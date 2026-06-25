Цена iPhone 18 Pro в рублях: на сколько реально подорожает новый смартфон Apple

Миша Королев

Слухи о подорожании iPhone 18 Pro звучали не просто тревожно, а откровенно пугающе: в сети называли цену на iPhone 18 Pro в $1299-1399. Но новый прогноз J.P. Morgan опровергает худшие ожидания, и повышение, скорее всего, окажется куда скромнее. Теперь разбираемся, на сколько реально вырастет ценник и кому из-за этого стоит переживать.

Похоже, подорожание будет не таким сильным, как все думали. Фото.

Похоже, подорожание будет не таким сильным, как все думали

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Какой будет цена iPhone 18 Pro по мнению аналитиков

Речь идет об оценке инвестиционного банка J.P. Morgan, а не об официальных данных Apple. По мнению аналитиков, компания ограничится повышением на $50-100 в зависимости от модели, а не на $200-300, как предполагали раньше. Это принципиально другой сценарий, и для покупателя он намного приятнее.

Какой будет цена iPhone 18 Pro по мнению аналитиков. Apple повысит цену на новинку, но не так сильно. Фото.

Apple повысит цену на новинку, но не так сильно

Чтобы было понятнее, переведем в реальные деньги по курсу 76 ₽ за доллар. Нынешний iPhone 17 Pro стартует с $1099 — это примерно от 83 500 ₽. Если прогноз банка верен, базовая цена iPhone 18 Pro окажется в районе $1149-1199, то есть примерно от 87 000 до 91 000 ₽. Прежние слухи о $1299-1399 давали бы скачок до 99 000-106 000 ₽, так что разница для кошелька ощутима.

Прогноз банка — не первый звоночек. О том, что в Apple готовят повышение цен, аналитики и инсайдеры твердят не первый месяц, и у этих разговоров есть сразу три весомых доказательства. Вопрос лишь в том, насколько сильным окажется удар по бюджету покупателя.

Цена iPhone 18 Pro в России

Стартовый ценник Apple в долларах — это одно, а реальная розница в России — совсем другое. Сейчас iPhone 17 Pro можно взять примерно за 90-95 тысяч рублей, хотя по курсу 76 ₽ его официальный старт $1099 дает всего около 83 500 ₽. Разницу съедают наценка продавцов, логистика и маржа за ввоз.

Если приложить ту же логику к новинке, картина складывается так. Прогнозные $1149-1199 по курсу превращаются в 87-91 тысячу рублей, а с привычной розничной надбавкой iPhone 18 Pro в рознице стартует ориентировочно от 100 до 110 тысяч рублей. Точная цифра будет гулять от продавца к продавцу и от партии к партии.

Отдельно стоит заложить наценку первых недель продаж. На старте, пока спрос превышает предложение, серые поставщики традиционно держат ценники выше, а через месяц-полтора они заметно остывают. Так что не переплачивать за ажиотаж — вполне рабочая стратегия для тех, кто готов немного подождать.

Из-за чего вырастет цена iPhone 18 Pro

Повод для ценовых разговоров дал сам глава компании. Тим Кук прямо назвал причину будущего роста: расходы на комплектующие и производство увеличиваются, а сдерживать стоимость до бесконечности уже не получается. По сути, повышение цен признали неизбежным на самом верху Apple.

После этого в СМИ посыпались мрачные прогнозы, будто iPhone 18 Pro подорожает сразу на $200-300. В J.P. Morgan такой сценарий считают маловероятным. И тут важно не забывать одну вещь: слова Кука о неизбежном росте и оценка банка — это прогнозы и заявления, а не финальная цена. Точные цифры Apple назовет только на презентации.

Стоит держать в голове и историю линейки. Базовая цена старшей модели годами держалась около психологической отметки, и каждый шаг вверх компания делала осторожно. Поэтому резкий скачок на треть стоимости выглядел бы для Apple нетипично, и осторожный прогноз банка укладывается в привычную логику ценообразования.

Как Apple собирается сдержать рост цен на iPhone 18 Pro

Главный аргумент аналитиков в том, что у Apple есть способы частично закрыть растущие расходы, не перекладывая все на покупателя. Среди них называют переход на собственные модемы Apple. Это чип, который отвечает за связь смартфона с сотовой сетью. Раньше Apple покупала такие модемы у стороннего поставщика, а собственный компонент обходится заметно дешевле.

Переход на собственные модемы поможет Apple снизить себестоимость

Переход на собственные модемы поможет Apple снизить себестоимость

Экономия тут не только в цене самого чипа. Своя разработка избавляет компанию от лицензионных отчислений и делает ее независимой от поставок партнеров. В долгосрочной перспективе это выгодно, и часть сэкономленного как раз может пойти на сдерживание ценника новинки.

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Помимо модемов аналитики упоминают и другие меры по снижению себестоимости устройств. Если совсем просто: часть удорожания Apple возьмет на себя, а не выставит счет владельцу нового iPhone целиком.

Покупать iPhone сейчас или дождаться iPhone 18 Pro

Если вы планировали брать iPhone 18 Pro и переживали из-за слухов про +$300, прогноз J.P. Morgan — повод выдохнуть. Рост в $50-100 заметен, но не катастрофичен, особенно на фоне того, как Pro-модели дорожают из года в год.

Покупать iPhone сейчас или дождаться iPhone 18 Pro. А еще у iPhone 18 Pro будет новый топовый цвет. Фото.

А еще у iPhone 18 Pro будет новый топовый цвет

Есть и важный нюанс для российских покупателей. Официальных продаж iPhone в России нет, и финальный ценник в магазинах зависит не только от стартовой цены Apple. На него влияют курс валют, наценка продавцов и логистика по параллельному импорту. Поэтому даже умеренный рост базовой цены в долларах в рознице может выглядеть совсем иначе.

Если хочется сыграть на опережение, присмотреться к технике имеет смысл уже сейчас. Я и сам недавно собирал список устройств, которые куплю до подорожания. Подход рабочий: берешь то, что и так нужно, пока ценники не переписали.

Когда выйдет iPhone 18 Pro

Когда выйдет iPhone 18 Pro. Покупка iPhone 17 Pro по старой цене не выглядит авантюрой. Хороший аппарат. Фото.

Покупка iPhone 17 Pro по старой цене не выглядит авантюрой. Хороший аппарат

Практический вывод простой: паниковать из-за подорожания пока рано. Прогноз J.P. Morgan звучит куда спокойнее прежних слухов, но это по-прежнему оценка аналитиков, а не прайс Apple.

Если у вас сейчас iPhone 16 Pro или другой свежий iPhone, менять его только ради экономии на будущем подорожании смысла нет. А вот купить iPhone 17 Pro можно. Хороший аппарат с минимальными отличиями от грядущего девайса. Для тех, кто и так присматривался к новинке, новость скорее приятная: худший ценовой сценарий, похоже, не сбудется. Окончательную ясность даст осенняя презентация, до нее все цифры остаются предположением.

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