Вы не поверите, что делает UGREEN: 10 аксессуаров для iPhone, Mac и не только

UGREEN я долго воспринимал как бренд проводов: нужен нормальный кабель или хаб — берёшь UGREEN и не думаешь. А потом стал листать их каталог на AliExpress и понял, что кабелями там давно не ограничиваются: зарядка в виде робота, беспроводная зарядка-ракета, трекер-футбольный мяч и наушники, у которых кейс корчит рожицы. Причём почти всё сделано с прицелом на Apple — под Mac mini, MacBook, iPhone и AirPods, а не под абстрактный гаджет. Так что я отобрал 10 штук, которые сам бы поставил рядом с Mac, и ниже расписал, зачем каждая нужна и где у неё подвох. А тут мы рассказываем, как пополнять Apple ID со счета МТС в России без ограничений.



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UGREEN док для Mac mini: порты спереди и SSD внутри

Mac mini — компьютер прекрасный, но с портами у него беда: всё сзади, и каждый раз, чтобы воткнуть флешку, приходится крутить его или лезть рукой за стол. Док-подставку под Mac mini придумали ровно для этого. Компьютер ставится сверху, а спереди появляется целый ряд разъёмов, до которых можно дотянуться, не вставая со стула.

Разъёмов тут 11 штук, и мне больше всего греет душу, что среди них целых пять старых добрых USB-A. То есть вопрос «куда воткнуть мышь с проводом или флешку из прошлой жизни» закрывается без единого переходника. Пара USB-C тоже на месте, а карточку из фотоаппарата можно сунуть прямо в подставку — она читает и SD, и microSD. Но мне больше нравится другое — внутри есть отсек под M.2 NVMe SSD до 8 ТБ. Расширять память у Mac mini через Apple — удовольствие дорогое, а тут докупаешь накопитель и получаешь быстрый диск, который не болтается отдельной коробочкой на столе.

Нюанс один: SSD в комплекте нет, его надо брать отдельно. Зато сама подставка визуально сливается с компьютером — выглядит так, будто Mac mini просто стал чуть выше. Мне такой подход нравится сильно больше, чем гроздь переходников на задней панели.

Цена: 5410 рублей

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Зарядка-робот с пиксельным лицом и ботинками на вилке

Зарядки — та категория, где я обычно даже не смотрю на внешний вид, потому что все они одинаковые чёрные или белые кубики. А тут UGREEN сделали зарядку-робота: на корпусе пиксельное «лицо», а на штыри вилки надеваются съёмные «ботинки». Звучит как игрушка, согласен.

Только начинка тут вполне взрослая. 65 Вт GaN, три порта — два USB-C и один USB-A. MacBook Air M2, если верить UGREEN, за полчаса набирает 51% с пустой батареи, то есть ноутбук, телефон и наушники можно кормить одновременно. Лицо при этом меняет выражение в зависимости от того, что происходит с зарядкой — мелочь, а смотреть приятно.

Есть оговорка: полные 65 Вт отдаёт только первый USB-C, при нескольких подключённых устройствах мощность делится. Для такого класса это нормально, просто надо знать. А в поездке робот хорош ещё и тем, что не теряется среди чужих одинаковых блоков в гостиничной розетке.

Цена: 2709 рублей

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Мини-повербанк с подставкой для видеозвонков на iPhone

У повербанков есть одна беда: подключаешь телефон, и он лежит рядом с батарейкой экраном вверх, пока ты пытаешься что-то на нём прочитать. Мини-повербанк с подставкой решает это по-простому — из корпуса выдвигается ножка, кабель USB-C встроен прямо в него, телефон стоит под наклоном и заряжается. Можно спокойно смотреть видео или сидеть в созвоне.

Ёмкость тут скромная — 5000 мА*ч, это примерно одна подзарядка смартфона. Зато есть быстрая зарядка до 22,5 Вт: iPhone 16, если верить UGREEN, доберётся до 55% за полчаса. На торце маленький дисплей с точными процентами, а не четыре загадочных точки. И отдельный шнур искать не надо — он уже здесь.

