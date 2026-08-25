Как сделать стикеры из любого фото с помощью ChatGPT на iPhone

OpenAI добавила в ChatGPT инструмент, который превращает обычные фотографии в стикеры для iMessage и WhatsApp прямо внутри чата. Загружаете снимок, пишете короткий запрос и получаете готовый набор с прозрачным фоном, его сразу можно отправить в переписку. Причем все происходит без сторонних приложений, хватает одного ChatGPT. Мы уже разбирали, что можно делать в ChatGPT бесплатно после крупного обновления, и вот в приложении появилась еще одна приятная мелочь. Ниже расскажем, как собрать свой первый стикерпак буквально за пару минут.



Что нового в ChatGPT со стикерами

Несколько недель назад в коде приложения нашли упоминания будущей функции, а теперь OpenAI официально ее запустила. Работает она и с iMessage, и с WhatsApp, а фон у готового стикера получается прозрачным. Никаких белых прямоугольников вокруг картинки, все аккуратно вырезано по контуру. Правда, перед загрузкой личных фото стоит помнить про приватность, и на этот счет у нас собраны 8 советов по защите iPhone, которые реально работают.

Логика максимально простая. Вы загружаете одно или сразу несколько изображений из галереи, а дальше просите ChatGPT сделать из каждого стикер. Можно размножить одну картинку в несколько разных вариантов, добавить или убрать детали, поменять выражение лица или общее настроение. Если хочется определенного визуального стиля, его получится перенести с другого фото или просто описать словами в запросе. То есть даже без навыков в дизайне реально собрать набор, который выглядит цельно.

Отдельно порадовала работа с кадром. В тестах хватало загрузить фото и написать простой запрос вроде «сделай стикер для iMessage», чтобы нейросеть не только убрала фон, но и дорисовала макушку, которую обрезали на оригинале. Обычно такие мелочи приходится править руками в фоторедакторе, а здесь все случается автоматически, без лишних движений. Если результат не понравился, можно тут же попросить переделать: сделать линии мягче, добавить обводку или поменять эмодзи, которое подписывает стикер.

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Как сделать стикер из фото за минуту

Сам процесс займет меньше времени, чем чтение этого абзаца, а работает функция даже на бесплатном тарифе. Если же вы активно пользуетесь нейросетью и подумываете про платную версию, у нас есть отдельный разбор, как оплатить подписку ChatGPT в рублях без плясок с зарубежными картами. А теперь держите пошаговую инструкцию.

Откройте боковое меню в ChatGPT. Перейдите в раздел изображения. Нажмите на блок «Стикеры». В выпадающем меню выберите подходящий стиль. Загрузите фотографию, из которой будем делать стикер. Выберите эмодзи, которое задаст настроение набору. Нажмите кнопку «Создать». Немного подождите, пока нейросеть соберет стикерпак. Готовый набор можно отредактировать или сразу добавить в iMessage или WhatsApp.

После экспорта стикер появляется в отдельном разделе ChatGPT внутри карусели стикеров в приложении Сообщения. Искать его в дебрях системы не придется, он лежит там же, где стандартные наборы, и открывается в один тап.

Что-то пошло не так или блок «Стикеры» вообще не появился в меню? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, вместе быстро разберемся.

Куда добавить стикеры, кроме iMessage и WhatsApp

Экспорт из ChatGPT предлагает три пути: iMessage, WhatsApp и сохранение в галерею. С первыми двумя все очевидно, стикеры уезжают прямо в мессенджер и появляются в списке доступных наборов. А вот вариант «Сохранить в фото» открывает куда больше возможностей, чем кажется на первый взгляд.

Дело в том, что стикеры нужны далеко не только в iMessage и WhatsApp. Если вы общаетесь в других мессенджерах, сохраните готовые картинки в галерею, а потом добавьте их в стандартную клавиатуру Apple. После этого стикеры станут доступны почти в любом приложении, где есть поле ввода текста. Мы уже подробно показывали, как создать свои стикеры в iOS и пользоваться ими где угодно, принцип тот же самый.

Такой сценарий удобен еще и тем, что вы один раз собираете набор в ChatGPT, а дальше таскаете его по всем чатам: рабочим, семейным, дружеским. Не нужно каждый раз заново что-то генерировать или искать нужный стикер в чужих паках. Один раз настроил и пользуешься. А когда набор надоест, за минуту собираете новый из свежих фотографий, благо материала в галерее у каждого хватает.

Стоит ли ради этого открывать ChatGPT

Честно говоря, отдельных приложений для стикеров на iPhone и без нейросетей хватает. Но прелесть подхода OpenAI в другом: вы собираете набор из своих фотографий и внутренних шуток, а не выбираете из безликих магазинных паков. Для дружеских переписок и семейных чатов это заходит на ура, потому что такие стикеры понятны только своим и всегда попадают в контекст. А если вам в целом любопытны эксперименты с нейросетями, посмотрите, какой смартфон 2026 выбрал ИИ в нашем сравнении Siri, Claude, ChatGPT и Gemini, ответы получились неожиданными.

ChatGPT постепенно превращается в комбайн на все случаи жизни: от генерации картинок и текстов до бытовых советов и разбора фотографий. Стикеры тут логичное продолжение истории. Плюс это просто весело: превратить фото кота, коллеги или самого себя в набор реакций хочется хотя бы разок.

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