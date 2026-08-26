Вышел WB Chat — новый мессенджер от Wildberries для iPhone

Wildberries тихо выкатила собственный мессенджер, и это уже второй заметный запуск в нише за последние недели. Совсем недавно мы рассказывали о новом мессенджере Syntara, а теперь очередь дошла до приложения от крупнейшего российского маркетплейса. Называется оно WB Chat, работает без официального анонса, а установить его может любой желающий. Я скачал клиент, прошел регистрацию и покопался в интерфейсе — рассказываю, что нашел.



Мессенджер, который выкатили без анонса

Официального запуска не было вообще. Рабочий клиент обнаружило издание Код.ру, и именно после этого стало ясно, что Wildberries готовит свой мессенджер уже не на словах, а на деле. Приложение просто появилось в магазинах, безо всякой презентации и пресс-релиза.

Вход устроен через WB ID — тот самый единый аккаунт, которым все мы пользуемся на маркетплейсе. Отдельный логин и пароль придумывать не нужно, все подтягивается автоматически. Список диалогов поделен на четыре вкладки: «Все», «Чаты», «Группы» и «Каналы». Создать группу или собственный канал можно прямо с пустого экрана, без лишних переходов по меню.

Скачать WB Chat

Пока это выглядит как аккуратная бета, которую выложили тихо и без шума. Возможно, в компании хотели собрать первую обратную связь до громкого анонса.

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Как устроен интерфейс WB Chat

Интерфейс выглядит знакомо, и это скорее плюс. Если вы следили за тем, что будет с мессенджером МАКС и другими российскими сервисами, привычная логика тут считывается моментально. Профиль собран стандартно: аватар, имя, статус и выбор юзернейма.

Отдельными пунктами вынесены «Избранное» и папки с чатами — удобно, если диалогов много. Вся навигация уместилась в плавающую панель из трех иконок внизу экрана: профиль, чаты и настройки. Ничего лишнего, все элементы под большим пальцем, тянуться к верху экрана не приходится.

По ощущениям разработчики не стали изобретать велосипед. Они взяли проверенную схему, которую пользователь освоит за пару минут. Для мессенджера на старте это разумный ход — меньше вопросов, ниже порог входа.

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Что умеет приложение и как в нем зарегистрироваться

Набор функций пока базовый, но рабочий. На фоне того, как в этом году KakaoTalk и BIP перестали работать в России, любой новый локальный мессенджер воспринимается уже совсем иначе. WB Chat умеет обмениваться фото и видео, пересылать сообщения и отвечать на них, а еще поддерживает статусы.

Отдельно отмечу расшифровку голосовых сообщений. Рядом с кнопкой воспроизведения появляется вторая кнопка, которая превращает запись в текст. Функция мелкая, но в мессенджере такого уровня видеть ее приятно. Регистрация идет по номеру телефона, и весь путь от установки до первого сообщения занимает пару минут:

Откройте страницу приложения в App Store и установите WB Chat на iPhone. Запустите клиент и авторизуйтесь через WB ID — тот самый аккаунт от маркетплейса. Укажите номер телефона, к которому привязан ваш профиль Wildberries. Дождитесь кода подтверждения. Он придет не в СМС, а прямо в приложение Wildberries. Задайте имя, юзернейм и аватар, после чего можно писать первым собеседникам.

Дальше все как в любом стандартном мессенджере. Ничего революционного я не увидел, и это нормально для беты. Кстати, если вам интересны не только мессенджеры, но и находки с AliExpress, загляните в наш канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Туда я складываю все самое любопытное с маркетплейсов.

Стоит ли ставить мессенджер

Если ждете от WB Chat чего-то, чего нет в Telegram, — не ждите. По набору функций это обычный мессенджер без изюминки: те же чаты, каналы, пересылки и статусы. Главное отличие в другом. Приложение намертво сшито с экосистемой Wildberries, и в этом вся суть затеи.

Отдельный аккаунт заводить не нужно, авторизация идет через WB ID, а код прилетает прямо в основное приложение маркетплейса. Для активных покупателей и продавцов это реально удобно: переписка с поддержкой, обсуждение заказов и общение с другими пользователями собираются в одном месте. По сути Wildberries строит свою замкнутую площадку, где вы уже авторизованы.

На iPhone клиент работает стабильно, но помнить про сырость беты все же стоит. Часть кнопок ведет себя странно, интерфейс местами подтормаживает, а некоторых мелочей пока не хватает. Если вы не завязаны на Wildberries, спешить с установкой смысла мало — подождите пары обновлений.

А вот игнорировать проект целиком я бы не советовал. Wildberries зарегистрировала десятки доменов под мессенджер, глава маркетплейса Татьяна Ким еще в июне говорила про внутреннее тестирование, а после полноценного запуска в России сервис собираются вывести и на зарубежные рынки. Это не разовый эксперимент, а часть большой стратегии — и через полгода WB Chat вполне может выглядеть совсем иначе.