Не работает интернет на iPhone: сбой у всех или проблема только у вас

Когда на айфоне вдруг перестает грузиться лента, банк бесконечно крутит загрузку, а такси никак не вызывается, первая мысль почти у всех одинаковая: сломалось что-то у меня. За последнюю неделю так думали люди по всей стране, хотя причины у них были совсем разные. У одних лег сервис, у других что-то ограничил оператор, у третьих капризничал сам смартфон. Беда в том, что в каждом случае помогает свое, а одно привычное действие в такой ситуации может обойтись очень дорого. Ниже разберем, как за минуту понять, где именно сбой, что делать, если он у всех, и куда писать, если только у вас.



Сначала узнайте, жалуются ли другие

Самый быстрый способ не гадать — посмотреть, есть ли волна жалоб. После ударов по дата-центрам Яндекса мы вели список сервисов, которые не работают, и по нему хорошо видно, как один сбой цепляет десятки чужих приложений. Доставка, кино, банки, сайты магазинов: многие из них живут на тех же серверах, и со стороны кажется, что сломалось все сразу.

Для проверки подойдут детекторы сбоев. Откройте Сбой.рф и найдите нужный сервис: там видно, сколько жалоб пришло за последний час и из каких городов. Если график резко подскочил, а рядом сотни комментариев вида «у меня тоже», проблема точно не в вашем айфоне. Учтите, что сами детекторы при крупных авариях тоже иногда падают, так что это не последняя инстанция.

Второй источник — официальные каналы сервиса. У крупных компаний есть страницы статуса и аккаунты поддержки в Telegram или МАКС, где они первыми признают проблему. Например, у Yandex Cloud есть отдельная страница статуса, и на прошлой неделе именно там первыми появились сообщения об аварийном режиме. Если сервис уже написал «ведем работы», дальше можно не копать.

Переключите Wi-Fi и мобильный интернет

Если жалоб нет или их немного, проверьте само подключение. Это занимает секунд десять. Откройте Пункт управления и выключите Wi-Fi, чтобы айфон перешел на мобильную сеть. Не помогло — сделайте наоборот: включите Wi-Fi и отключите сотовые данные.

Логика простая. Работает в одной сети, а в другой нет, значит, проблема у провайдера или оператора, а не у сервиса. Не работает нигде, переходим к следующему шагу.

Заодно откройте любой другой сайт или приложение, лучше что-то совсем не связанное с проблемным сервисом. Если не грузится вообще ничего, виноват интернет. Если все летает, а не работает одна конкретная программа, скорее всего, сбой на стороне сервиса, даже если на детекторах пока тихо: жалобы иногда накапливаются с задержкой в 10-15 минут.

Есть и коварный вариант, когда сеть ловит на полную шкалу, а данные не идут. Тут стоит заглянуть в Настройки — Сотовая связь и пролистать вниз до списка приложений. Если напротив нужной программы стоит выключенный переключатель, мобильный интернет ей просто запрещен. Бывает, что его случайно отключили сами и забыли.

Признаки того, что включились белые списки

Отдельная история — ограничения мобильного интернета в регионе. Как устроен этот механизм, мы подробно разбирали в материале о том, как Минцифры меняет белые списки. Если коротко, при ограничениях сеть не пропадает целиком. Оператор оставляет доступ к одобренным ресурсам, а все остальное отрезает.

Узнать такой режим можно по нескольким признакам:

шкала сети полная, значок LTE или 5G на месте, но большинство сайтов не открывается;

Госуслуги, маркетплейсы и часть банков работают, а App Store, iCloud и зарубежные сервисы нет;

через домашний или рабочий Wi-Fi все открывается без проблем;

у знакомого с другим оператором ситуация может быть другой, потому что списки у операторов не совпадают.

Если все сходится, чинить айфон бесполезно. Ни перезагрузка, ни сброс настроек тут не помогут, потому что телефон работает правильно. Остается Wi-Fi или ожидание. Чтобы узнавать о таких ограничениях заранее, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС: про отключения в регионах мы пишем сразу, как появляются подтверждения.

