут пользователя не в первый день, а после нескольких последовательных посещений. Пропуск одного из них в некоторых играх может обнулить накопленный прогресс.

Все это необходимо для того, чтобы сформировать у человека привычку регулярно запускать приложение. Чем больше времени пользователь проводит в игре, тем выше вероятность, что рано или поздно он заинтересуется каким-нибудь платным предложением.

Схожие инструменты используются и в других сегментах игровой индустрии. Например, в материалах отраслевого издания GGATE MEDIA об удержании аудитории рассматривается использование игровых заданий, персонализированных предложений и различных систем вознаграждения.

В мобильных играх для этого используются следующие механики:

ежедневные задания и награды за вход;

ограниченные по времени предложения;

сезонные события с эксклюзивными предметами;

соревнования между игроками и рейтинговые таблицы;

накопительные награды за выполнение заданий.

Отдельного внимания заслуживает так называемый синдром упущенной выгоды (FOMO). Допустим, разработчики добавляют в игру уникального персонажа, которого можно получить только в течение двух недель. Даже если изначально пользователь не собирался ничего покупать, ограниченный срок действия предложения может заставить его передумать.

Именно поэтому сравнивать стоимость платных и бесплатных игр исключительно по цене их загрузки неправильно. В одном случае вы приобретаете готовый продукт, а в другом можете регулярно сталкиваться с предложениями потратить деньги, пока продолжаете пользоваться приложением.

Настройки смартфона помогут сдержать расходы

Самый простой способ контролировать расходы на мобильные игры заключается в том, чтобы заранее определить сумму, которую вы готовы ежемесячно тратить на подобные развлечения. Причем учитывать необходимо именно реальные деньги, а не количество приобретенных кристаллов или других виртуальных ресурсов.

Если же вы замечаете, что регулярно совершаете импульсивные покупки, можно воспользоваться встроенными настройками смартфона. На Айфоне, например, предусмотрена возможность полностью запретить покупки внутри приложений:

Откройте настройки Айфона и перейдите в раздел «Экранное время». Выберите «Контент и конфиденциальность» и активируйте ограничения. Перейдите в раздел покупок в iTunes Store и App Store. Откройте пункт «Встроенные покупки» и установите значение «Нет».

На смартфонах с Android можно включить обязательное подтверждение покупок в Google Play через настройки профиля. Кроме того, имеет смысл отключить игровые уведомления, особенно если приложение регулярно напоминает об ограниченных предложениях и заканчивающихся акциях.

Разумеется, далеко не все бесплатные игры пытаются заставить пользователя постоянно расставаться с деньгами. Среди них достаточно интересных проектов, которыми можно наслаждаться без дополнительных расходов. Да и сами по себе внутриигровые покупки не являются чем-то плохим, если человек осознанно приобретает интересующий его контент.

Однако иногда гораздо выгоднее один раз заплатить за полноценную игру, чем месяцами покупать виртуальные предметы в той, которая при загрузке не стоила вам ни копейки.