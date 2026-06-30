SIM-карту привяжут к Айфону и ещё 4 неприятности от базы IMEI в России

База IMEI в России перестаёт быть чем-то далёким и абстрактным. Правительство опубликовало проект приказа, по которому украденные, потерянные и незаконно ввезённые смартфоны начнут блокировать прямо в сетях операторов, а SIM-карты в неучтённых устройствах будут отключать. На бумаге логично, но под удар попадают самые бытовые сценарии. Недавно я рассказывал, как купил на AliExpress iPhone XR в корпусе iPhone 16, и регистрация IMEI как раз про то, что с устройствами со сложной историей легко нарваться на проблемы.



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Привязка SIM-карты к IMEI смартфона

Сейчас можно достать SIM из Айфона, переставить в Android, раздать интернет и вернуть обратно. Оператор это видит, но не вмешивается. После запуска реестра связка номера и устройства станет юридически значимой. Понятное дело, что кейс весьма редкий: ну часто ли вы переставляете симку из одного телефона в другой? Думаем, нет.

Тем не менее, при каждой перестановке карты оператор будет сверять IMEI смартфона: разрешён ли аппарат, не числится ли в проблемных, можно ли его обслуживать. В идеале всё пройдёт мгновенно и незаметно. На практике возможны задержки и ложные срабатывания.

Перестанет ли работать запасной телефон

У многих дома лежит старая трубка на чёрный день. Мы и сами не раз рекомендовали вам взять запасной телефон на Android, чтобы иметь доступ к банкам или бесконтактной оплате. Но вскоре все может измениться и придется оставить один телефон.

Надежный Андроид про запас

С новой системой толку от неё меньше: если основной смартфон сломался, а IMEI запасного не внесён в базу или внесён некорректно, оператор просто не пустит его в сеть. Придётся доказывать через Госуслуги, что телефон легальный, а если позвонить нужно прямо сейчас, удобного в этом мало.

Что будет, если купить iPhone с рук

Раньше при покупке б/у проверяли внешний вид, аккумулятор, привязку к iCloud и серийник. Теперь добавляется обязательный пункт, проверка IMEI. Если номер в списке заблокированных, мобильная связь на таком устройстве в России работать не будет.

Особенно рискованными становятся смартфоны без документов, после серого ввоза и с мутной историей ремонта. Кстати, если выбираете аппарат под свежую систему, я отдельно разбирал, какой Айфон взять, чтобы iOS 27 летала без проблем: там тоже есть про проверку при покупке.

Что будет, если привёз iPhone из-за рубежа

Отдельная боль — смартфоны, купленные за рубежом. Платной регистрации обещают не вводить, но отсутствие платы не отменяет бюрократию. Привезли iPhone из другой страны, вставили российскую SIM, и дальше устройство должно попасть в базу. Если автоматически, вопросов нет. Если же придётся вручную заносить IMEI на Госуслугах и ждать подтверждения оператора, аппарат рискует надолго остаться без связи.

В Казахстане, например, на регистрацию даётся 90 дней, а вот понятного льготного периода для России пока нет. На таком фоне подборки доступных гаджетов выглядят спокойнее: недавно я собирал товары с AliExpress, где есть даже смартфоны для VK и MAX.

Ошибки в базе IMEI — что будет с Айфоном

Любая крупная база рано или поздно ошибается: где-то неверно передали номер, где-то после ремонта заменили плату, где-то аппарат по ошибке пометили как краденый. Для оператора — это строчка в системе, для человека — отсутствие связи на Айфоне, банк без SMS, неработающая навигация и двухфакторная авторизация. Я почти год добивался исправления одной опечатки в паспортных данных у крупного оператора, а в наборе цифр IMEI ошибиться ещё проще.

Сама идея блокировать краденые телефоны здравая: воровать устройства, которые нельзя оживить в сетях, попросту невыгодно. Вопрос в формулировках. Пока выглядит так, будто пользователь по умолчанию виноват, пока сам не внесёт свой IMEI в базу. А если механизм блокировок заработает, остаётся открытым вопрос, что под него попадёт завтра.

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Пока новую трубку можно выбирать без оглядки на реестр, присмотритесь и к аксессуарам. Я, например, объяснял, почему купил Huawei FreeClip 2, а не AirPods Pro 3, и до сих пор советую их всем.