Я бы такую штуку носил не как основной повербанк, а как дежурный на день: дошёл до кафе, поставил телефон на ножку, и он одновременно зарядился и не валялся на столе среди чашек.

Цена: 2039 рублей

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Полуоткрытые наушники с экраном на кейсе вместо AirPods

Кейс у наушников обычно оказывается самой скучной деталью: коробочка с одним светодиодом лежит и никого не интересует. У UGREEN Lightbuds на кейсе стоит сенсорный экран, который рисует рожицу с глазками и улыбкой, показывает заряд наушников и самого кейса, время и статус Bluetooth. Всего там заложено 14 интерактивных режимов, и это уже больше похоже на тамагочи, чем на футляр.

С кейса можно даже управлять камерой телефона и листать короткие видео — правда, для этого кейс придётся отдельно подключить по Bluetooth, что выглядит немного странно. Сами наушники сделаны полуоткрытыми, с адаптивным ANC и пространственным звуком, а вместе с кейсом обещают до 35 часов музыки. С iPhone они работают как обычные Bluetooth-наушники, без фирменных фишек AirPods, но и ценник тут получается совсем другой.

По-чесноку, экран на кейсе остаётся скорее развлечением, чем необходимостью. Но ровно такие вещи и цепляют: смотрите на стол, а на вас оттуда моргает белая коробочка.

Цена: 2989 рублей

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Мешочек для AirPods, который открывается одной рукой

Самая дешёвая вещь в подборке и при этом одна из самых толковых. Кожаный мешочек для наушников с пружинной пластиной внутри: сжал пальцами по бокам — он раскрылся, отпустил — сам закрылся. Никаких молний, кнопок и магнитов, которые перестают держать через полгода.

Внутрь влезают наушники, TWS-кейс и зарядный кабель сразу, по размеру он примерно с ладонь. Поверхность отталкивает грязь и воду: капли не впитываются, пятно стирается тряпкой. Для AirPods, которые вечно царапаются в кармане о ключи, самое то.

Кожа здесь искусственная, PU, хотя в характеристиках гордо написано просто «Кожа». При ценнике ниже четырёх сотен ждать натуральную было бы странно, так что ругаться тут не на что. Я такие штуки обожаю — мелочь, а в кармане сразу порядок.

Цена: 369 рублей

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Зарядка-ракета для тумбочки рядом с кроватью

Беспроводные зарядки чаще всего выглядят как чёрный блин на проводе. UGREEN MagFlow в стиле Rocket — другое дело: это маленькая ракета, у которой откидывается магнитная площадка, и на неё вешается iPhone. На тумбочке смотрится как настольная игрушка, а не как зарядка.

При этом функционально всё серьёзно: Qi2 на 25 Вт, iPhone 16 Pro доходит до 50% за полчаса. Телефон можно ставить вертикально или горизонтально, работает режим StandBy — ночью на площадке будут светиться часы. Формат 2-в-1: снизу параллельно заряжаются наушники.

Нюансы, как водится, в мелком шрифте: блока питания в коробке нет, нужен адаптер от 45 Вт, а полные 25 Вт получит только iPhone 16 и новее с iOS 26. Но куда её ставить, я даже не думаю — рядом с кроватью, чтобы iPhone встречал утро на ракете.

Цена: 4254 рублей

Купить MagFlow Rocket

Трекер с Find My вместо AirTag, ещё и светится в темноте

AirTag — штука хорошая, но выглядит как таблетка и без брелока никуда не цепляется. Трекер UGREEN FineTrack сделали в форме чёрного футбольного мяча с зелёными вставками, которые светятся в темноте, и сразу на шнурке-петле. Вешается на сумку, ключи или чемодан без всяких дополнительных аксессуаров.

