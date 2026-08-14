3 новых iPhone выходят в следующем месяце — вот что от них ожидать

Осенью 2026 года линейка новых iPhone может стать самой дорогой за долгое время. На сентябрьской презентации Apple покажет только три модели верхнего сегмента, а привычные доступные версии выйдут позже. Цены всех новых айфонов уже известны, а сейчас разберемся, что за устройства нас ждут и кому стоит присматриваться.



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Какие модели выходят в сентябре

Все три новинки относятся к премиум-сегменту. По данным 9to5Mac, Apple готовит к запуску iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Ultra. Обычной базовой версии и наследника iPhone Air на старте не будет, но про это чуть ниже.

Почти все, что известно о новинках, пока держится на слухах и утечках. Официальных характеристик Apple не подтверждала, поэтому воспринимайте цифры и функции как ориентир, а не как факт.

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Что обещают в Pro и Pro Max

Две Pro-модели идут как прямые наследники популярной линейки 17 Pro. Среди ожидаемых изменений называют несколько заметных для повседневного использования.

Чип A20 Pro для большей мощности и энергоэффективности

Серьезные улучшения камер, особенно основной, с переменной диафрагмой (регулировка глубины резкости, как у фотоаппарата)

Уменьшенный на 35% «динамический остров» (область с датчиками у верхней грани экрана)

Новые цвета, среди которых выделяют насыщенный бордовый

Лучшая автономность за всю историю линейки, причем основной прирост достается Pro Max

Переработанный Camera Control, кнопка для управления камерой

Собственный модем связи Apple C2 и новые спутниковые функции, включая 5G

Все это пока утечки, а не подтвержденные характеристики. Но если хотя бы часть подтвердится, главный смысл для повседневного использования такой: заметно больше времени работы у Pro Max и более гибкая камера. Инсайдеры уже назвали точную емкость аккумуляторов, и это новый рекорд для линейки.

Ценник обещает быть кусачим

Цена, пожалуй, самый спорный пункт. iPhone 18 Pro, как ожидается, получит более высокую стартовую цену: по некоторым оценкам она начнется с $1399, хотя кто-то предполагает уровень ближе к $1199-1249.

Это пока что всего лишь оценки, а не официальный ценник Apple. Российских цен, следовательно, тоже нет, так что ориентироваться на конкретную сумму в рублях пока рано. Но, сколько попросят за новинки в России, мы уже прикидывали отдельно и вряд ли итоговый прайс будет сильно от этого отличаться.

Складной iPhone станет главной интригой

Самое необычное устройство линейки называется iPhone Ultra. Это предполагаемое название первого складного iPhone от Apple с ожидаемой ценой выше $2000, который задает новый верхний ценовой уровень.

Складной формат должен сделать iPhone Ultra самой радикально необычной моделью Apple: это книжный тип раскладки с внешним экраном около 5,4 дюйма и внутренним 7,8 дюйма, напоминающим iPad mini. То есть в сложенном виде это компактный смартфон, а в раскрытом почти маленький планшет.

Материалы корпуса, как ожидается, повторят iPhone Air: титановая рамка и тонкий корпус. У iPhone Ultra будет две тыльные камеры (основная и сверхширокоугольная) и две фронтальные, по одной на каждый экран, а для разблокировки используется Touch ID вместо Face ID.

Есть и программные фишки. iOS 27 должна поддерживать работу двух приложений бок о бок и адаптивную горизонтальную раскладку, что удобно для нового форм-фактора. По производительности устройство примерно на уровне iPhone 18 Pro: тот же чип A20 Pro, испарительная камера охлаждения и модем C2.

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Базовый iPhone и Air остались за бортом

Для массового покупателя это и есть главная новость. Обычно осенью вместе с флагманами выходит базовый iPhone 18 и наследник iPhone Air. В этот раз все иначе.

Apple, как сообщается, перестраивает осеннюю линейку и переносит iPhone 18 и iPhone Air 2 на начало 2027 года. Неизвестно, полностью ли это стратегическое решение или вынужденный шаг из-за дефицита памяти. В любом случае осенняя линейка сосредоточится только на верхнем сегменте. Из-за той же нехватки памяти купить новинку сразу после выхода будет непросто, и эту причину мы уже разбирали.

Для тех, кто ждал доступный iPhone, это означает паузу до 2027 года. Если бюджет не тянет Pro-модели, осенью подходящей новинки, скорее всего, не будет.

Кому стоит ждать, а кому пропустить

Если коротко, осенняя презентация в этом году про премиум. Присматриваться стоит тем, кто и так планировал брать Pro или Pro Max, а также тем, кому реально интересен складной формат и кто готов к цене нового уровня.

Остальным спешить некуда. Владельцам свежих iPhone 17 Pro бежать за апгрейдом по слухам нет смысла, лучше дождаться официальной презентации и реальных тестов автономности и камеры. А тем, кто ждет доступную модель, придется набраться терпения до начала 2027 года.