Две функции Siri AI в iOS 27, которых не будет на iPhone 17

На WWDC 2026 Apple показала, на что способна её самая продвинутая модель искусственного интеллекта прямо на устройстве. Список оказался короче, чем подсказывали требования к железу: две новые возможности Siri AI запрашивают 12 ГБ оперативной памяти, а обычному iPhone 17 с его 8 ГБ это уже не по плечу. Хорошая новость в том, что первая бета-версия iOS 27 уже доступна для установки всем желающим, так что проверить расклад по своему смартфону можно уже сегодня.



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Что не будет работать в Siri AI на iPhone с 8 ГБ ОЗУ

В анонсе Apple уточнила, что самая мощная модель на устройстве отвечает всего за две вещи. Первая — это более выразительные голоса Siri. Выразительность и темп речи ассистента можно подстроить под себя, чтобы он звучал не как робот из методички, а так, как удобно именно вам.

Вторая возможность куда заметнее в быту — это улучшенная диктовка, то есть набор текста голосом по всей системе. Модель превращает речь в готовый текст на лету: сама расставляет заглавные буквы, знаки препинания и абзацы, а заодно точнее распознаёт слова, так что ошибок становится меньше.

Раньше после диктовки приходилось вручную вычитывать и дочищать результат — теперь эту рутину система берёт на себя. Если хотите разобраться, что умеет новая Siri целиком, мы собрали все детали в отдельном разборе.

Чем iPhone 17 отличается от iPhone 17 Pro

Обе функции включаются только при наличии 12 ГБ объединённой памяти. Среди актуальных смартфонов под это требование подходят лишь iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Из остальной техники — iPad с чипом M4 и новее, Mac на M3 и новее, а также Apple Vision Pro с чипом M5.

Обычный iPhone 17 в этот список не попал. У него только 8 ГБ памяти — ровно тот минимум, который Apple Intelligence требует с самого старта. Любопытно, что планку подняли впервые: до сих пор 8 ГБ хватало с момента, как ИИ-функции появились на айфонах два года назад. Теперь вес моделей вырос, и базовой конфигурации уже не хватает запаса под самые тяжёлые сценарии.

Функции Siri AI, которые работают на обычном iPhone 17

Здесь важно не паниковать: требование 12 ГБ касается не всего Siri AI, а только звучания голоса и качества диктовки. Всё остальное работает без ограничений на более широком списке устройств с Apple Intelligence. Сюда входят:

учёт личного контекста — Siri помнит, о чём вы её просили раньше

понимание того, что показано на экране

ответы на вопросы из интернета

отдельное приложение Siri

Visual Intelligence — поиск и подсказки по тому, что видит камера

инструменты для работы с текстом (Writing Tools)

Этот набор по-прежнему доступен на iPhone 15 Pro, всей линейке iPhone 16 и на iPhone 17. То есть владельцы базовой модели получат нового ассистента в стиле чат-бота вместе с iOS 27 — просто со старыми голосами и чуть менее точной диктовкой. Но помните, что у некоторых функций будут лимиты, и чтобы их увеличить придется платить. Хотите первыми узнавать о таких нюансах обновлений? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Как Siri AI работает с Gemini в iOS 27

Главная интрига обновления — не голоса и не диктовка, а то, как Siri теперь думает. Часть сложных запросов ассистент отдаёт большой языковой модели, и в основе этой связки лежит Gemini от Google. Именно она помогает Siri вести диалог, удерживать контекст разговора и отвечать развёрнуто, а не сухими шаблонами.

Для пользователя это значит одно: ассистент стал заметно умнее в повседневных задачах — от планирования дня до поиска по личным данным. Мы подробно разобрали, как работает новая Siri с Gemini и какие данные при этом покидают смартфон, а какие остаются под защитой Private Cloud Compute.

Стоит ли менять iPhone 17 на iPhone 17 Pro ради Siri AI

Насколько критично отсутствие двух функций — зависит от ваших привычек. Тем, кто диктует целыми днями, более точная расшифровка пригодится сразу: меньше правок, аккуратнее текст прямо из коробки, не нужно переставлять запятые после каждого сообщения.

Для всех остальных разница, скорее всего, останется почти незаметной. Старые голоса Siri и привычная диктовка работают нормально, и отсутствие двух новинок не делает iPhone 17 хуже, чем он был на релизе. Не уверены, заметите ли вы разницу на своём смартфоне? Спросите в нашем чате в Telegram или МАКС — там подскажут на живых примерах.

Сейчас iOS 27 доступна в версии для разработчиков. Публичная бета выйдет в следующем месяце, а финальный релиз для всех — осенью, по традиционному графику Apple. Менять обычный iPhone 17 на Pro только ради выразительных голосов и улучшенной диктовки смысла мало — это приятные, но узкие функции, и ради них переплачивать не стоит. Почти весь набор Siri AI базовая модель получает и так.

Другое дело, если вы реально много диктуете — пишете голосом рабочие письма, длинные заметки, расшифровываете идеи на ходу. Тогда точная диктовка может склонить выбор в сторону iPhone Air или Pro при следующей покупке. Но специально бежать в магазин из-за уже купленного iPhone 17 не нужно: дождитесь iOS 27 и оцените, действительно ли вам не хватает именно этих двух мелочей.