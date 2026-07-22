Не работает eSIM от Т-Мобайл на iPhone: причины и решение

Пока все спорят, что удобнее, пластик или цифровой профиль, в рунете набирает обороты неприятная история. У владельцев iPhone массово выходит из строя модуль сотовой связи после установки eSIM, и чаще всего в жалобах фигурирует один оператор. Я как раз на днях приобрел жене iPhone 17 Pro Max только с eSIM и сразу после этого наткнулся на очень неприятную проблему, с которой столкнулись пользователи. Разбираемся, что известно и что делать до похода в сервис.



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Из-за чего перестает работать eSIM на iPhone

Сценарий у пострадавших почти одинаковый. Сначала пропадает сеть на eSIM, потом связь теряет и физическая карта, хотя внешне с телефоном все в порядке. Стандартные шаги вроде авиарежима, перезагрузки и переустановки симки не дают ничего.

В одном из показательных случаев у пострадавшего был iPhone 13 Pro Max с маркировкой «Ростест», купленный официально, без перепрошивок и сторонних вмешательств. Сеть отвалилась сразу на двух линиях, и заработала физическая карта только после того, как владелец полностью отключил цифровой профиль.

История далеко не единичная. По данным «Коммерсанта», только за январь 2025 года сервисная сеть Pedant.ru получила около десяти подобных заявок, а всего по России набралось порядка сорока обращений. Больше всего нареканий приходится на «Т-Мобайл», бывший «Тинькофф Мобайл». Сам оператор настаивает, что дело в программной части iPhone и повториться такое может с профилем любой компании. Отдельные сообщения о сбоях приходят и от владельцев iPhone в США и Китае, так что списывать все на одного игрока рынка рано. Кстати, схожая беда бывает и у абонентов других сетей: например, я купил eSIM в МТС и сутки сидел без связи, правда, там обошлось без ремонта.

Как понять, что iPhone не ловит связь

Дальше история разворачивается по нарастающей. У того же владельца ночью установилось обновление iOS, и утром телефон висел на экране «Проверка обновления» с бесконечным индикатором. Обычное нажатие кнопки питания не спасало, аппарат фактически превратился в кирпич и человек проспал рабочий созвон.

Вытащить устройство из этого состояния помогла жесткая перезагрузка:

Быстро нажмите и отпустите кнопку увеличения громкости. Быстро нажмите и отпустите кнопку уменьшения громкости. Зажмите боковую кнопку и держите ее до появления логотипа Apple.

Дальше начались новые сюрпризы. Перенести профиль на второй телефон не получилось, система просто не давала завершить активацию. Попытка удалить старую eSIM заканчивалась вечной анимацией на экране «Удаление SIM-карты». Забавно, что на запасном аппарате новый профиль от поддержки встал без единой ошибки, то есть проблема была именно в конкретном устройстве.

Отдельная беда ждала в отпуске: местные туристические eSIM телефон отказался устанавливать, а второй смартфон владелец с собой не взял и остался без связи на всю поездку. Помогла только прошивка через режим DFU, после которой зависшую симку наконец удалось стереть. Но тут же отвалилась физическая карта. Хотите первыми узнавать о таких багах iOS? Подписывайтесь на наш канал в Telegram и на канал AppleInsider в МАКС, мы разбираем подобные истории регулярно.

Как вернуть связь на iPhone через Команды

В тематических чатах пострадавшие делятся нехитрым обходным путем. Оказывается, физическая SIM не сломана, а принудительно отключена системой, и в настройках вернуть ее в активное состояние нельзя. Зато это умеет делать приложение «Команды».

Вот как собрать такой шорткат:

Откройте приложение «Команды» на iPhone. Нажмите на плюс в правом верхнем углу, чтобы создать новую команду. В строке поиска действий введите запрос «сотовый тариф». Выберите действие «Включить или выключить сотовый тариф». В параметрах действия укажите нужную линию и значение «Включить». Дайте команде понятное имя, например «Вернуть связь», и сохраните ее. Вынесите команду на главный экран, чтобы запускать ее одним касанием.

После запуска шорткат принудительно активирует сотовый тариф, и связь возвращается. У части пользователей тот же способ позволяет наконец стереть зависший цифровой профиль. Правда, работает это не вечно: у автора истории через какое-то время команда начала выдавать ошибку «One of arguments is invalid», и связь пропала окончательно.

Если хочется подстраховаться заранее, есть простые правила. Не меняйте профиль перед поездкой, держите под рукой второй телефон и не ставьте ночное автообновление iOS, если уже замечали сбои сети. Сам я цифровым профилем доволен и подробно рассказывал, почему перешел на eSIM в iPhone и не вернусь к пластику, но такие истории заставляют держать запасной вариант.

Сколько стоит ремонт модуля связи iPhone

Когда обходные пути перестают работать, остается сервис. Официально Apple в России не работает, поэтому гарантийного ремонта здесь не будет: идти приходится в независимые мастерские и платить из своего кармана. У владельца iPhone 13 Pro Max мастера подтвердили неисправность и сказали, что лечится она только заменой модуля на нижней плате. Телефон вернули рабочим, счет составил 13 990 рублей. В других сообщениях фигурируют суммы и побольше, вплоть до нескольких десятков тысяч в зависимости от модели.

Дальше начинается самое спорное. В чатах пострадавших писали, что «Т-Мобайл» компенсирует стоимость ремонта, и многие восприняли это как косвенное признание вины оператора. Поддержка попросила пострадавшего записать видео, где видно, что телефон не ловит сеть и не работает с симкартой. Он снял ролик, отнес аппарат в сервис, а потом получил отказ: на записи якобы не видно самого процесса удаления SIM-карты.

Формулировка выглядит странно, ведь ранее те же сотрудники говорили, что достаточно показать невозможность удалить или добавить профиль. Именно это на видео и было. Итог: деньги за ремонт не вернули, а вопрос, кто отвечает за поломку, повис в воздухе. Столкнулись с похожим и не знаете, что делать дальше? Загляните в наш чат в Telegram или в чат AppleInsider в МАКС, там подскажут по своему опыту.

Что выбрать после этой проблемы — eSIM или SIM

Паниковать рано. Число подтвержденных обращений измеряется десятками на всю страну, то есть риск остается невысоким. Большинство владельцев iPhone пользуются цифровыми профилями годами и не сталкиваются ни с чем подобным, а в новых моделях без лотка альтернативы просто нет.

Но выводы сделать полезно. Если у вас iPhone с физическим лотком и один основной номер, держать его на пластике сейчас спокойнее. Если аппарат только с eSIM, стоит заранее сохранить данные для восстановления профиля, не удалять его без необходимости и не экспериментировать с переносом на другое устройство перед важной поездкой.

И главное: при первых признаках сбоя не тяните с обращением к оператору и фиксируйте все на видео с самого начала. Именно на доказательствах спотыкаются попытки получить компенсацию. А если вы все еще выбираете между технологиями, посмотрите разбор, что лучше выбрать для iPhone: там про плюсы и минусы обоих вариантов без лишнего фанатизма.