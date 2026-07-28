Что за MacBook Ultra, по которому сходят с ума фанаты: 5 ключевых отличий от MacBook Pro

Apple готовит для MacBook Ultra самое крупное изменение внешности за последние пять лет. Ноутбук должен получить первый серьезный редизайн с 2021 года: новый тип экрана, более тонкий корпус и переработанную переднюю панель. Рендеров и утечек с корпусом пока нет, зато накопилась целая серия отчетов, и вместе они складываются в довольно четкую картину. Недавно мы уже разбирались в основных отличиях по железу между MacBook Pro и Ultra, а теперь пришло время посмотреть на дизайн.



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Что изменится в размерах MacBook Ultra

Каждый 14- и 16-дюймовый MacBook Pro с 2021 года имеет толщину 15,5 мм, и эта цифра не менялась четыре поколения чипов подряд. По данным Bloomberg, MacBook Ultra должен стать ощутимо тоньше и легче, хотя точных значений пока не назвал никто. Марк Гурман говорит про настоящий пересмотр конструкции, а сама Apple якобы хочет выпустить самые тонкие и легкие устройства в своих категориях на всем рынке техники.

Заявка серьезная, но подобное в компании уже проходили. Достаточно вспомнить, как в свое время худел MacBook Air, чтобы понять — Apple умеет ужимать корпус без потери жесткости. Интереснее всего то, где именно ноутбук потеряет в габаритах. Похоже, что основная экономия придется на крышку, а не на нижнюю часть с портами и системой охлаждения. Причина кроется в новом экране, о котором поговорим ниже.

Никаких обещаний по весу в граммах пока тоже нет, так что верить стоит осторожно. Но общий вектор понятен: Apple хочет догнать по мобильности собственный MacBook Air, не жертвуя при этом мощностью Pro-линейки. Хотите первыми узнавать про новые Mac и другие новинки Apple? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Что даст OLED-экран новому MacBook

Сейчас в MacBook Pro стоит экран с подсветкой mini-LED, а MacBook Ultra, по слухам, получит гибридную OLED-панель. Это не только про картинку с более глубоким черным и высоким контрастом. Смена технологии убирает из крышки целый физический слой подсветки, и именно поэтому верхняя половина ноутбука способна стать заметно тоньше.

Фактически одним изменением Apple решает сразу две задачи: улучшает изображение и облегчает конструкцию. Для ноутбука, который позиционируют как самый продвинутый в линейке, это логичный ход. OLED давно перекочевал в iPhone, iPad и Apple Watch, и очередь Mac подошла последней просто из-за размеров и цены таких панелей.

Важный момент: подобный дисплей ждет не только топовую модель. По данным инсайдеров, свежий дизайн получит и будущий MacBook Pro M6 начального уровня в 2027 году. Перед нами не разовый эксперимент, а новый облик всей линейки на несколько лет вперед. Для тех, кто откладывает покупку, это серьезный повод подождать.

Как изменится вырез экрана MacBook Ultra

Вырез под камеру, он же челка, остается самой узнаваемой деталью MacBook Pro с 2021 года. В MacBook Ultra его, по слухам, заменят на отверстие в виде таблетки. Первым на это указал роадмап исследовательской фирмы Omdia, а затем информацию подтвердил Bloomberg. Форму выбрали не случайно: в вырезе должен поселиться интерактивный Dynamic Island, знакомый всем по iPhone.

Что это меняет визуально? Строка меню перестанет делиться челкой на две части и превратится в сплошную полосу с островком посередине. На бумаге разница небольшая, но на практике верхняя часть macOS будет выглядеть совсем иначе, ближе к тому, что мы видим на смартфонах Apple.

Причем компания явно готовит почву заранее. В бете macOS 27 Golden Gate строка поиска Spotlight уже получила темный дизайн ровно в форме той самой таблетки. Такие мелочи в системе обычно и выдают будущий облик устройства раньше любых утечек фото.

Как Apple увеличит дисплей MacBook Ultra

Вместе с челкой должны похудеть и рамки вокруг дисплея. Omdia утверждает, что Samsung Display поставит панели на 14,3 и 16,3 дюйма вместо нынешних 14,2 и 16,2. Разница в доли дюйма, но если корпус при этом почти не изменится, рамки автоматически станут тоньше, а сам экран — чуть крупнее. Мелочь, а глазу приятно.

Точных цифр по толщине рамок никто не приводит, так что ждать полной революции не стоит. Скорее это аккуратная подгонка, которая делает переднюю панель современнее без смены всей геометрии. С учетом того, что нынешние рамки MacBook Pro и так одни из самых тонких на рынке, даже небольшое сокращение будет заметно.

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Что изменится в конструкции MacBook Ultra

Последняя правка касается механики. Apple, по слухам, поставит усиленный шарнир крышки, чтобы экран не качался, когда по нему стучишь пальцем или ставишь ноутбук на неровную поверхность. Мелочь, которую замечаешь только когда она раздражает, но для дорогого устройства подобные детали важны. Подобное изменение отлично подходит под сенсорный экран, на который придется регулярно нажимать. Правда сам я такой ноутбук не куплю и недавно я рассказывал почему.

Заодно остается открытым вопрос, будет ли крышка откидываться дальше назад. Сейчас она останавливается довольно рано из-за особенностей конструкции, и усиленный шарнир теоретически мог бы расширить угол наклона. Пока это лишь предположение, но логика в нем есть.

Отдельно стоит сказать, чего в MacBook Ultra точно не будет. По информации Bloomberg, устройство останется привычным раскладным ноутбуком в размерах 14 и 16 дюймов, с той же клавиатурой и трекпадом, без превращения в планшет или трансформер. Разъемы HDMI, MagSafe и слот для карты SD, которые вернули в 2021 году после непопулярного отказа, тоже останутся на месте.

Что до сроков, то Гурман ждет ноутбук в период с конца 2026 по начало 2027 года, причем более поздний вариант сейчас выглядит вероятнее из-за мирового дефицита чипов памяти. Так что до первых живых фото и рендеров у нас еще есть время, и картина наверняка станет четче.