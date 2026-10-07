Три года заряжал iPhone до 80%. Вот что стало с батареей

Миша Королев

Если у вас iPhone 15 или любая модель новее, то в настройках зарядки у вас лежит переключатель, который обещает продлить жизнь аккумулятору. Цена у него понятная: каждый день вы добровольно отказываетесь от пятой части батареи. Ради чего терпеть такое неудобство, Apple толком не объясняет, а на форумах спорят уже третий год. Теперь у этого спора появились реальные цифры: я три года подряд держал лимит на трех айфонах, и последний результат выбивается из ряда. Ниже разберем, что показал эксперимент, почему дело оказалось не только в проценте заряда и какой предел имеет смысл поставить вам.

iPhone 17 Pro Max, на экране установленный лимит зарядки на 80%

iPhone 17 Pro Max, на экране установленный лимит зарядки на 80%

Три года на 80%: чем закончился эксперимент

В 2023 году, когда у iPhone 15 появилось ограничение зарядки, я включил лимит 80%, а дальше каждую осень пересаживался на новый Pro Max с тем же режимом. 6 октября вышел отчет за третий год, и на этот раз результат у iPhone 17 Pro Max лучший за все время. Через 12 месяцев и 277 циклов зарядки максимальная емкость — 97%.

«Состояние аккумулятора» на iPhone 17 Pro Max: 97% и 277 циклов

«Состояние аккумулятора» на iPhone 17 Pro Max: 97% и 277 циклов

Для сравнения: iPhone 15 Pro Max после первого года с тем же лимитом показал 94% на 299 циклах. Разница в три процента выглядит скромно, но на графике деградации это заметный шаг. Причем, по ощущениям, новый телефон заметно реже бывал неприятно горячим, чем iPhone 16 Pro Max.

Важная деталь в привычках. Тестовые смартфоны я старался заряжать через USB-C, а не через MagSafe или Qi2, и брал с собой тонкие внешние аккумуляторы со встроенным кабелем. Обычная беспроводная зарядка греет батарею сильнее провода, и, судя по всему, в этой истории это сыграло роль не меньшую, чем сами 80%.

Что стало со старыми айфонами через два и три года

Самое интересное даже не новый айфон. У нас есть отдельный разбор, почему быстро падает емкость аккумулятора у некоторых владельцев, и полученные данные хорошо ложатся на эту тему. Старые iPhone 15 Pro Max и iPhone 16 Pro Max я не продал: оба каждый день работают как тестовые устройства, и лимит 80% на них так и остался включенным. Поэтому впервые можно посмотреть, как ведет себя батарея с ограничением дольше года.

Сведу все три телефона в одну таблицу, иначе цифры из разных лет путаются. Данные на октябрь 2026 года, все модели с лимитом 80% с первого дня.

Модель Срок с лимитом Емкость Циклы
iPhone 17 Pro Max 1 год 97% 277
iPhone 16 Pro Max 2 года 93% 343
iPhone 15 Pro Max 3 года 88% 369

Посмотрите на iPhone 15 Pro Max. За первый год он потерял 6% емкости и набрал 299 циклов. За следующие два года к ним добавилось всего 70 циклов, а емкость упала еще на 6%. То есть батарея стареет почти с той же скоростью, хотя заряжают ее гораздо реже. Похоже, после первого года на первый план выходит уже не число циклов, а просто возраст.

Для ориентира у Apple есть официальная планка: аккумуляторы iPhone 15 и новее должны сохранять 80% емкости после 1000 полных циклов. Все три айфона пока далеко от этой границы, так что о замене батареи речи нет ни у одного.

С лимитом и без: насколько велика разница

Главный вопрос в том, с чем сравнивать. После первого года было интересно взглянуть на цифры других владельцев, которые пользовались таким же iPhone 15 Pro Max без всяких ограничений. У одного было 87% на 329 циклах, у другого 90% на 271 цикле. Против 94% с лимитом это плюс 4-7 процентов за год жертв.

Один из пользователей вообще ничего не ограничивал: у него 96% после 259 циклов. Это почти тот же результат, что у iPhone 17 Pro Max с лимитом. Один комментарий, понятно, не статистика. Разные телефоны, разные руки, разный климат.

Вывод из этого теста можно сделать простой. Для iPhone 15 Pro Max и 16 Pro Max жертва в пятую часть аккумулятора не окупилась той емкостью, которую удалось сохранить. Если честно, меня этот вывод не удивляет: пара процентов здоровья батареи через год почти не чувствуется в руке, а вот вечер с 15% вместо 35% чувствуется сразу.

