Apple, вы серьезно? У iPhone Duo за 300 тысяч камера как у дешевого iPhone 17e

Складной iPhone Duo стоит как подержанная машина, но его главная камера подозрительно напоминает начинку самого доступного айфона в линейке. Apple тихо прописала в характеристиках Duo основной модуль, который слово в слово совпадает не с iPhone 17 и уж тем более не с Pro-версиями, а с бюджетным iPhone 17e. Те же 26 мм, та же диафрагма f/1.6, тот же автофокус. Мы уже разобрали первые впечатления от iPhone Duo, и там хватало спорных решений, но история с камерой выглядит особенно обидной для устройства за такие деньги.



Что не так с камерой складного айфона

По данным издания MacRumors, характеристики на сайте Apple выдают простую вещь: основной сенсор Duo ближе к iPhone 17e, чем к обычному iPhone 17. Мы недавно объясняли, сколько стоит iPhone Duo в России, и на фоне ценника такое совпадение цепляет сильнее всего. Речь про 48-мегапиксельный модуль Fusion с фокусным 26 мм и диафрагмой f/1.6. Ровно эти же цифры Apple указывает для 17e, вплоть до формулировки автофокуса, которую компания использует для обеих моделей.

Смысл в том, что Apple по-разному описывает автофокус у разных айфонов, и это не мелочь. У iPhone 17 в спецификациях стоит формулировка 100% Focus Pixels, та же, что и у iPhone 18 Pro. У Duo и 17e прописана более простая Hybrid Focus Pixels. То есть на бумаге старший складной айфон получил тот же тип фокусировки, что и младшая модель в линейке.

Есть и вторая камера. В Duo установлен 48-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль на 13 мм с f/2.2 и поддерживается двукратный цифровой зум без потери качества на 12 Мп прямо из основного сенсора. Отдельного телеобъектива тут нет, как и у большинства не-Pro айфонов.

По видео складной айфон как раз оторвался от бюджетника. Duo снимает 4K в Dolby Vision вплоть до 120 кадров в секунду, поддерживает одновременную запись с двух камер и режим Action. У обычного iPhone 17 потолок скромнее, а 17e и подавно не про такое видео. Так что деньги в камерном тракте Duo все же есть, просто вложили их не в тот сенсор, о котором мечтает большинство. Фронталки тоже разные: внешняя на 12 Мп с f/2.2, а под внутренним экраном спрятана камера с f/1.8, но она ограничена разрешением 1080p. Хотите узнать про камеры iPhone еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там разбираем каждую новую деталь.

Sensor-shift есть, но чуда не случилось

Полного совпадения с 17e все же нет, и это важно. Если интересно, почему iPhone 18 Pro так подорожал, там как раз видно, за что Apple берет деньги в камере и почему Duo до этого уровня не дотянули. У складного айфона в характеристиках прописана стабилизация со сдвигом сенсора, sensor-shift OIS. У iPhone 17e значится просто оптическая стабилизация, без этой приставки.

Именно эта деталь роднит Duo уже не с 17e, а со стандартным iPhone 17, где sensor-shift тоже есть. Получается гибрид: сенсор и автофокус как у бюджетника, а стабилизация как у обычной модели. Красивого флагманского набора, как у Pro с переменной диафрагмой и вторым поколением sensor-shift, тут и близко нет.

На практике сдвиг сенсора помогает на длинной выдержке и в темноте, но он не заменит крупную матрицу и светосильную оптику. Стабилизация борется с дрожанием рук, а не с физикой маленького сенсора. Если камера в новом айфоне ведет себя не так, как вы ждали, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, вместе разберемся, что можно вытянуть настройками.

Что показали замеры камерного модуля

Тут вся история делает неожиданный поворот. Отдельно мы смотрели, видно ли складку на экране iPhone Duo, и с камерой ситуация похожая: официально одно, а на деле нюансы. Apple ни разу не назвала физический размер сенсора Duo и плотность пикселей. То есть жесткого доказательства, что внутри буквально та же матрица, что и в 17e, у нас нет.

Более того, по данным Notebookcheck, если наложить официальные фото Duo на снимки 17e, блок камеры складного айфона выглядит заметно крупнее. По габаритам он ближе к обычному iPhone 17 и даже 17 Pro, чем к компактному модулю 17e. А в размер блока входит не только сенсор, но и привод, и каретка стабилизации.

Так что вариантов два. Либо Apple взяла сенсор от 17e и обвесила его более серьезной механикой. Либо это другая матрица, которую просто описали теми же словами в характеристиках. Пока официальных цифр нет, спор остается открытым. К слову, если любите охоту за железом по адекватной цене, у нас есть канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС, туда сношу все интересные находки с распродаж.

Стоит ли переплачивать за складной айфон

Вопрос на 300 тысяч рублей звучит грубо, но честно. Apple продает топовую модификацию iPhone Duo как раз за 3200 долларов, что близко к 300 тысячам рублей. За такие деньги хочется камеру уровня Pro, а не сенсор с приставкой e. Обиднее всего то, что все остальное в Duo как раз топовое. Внутри стоит новейший чип A20 Pro, 12 ГБ оперативной памяти, испарительная камера для охлаждения и собственный модем Apple C2. По железу это флагман без оговорок. И на фоне такой начинки основная камера от младшей модели выглядит как единственное место, где Apple решила сэкономить.

Справедливости ради, Apple и не продает Duo как камерофон. Главная его фишка — это гибкий экран и сам форм-фактор, а не ночные снимки и зум. Компания явно сделала ставку на то, что покупатель складного айфона гонится за впечатлением от устройства, а не за мегапикселями.

И все же осадок остается. Когда телефон стоит как два iPhone 18 Pro, ждешь, что уж камеру там не станут собирать по остаткам линейки. Duo — это про новый форм-фактор и статус. Но если фото для вас на первом месте, обычный iPhone 18 Pro за меньшие деньги снимет заметно лучше. Складной айфон стоит брать ради эмоции и жеста, а не ради лучшей камеры в кармане.