Что будет с мессенджером МАКС на iPhone без обновлений

МАКС все увереннее занимает роль мессенджера для госуслуг, школ и рабочих чатов, но у владельцев iPhone отношения с ним складываются непросто. Приложение исчезло из App Store еще в июне, и с тех пор оно живет на ваших смартфонах будто в стеклянной банке: открывается, отправляет сообщения, но совсем не меняется, ведь разработчики чуть ли не каждую неделю анонсируют что-то новое, а до iPhone эти функции попросту не доезжают. Если вы до сих пор не разобрались, как скачать МАКС на iPhone после удаления из магазина, у нас есть отдельная рабочая инструкция, ну а здесь разберемся, что творится с мессенджером на айфоне без обновлений и почему он потихоньку отстает от Android.



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Почему МАКС на iPhone больше не обновляется

История простая и не очень приятная. Вечером 3 июня приложение пропало из App Store, а вскоре Apple объяснила это санкционными ограничениями. Для владельцев iPhone это означает сразу три вещи: мессенджер нельзя установить заново, нельзя переустановить и, что важнее всего, нельзя обновить. Все, кто поставил МАКС до этой даты, застряли на той сборке, что была у них летом.

С каждым месяцем эта замороженная версия ощущается все заметнее. Мало того что на айфонах пропали пуш-уведомления о новых сообщениях и звонках, так еще и накопились мелкие бытовые неудобства. Например, старая сборка любит занимать много места на iPhone, и почистить кеш в ней не так удобно, как хотелось бы.

Добавьте сюда прожорливость. Без свежих оптимизаций приложение заметно расходует трафик и заряд батареи, особенно когда висит в фоне. На Android подобные вещи латают апдейтами, а на iPhone исправлять их пока просто нечем. И чем дольше тянется история с App Store, тем больше таких шероховатостей будет накапливаться. Получается, что iPhone-версия застыла во времени, и это ее главная беда: она не ломается, но и не развивается вместе с остальными платформами.

Какие новые функции появились в МАКС на Android

Пока айфоны стоят на паузе, версия для Android живет полной жизнью. За лето мессенджер обзавелся сразу несколькими заметными функциями, и разрыв между платформами стало видно невооруженным глазом. Первое крупное новшество — комментарии в каналах. Теперь под постами можно отвечать в формате reply, а авторы общаются с читателями прямо от лица канала.

Второе — публичные каналы. Раньше их создание было доступно ограниченному кругу, а теперь обычный пользователь Android может завести собственный публичный канал без отдельной регистрации в РКН и перевести в этот статус старый приватный чат. За первые сутки после запуска в мессенджере создали более десяти тысяч каналов, так что спрос оказался огромным.

Третье — истории. Формат сториз, к которому все привыкли по другим соцсетям, в МАКС уже тестируют на Android, и скоро он станет массовым. На iPhone из этого списка нет ничего: ни комментариев, ни свежих инструментов для каналов, ни историй. Хотите первыми узнавать про такие обновления? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем каждую новую функцию.

Что умеет веб-версия МАКС на iPhone

Главная надежда владельцев iPhone сейчас — это веб-версия МАКС, которую можно повесить на экран Домой как обычную иконку. И хорошая новость в том, что часть новинок туда уже завезли раньше, чем в приложение. Например, прямо через браузер вы можете оставлять комментарии под постами канала, и эта функция работает как на Android, так и в вебе.

То же касается каналов. Теперь из веб-версии реально создать публичный канал в МАКС, оформить именную ссылку и вести его с компьютера или того же айфона. Это серьезно выручает, пока полноценного приложения в App Store нет. А вот с историями пока тишина: сториз в веб-версии отсутствуют, и когда они там появятся, никто точно не обещает.

Но есть и обратная сторона. Веб-версия заметно урезана по сравнению с приложением. В ней нельзя записать голосовое сообщение и снять кружочек, не получится создать историю, но можно хотя бы посмотреть, а еще там нет Цифрового ID — того самого, ради которого МАКС во многом и затевался. То есть для базовой переписки браузер выручает, но заменить полноценное приложение он пока не в силах.

Как пользоваться МАКС на iPhone без обновлений

Складывается двоякая картина. С одной стороны, МАКС на айфоне продолжает работать, и для переписки с госсервисами, коллегами и близкими его вполне хватает. С другой стороны, разрыв растет, и Android уходит вперед буквально каждый месяц. Если раньше платформы были плюс-минус равны, то теперь iPhone превратился в откровенно отстающего.

Что можно сделать уже сейчас? Вариантов немного, но они рабочие и понятные:

пользоваться веб-версией через Safari и добавить ее на экран Домой, чтобы получать хотя бы часть уведомлений;

и добавить ее на экран Домой, чтобы получать хотя бы часть уведомлений; держать под рукой второе устройство на Android или десктопный клиент, если МАКС нужен для работы и Цифрового ID;

или десктопный клиент, если МАКС нужен для работы и Цифрового ID; следить за новостями и ждать, пока ключевые функции доедут до веб-версии на айфоне.

Мой личный вывод такой: паниковать рано, но и закрывать глаза на отставание не стоит. МАКС на iPhone сегодня — это рабочий, но урезанный вариант, и весь вопрос в том, как быстро команда подтянет веб-версию до уровня Android или выпустит новую версию с другим названием, как делают банки. Не смогли разобраться с настройками или что-то упорно не работает? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, вместе точно найдем решение.