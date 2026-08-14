3 новых iPhone выходят в следующем месяце — вот что от них ожидать
Осенью 2026 года линейка новых iPhone может стать самой дорогой за долгое время. На сентябрьской презентации Apple покажет только три модели верхнего сегмента, а привычные доступные версии выйдут позже. Цены всех новых айфонов уже известны, а сейчас разберемся, что за устройства нас ждут и кому стоит присматриваться.
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Какие модели выходят в сентябре
Все три новинки относятся к премиум-сегменту. По данным 9to5Mac, Apple готовит к запуску iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Ultra. Обычной базовой версии и наследника iPhone Air на старте не будет, но про это чуть ниже.
Почти все, что известно о новинках, пока держится на слухах и утечках. Официальных характеристик Apple не подтверждала, поэтому воспринимайте цифры и функции как ориентир, а не как факт.
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Что обещают в Pro и Pro Max
Две Pro-модели идут как прямые наследники популярной линейки 17 Pro. Среди ожидаемых изменений называют несколько заметных для повседневного использования.
- Чип A20 Pro для большей мощности и энергоэффективности
- Серьезные улучшения камер, особенно основной, с переменной диафрагмой (регулировка глубины резкости, как у фотоаппарата)
- Уменьшенный на 35% «динамический остров» (область с датчиками у верхней грани экрана)
- Новые цвета, среди которых выделяют насыщенный бордовый
- Лучшая автономность за всю историю линейки, причем основной прирост достается Pro Max
- Переработанный Camera Control, кнопка для управления камерой
- Собственный модем связи Apple C2 и новые спутниковые функции, включая 5G
Все это пока утечки, а не подтвержденные характеристики. Но если хотя бы часть подтвердится, главный смысл для повседневного использования такой: заметно больше времени работы у Pro Max и более гибкая камера. Инсайдеры уже назвали точную емкость аккумуляторов, и это новый рекорд для линейки.
Ценник обещает быть кусачим
Цена, пожалуй, самый спорный пункт. iPhone 18 Pro, как ожидается, получит более высокую стартовую цену: по некоторым оценкам она начнется с $1399, хотя кто-то предполагает уровень ближе к $1199-1249.
Это пока что всего лишь оценки, а не официальный ценник Apple. Российских цен, следовательно, тоже нет, так что ориентироваться на конкретную сумму в рублях пока рано. Но, сколько попросят за новинки в России, мы уже прикидывали отдельно и вряд ли итоговый прайс будет сильно от этого отличаться.
Складной iPhone станет главной интригой
Самое необычное устройство линейки называется iPhone Ultra. Это предполагаемое название первого складного iPhone от Apple с ожидаемой ценой выше $2000, который задает новый верхний ценовой уровень.
Складной формат должен сделать iPhone Ultra самой радикально необычной моделью Apple: это книжный тип раскладки с внешним экраном около 5,4 дюйма и внутренним 7,8 дюйма, напоминающим iPad mini. То есть в сложенном виде это компактный смартфон, а в раскрытом почти маленький планшет.
Материалы корпуса, как ожидается, повторят iPhone Air: титановая рамка и тонкий корпус. У iPhone Ultra будет две тыльные камеры (основная и сверхширокоугольная) и две фронтальные, по одной на каждый экран, а для разблокировки используется Touch ID вместо Face ID.
Есть и программные фишки. iOS 27 должна поддерживать работу двух приложений бок о бок и адаптивную горизонтальную раскладку, что удобно для нового форм-фактора. По производительности устройство примерно на уровне iPhone 18 Pro: тот же чип A20 Pro, испарительная камера охлаждения и модем C2.
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Базовый iPhone и Air остались за бортом
Для массового покупателя это и есть главная новость. Обычно осенью вместе с флагманами выходит базовый iPhone 18 и наследник iPhone Air. В этот раз все иначе.
Apple, как сообщается, перестраивает осеннюю линейку и переносит iPhone 18 и iPhone Air 2 на начало 2027 года. Неизвестно, полностью ли это стратегическое решение или вынужденный шаг из-за дефицита памяти. В любом случае осенняя линейка сосредоточится только на верхнем сегменте. Из-за той же нехватки памяти купить новинку сразу после выхода будет непросто, и эту причину мы уже разбирали.
Для тех, кто ждал доступный iPhone, это означает паузу до 2027 года. Если бюджет не тянет Pro-модели, осенью подходящей новинки, скорее всего, не будет.
Кому стоит ждать, а кому пропустить
Если коротко, осенняя презентация в этом году про премиум. Присматриваться стоит тем, кто и так планировал брать Pro или Pro Max, а также тем, кому реально интересен складной формат и кто готов к цене нового уровня.
Остальным спешить некуда. Владельцам свежих iPhone 17 Pro бежать за апгрейдом по слухам нет смысла, лучше дождаться официальной презентации и реальных тестов автономности и камеры. А тем, кто ждет доступную модель, придется набраться терпения до начала 2027 года.