Комментарии в МАКС: как включить и писать их с iPhone

Комментарии в каналах МАКС — штука, которая превращает сухую ленту публикаций в живое общение. Подписчики задают вопросы, спорят, делятся мнением прямо под постом, а автор получает обратную связь без лишних движений. Вот только у владельцев айфонов с этой функцией все не так гладко, как хотелось бы, и дело тут вовсе не в кривых руках. Недавно мы разбирали работу одного аккаунта МАКС на разных устройствах и заодно понял, что вокруг МАКС на iOS накопилось много вопросов. Сегодня разберемся с одним из них: как включить комментарии в своем канале и как их оставлять, если вы обычный подписчик.



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Ограничения комментариев в МАКС на iOS

Тут важно сразу расставить точки над i. Приложение МАКС давно удалено из App Store, поэтому скачать его на iPhone привычным способом уже не выйдет. Уведомления в них не работают, обновлений нет, а новым пользователям магазин Apple и вовсе показывает ошибку. Именно из-за этого включать комментарии и писать их владельцам айфонов приходится через веб-версию мессенджера в браузере.

Звучит как костыль, и по сути так оно и есть, но работает этот способ стабильно. Веб-версия открывается через Safari и умеет практически все то же самое, что и полноценное приложение на Android. Чтобы не мучиться с закладками каждый раз, ярлык удобнее вынести прямо на рабочий стол. Как это сделать буквально в пару шагов, я подробно показывал в отдельной инструкции: как установить МАКС на айфон без магазина приложений.

Если вы только думаете, оставлять мессенджер на телефоне или нет, стоит заранее взвесить последствия. Мы уже объясняли, что будет, если удалить МАКС прямо сейчас, и там есть неочевидные нюансы. Хотите следить за новостями вокруг МАКС и Apple? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем такие ситуации первыми.

Как добавить комментарии в канал МАКС

По умолчанию комментарии в новом канале выключены, и подписчики видят только сами публикации без возможности ответить. Чтобы это исправить, нужно залезть в настройки канала. На айфоне все действия выполняются в веб-версии, но логика ровно такая же, как и в приложении на других платформах, так что запутаться сложно. Главное — найти нужный тумблер в настройках. Сама процедура занимает меньше минуты и выглядит так:

Откройте нужный канал в веб-версии МАКС через браузер. Нажмите на название канала вверху экрана, чтобы попасть в его профиль. Тапните по значку карандаша в правом верхнем углу экрана — так вы войдете в режим редактирования. Найдите и активируйте тумблер «Комментарии».

Все, теперь под вашими публикациями появится возможность оставлять комментарии, и подписчики смогут писать ответы. Функция включается для всего канала целиком, а не для отдельных постов, так что дергать тумблер перед каждой новой записью не придется. Кстати, комментарии — не единственный инструмент вовлечения: у мессенджера неплохо реализованы и опросы в группах и каналах, включая анонимные. Если хочется расшевелить аудиторию, комбинация из комментариев и опросов работает отлично.

Как написать комментарий под постом в МАКС

Теперь взглянем на ситуацию глазами обычного читателя. Допустим, автор канала уже включил комментарии, и вы хотите что-то написать под понравившимся постом. Никаких секретных знаний тут не нужно, весь процесс интуитивный и повторяет привычную логику любой соцсети. Разница лишь в том, что на айфоне вы делаете это через веб-версию мессенджера.

Чтобы оставить свой комментарий, действуйте по шагам:

Откройте нужный канал в браузере на айфоне. Выберите публикацию, под которой хотите высказаться. Нажмите кнопку «Комментировать». Введите свое сообщение и отправьте его.

Готово, ваш комментарий появится в общей ветке обсуждения, и другие подписчики его увидят. Тут же можно отвечать на чужие реплики и следить за дискуссией, так что канал превращается в подобие полноценного форума. Если у вас на одном телефоне уживаются сразу два мессенджера, будет полезно знать, как МАКС и Telegram ладят между собой и не мешают ли друг другу. Спойлер: живут вполне мирно.

Почему в МАКС нет кнопки «Комментировать»

А вот тут начинается самое частое недоразумение. Иногда пользователь открывает пост, ищет заветную кнопку, а ее просто нет. Первая мысль — что-то сломалось или дело в веб-версии. На деле причина куда проще: админы канала еще не включили комментарии. Пока автор не активирует тот самый тумблер из настроек, никакой кнопки под постами не будет, и это абсолютно нормальное поведение.

Что важно понять: со стороны подписчика вы тут бессильны. Никакие перезагрузки, переустановки ярлыка или танцы с бубном не помогут, ведь решение полностью на стороне владельца канала. Остается только один рабочий вариант:

Убедитесь, что открыли именно публикацию канала, а не запись в группе или чате. Если кнопки нет — просто подождите, комментарии могут появиться позже. При желании напишите автору напрямую и попросите включить обсуждения.

По моему опыту, многие авторы включают комментарии не сразу, а только когда набирается активная аудитория, так что немного терпения обычно решает вопрос. В итоге вся схема сводится к простому правилу: автор один раз щелкает тумблер, а подписчики получают возможность общаться под каждым постом. С учетом того, что на iPhone все это крутится в браузере, чуть больше возни, но ничего страшного тут нет. Не смогли найти нужные настройки или уперлись в какую-то проблему? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там вам точно подскажут.