Как Apple скрывает новые айфоны даже от своих сотрудников

Apple умеет хранить тайны так, что любая разведка позавидует. И вот свежее доказательство: в сеть слили видео с завода, где прототип iPhone 17 Pro запаковывают в коробку с нарисованным на ней совсем другим смартфоном. Логотипа Apple нет, блок камеры квадратный, как у iPad Pro. Получается, компания прячет настоящий айфон даже от тех, кто держит его в руках прямо на конвейере. Видимо, чтобы дизайн будущего iPhone 18 Pro тоже не утёк раньше времени, с ним поступят точно так же.



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На видео показали прототип iPhone 17 Pro

Ролик появился в соцсети X. На кадрах видно, как сотрудник упаковывает смартфон в фирменную коробку, и вот тут начинается самое интересное. На самой коробке изображён вовсе не iPhone 17 Pro, а некий безымянный аппарат: без надписей, без логотипа, зато с угловатым квадратным выступом камеры. Внешне эта картинка ближе к планшету, чем к флагманскому айфону.

Снимали всё это на стадии PRB (Product Request Board Stage). Если по-простому, это финальный этап тестирования перед тем, как устройство уйдёт в массовое производство. Конвейер ещё не запущен на полную, но прототипы уже почти готовые, рабочие, в металле и стекле. По сути, перед нами тот самый iPhone, который осенью окажется на прилавках, только пока спрятанный под чужой обложкой.

Когда конкретно сняли видео, никто точно не скажет. Судя по тому, что презентация линейки запланирована на сентябрь 2026 года, кадры сделали за несколько месяцев до анонса. Apple, к слову, уже готовит новый экран для будущего флагмана, и подобные детали тоже всплывают задолго до официальной премьеры.

Как Apple защищает новые iPhone от утечек

Логика тут железная. На стадии PRB к устройствам получают доступ не только инженеры Apple, но и партнёры компании: подрядчики, тестировщики, сборщики на фабриках. Это десятки, а то и сотни людей, через руки которых проходит будущий флагман. И каждый из них потенциальная дыра, через которую дизайн может утечь в сеть раньше времени.

Фейковая коробка решает сразу две задачи. Во-первых, она маскирует содержимое: человек видит картинку с непонятным гаджетом и даже не подозревает, что внутри лежит топовый iPhone. Во-вторых, такая упаковка убивает соблазн заглянуть внутрь. Зачем вскрывать коробку с безликим аппаратом, если он и так выглядит неинтересно?

Apple вообще относится к утечкам как к личному оскорблению. Каждая преждевременная фотография нового айфона бьёт по интриге, а интрига для компании это часть продаж. Чем меньше люди знают до сентября, тем громче эффект на презентации. Поэтому маскировка прототипов в чужие коробки выглядит вполне в духе Купертино.

Кстати, насколько такая секретность вообще оправдана в эпоху мгновенных сливов, можно поспорить с другими читателями. Не нашли ответа или хотите высказаться по теме? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там всегда есть с кем обсудить новые айфоны.

Как Apple прячет новые iPhone до презентации

Если вам кажется, что фейковая коробка это перебор, то вы просто не следили за прошлыми историями. Apple занимается подобными играми давно и системно.

Внутри компании каждый будущий продукт получает кодовое имя, по которому невозможно понять, о чём речь. Прототипы возят в закрытых кейсах, тестируют в помещениях без окон, а отдельные узлы устройства собирают разные команды, которые не знают, что делают соседи. Сотрудник может месяцами работать над частью айфона и ни разу не увидеть готовый аппарат целиком.

Отдельная классика это маскировочные корпуса. Когда инженерам нужно тестировать новый смартфон вне офиса, его прячут в чехол, имитирующий прошлогоднюю модель. Снаружи вроде бы обычный старый айфон, а внутри уже следующее поколение. И всё же дизайн всё равно утекает заранее, как это уже случилось с защитными стёклами нового флагмана.

Теперь к этому арсеналу добавилась коробка с нарисованным фейковым смартфоном. По меркам компании ход абсолютно логичный. Меняется только декорация, а суть прежняя: видеть настоящий продукт должен минимум людей и желательно как можно позже.

Забавно, что именно квадратный блок камеры на фейковой картинке многих сбил с толку. В комментариях люди всерьёз начали гадать, не станет ли таким дизайн настоящего iPhone 17 Pro. Спокойно, это просто обманка. Реальный аппарат к такому выступу отношения не имеет.

Дата выхода iPhone 18 Pro

Главная интрига в том, что финальный облик нового флагмана мы всё равно узнаем заранее. Как бы Apple ни прятала прототипы, к осени в сеть обычно успевает утечь всё: и форма корпуса, и цвета, и характеристики. Уже сейчас, например, раскрыта ёмкость аккумулятора будущей модели, хотя до премьеры ещё далеко.

Официальная премьера линейки ожидается в сентябре 2026 года, по уже устоявшейся традиции компании. До этого нас наверняка ждёт волна сливов, рендеров и инсайдов от профильных аналитиков. А пока у нас есть только это видео и одна простая мысль: даже на конвейере человек, упаковывающий ваш будущий смартфон, не всегда знает, что держит в руках.

Apple и дальше будет играть в эту игру. И, честно говоря, пока что играет неплохо: интрига вокруг новых айфонов держится из года в год, а истории вроде фейковой коробки только подогревают интерес. Так что следующей осенью мы снова с любопытством будем разглядывать настоящий iPhone 18 Pro, который сегодня прячут под картинкой безымянного гаджета.

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