Если виноват айфон: что сделать по порядку

Допустим, жалоб нет, другие приложения работают, а одно упорно не грузится. Тогда идем от простого к сложному и после каждого шага проверяем результат. Перезагрузку и сброс не стоит делать первыми: чаще всего хватает пары легких действий.

Порядок действий такой:

Включите авиарежим, подождите 10 секунд и выключите. Айфон заново подключится к сети. Закройте проблемное приложение: смахните его вверх в переключателе программ и откройте снова. Проверьте обновление. В App Store нажмите на аватар и посмотрите список доступных апдейтов: старая версия иногда перестает работать после изменений на сервере. Выключите режим экономии данных в Настройки — Сотовая связь — Параметры данных. В нем часть фоновых загрузок блокируется. Перезагрузите айфон. Если не помогло ничего, сбросьте настройки сети: Настройки — Основные — Перенос или сброс iPhone — Сбросить — Сбросить настройки сети.

Последний шаг стоит оставить на крайний случай. Сброс настроек сети стирает сохраненные пароли от Wi-Fi и настройки подключений, так что дома придется заново вводить пароль от роутера. Фото и приложения при этом не трогаются. Не нашли у себя какой-то пункт или после сброса сеть пропала совсем? Пишите в наш чат в Telegram или чат в МАКС: опишите, на каком шаге застряли, и там разберутся вместе с вами.

Сбой у всех: чего лучше не делать

Когда сервис лежит по всей стране, первым делом хочется удалить приложение и поставить заново. Делать этого нельзя, особенно если речь о программах, которых нет в App Store. Сбербанк Онлайн, ВТБ, Альфа-Банк, МАКС и десятки других приложений многие ставили обходными путями. Удалите такую программу, и вернуть ее одним нажатием уже не получится.

Не стоит и выходить из аккаунта. Во время сбоя серверы часто не принимают вход, и вы рискуете остаться без доступа, когда все уже заработает. То же с бесконечными повторами платежа: если банк завис на оплате, проверьте выписку позже, иначе можно заплатить дважды.

Лучшее, что можно сделать, — переключиться на запасной вариант и подождать. Такси вызвать через другой агрегатор, оплатить картой вместо телефона, нужный файл открыть из локальной копии. После прошлых сбоев компании обычно сами пишут о компенсациях, так что жалобы стоит отправлять в поддержку уже после восстановления.

Сбой только у вас: куда писать и что сказать

Если детекторы молчат, в другой сети всё работает, а все шаги с айфоном пройдены, но проблемы так и остались, значит, пора писать в поддержку оператора. Чем точнее описание, тем быстрее ответ. Укажите модель айфона и версию iOS, версию приложения, оператора и город, а также что именно происходит: ошибка с текстом, бесконечная загрузка или вылет.

Обязательно приложите скриншот с ошибкой и напишите, что уже пробовали. Иначе первый ответ поддержки почти наверняка будет «перезагрузите устройство», и вы потеряете еще час. Если не работает вообще весь мобильный интернет, начинать стоит с оператора: иногда проблема в самой SIM-карте или в тарифе.

А чтобы следующий сбой не застал врасплох, загляните в наш разбор о том, как подготовиться к отключению интернета: там про наличные, офлайн-карты и такси без приложения. Кстати, на такой случай не помешает и повербанк в рюкзаке, особенно если айфон весь день ищет сеть и садится быстрее обычного. Компактные аккумуляторы на 10 000 мА·ч под такие дни можно присмотреть в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Так у всех сбой или только у вас? В большинстве случаев ответ находится за минуту: детектор жалоб, переключение между Wi-Fi и мобильной сетью и одно чужое приложение для сравнения. А вот удалять программы и выходить из аккаунтов лучше не спешить, пока точно не станет ясно, кто виноват.