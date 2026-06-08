Вышла macOS 27 Golden Gate: какие Mac получат обновление, что нового и когда ОС станет доступна всем

Apple на WWDC 2026 представила macOS 27 — новую версию настольной системы. Заодно компания показала и новую iOS 27 для iPhone, но сегодня разберём именно Mac. Главное: компьютеры окончательно прощаются с процессорами Intel, а Siri превращается в полноценного ИИ-собеседника. Рассказываем, что нового, какие компьютеры получат обновление и когда ждать релиз.



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Что нового в macOS 27

Если коротко, то macOS 27 — это обновление в духе Snow Leopard для Mac. Apple в этом году сделала ставку не на горы новых функций, а на стабильность, скорость и наведение порядка под капотом. Но пара по-настоящему крупных изменений всё же есть.

Главная новинка — полностью новая Siri. Это уже не привычный голосовой помощник, а разговорный ИИ-ассистент в отдельном приложении, единый для iPhone, iPad и Mac. Siri запоминает контекст беседы, понимает, что происходит на экране, и выполняет цепочки запросов подряд. Под капотом — связка Apple Intelligence с языковой моделью партнёра: по данным Bloomberg, речь о версии Google Gemini, и сегодняшняя презентация эти слухи фактически подтвердила. На Mac это особенно полезно: ассистент видит открытые окна и документы и может работать с ними напрямую.

Второе важное изменение касается внешнего вида. В прошлом году вместе с macOS 26 Tahoe Apple принесла на Mac дизайн Liquid Glass, но на ноутбуках он смотрелся не так уверенно, как на iPhone. В macOS 27 интерфейс наконец отполировали: элементы стали аккуратнее и лучше вписываются в новый стиль. А главное — появился ползунок настройки прозрачности: теперь вы сами решаете, насколько сильно «стеклянный» эффект применяется по всей системе.

Заодно Apple исправила то, что давно раздражало пользователей. Раньше скругления углов у разных окон отличались и бросались в глаза. В macOS 27 сделали единый радиус скругления для всех окон и приложений — даже для тех программ, которые ещё не обновили под новый дизайн.

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Из более мелких, но приятных правок:

обновлённые встроенные приложения и доработки Spotlight ;

; часть ИИ-функций считается прямо на устройстве офлайн — это и про приватность, и про скорость;

— это и про приватность, и про скорость; оптимизация автономности и общей отзывчивости системы;

интерфейсные заготовки под будущий сенсорный MacBook, о котором давно ходят слухи.

И главное — у системы теперь есть имя. По традиции с 2013 года Apple называет версии macOS в честь мест в Калифорнии: была Tahoe, до неё Sequoia и Sonoma. Инсайдеры спорили между вариантами Big Bear и Emerald, но компания всех удивила — обновление вышло под именем macOS Golden Gate, в честь знаменитого моста в Сан-Франциско. Все версии, которые перебирали до анонса, мы собирали в разборе, как Apple назовёт macOS 27.

Какие Mac обновятся на macOS 27

А вот здесь главная интрига года. macOS 27 — это первая версия только для Apple Silicon. Поддержки процессоров Intel больше нет вообще. И, как мы и предупреждали ранее, Mac на Intel всё: ещё год назад Apple объявила, что macOS 26 Tahoe станет последней системой для «интеловых» компьютеров.

Если у вас Mac с любым чипом серии M — от M1 до M5 — обновление вам доступно. Также в список входит новый бюджетный MacBook Neo с чипом A18 Pro. Полный перечень поддерживаемых моделей выглядит так:

MacBook Air (M1, 2020) и новее — M2, M3, M4, M5;

MacBook Pro (M1/M1 Pro/M1 Max, 2021) и новее — вплоть до M5/M5 Pro/Max (2025);

MacBook Neo (A18 Pro, 2026);

Mac mini (M1, 2020) и новее — M2, M2 Pro, M4, M4 Pro;

Mac Studio (M1 Max/Ultra, 2022) и новее — вплоть до M3 Ultra и M4 Max;

Mac Pro (M2 Ultra, 2023);

iMac (M1, 2021), а также M3 (2023) и M4 (2024).

А вот кто остаётся за бортом. Apple подтвердила, что macOS 27 не поддерживает четыре модели на Intel — это последние «интеловые» Mac, которые ещё держались на macOS Tahoe:

MacBook Pro 16″ (2019);

MacBook Pro 13″ (2020, четыре порта Thunderbolt 3);

iMac 27″ (2020);

Mac Pro (2019).

Если у вас одна из этих машин, паниковать рано. Apple обещает обновления безопасности ещё около трёх лет, так что компьютер останется рабочим и защищённым — просто без новых функций macOS 27. Но есть нюанс для всех владельцев Mac: macOS 27 станет последней системой с Rosetta 2 — слоя совместимости, который позволяет запускать приложения, собранные под Intel. Дальше старый софт без обновления может перестать работать. Так что если вы до сих пор пользуетесь «интеловыми» программами, год на их замену у вас есть.

Когда выйдет macOS 27

Презентовали систему сегодня, 8 июня, на открытии WWDC 2026. Дальше всё пойдёт по привычному графику Apple.

Первая бета для разработчиков становится доступна сразу после кейноута — то есть уже сегодня. Важно понимать: это сырая сборка. В ней будет большинство заявленных функций, но не все, а стабильность оставит желать лучшего. Это версия для тех, кто делает приложения, а не для повседневной работы на основном компьютере.

Для энтузиастов, которые хотят попробовать новинки без лишнего риска, Apple обычно выпускает публичную бету в июле. Она заметно стабильнее, хотя отдельные баги всё равно будут — это нормально для тестовой версии.

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Финальный релиз ждём осенью 2026 года. В последние годы Apple выпускает macOS одновременно с iOS — а iOS традиционно выходит во вторую неделю сентября. Так что ориентир — примерно середина сентября, вместе с новыми iPhone. Точную дату Apple называет уже ближе к релизу.

Совет простой. Если Mac у вас рабочий и один, не торопитесь ставить бету на основную систему — дождитесь финальной версии в сентябре. А если есть запасной компьютер или вы просто любите тестировать новое, публичная бета в июле — самый разумный момент, чтобы познакомиться с macOS 27 поближе.