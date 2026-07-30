Я уже решил, какой iPhone куплю следующим, а он еще даже не вышел

Каждый год у меня одна и та же головная боль: какой айфон брать следующим. Сейчас в кармане iPhone 16 Plus, и в целом он меня полностью устраивает, но рука уже привычно тянется к чему-то новому. Недавно мы подробно разбирали, каким получится iPhone Air 2, и именно после этого текста до меня дошла простая мысль. Для меня это идеальный смартфон, к которому я шел последние пару лет.



ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Дальше расскажу, почему я окончательно поставил крест на прошках и делаю ставку на тонкий Air второго поколения. Заодно объясню, что именно меня в нем зацепило и какой один вопрос пока остается открытым. Спойлер: это цена, но даже она вписывается в мою логику.

Какой размер iPhone удобнее

Начну с того, что линейка Pro не устраивает по габаритам. iPhone 17 Pro это 6,3 дюйма, а я уже несколько лет живу с экраном на 6,7 дюйма и уменьшать диагональ не хочу. После Plus такой дисплей ощущается как шаг назад: меньше площадь для чтения, для видео, для рабочих переписок. Никакие титановые рамки и топовые характеристики этот дискомфорт мне не компенсируют, потому что размер я чувствую руками каждый день.

С Pro Max история другая, но результат похожий. Он большой, тяжелый и заметно дороже базового Pro, а переплачивать за телевик и вес лично мне незачем. Я не снимаю на трехкратный зум каждый день и не монтирую ролики прямо с телефона, так что максимальная камера и рекордный аккумулятор для меня просто мертвый груз в бюджете. Получается парадокс: прошки закрывают чужие сценарии, а не мои. Если хочется живого обсуждения таких дилемм по выбору айфона, залетайте в наш чат в Telegram или чат в МАКС, там всегда подскажут по железу и ценам.

Вот тут на сцену выходит главный герой. iPhone Air это 6,5 дюйма, то есть он аккуратно встает между прошкой на 6,3 и моим Plus на 6,7. Да, экран чуть меньше того, к чему я привык, но при этом он заметно крупнее базового Pro, и в руке такой формат ощущается почти эталонно. Для меня это золотая середина, которую Apple в основной линейке давно не предлагала.

Отдельная история это корпус. Толщина Air около 5,6 мм делает смартфон невероятно легким, и после увесистого Plus это буквально глоток свежего воздуха для кармана и запястья. Тонкий айфон легко ложится в ладонь и не оттягивает джинсы, а именно этого мне не хватало в крупных моделях. И судя по продажам, я такой не один. По статистике, Air оказался популярнее iPhone 16 Plus почти вдвое, так что интерес к тонкому формату есть далеко не только у меня. Второе поколение обещает довести этот баланс до ума.

Что изменится в камере iPhone Air 2

Единственное, что реально смущало меня в первом Air, это одна камера. Один модуль это компромисс, с которым в 2026 году мириться уже не хочется, особенно за такой ценник. Когда даже более доступные модели давно носят по два объектива, тонкий флагман с единственным сенсором смотрится странно, и меня это откровенно тормозило от покупки первого поколения.

Именно поэтому Air 2 меняет для меня все. По слухам, в него добавят сверхширокоугольный модуль на 48 Мп, чтобы закрыть претензию к гибкости съемки, а ради места под корпусом Apple, предположительно, уменьшит блок Face ID. Телевика по-прежнему не будет, но переход от одной камеры к двум это принципиальный шаг, которого мне полностью хватит для повседневных кадров и широких пейзажей. При этом камеру Air сравнили с флагманами прошлых лет, так что база у платформы крепкая, ей не хватало только второго глаза. Хотите узнать про камеру iPhone еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Сколько будет работать iPhone Air 2

Остается автономность, и за ней я слежу пристальнее всего, потому что в тонком корпусе это самое узкое место. По утечкам, батарея вырастет примерно на 11%, до 3500 мАч против 3149 у оригинала. Само по себе это не революция, но в связке с новым процессором и фирменным чипом связи прибавку времени работы обещают около 15%. Плюс инженеры, по слухам, доработают систему охлаждения, а значит шансы на стабильную автономность выглядят вполне реальными.

Меня обнадеживает еще один момент из спецификаций. Apple заявляет схожие цифры автономности для первого Air и моего 16 Plus, порядка 27 часов видео, хотя аккумулятор у тонкой модели меньше. Это как раз результат оптимизации железа. Если собственный модем и настройка чипа реально дадут ту самую прибавку, то Apple исправит главный минус Air, и вопрос батареи для меня закроется окончательно.

Единственное, что пока висит без ответа, это ценник. Первый Air стоил от 999 долларов, и второе поколение вряд ли подешевеет, скорее наоборот. Но одно я знаю точно: даже с наценкой Air 2 выйдет дешевле, чем iPhone 18 Pro и тем более Pro Max. То есть я получаю удобный размер, вторую камеру и подтянутую автономность без флагманского чека, и вот эта математика меня полностью устраивает.

Итог для меня выходит предельно простой. iPhone Air 2 это мой следующий смартфон: комфортная диагональ между Pro и Plus, вторая камера вместо вечного компромисса, обещанная прибавка по времени работы и цена ниже топовых моделей. Осталось дождаться анонса и проверить, насколько слухи совпадут с реальностью, но морально я к покупке уже готов.