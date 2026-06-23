macOS 27 раскрыла, как будет выглядеть интерфейс складного iPhone Ultra

iPhone Mirroring в новой бете macOS дает растянуть окно телефона до любого размера. А значит, можно заранее прикинуть, как приложения Apple поведут себя на экране будущей раскладушки. Это не утечка от Apple, а наглядный эксперимент, но он хорошо показывает, чего ждать от непривычного формата. Как именно будет выглядеть складной iPhone снаружи, понятно по самым подробным макетам iPhone Ultra, а теперь дошла очередь и до интерфейса.



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Чем экран складного iPhone будет отличаться от обычных моделей

По слухам, складной iPhone выйдет необычным даже по меркам смартфонов Apple. Внутренний экран будет размером с iPad mini, а внешний — заметно короче и шире, чем любой iPhone за последние 15 лет.

Если перевести на язык пропорций, внутренний экран ждут в соотношении 4:3, почти квадрат, как у iPad. Внешний — 2:3, то есть короткий и широкий. Для сравнения, iPhone от X и до сегодня держит пропорции около 2:1, вытянутый прямоугольник. Последний раз настолько широким и низким iPhone был в 2011 году, во времена iPhone 4s.

Сразу оговорюсь: все это пока слухи и эксперимент на эмуляции, а не подтвержденные Apple характеристики. Зато подход честный — берем окно реального iPhone, растягиваем под предполагаемые габариты и смотрим, как приложения распорядятся лишним местом. Если же интересны не только пропорции, то дизайн, характеристики и примерную цену устройства уже успели слить заранее.

Как запустить интерфейс складного iPhone на Mac

Хотите увидеть все своими глазами — способ простой, но завязан на бета-версии, а это всегда риск для стабильности устройства.

Установите беты macOS Golden Gate и iOS 27. Запустите iPhone Mirroring — трансляцию экрана iPhone на Mac — и откройте нужное приложение. Лучше всего ведут себя встроенные программы Apple. Растяните окно примерно до 3,3 × 4,7 дюйма для внешнего экрана или до 6,5 × 4,7 дюйма для раскрытого.

Сторонние приложения из App Store пока растягиваться не будут — их еще должны подготовить под iOS 27. До выхода системы поэкспериментировать получится только с приложениями Apple. А если ставить беты на свое устройство не хочется, разумнее просто посмотреть готовые скриншоты.

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Что изменится в приложении Заметки на складном iPhone

В Почте и Заметках на большом экране появляется привычный по iPad макет — список писем слева, содержимое справа. На практике удобно: можно разбирать почту или листать заметки, не прыгая между экранами туда-обратно.

Самая левая колонка со списком ящиков и папок постоянно висеть не будет — она всплывает по нажатию на кнопку боковой панели. Полноценные три колонки разом тянут только крупные iPad, так что на складном iPhone их ждать не стоит, стало бы слишком тесно. Правда, у самой раскладушки уже появились первые проблемы до выхода, но к интерфейсу почты они не относятся.

Какие приложения Apple лучше всего адаптированы под iPhone Ultra

В Музыке короткий и широкий внешний экран играет против пользователя: крупная обложка сверху съедает почти все место, и под ней мало что помещается. А в раскрытом виде экран Now Playing разворачивается полноценно — очередь, история или тексты песен справа, а слева всегда видны элементы управления воспроизведением. Похожим образом ведут себя Подкасты.

Календарь впервые становится по-настоящему полезным в горизонтальной ориентации. В раскрытом виде помещается неделя целиком, а по тапу на событие открывается плавающая панель с деталями — правишь, не теряя из виду остальные дни. На обычном iPhone, повернутом боком, такого простора не было никогда. Кстати, финальный дизайн уже показали на фото, так что внешний вид складного iPhone больше не загадка.

Напоминания пошли своим путем: панель с информацией открывается по центру экрана, затемняя фон. Она перекрывает остальное содержимое, зато ее элементам хватает места и они не выглядят сжатыми.

Как будет работать Safari на складном iPhone

В раскрытом виде Safari работает как десктопный браузер. Сайты показываются в полную ширину, с полноразмерной навигацией, почти как на компьютере. Это, пожалуй, главный аргумент в пользу большого экрана для тех, кто много читает и работает с вебом прямо с телефона.

Без шероховатостей беты не обошлось: Safari пока не показывает полную панель вкладок, а закладки открываются всплывающим окном по центру, а не боковой панелью, как на iPad и Mac. Скорее всего, к релизу это поправят.

Приложению Погода большой экран тоже к лицу: насыщенная панель с блоками показывает кучу данных разом, без бесконечной прокрутки.

Какие функции складного iPhone пока невозможно протестировать

Эксперимент честно показывает свои границы. Главный экран при смене размера окна не перестраивается, остается в стандартных пропорциях. Так что как будет выглядеть рабочий стол складного iPhone, пока неизвестно.

Пункт управления вызывается, но появляется в исходном размере: половина экрана пустует, а нижние элементы обрезаются. Это явно недоработка беты, которую Apple поправит. Сложные приложения вроде Pages и Numbers, да и любые программы из App Store, пока зафиксированы в старом размере.

Не получилось растянуть нужное приложение или возникли вопросы? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут.

Что можно узнать о складном iPhone уже сейчас

Это не анонс и не утечка спецификаций, а наглядная демонстрация на основе слухов и беты. Полезнее всего она тем, кто всерьез присматривается к складному iPhone и хочет понять, что даст большой экран в реальных задачах — разбор почты, чтение сайтов, работа с календарем и музыкой.

Картина выходит в пользу продуктивности: раскрытый экран ведет себя ближе к маленькому iPad, чем к смартфону. Но финальный интерфейс наверняка изменится — часть приложений работает с багами, главный экран и Пункт управления еще не адаптированы. Если раскладушку вы не планируете и беты ради интереса не ставите, спокойно ждите официального релиза — там и станет видно, насколько Apple довела идею до ума.