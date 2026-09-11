Apple, вы серьезно? У iPhone Duo за 300 тысяч камера как у дешевого iPhone 17e

Кирилл Пироженко

Складной iPhone Duo стоит как подержанная машина, но его главная камера подозрительно напоминает начинку самого доступного айфона в линейке. Apple тихо прописала в характеристиках Duo основной модуль, который слово в слово совпадает не с iPhone 17 и уж тем более не с Pro-версиями, а с бюджетным iPhone 17e. Те же 26 мм, та же диафрагма f/1.6, тот же автофокус. Мы уже разобрали первые впечатления от iPhone Duo, и там хватало спорных решений, но история с камерой выглядит особенно обидной для устройства за такие деньги.

Камера iPhone Duo крупным планом. Фото.

Камера iPhone Duo крупным планом

Что не так с камерой складного айфона

По данным издания MacRumors, характеристики на сайте Apple выдают простую вещь: основной сенсор Duo ближе к iPhone 17e, чем к обычному iPhone 17. Мы недавно объясняли, сколько стоит iPhone Duo в России, и на фоне ценника такое совпадение цепляет сильнее всего. Речь про 48-мегапиксельный модуль Fusion с фокусным 26 мм и диафрагмой f/1.6. Ровно эти же цифры Apple указывает для 17e, вплоть до формулировки автофокуса, которую компания использует для обеих моделей.

Смысл в том, что Apple по-разному описывает автофокус у разных айфонов, и это не мелочь. У iPhone 17 в спецификациях стоит формулировка 100% Focus Pixels, та же, что и у iPhone 18 Pro. У Duo и 17e прописана более простая Hybrid Focus Pixels. То есть на бумаге старший складной айфон получил тот же тип фокусировки, что и младшая модель в линейке.

Что не так с камерой складного айфона. Использование основной камеры iPhone Duo в качестве фронтальной. Фото.

Использование основной камеры iPhone Duo в качестве фронтальной

Есть и вторая камера. В Duo установлен 48-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль на 13 мм с f/2.2 и поддерживается двукратный цифровой зум без потери качества на 12 Мп прямо из основного сенсора. Отдельного телеобъектива тут нет, как и у большинства не-Pro айфонов.

По видео складной айфон как раз оторвался от бюджетника. Duo снимает 4K в Dolby Vision вплоть до 120 кадров в секунду, поддерживает одновременную запись с двух камер и режим Action. У обычного iPhone 17 потолок скромнее, а 17e и подавно не про такое видео. Так что деньги в камерном тракте Duo все же есть, просто вложили их не в тот сенсор, о котором мечтает большинство. Фронталки тоже разные: внешняя на 12 Мп с f/2.2, а под внутренним экраном спрятана камера с f/1.8, но она ограничена разрешением 1080p. Хотите узнать про камеры iPhone еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там разбираем каждую новую деталь.

Sensor-shift есть, но чуда не случилось

Полного совпадения с 17e все же нет, и это важно. Если интересно, почему iPhone 18 Pro так подорожал, там как раз видно, за что Apple берет деньги в камере и почему Duo до этого уровня не дотянули. У складного айфона в характеристиках прописана стабилизация со сдвигом сенсора, sensor-shift OIS. У iPhone 17e значится просто оптическая стабилизация, без этой приставки.

Sensor-shift есть, но чуда не случилось. Съемка на раскрытый iPhone Duo. Фото.

Съемка на раскрытый iPhone Duo

Именно эта деталь роднит Duo уже не с 17e, а со стандартным iPhone 17, где sensor-shift тоже есть. Получается гибрид: сенсор и автофокус как у бюджетника, а стабилизация как у обычной модели. Красивого флагманского набора, как у Pro с переменной диафрагмой и вторым поколением sensor-shift, тут и близко нет.

На практике сдвиг сенсора помогает на длинной выдержке и в темноте, но он не заменит крупную матрицу и светосильную оптику. Стабилизация борется с дрожанием рук, а не с физикой маленького сенсора. Если камера в новом айфоне ведет себя не так, как вы ждали, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, вместе разберемся, что можно вытянуть настройками.

Что показали замеры камерного модуля

Тут вся история делает неожиданный поворот. Отдельно мы смотрели, видно ли складку на экране iPhone Duo, и с камерой ситуация похожая: официально одно, а на деле нюансы. Apple ни разу не назвала физический размер сенсора Duo и плотность пикселей. То есть жесткого доказательства, что внутри буквально та же матрица, что и в 17e, у нас нет.

Что показали замеры камерного модуля. Камера в iPhone 17e. Фото.

Камера в iPhone 17e

Более того, по данным Notebookcheck, если наложить официальные фото Duo на снимки 17e, блок камеры складного айфона выглядит заметно крупнее. По габаритам он ближе к обычному iPhone 17 и даже 17 Pro, чем к компактному модулю 17e. А в размер блока входит не только сенсор, но и привод, и каретка стабилизации.

Так что вариантов два. Либо Apple взяла сенсор от 17e и обвесила его более серьезной механикой. Либо это другая матрица, которую просто описали теми же словами в характеристиках. Пока официальных цифр нет, спор остается открытым. К слову, если любите охоту за железом по адекватной цене, у нас есть канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС, туда сношу все интересные находки с распродаж.

Стоит ли переплачивать за складной айфон

Вопрос на 300 тысяч рублей звучит грубо, но честно. Apple продает топовую модификацию iPhone Duo как раз за 3200 долларов, что близко к 300 тысячам рублей. За такие деньги хочется камеру уровня Pro, а не сенсор с приставкой e. Обиднее всего то, что все остальное в Duo как раз топовое. Внутри стоит новейший чип A20 Pro, 12 ГБ оперативной памяти, испарительная камера для охлаждения и собственный модем Apple C2. По железу это флагман без оговорок. И на фоне такой начинки основная камера от младшей модели выглядит как единственное место, где Apple решила сэкономить.

Стоит ли переплачивать за складной айфон. Задняя панель iPhone Duo. Фото.

Задняя панель iPhone Duo

Справедливости ради, Apple и не продает Duo как камерофон. Главная его фишка — это гибкий экран и сам форм-фактор, а не ночные снимки и зум. Компания явно сделала ставку на то, что покупатель складного айфона гонится за впечатлением от устройства, а не за мегапикселями.

И все же осадок остается. Когда телефон стоит как два iPhone 18 Pro, ждешь, что уж камеру там не станут собирать по остаткам линейки. Duo — это про новый форм-фактор и статус. Но если фото для вас на первом месте, обычный iPhone 18 Pro за меньшие деньги снимет заметно лучше. Складной айфон стоит брать ради эмоции и жеста, а не ради лучшей камеры в кармане.

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