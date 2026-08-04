Сколько будут стоить iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в России

Apple готовит новое поколение флагманов, и главная интрига этой осени связана даже не с камерой или чипом, а с ценником: аналитики уже второй раз за месяц называют одну и ту же цифру, и базовый iPhone 18 Pro может стартовать с отметки 1399 долларов, то есть подорожать сразу на 300 долларов относительно предшественника. Тем более что недавно Apple подняла цены на всю технику, причем не на пару долларов, а иногда на 200-300 и даже больше. Прикинем, во сколько новинка обойдется в России по серому и параллельному импорту, и есть ли смысл брать текущую линейку, пока ценники не переписали.



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Цена iPhone 18 Pro в США: насколько она вырастет

Сначала цифры из отчетов. Издание The Wall Street Journal еще в июне спрогнозировало для iPhone 18 Pro старт от 1399 долларов. На днях аналитик Джефф Пу озвучил похожие ожидания: обе Pro-модели прибавят по 250-300 долларов каждая. По его прогнозу младший iPhone 18 Pro встанет в 1349-1399 долларов, а Pro Max в 1449-1499 долларов. Две независимые оценки сошлись почти в одну точку, и это уже не похоже на случайность.

Чтобы понять масштаб, вспомним историю. Линейка Pro держала планку в 999 долларов шесть поколений подряд, с iPhone 11 Pro и вплоть до 16 Pro. Только 17 Pro поднялся до 1099 долларов. Если прогнозы аналитиков сбудутся, то за два года стартовый ценник вырастет на 400 долларов, а это уже совсем другая история для линейки, которая годами не двигалась вообще.

Причина роста банальная и неприятная: комплектующие резко подорожали. Речь про новый чип A20 Pro, оперативную память LPDDR5X и флеш-накопители NAND. По оценкам, память и хранилище обходятся Apple примерно втрое дороже, чем год назад. Мы уже писали, что Apple признала быстрое подорожание памяти, так что переложить часть затрат на покупателя компания вполне способна.

Есть и скептики. Прибавка в 300 долларов для стартовой модели дает рост на 27 процентов, а такой скачок Apple раньше приберегала для куда более дорогих устройств. Для сравнения, базовый MacBook Pro тоже подорожал на 300 долларов, но там это было около 18 процентов. Тим Кук на отчетном звонке намекнул, что компания смотрит не только на маржу, но и на объемы продаж, поэтому сценарий 1399 долларов пока не гарантирован. Это прогнозы, а не официальные цены, и относиться к ним стоит с осторожностью.

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Цены на iPhone 17 Pro и 17 Pro Max в России

Чтобы спрогнозировать цены на новинки, оттолкнемся от текущей линейки. iPhone 17 Pro вышел с ценником 1099 долларов, iPhone 17 Pro Max стартовал с 1199 долларов. Спустя почти год продаж их реально взять в России на сером рынке примерно за 99 тысяч рублей за 17 Por и 105 тысяч рублей за 17 Pro Max. Это уже устоявшийся ценник: на старте, в сентябре 2025 года, тот же 17 Pro у мелких продавцов просили от 165 тысяч рублей.

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Здесь важно не путать два канала. Серый рынок — это ввоз в чемоданах и мелкие продавцы без гарантии: цены самые низкие, но и рисков больше. Параллельный импорт — это легальная схема, по которой везут крупные сети: тут дороже, зато есть чек и гарантия магазина. Разница в цене между ними обычно и есть плата за спокойствие.

По серому рынку логика простая. На старте спрос высокий, предложение маленькое, отсюда заоблачные цены первых недель. За год поток стабилизируется, конкуренция растет, и ценник плавно сползает вниз. Именно поэтому первые месяцы всегда самые дорогие, а к следующему лету та же модель стоит почти вдвое дешевле.

По параллельному импорту ситуация ровнее. iPhone 17 Pro на 256 ГБ сейчас стоит от 128 тысяч рублей за версию с физической SIM. iPhone 17 Pro Max на 256 ГБ обойдется от 142 990 рублей, а модели на 1-2 ТБ доходят до 200-250 тысяч. Крупная сеть держит цену стабильнее серого рынка и почти не роняет ее в течение года.

