Скачать Газпромнефть на iPhone: приложение Бак+Бонус в App Store

Владельцы iPhone в России давно привыкли, что нужное приложение надо сначала найти, а потом еще и доказать самому себе, что это оно. Банковские клиенты, сервисы АЗС, программы лояльности — все это уезжает из App Store, а возвращается под именами, которые ни о чем не говорят. Недавно в каталоге так же тихо появилось приложение ПСБ Бизнес, а теперь пришла очередь топливной сети. Называется новинка «Бак+Бонус», разработчик указан как Artemij Kluchnikov, а внутри — самая настоящая программа лояльности Газпромнефти. Я скачал, авторизовался и проверил все на своем iPhone.



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Как найти приложение Газпромнефти в App Store

Само название «Бак+Бонус» звучит так, будто это приложение какой-нибудь региональной сети из трех заправок. Описание в карточке тоже максимально обезличенное: показываете QR-код на кассе и получаете бонусы, есть регистрация, баланс и история покупок. Ни слова про Газпромнефть, ни логотипа, ни фирменного синего. Обычная маскировка приложения, к которой российские компании прибегают уже третий год подряд.

Сначала так делали банки, потом маркетплейсы, теперь очередь дошла до топливных сетей. Причем сами заправки давно живут в приложениях сбоку: у кого-то бензин проще искать через Яндекс Заправки, кто-то ищет колонку с топливом на карте. Отдельный клиент сети нужен ровно ради одного — бонусов.

Проверить догадку легко: достаточно установить приложение и попробовать войти. Что я и сделал. Сомнений после авторизации не осталось.

Как установить Бак+Бонус и войти в аккаунт Газпромнефти

Скачивается приложение обычным способом из российского App Store, без всяких региональных фокусов и смены аккаунта. Весит 128,6 МБ, требует iOS 15.0 или новее, так что заведется даже на старом iPhone 6s. Заявлена поддержка Mac с чипом Apple и Apple Vision Pro, но это скорее автоматическая пометка, чем осознанное решение разработчика.

Порядок действий такой:

Откройте страницу приложения «Бак+Бонус» в App Store и нажмите «Загрузить». Запустите приложение и введите номер телефона, к которому привязана ваша бонусная карта Газпромнефти. Дождитесь код подтверждения. У меня он пришел не по SMS, а в МАКС — учитывайте это, если мессенджер не установлен. Введите код и дождитесь загрузки профиля. Баланс и карта подтянутся автоматически. При желании добавьте карту в Wallet — приложение это поддерживает.

Момент с кодом в МАКС отдельно любопытен. Это уже не единичный случай, а тенденция: российские сервисы постепенно переносят подтверждение входа из SMS в мессенджер. Дешевле, быстрее и не зависит от оператора. Но если МАКС у вас не стоит, вход может встать колом — код просто некуда доставить. Мне пришлось лезть в мессенджер, чтобы забрать шесть цифр.

После авторизации сомнений не остается: интерфейс, баланс, история заправок — все привязано к реальному аккаунту Газпромнефти. Приложение работает ровно так, как работал официальный клиент до его удаления из каталога. Если с установкой или входом что-то пошло не так, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут.

Какие функции есть в приложении «Бак+Бонус»

Функциональность у «Бак+Бонус» скромная, и это главная претензия пользователей. Вот что есть:

виртуальная карта лояльности с QR-кодом для кассы;

баланс бонусных баллов в реальном времени;

история покупок и заправок;

добавление карты в Apple Wallet;

акции и предложения сети.

А чего нет — так это оплаты топлива прямо из приложения. Той самой функции, ради которой многие и держали официальный клиент на главном экране. Подъехал к колонке, выбрал номер, залил, уехал, не выходя из машины. Тут этого нет, и один из отзывов в App Store прямо об этом: пользователь пишет, что без оплаты приложение превращается в просмотрщик статистики, которую и так видно на чеке.

Формально он прав. Но статистику эту действительно удобнее смотреть в телефоне, чем копить бумажки в бардачке. А если задача стоит шире и нужно просто понять, где сейчас есть бензин, выручает карта топлива в приложении 2ГИС. Два приложения закрывают разные задачи, и это нормально.

Из настораживающего — раздел конфиденциальности. Разработчик указал, что собирает контактные данные, идентификаторы, данные об использовании и даже «конфиденциальные данные» для рекламы и маркетинга. Формулировка максимально широкая, а сама политика лежит на стороннем сайте, а не на домене Газпромнефти. Apple такие ответы не проверяет, о чем честно пишет в карточке. Официального подтверждения от самой компании я пока не нашел, так что относитесь к нему как к неофициальному клиенту со всеми вытекающими.

Когда могут удалить «Бак+Бонус» из App Store

История с «Бак+Бонус» — классика жанра. Компания под санкциями теряет аккаунт разработчика, приложение улетает из App Store, а через какое-то время в каталоге всплывает «свежий» клиент с нейтральным названием и разработчиком-физлицом. Так возвращались Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и десятки других сервисов. Схема рабочая, но недолговечная: Apple регулярно вычищает такие карточки, иногда через неделю, иногда через полгода.

Практический вывод простой. Если пользуетесь заправками Газпромнефти и вам нужна бонусная карта в телефоне, ставьте сейчас. Удаленное из App Store приложение остается на устройстве и продолжает работать, но заново скачать его уже не получится. Заодно сразу добавьте карту в Wallet — так она останется доступна, даже если сам клиент однажды перестанет запускаться.

И еще один совет: не привязывайте к таким приложениям ничего лишнего. Номер телефона и бонусная карта — да. Платежные данные лучше не добавлять, тем более что оплаты тут все равно нет. Кстати, следить за ситуацией с топливом можно и без клиентов сетей: карта АЗС в приложении Альфа-Банка показывает работающие заправки, а похожая карта заправок появилась и у Т-Банка.

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