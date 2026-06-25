Цена iPhone 18 Pro в рублях: на сколько реально подорожает новый смартфон Apple

Слухи о подорожании iPhone 18 Pro звучали не просто тревожно, а откровенно пугающе: в сети называли цену на iPhone 18 Pro в $1299-1399. Но новый прогноз J.P. Morgan опровергает худшие ожидания, и повышение, скорее всего, окажется куда скромнее. Теперь разбираемся, на сколько реально вырастет ценник и кому из-за этого стоит переживать.



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Какой будет цена iPhone 18 Pro по мнению аналитиков

Речь идет об оценке инвестиционного банка J.P. Morgan, а не об официальных данных Apple. По мнению аналитиков, компания ограничится повышением на $50-100 в зависимости от модели, а не на $200-300, как предполагали раньше. Это принципиально другой сценарий, и для покупателя он намного приятнее.

Чтобы было понятнее, переведем в реальные деньги по курсу 76 ₽ за доллар. Нынешний iPhone 17 Pro стартует с $1099 — это примерно от 83 500 ₽. Если прогноз банка верен, базовая цена iPhone 18 Pro окажется в районе $1149-1199, то есть примерно от 87 000 до 91 000 ₽. Прежние слухи о $1299-1399 давали бы скачок до 99 000-106 000 ₽, так что разница для кошелька ощутима.

Прогноз банка — не первый звоночек. О том, что в Apple готовят повышение цен, аналитики и инсайдеры твердят не первый месяц, и у этих разговоров есть сразу три весомых доказательства. Вопрос лишь в том, насколько сильным окажется удар по бюджету покупателя.

Цена iPhone 18 Pro в России

Стартовый ценник Apple в долларах — это одно, а реальная розница в России — совсем другое. Сейчас iPhone 17 Pro можно взять примерно за 90-95 тысяч рублей, хотя по курсу 76 ₽ его официальный старт $1099 дает всего около 83 500 ₽. Разницу съедают наценка продавцов, логистика и маржа за ввоз.

Если приложить ту же логику к новинке, картина складывается так. Прогнозные $1149-1199 по курсу превращаются в 87-91 тысячу рублей, а с привычной розничной надбавкой iPhone 18 Pro в рознице стартует ориентировочно от 100 до 110 тысяч рублей. Точная цифра будет гулять от продавца к продавцу и от партии к партии.

Отдельно стоит заложить наценку первых недель продаж. На старте, пока спрос превышает предложение, серые поставщики традиционно держат ценники выше, а через месяц-полтора они заметно остывают. Так что не переплачивать за ажиотаж — вполне рабочая стратегия для тех, кто готов немного подождать.

Из-за чего вырастет цена iPhone 18 Pro

Повод для ценовых разговоров дал сам глава компании. Тим Кук прямо назвал причину будущего роста: расходы на комплектующие и производство увеличиваются, а сдерживать стоимость до бесконечности уже не получается. По сути, повышение цен признали неизбежным на самом верху Apple.

После этого в СМИ посыпались мрачные прогнозы, будто iPhone 18 Pro подорожает сразу на $200-300. В J.P. Morgan такой сценарий считают маловероятным. И тут важно не забывать одну вещь: слова Кука о неизбежном росте и оценка банка — это прогнозы и заявления, а не финальная цена. Точные цифры Apple назовет только на презентации.

Стоит держать в голове и историю линейки. Базовая цена старшей модели годами держалась около психологической отметки, и каждый шаг вверх компания делала осторожно. Поэтому резкий скачок на треть стоимости выглядел бы для Apple нетипично, и осторожный прогноз банка укладывается в привычную логику ценообразования.

Как Apple собирается сдержать рост цен на iPhone 18 Pro

Главный аргумент аналитиков в том, что у Apple есть способы частично закрыть растущие расходы, не перекладывая все на покупателя. Среди них называют переход на собственные модемы Apple. Это чип, который отвечает за связь смартфона с сотовой сетью. Раньше Apple покупала такие модемы у стороннего поставщика, а собственный компонент обходится заметно дешевле.

Экономия тут не только в цене самого чипа. Своя разработка избавляет компанию от лицензионных отчислений и делает ее независимой от поставок партнеров. В долгосрочной перспективе это выгодно, и часть сэкономленного как раз может пойти на сдерживание ценника новинки.

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Помимо модемов аналитики упоминают и другие меры по снижению себестоимости устройств. Если совсем просто: часть удорожания Apple возьмет на себя, а не выставит счет владельцу нового iPhone целиком.

Покупать iPhone сейчас или дождаться iPhone 18 Pro

Если вы планировали брать iPhone 18 Pro и переживали из-за слухов про +$300, прогноз J.P. Morgan — повод выдохнуть. Рост в $50-100 заметен, но не катастрофичен, особенно на фоне того, как Pro-модели дорожают из года в год.

Есть и важный нюанс для российских покупателей. Официальных продаж iPhone в России нет, и финальный ценник в магазинах зависит не только от стартовой цены Apple. На него влияют курс валют, наценка продавцов и логистика по параллельному импорту. Поэтому даже умеренный рост базовой цены в долларах в рознице может выглядеть совсем иначе.

Если хочется сыграть на опережение, присмотреться к технике имеет смысл уже сейчас. Я и сам недавно собирал список устройств, которые куплю до подорожания. Подход рабочий: берешь то, что и так нужно, пока ценники не переписали.

Когда выйдет iPhone 18 Pro

Практический вывод простой: паниковать из-за подорожания пока рано. Прогноз J.P. Morgan звучит куда спокойнее прежних слухов, но это по-прежнему оценка аналитиков, а не прайс Apple.

Если у вас сейчас iPhone 16 Pro или другой свежий iPhone, менять его только ради экономии на будущем подорожании смысла нет. А вот купить iPhone 17 Pro можно. Хороший аппарат с минимальными отличиями от грядущего девайса. Для тех, кто и так присматривался к новинке, новость скорее приятная: худший ценовой сценарий, похоже, не сбудется. Окончательную ясность даст осенняя презентация, до нее все цифры остаются предположением.

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