Ёмкость аккумулятора на iPhone 16 Plus, которым я пользовался год

Ёмкость аккумулятора на iPhone 16 Plus, которым я пользовался год

Автор AppleInsider.ru Кирилл Пироженко на своем старом iPhone 16 Plus пошел другим путем. Сразу после активации выставил лимит 95%, потому что сильнее всего литий-ионный аккумулятор изнашивают как раз последние проценты от 95 до 100. Через год у смартфона было 248 циклов и все те же 100% емкости. Причем заряжал я его без особой бережности: каждую ночь на беспроводной зарядке MagSafe, а днем через сторонние блоки Xiaomi и Ugreen. Перегрева при этом нет: у моей ночной зарядки есть активное охлаждение, вентилятор сдувает тепло с айфона, пока тот заряжается. Помогает и большая батарея Plus: одного заряда хватает на полтора дня, так что на зарядку айфон попадает не каждый день.

Почему батарею портит не только процент заряда

Литий-ионный аккумулятор изнашивается двумя путями. Первый — циклы: каждый заряд и разряд немного расходует ресурс. Второй — возраст и условия хранения: батарея химически стареет со временем, и быстрее всего, когда долго сидит на высоком заряде и в тепле. Мы уже проверяли, что будет с батареей, если айфон постоянно раздает интернет на зарядке, и там решающим тоже оказывался нагрев.

Проверка емкости аккумулятора на iPhone

Проверка емкости аккумулятора на iPhone

Лимит 80% борется с одной частью проблемы: батарея не висит на 100% всю ночь. Но от нагрева он не спасает. Удачный результат iPhone 17 Pro Max можно связать прежде всего с новым корпусом: в iPhone 17 Pro Apple вернулась к алюминию и добавила испарительную камеру, которая лучше отводит тепло. Это догадка, а не замер, но в нее хорошо укладываются и проценты, и ощущения от телефона, который реже грелся в руке.

Отсюда понятная практическая мысль. Если айфон каждую ночь греется на дешевой беспроводной подставке без охлаждения, да еще под подушкой, или днем живет в навигаторе на солнце, никакие 80% батарею не выручат. Не уверены, что у вас с батареей все в порядке? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС со скриншотом «Состояния аккумулятора», там подскажут, норма это для вашего срока или нет.

Какой предел заряда выбрать на iPhone

Ограничение доступно на iPhone 15 и всех более новых моделях. Сначала это был один вариант на 80%, а с iOS 18 Apple добавила еще 85, 90 и 95%. На старых айфонах выбора нет, там работает только оптимизированная зарядка, которая учит ваш график и держит 80% до утра. Кстати, я отдельно рассказывал, как мне удалось сохранить 100% емкости аккумулятора на iPhone 16 Plus через год после покупки без жестких ограничений.

Порядок действий такой:

Настройка лимита заряда на iPhone

Настройка лимита заряда на iPhone

  1. Откройте Настройки — Аккумулятор.
  2. Перейдите в раздел «Зарядка».
  3. Выберите предел: 80, 85, 90, 95 или 100%.
  4. Если оставляете 100%, проверьте, что включена оптимизированная зарядка.

Учтите одну особенность: даже с лимитом айфон иногда сам заряжается до 100%. Так Apple калибрует показания батареи, чтобы процент на экране не врал. Пугаться этого не нужно, телефон после такого сеанса снова возвращается к выбранному пределу.

Удобный компромисс — поставить 80% и снимать ограничение в дни, когда впереди дорога или длинная смена. Второй вариант — выбрать 90 или 95%: батарея все равно не сидит на пике, а запаса хватает до вечера. А если заряжаете в дороге, полезно держать под рукой нормальный кабель USB-C: недорогие провода и тонкие повербанки иногда появляются в нашем канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Кому лимит 80% действительно нужен

Строгое ограничение имеет смысл, если вы меняете айфон раз в четыре-пять лет или собираетесь потом продать его на Авито с хорошей цифрой в «Состоянии аккумулятора». Еще один сценарий — телефон, который почти всегда лежит на столе рядом с зарядкой. Там 20% запаса вы просто не заметите.

Тем, кто весь день в разъездах, снимает видео или играет, лимит скорее помешает. Лучше заряжать по проводу, для беспроводной зарядки взять модель с активным охлаждением и поставить 90-95%, если хочется хоть какого-то контроля. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС: если MacRumors продолжит тест на iPhone 18 Pro Max, мы расскажем, как на нем покажет себя батарея.

Так стоит ли ограничивать зарядку iPhone до 80%? Три года данных говорят, что эффект есть, но он измеряется единицами процентов. Куда сильнее на батарею влияет тепло, и здесь новый корпус iPhone 17 Pro сделал больше, чем любой переключатель в настройках.

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