Этот робот-пылесос сам снимает мокрые тряпки перед ковром, вычищает углы и не боится волос

Кирилл Пироженко

Робот-пылесос в квартире с коврами и твердым полом почти всегда упирается в один и тот же вопрос: как убирать оба покрытия сразу и не возить влажные тряпки по ковру. Roborock Qrevo 2 Pro решает это не так, как большинство моделей, и попутно закрывает пару застарелых болячек — углы и волосы, намотанные на щетку. Ниже разберем, что поменялось в поведении робота, за счет чего он аккуратнее работает у плинтусов и почему станцию здесь стоит оценивать отдельно от самого пылесоса.

Робот-пылесос Roborock Qrevo 2 Pro на кухне

Робот-пылесос Roborock Qrevo 2 Pro на кухне

Перед ковром робот сам оставляет тряпки

В доме, где ковры соседствуют с ламинатом или плиткой, роботу приходится постоянно переключаться между сухой и влажной уборкой. Даже когда обычная модель приподнимает тряпки, после мытья пола они все равно остаются под корпусом влажными. Отсюда и типичное беспокойство владельцев: ковер вот-вот соберет на себя грязь и воду.

Процесс снятия моющий салфеток перед заездом на ковер

Процесс снятия моющий салфеток перед заездом на ковер

У Qrevo 2 Pro для этого есть автоматическое снятие моющих валиков. Опцию включаешь в приложении один раз, дальше робот действует сам: перед заездом на ковер возвращается к станции, оставляет там моющие салфетки и проходит ковровое покрытие только в режиме пылесоса. Потом ставит тряпки обратно и продолжает мыть твердый пол. Никаких ручных снятий насадок и отдельных сценариев под каждое покрытие. Робот сам понимает, где заканчивается пол и начинается ворс, так что ковер остается сухим, а вам не приходится перед каждой уборкой обходить квартиру и убирать коврики подальше. Именно это делает ежедневную уборку предсказуемой — задаешь расписание и почти не вмешиваешься.

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В углах щетка разворачивается навстречу мусору

Плинтусы, зазор вдоль мебели и прямые углы — зоны, куда круглому роботу физически сложно дотянуться. В Qrevo 2 Pro стоит реверсивная боковая щетка. Заезжая в угол, она меняет направление вращения и подгоняет мелкий мусор прямо к зоне всасывания, а на выходе возвращается к обычному режиму. Плюс система FlexiArm подводит тряпку ближе к стенам и ножкам мебели, так что края комнаты перестают быть вечно недомытыми.

Чистка углов в исполнении Roborock Qrevo 2 Pro

Чистка углов в исполнении Roborock Qrevo 2 Pro

По внутренним тестам Roborock, такая щетка добавляет до 30% покрытия в углах относительно стандартной. Цифра лабораторная, и реальный результат будет зависеть от планировки, высоты плинтусов и типа пола. Но сам принцип рабочий: угол перестает быть слепой зоной, куда мусор просто сметается и там оседает. А именно вдоль плинтусов и по краям комнаты обычно скапливается самая заметная пыль и волосы, которые потом разносятся по всей квартире. Если раньше приходилось время от времени проходиться по углам вручную, тут этой рутины становится ощутимо меньше.

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25 000 Па и станция, которая берет уход на себя

Снятие мопов и реверсивная щетка отвечают за ковры и углы, а вот базовую мощность держит сила всасывания HyperForce — до 25 000 Па. В связке работают основная щетка DuoDivide и боковая щетка с защитой от наматывания: пыль, песок, шерсть питомцев и длинные волосы собираются и с твердого пола, и с ковра, а сами щетки реже приходится распутывать руками.

Уборка рассыпаного корма за счет высокой мощности

Уборка рассыпаного корма за счет высокой мощности

Отдельного разговора заслуживает станция. Она сама собирает пыль в контейнер, доливает воду, промывает мопы и сушит их теплым воздухом. Есть режим замачивания примерно на 4 минуты для присохшей грязи. Заявленная температура промывки доходит до 75 °C на выходе внутреннего нагревателя, а сушка теплым воздухом — до 45 °C. Точные значения, само собой, зависят от температуры в комнате и характера загрязнений. Смысл всей этой связки простой: после уборки вам не нужно вытряхивать пыль, полоскать тряпки под краном и ждать, пока они высохнут где-то на балконе.

Станция самоочистки Roborock Qrevo 2 Pro в гостиной

Станция самоочистки Roborock Qrevo 2 Pro в гостиной

Горячая промывка и сушка теплым воздухом здесь важны не для галочки — именно из-за влажных салфеток, которые сохнут сами по себе, со временем появляется затхлый запах. По сути станция закрывает рутинный уход за роботом, который обычно и отбивает всякое желание пользоваться ими на постоянной основе. А лучшие цены на технику с маркетплейсов мы отдельно собираем в канале «Сундук Али-Бабы» — туда стоит заглянуть перед покупкой.

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Кому Qrevo 2 Pro реально пригодится

Начнем с честной оговорки: это не универсальный ответ для каждой квартиры. Если хочется, чтобы уборка шла максимально самостоятельно и с упором на гигиену пола, есть смысл присмотреться к пылесосу с функцией пара, это отдельная история про более глубокую обработку поверхности. А сам Qrevo 2 Pro уверенно закрывает такие сценарии:

Влажная уборка на кухне

Влажная уборка на кухне

  • дома, где ковры и коврики соседствуют с твердым полом, и важно исключить контакт влажных тряпок с ворсом;
  • ситуации, когда нужна регулярная уборка вдоль стен, у плинтусов, шкафов и в прямых углах;
  • семьи с питомцами или длинными волосами, которым надоело вычищать щетки вручную;
  • желание снизить ежедневный уход за счет самоочистки станции, промывки и сушки моющих салфеток.
Уборка шерсти животных

Уборка шерсти животных

Отдельно порадуются владельцы животных: связка мощного всасывания и щеток с защитой от наматывания заметно снижает возню с шерстью и клубками волос. Перед заказом стоит свериться с габаритами. Сам робот — 352 × 350 × 96,6 мм, станция — 402 × 494 × 450 мм. Проверьте высоту мебели, под которую он будет заезжать, и заранее выделите место под станцию с учетом откидной крышки. Станция тут не самая компактная, зато именно она снимает с вас основную часть забот, так что место под нее стоит выделить с запасом.

Где купить и как сэкономить

Управление Roborock Qrevo 2 Pro через мобильное приложение

Управление Roborock Qrevo 2 Pro через мобильное приложение

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