Чем камера iPhone 18 Pro лучше камеры iPhone 17 Pro

iPhone 18 Pro получил первую в истории линейки камеру с настоящей переменной диафрагмой. Внутри объектива теперь стоят шесть подвижных лепестков, которые физически меняют размер отверстия и регулируют, сколько света попадает на сенсор. Звучит как мелочь, но именно камера во многом объясняет, почему iPhone 18 Pro так подорожал в этом году. Разбираемся, что это за механизм, что он дает на практике и чем новая камера реально лучше прошлой.



Впервые в iPhone — диафрагма из шести лепестков

Переменная диафрагма — это главное, что изменилось в камере в этом году. Причем достается она не только старшей модели: и iPhone 18 Pro, и iPhone 18 Pro Max получили один и тот же механизм. Раньше ходили слухи, что фишку оставят эксклюзивом Pro Max, но в итоге Apple добавила ее в обе модели. Если интересно, чем 18 Pro отличается от Max, у нас есть отдельный разбор — разница там не только в размере.

Сам механизм устроен так. Внутри основной 48-Мп камеры Fusion Main стоят шесть лепестков, вырезанных лазером. Каждый тоньше человеческого волоса, но при этом легкий и прочный. Специальный ротор двигает их и меняет размер отверстия, через которое свет идет на сенсор. Это настоящая механика, а не программная имитация: Apple действительно открывает и закрывает объектив физически.

Под лепестками стоит новый объектив, который спроектировали специально под переменную диафрагму, чтобы картинка оставалась резкой на всех значениях. Лепестки плавно переходят между положениями, так что переключение не бросается в глаза ни на фото, ни на видео. К слову, сама идея не нова. Переменная диафрагма встречалась и раньше, например в Samsung Galaxy S9 и Xiaomi 14 Ultra. Но для iPhone это дебют, и сделали его аккуратно, а не для галочки. Хотите узнать про камеру iPhone еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС. Там мы первыми разбираем новинки Apple и объясняем, что из этого действительно важно.

Что дают четыре ступени от f/1.48 до f/4

У iPhone 18 Pro четыре значения диафрагмы: f/1.48, f/1.8, f/2.8 и f/4. Чем меньше число после f, тем шире открыт объектив и тем больше света он пропускает. По умолчанию камера стоит на f/1.8 и сама подбирает нужную ступень под сцену. Съемка на открытой диафрагме и ночные кадры сажают батарею быстрее обычного, так что заранее полезно знать, сколько держит заряд iPhone 18 Pro в реальных условиях.

От диафрагмы зависят сразу две вещи. Первая — количество света. В темноте камера открывается до f/1.48 и пропускает примерно на 50% больше света на сенсор. Это плюс 50% света в ночном режиме без необходимости задирать выдержку или светочувствительность, а значит, меньше шума и смазов на кадре.

Вторая вещь — глубина резкости, то есть какая часть сцены остается четкой. На открытой диафрагме фон сильнее размывается, и человек в кадре красиво отделяется от заднего плана. На f/1.48 боке получается даже без портретного режима. А если прикрыть диафрагму до f/2.8 или f/4, в фокусе остается больше объектов. Это выручает на групповых фото, где люди стоят на разном расстоянии: при f/4 резкими выходят все лица, а не только передний ряд.

Работает это и в видео. Прямо во время съемки можно регулировать и свет, и глубину резкости, а система умеет подстраивать диафрагму вместе с частотой кадров. Основная камера снимает 4K с Dolby Vision вплоть до 120 кадров в секунду, и ночью такой ролик остается ярким и чистым. Не смогли найти нужные настройки или с ними что-то не получается? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там точно подскажут и помогут.

Отличие камеры в новых айфонах от старых

Если сравнивать спецификации в лоб, камера iPhone 18 Pro отличается от 17 Pro ровно одним объективом — основным. У прошлой модели главная камера была с фиксированной диафрагмой f/1.78, теперь на ее месте переменная от f/1.48 до f/4. Остальное железо обсчитывает новый чип A20 Pro, а сколько оперативной памяти в 18 Pro заложила Apple, мы разбирали отдельно — для вычислительной фотографии это важно.

Изменение вроде бы одно, но оно затрагивает сразу три вещи: экспозицию, глубину резкости и работу в темноте. Раньше все это вытягивали в основном программно, а теперь у камеры появился физический контроль над светом. Плюс новый процессор A20 Pro на 2-нанометровом техпроцессе с двойным 16-ядерным нейродвижком быстрее обрабатывает каждый кадр.

Добавьте сюда обновленный конвейер обработки и Photographic Styles 3 с настройкой зерна и текстуры, и станет ясно, что дело не только в лепестках. Ультраширокая и телефото камеры по цифрам не поменялись, обе остались 48-Мп, но итоговый результат все равно заметно вырос за счет новой диафрагмы и свежей обработки. Именно поэтому Apple называет эту камеру своей лучшей на сегодня, и по совокупности это недалеко от правды.

Стоит ли снимать в ручном режиме?

Для тех, кто любит управлять камерой руками, Apple прокачала стандартное приложение. Теперь прямо в нем можно выставлять диафрагму вручную, менять выдержку и баланс белого, а еще следить за экспозицией по гистограмме в реальном времени. Раньше за таким приходилось идти в сторонние приложения. Более того, компания открыла API, так что разработчики смогут подключать полный диапазон диафрагмы в своих фотоприложениях. Это ручной контроль диафрагмы на уровне, которого у iPhone не было никогда.

Нужно ли это всем? Честно — нет. Большинству хватит автоматики: камера сама выберет f/1.8 для обычной сцены, откроется до f/1.48 в темноте и прикроется до f/4 для группового кадра. Ручной режим пригодится тем, кто снимает осознанно и хочет именно своей картинки. Но приятно, что выбор наконец есть, и за него не надо доплачивать сторонним софтом.

Если новый iPhone кажется дороговатым, а хочется просто добрать аксессуаров для съемки по адекватной цене, загляните в наш канал «Сундук Али-Бабы». Там регулярно попадаются интересные находки. А вы уже присматриваетесь к iPhone 18 Pro из-за камеры или вам хватает прошлой модели? Расскажите в комментариях, что для вас важнее — переменная диафрагма или что-то другое.