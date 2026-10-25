Подарил маме iPhone 16e вместо Айфона 11. Она рассказала, что с ним стало через год

Ровно пять лет назад я рассказывал, как подарил маме iPhone 11. Тогда он сменил старенький SE и стал, пожалуй, лучшим моим подарком. Но время идёт, и к 2026 году одиннадцатый тоже начал сдавать. Мы люди скромные, но рассудительные. Поэтому на Новый год мама получила iPhone 16e. С тех пор прошёл почти год, успел выйти даже 17e, а смартфон по-прежнему в деле. Я спросил маму, каково ей с новым Айфоном. Вот что она рассказала.



ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКСЕ: ТУДА ПОПАДАЮТ САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ ТОВАРЫ СО СКИДКОЙ

Почему пора было менять iPhone 11

Давайте честно: в 2026 году iPhone 11 уже староват. Обновления он получает, но новые версии iOS даются ему с трудом. Батарея садилась быстро, к вечеру приходилось искать розетку. А 64 Гб памяти сегодня — это совсем немного. Фото, мессенджеры и банки съедают их за пару месяцев.

В iPhone 16e памяти уже 128 Гб, и маме этого хватит надолго. Плюс 8 Гб оперативки, так что смартфон спокойно тянет любые задачи. Приложения не выгружаются, ничего не тормозит, интерфейс плавный. Маме он очень нравится, и я её понимаю.

Компактный корпус и камера без изысков

iPhone 16e компактный и хорошо лежит в руке. Дизайн лаконичный, чехлы и защитные стёкла найти не проблема. Больше всего маму порадовала ровная задняя крышка. Камера почти не выпирает, поэтому телефон лежит на столе ровно и не качается. Из рук он тоже не выскальзывает.

С камерой всё скромно, но не стыдно. Объектив один, и чудес от него ждать не стоит. Понятно, что до камеры iPhone 18 Pro ему далеко. Зато в умелых руках получаются отличные кадры, а маме снимки нравятся. Телевик ей за год ни разу не понадобился.

Короче, смартфон такой, каким должен быть. Без лишнего пафоса Pro-версий и без переплаты за то, чем мама всё равно не стала бы пользоваться.

Хотя дорогие модели тоже не всегда уходят далеко вперёд. У iPhone Duo за 300 тысяч камера примерно как у бюджетного 17e. Так что для повседневных фото, кружочков в Telegram и MAX и видеосвязи с роднёй 16e хватает с запасом.

Купить iPhone 16e

Жива ли батарея iPhone 16e спустя год

Спустя 10 месяцев аккумулятор показывает 92% ёмкости после 357 циклов зарядки. Батарея здесь не самая большая, но на день хватает спокойно. И это при том, что телефоном пользуются активно, а яркость часто стоит на максимуме. Нагрев бывает, но на ёмкости это сказалось не критично. Смартфон никто не бережёт и не носит в пакетике, так что аккумулятор оказался живучим.

Мама не следит за процентами и не ставит ограничение до 80%. Ставит на зарядку, когда удобно, и снимает, когда нужно. Судя по тесту длиной в три года, изгаляться с этим и правда не обязательно.

Отдельно радует USB-C. Зарядиться теперь можно почти где угодно: подходящий кабель найдётся у любого знакомого. С Lightning так получалось не всегда. Всё-таки Apple правильно сделала, что перешла на этот разъём.

Обсудить iPhone 16e или задать вопрос по выбору смартфона можно в нашем чате в Телеграм или в МАКС.

Модем C1 и стабильная связь

Это, пожалуй, самое заметное улучшение. В iPhone 16e стоит собственный модем Apple C1, и связь стала намного стабильнее. На iPhone 11 у мамы регулярно отваливался Tele2, а LTE то и дело переключался на E. Теперь никаких обрывов и отключений. Да, говорят, он медленнее по скорости, но никаких замечаний не было.

Не работает интернет на iPhone: сбой у всех или проблема только у вас

Заодно батарея расходуется ровнее. Apple обещала, что свой модем будет экономнее, и не соврала. Собственное железо работает лучше, чем решения Qualcomm. На этом фоне iPhone 16e даже немного круче 18 Pro Max, который до сих пор работает на стороннем модеме.

Банковские приложения после переноса

Без страданий не обошлось, как всегда. Данные с iPhone 11 перенеслись без проблем, кроме приложений, которых нет в App Store. Но это быстро решили. За это время ВТБ успел вернуться в App Store, остальные приложения поставили прямо в отделениях или по мере выхода.

Сразу после этого отключили выгрузку неиспользуемых приложений. Иначе iOS может сама удалить банк, а скачать его заново уже не получится. Если ставите банки в обход App Store, отключите эту настройку заранее.

Сейчас всё работает без сбоев на iOS 26.7. Приложения стоят ещё с зимы, и проблем с ними нет. Но на iOS 27 я ей порекомендовал не переходить. Собственно, и вам не советую — всё объяснил в этой статье.

Почему снова Айфон и стоит ли брать 16e сейчас

Кстати, в 2023 году я пытался пересадить маму на Андроид. Не прижилось. По её словам, всё было не то: сложно, телефон громоздкий, настройки непонятные. Решили остаться на Айфоне. Тем более у мамы есть AirPods и Apple Watch, а с ними всё работает в связке без лишних настроек.

Так что iPhone 16e оказался сбалансированным смартфоном и просто хорошим подарком. В декабре прошлого года он обошёлся мне в 53 000 рублей. За год претензий к нему не появилось. Более того: он есть в продаже и по сей день стоит примерно столько же. Можно смело брать!

Купить iPhone 16e

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oak2sUJfqejy

Ну или, если выбираете подарок сегодня, присмотритесь к iPhone 17e: там есть MagSafe и вдвое больше памяти. Подробно о том, чем iPhone 17e отличается от iPhone 16e, мы рассказывали отдельно.