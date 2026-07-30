Я уже решил, какой iPhone куплю следующим, а он еще даже не вышел

Кирилл Пироженко

Каждый год у меня одна и та же головная боль: какой айфон брать следующим. Сейчас в кармане iPhone 16 Plus, и в целом он меня полностью устраивает, но рука уже привычно тянется к чему-то новому. Недавно мы подробно разбирали, каким получится iPhone Air 2, и именно после этого текста до меня дошла простая мысль. Для меня это идеальный смартфон, к которому я шел последние пару лет.

Теперь остается ждать релиза. Фото.

Теперь остается ждать релиза

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Дальше расскажу, почему я окончательно поставил крест на прошках и делаю ставку на тонкий Air второго поколения. Заодно объясню, что именно меня в нем зацепило и какой один вопрос пока остается открытым. Спойлер: это цена, но даже она вписывается в мою логику.

Какой размер iPhone удобнее

Начну с того, что линейка Pro не устраивает по габаритам. iPhone 17 Pro это 6,3 дюйма, а я уже несколько лет живу с экраном на 6,7 дюйма и уменьшать диагональ не хочу. После Plus такой дисплей ощущается как шаг назад: меньше площадь для чтения, для видео, для рабочих переписок. Никакие титановые рамки и топовые характеристики этот дискомфорт мне не компенсируют, потому что размер я чувствую руками каждый день.

С Pro Max история другая, но результат похожий. Он большой, тяжелый и заметно дороже базового Pro, а переплачивать за телевик и вес лично мне незачем. Я не снимаю на трехкратный зум каждый день и не монтирую ролики прямо с телефона, так что максимальная камера и рекордный аккумулятор для меня просто мертвый груз в бюджете. Получается парадокс: прошки закрывают чужие сценарии, а не мои. Если хочется живого обсуждения таких дилемм по выбору айфона, залетайте в наш чат в Telegram или чат в МАКС, там всегда подскажут по железу и ценам.

Какой размер iPhone удобнее. Пожалуй, идеальный размер. Не такой большой, как Про Макс. Фото.

Пожалуй, идеальный размер. Не такой большой, как Про Макс

Вот тут на сцену выходит главный герой. iPhone Air это 6,5 дюйма, то есть он аккуратно встает между прошкой на 6,3 и моим Plus на 6,7. Да, экран чуть меньше того, к чему я привык, но при этом он заметно крупнее базового Pro, и в руке такой формат ощущается почти эталонно. Для меня это золотая середина, которую Apple в основной линейке давно не предлагала.

Отдельная история это корпус. Толщина Air около 5,6 мм делает смартфон невероятно легким, и после увесистого Plus это буквально глоток свежего воздуха для кармана и запястья. Тонкий айфон легко ложится в ладонь и не оттягивает джинсы, а именно этого мне не хватало в крупных моделях. И судя по продажам, я такой не один. По статистике, Air оказался популярнее iPhone 16 Plus почти вдвое, так что интерес к тонкому формату есть далеко не только у меня. Второе поколение обещает довести этот баланс до ума.

Что изменится в камере iPhone Air 2

Единственное, что реально смущало меня в первом Air, это одна камера. Один модуль это компромисс, с которым в 2026 году мириться уже не хочется, особенно за такой ценник. Когда даже более доступные модели давно носят по два объектива, тонкий флагман с единственным сенсором смотрится странно, и меня это откровенно тормозило от покупки первого поколения.

Что изменится в камере iPhone Air 2. Второй камеры Air точно не хватает. Фото.

Второй камеры Air точно не хватает

Именно поэтому Air 2 меняет для меня все. По слухам, в него добавят сверхширокоугольный модуль на 48 Мп, чтобы закрыть претензию к гибкости съемки, а ради места под корпусом Apple, предположительно, уменьшит блок Face ID. Телевика по-прежнему не будет, но переход от одной камеры к двум это принципиальный шаг, которого мне полностью хватит для повседневных кадров и широких пейзажей. При этом камеру Air сравнили с флагманами прошлых лет, так что база у платформы крепкая, ей не хватало только второго глаза. Хотите узнать про камеру iPhone еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Сколько будет работать iPhone Air 2

Остается автономность, и за ней я слежу пристальнее всего, потому что в тонком корпусе это самое узкое место. По утечкам, батарея вырастет примерно на 11%, до 3500 мАч против 3149 у оригинала. Само по себе это не революция, но в связке с новым процессором и фирменным чипом связи прибавку времени работы обещают около 15%. Плюс инженеры, по слухам, доработают систему охлаждения, а значит шансы на стабильную автономность выглядят вполне реальными.

Сколько будет работать iPhone Air 2. Время работы даже у первого поколения Air почти такое же, как у 16 Plus. Фото.

Время работы даже у первого поколения Air почти такое же, как у 16 Plus

Меня обнадеживает еще один момент из спецификаций. Apple заявляет схожие цифры автономности для первого Air и моего 16 Plus, порядка 27 часов видео, хотя аккумулятор у тонкой модели меньше. Это как раз результат оптимизации железа. Если собственный модем и настройка чипа реально дадут ту самую прибавку, то Apple исправит главный минус Air, и вопрос батареи для меня закроется окончательно.

Единственное, что пока висит без ответа, это ценник. Первый Air стоил от 999 долларов, и второе поколение вряд ли подешевеет, скорее наоборот. Но одно я знаю точно: даже с наценкой Air 2 выйдет дешевле, чем iPhone 18 Pro и тем более Pro Max. То есть я получаю удобный размер, вторую камеру и подтянутую автономность без флагманского чека, и вот эта математика меня полностью устраивает.

Сколько будет работать iPhone Air 2. Всерьез жду новинку от Apple в начале 2027. Фото.

Всерьез жду новинку от Apple в начале 2027

Итог для меня выходит предельно простой. iPhone Air 2 это мой следующий смартфон: комфортная диагональ между Pro и Plus, вторая камера вместо вечного компромисса, обещанная прибавка по времени работы и цена ниже топовых моделей. Осталось дождаться анонса и проверить, насколько слухи совпадут с реальностью, но морально я к покупке уже готов.

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