Работает он через штатное Find My — никаких сторонних приложений, трекер появляется в «Локаторе» рядом с вашими AirPods и Mac. Батарейка CR2032 сменная и, по заявлению, держит больше двух лет. Есть громкий сигнал, чтобы искать вещь на слух, когда она где-то под диваном.

Только для Apple: нужен iOS 14.5 или macOS 11 и выше, с Android не работает вообще. Для меня это не минус, а логичное ограничение. И мяч, который светится на рюкзаке в темноте, — просто кайф.

Цена: 1751 рублей

Купить UGREEN FineTrack

Кабель-ремешок на телефон для зарядки MacBook в дороге

Провод — это то, что я забываю дома чаще всего. Кабель-ремешок UGREEN решает это радикально: короткий плетёный USB-C шнур свёрнут в петлю, на ней кольцо и плоская пластина с логотипом, которая цепляется к телефону. Кабель буквально висит на смартфоне, и потерять его сложнее, чем сам смартфон.

При этом это не декоративный шнурок: держит PD до 100 Вт, так что от него зарядится и iPhone, и MacBook от любого мощного адаптера. Разъёмы из цинкового сплава, оплётка плетёная — как раз то, что нужно вещи, которая постоянно болтается снаружи и цепляется за всё подряд.

Вот только с данными тут скромно: максимум 480 Мбит/с, так что переносить по нему фильмы на Mac не стоит. Но задача у него другая — быть всегда с собой, и с ней он справляется.

Цена: 1259 рублей

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UGREEN MagFlow Pro: беспроводная зарядка с вентилятором внутри

Беспроводная зарядка греет телефон — это знает каждый, кто хоть раз снимал с MagSafe тёплый iPhone. У UGREEN MagFlow Pro эту проблему решили в лоб: внутри стойки стоит охлаждающий цилиндр с вентилятором и элементом Пельтье, а на экране видно температуру и текущие ватты. Телефон висит на магните, наушники заряжаются внизу на основании.

По мощности это Qi2.2 до 25 Вт: если верить UGREEN, полчаса на стойке — и у iPhone 17 Pro Max уже половина батареи. А охлаждение при этом держит корпус телефона практически комнатной температуры, тогда как обычные блины к концу зарядки ощутимо тёплые. Для аккумулятора, который живёт с телефоном три-четыре года, это уже не мелочь.

Блок питания в комплект не входит, и слабый ей не подходит — на экране сразу вылезет предупреждение, а полной мощности не будет. И да, ценник у неё совсем не аксессуарный. Но это, наверное, самая инженерная вещь в подборке, и мне нравится, что кто-то вообще решил бороться с нагревом, а не делать вид, что его нет.

Цена: 8609 рублей

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Настольная станция на всю технику вместо горы блоков питания

Если на столе стоят MacBook, iPad, пара iPhone и ещё что-то, то под столом обязательно живёт удлинитель с четырьмя блоками питания. Настольная станция UGREEN на 300 Вт заменяет всю эту компанию одним корпусом. Портов тут восемь, и шесть из них USB-C, так что яблочная техника подключается без всяких переходников. А для гаджетов, которые ещё живут по старым правилам, оставили один USB-A и DC. Самое приятное, что делить эти 300 Вт между устройствами не приходится по очереди — станция раздаёт мощность всем разом.

Самое интересное здесь — широкий цветной TFT-экран, где видно мощность по каждому порту, плюс напряжение, ток и температуру. Полезно, когда хочешь понять, почему ноутбук вдруг заряжается медленнее обычного. Два MacBook Pro она одновременно поднимает с нуля до 50% за 28 минут, iPhone 17 Pro Max — до 65% за полчаса.

Тринадцать тысяч за зарядку — немало, спорить не буду. Ставить её ради одного телефона смысла нет — она для стола, где параллельно живёт целый зверинец техники. Зато с ней исчезает та самая гирлянда кабелей и блоков под столом, которую я терпеть не могу.

Цена: 13389 рублей

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