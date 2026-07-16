Заправиться бензином по QR-коду в МАКС: пошаговая инструкция для iPhone

Топливный кризис лета 2026 года заставил всех шевелиться: сначала карты заправок начали делать банки, потом за дело взялись навигаторы, а совсем недавно мы рассказывали, как посмотреть, где есть бензин через 2ГИС. Теперь очередь дошла до мессенджера МАКС. В Чите на одной из АЗС запустили электронную очередь за топливом: место можно забронировать заранее прямо со смартфона, получить QR-код и приехать к своему времени. Никакого отдельного приложения ставить не надо, все работает внутри мессенджера через обычного бота.



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Электронная очередь на заправку через МАКС

О запуске пилота сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Смысл простой: вместо того чтобы стоять в живой очереди и жечь то самое топливо, за которым вы приехали, водитель заранее бронирует слот. Система сама следит за лимитами, чтобы бензина хватило всем записавшимся, и выдает персональный QR-код на конкретное время.

Работает пока одна точка, АЗС DEKS на улице Ленина, 3в. Это не сервис на весь регион и тем более не на всю страну, а именно тест. Живые очереди при этом никто не отменял: если вы не хотите возиться с ботом, приезжайте и стойте как раньше. Электронная запись это дополнительный способ купить бензин, а не замена привычному.

И тут важный момент, который многие упускают. Записаться может не только житель Читы. Если вы едете транзитом через город, планируете маршрут по Забайкалью или просто оказались в этих краях проездом, вы точно так же открываете бота, добавляете свой автомобиль и делаете себе QR-код. Прописка в Чите не требуется, привязка идет к номеру машины, а не к вашему адресу. Для тех, кто гонит на дальняк, это вообще идеальный сценарий: заранее забронировали слот, подъехали, залились, поехали дальше.

Кстати, похожие сервисы поиска топлива есть и у банков. Мы разбирали, как устроена карта работающих АЗС Сбербанка с наличием бензина, и в связке с электронной очередью это дает неплохой набор инструментов.

Как зарегистрировать машину в боте МАКС

Главная ошибка новичков в том, что они сразу лезут записываться и не находят кнопку. Она и не появится, пока вы не привяжете машину. Порядок такой:

Откройте бот «Топливо 75» в мессенджере МАКС и запустите его. Нажмите кнопку «Указать авто». Введите государственный номер вашего автомобиля. Укажите, есть ли у вас льготы или их нет. Сохраните данные. Только после этого в боте станет доступна запись.

Пункт про льготы не формальность. Часть слотов зарезервирована под льготные категории граждан, у них приоритет при бронировании. Если льгот нет, честно жмите «нет»: система все равно сверяется с данными, а попытка схитрить приведет только к тому, что на АЗС вам откажут в обслуживании по коду. Номер вводите ровно так, как он написан на пластине, без пробелов и лишних символов. Одна машина это одна активная запись, записать пять автомобилей на себя и раздать коды друзьям не выйдет.

Если на этом этапе что-то пошло не так, кнопка не появляется или бот не принимает номер, пишите в наш чат в Telegram или чат в МАКС, там подскажут. Заодно почитайте, как работают Яндекс Заправки для поиска бензина на айфоне, если электронная очередь вам не подойдет.

Как получить QR-код на бензин

Когда автомобиль привязан, дальше все быстро. Запись открыта на следующий день, то есть сегодня вы бронируете на завтра, а не на через час.

Вернитесь в главное меню бота и выберите пункт записи на заправку. Подайте заявку на следующий день. Выберите свободный временной слот. Укажите вид топлива, которое вам нужно. Подтвердите заявку и дождитесь генерации QR-кода. Сохраните код в галерею или оставьте открытым в мессенджере. Приезжайте на АЗС в назначенное время и покажите код контролеру.

QR-код придет прямо в чат с ботом, никуда его пересылать не надо. На заправке его сканируют, вас пропускают к колонке без общей очереди. По ощущениям это электронный талон как в поликлинике, только вместо врача колонка с 92-м.

Здесь же стоит сказать честно: записаться получается не всегда. Слоты ограничены по количеству мест, и если на выбранное время лимит уже выбран, кода вы не получите. Может закончиться и само топливо нужной марки: тогда бот просто не даст выбрать его в заявке. Ничего страшного в этом нет, пробуйте другой слот или другой день. Совет из практики: заходить в бота лучше сразу после открытия записи, а не вечером, когда все хорошие часы разобраны.

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Ограничения при покупке бензина по QR-коду

Систему изначально строили так, чтобы ее нельзя было обойти многократной записью. Основное правило: если вы успешно заправились, следующий QR-код будет доступен только через шесть дней. Это прямое ограничение частоты заправок, и обойти его сменой аккаунта не выйдет, привязка идет к номеру автомобиля.

Второе ограничение мы уже упоминали: одна машина, одна активная запись. Пока действующий код не отработан, новый не выдадут. Плюс автоматический учет лимитов на объем и приоритет для льготников.

Отдельная приятная деталь касается штрафов. Водители не раз жаловались на штрафы за стоянку в очереди на АЗС, потому что машины перекрывали проезжую часть, и МВД на эти жалобы отвечало не в пользу автомобилистов. Электронная запись эту проблему частично снимает: вы просто не стоите на дороге.

Стоит ли ставить МАКС ради бензина? Если вы в Чите или едете через нее, попробовать точно можно, вреда никакого. Всем остальным это скорее сигнал, куда движется история с топливом. По словам губернатора, при успешном тесте систему расширят, но это пока план, а не факт. И помните, что живая очередь никуда не делась, а найти рабочую заправку можно и другими способами: например, по карте заправок с инструкцией для iPhone.