Курс тоже держится терпимо. На 4 августа 2026 года доллар стоит около 80 рублей, резких качелей нет. При этом Apple продолжает поднимать цены даже несмотря на то, что зарабатывает на iPhone рекордные суммы. Для российского покупателя вывод один: дешевле новинки со временем не станут, а стартовый ценник кусается сильнее всего.

Цена iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в России

Считаем отдельно по каждому каналу. Начнем с серого рынка. Если 17 Pro за 1099 долларов через год стоит около 99 тысяч рублей, то 18 Pro за 1399 долларов по той же зависимости встанет примерно в 126 тысяч рублей, а 18 Pro Max — около 131 тысячи. Но это цена спустя год после релиза. На старте, как показывает опыт прошлых лет, мелкие продавцы задирают ценник в полтора-два раза выше устоявшегося, так что первые недели новинку могут предлагать даже за 200 тысяч и выше.

С параллельным импортом иначе. Крупные сети редко устраивают качели: они выставят цену чуть выше нынешней линейки и будут держать ее почти весь год. Если наложить рост стоимости на текущие ценники, младший 18 Pro в такой рознице ждем в районе 150-170 тысяч, а Pro Max около 170-190 тысяч рублей.

Вот как выглядит прогноз по обоим каналам. Цифры ориентировочные, потому что все упирается в курс рубля и в то, какой именно ценник Apple объявит в сентябре.

Модель Цена в США Серый рынок на старте Серый рынок через год Параллельный импорт iPhone 18 Pro около 1399 $ 160 000-200 000 ₽ 125 000-130 000 ₽ 150 000-170 000 ₽ iPhone 18 Pro Max около 1499 $ 180 000-220 000 ₽ 130 000-135 000 ₽ 170 000-190 000 ₽

Вывод из таблицы простой. Хотите сэкономить по максимуму и готовы рискнуть без гарантии — ждите, пока серый рынок остынет, и берите ближе к весне 2027 года. Нужен чек и спокойствие — смотрите в сторону официальных продавцов, но переплата к нынешним ценам составит десятки тысяч. А в первые недели после релиза оба канала будут стоить максимально дорого, так что торопиться точно не стоит. Если бюджет ограничен, логично присмотреться к текущей линейке до подорожания, пока 17 Pro и Pro Max еще доступны по адекватным ценам.

Отдельный момент — версии с физической SIM. В России их традиционно берут охотнее eSIM, и стоят они дороже. Если Apple, как поговаривают, сделает больше рынков полностью безсимочными, то в рознице наценка на нужную вам версию может подрасти еще сильнее. Так что закладывайте на это дополнительный запас.

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Когда лучше покупать iPhone: сейчас или после выхода iPhone 18 Pro

Ответ зависит от того, что вам важнее. Если хочется самый свежий дизайн и чип A20 Pro, а переплата в 60-100 тысяч рублей на старте не пугает, то ждите анонс в сентябре и закладывайте бюджет с запасом. Помните только, что первые партии всегда самые дорогие, и через несколько месяцев ценник ощутимо снизится сам собой.

Если гнаться за новизной не хочется, текущий iPhone 17 Pro выглядит разумнее некуда. Он получил алюминиевый корпус, чип A19 Pro и отличную камеру, а стоит уже почти вдвое дешевле стартовых значений. По сути вы берете почти тот же флагман без переплаты за свежий логотип на коробке.

Расклад по итогу такой: на сером рынке iPhone 18 Pro на старте, скорее всего, будет стоить около 200 тысяч рублей, Pro Max — в районе 225 тысяч, а через год оба подешевеют примерно до 125-135 тысяч. По параллельному импорту ценники окажутся ровнее, но заметно выше нынешних. Официальные цены Apple объявит в сентябре, и тогда прогноз можно будет уточнить. А пока, если новый iPhone нужен без лишних трат, выгоднее брать текущую линейку прямо сейчас.