Вы не поверите, что делает UGREEN: 10 аксессуаров для iPhone, Mac и не только

Ренат Гришин

UGREEN я долго воспринимал как бренд проводов: нужен нормальный кабель или хаб — берёшь UGREEN и не думаешь. А потом стал листать их каталог на AliExpress и понял, что кабелями там давно не ограничиваются: зарядка в виде робота, беспроводная зарядка-ракета, трекер-футбольный мяч и наушники, у которых кейс корчит рожицы. Причём почти всё сделано с прицелом на Apple — под Mac mini, MacBook, iPhone и AirPods, а не под абстрактный гаджет. Так что я отобрал 10 штук, которые сам бы поставил рядом с Mac, и ниже расписал, зачем каждая нужна и где у неё подвох. А тут мы рассказываем, как пополнять Apple ID со счета МТС в России без ограничений.

Аксессуары UGREEN рядом с Mac mini на столе. Фото.

Аксессуары UGREEN рядом с Mac mini на столе

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UGREEN док для Mac mini: порты спереди и SSD внутри

UGREEN док для Mac mini: порты спереди и SSD внутри. Mac mini с док-станцией Ugreen на диване. Фото.

Mac mini с док-станцией Ugreen на диване

Mac mini — компьютер прекрасный, но с портами у него беда: всё сзади, и каждый раз, чтобы воткнуть флешку, приходится крутить его или лезть рукой за стол. Док-подставку под Mac mini придумали ровно для этого. Компьютер ставится сверху, а спереди появляется целый ряд разъёмов, до которых можно дотянуться, не вставая со стула.

Разъёмов тут 11 штук, и мне больше всего греет душу, что среди них целых пять старых добрых USB-A. То есть вопрос «куда воткнуть мышь с проводом или флешку из прошлой жизни» закрывается без единого переходника. Пара USB-C тоже на месте, а карточку из фотоаппарата можно сунуть прямо в подставку — она читает и SD, и microSD. Но мне больше нравится другое — внутри есть отсек под M.2 NVMe SSD до 8 ТБ. Расширять память у Mac mini через Apple — удовольствие дорогое, а тут докупаешь накопитель и получаешь быстрый диск, который не болтается отдельной коробочкой на столе.

Нюанс один: SSD в комплекте нет, его надо брать отдельно. Зато сама подставка визуально сливается с компьютером — выглядит так, будто Mac mini просто стал чуть выше. Мне такой подход нравится сильно больше, чем гроздь переходников на задней панели.

Цена: 5410 рублей

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Зарядка-робот с пиксельным лицом и ботинками на вилке

Зарядка-робот с пиксельным лицом и ботинками на вилке. Зарядка Ugreen с экраном на комоде. Фото.

Зарядка Ugreen с экраном на комоде

Зарядки — та категория, где я обычно даже не смотрю на внешний вид, потому что все они одинаковые чёрные или белые кубики. А тут UGREEN сделали зарядку-робота: на корпусе пиксельное «лицо», а на штыри вилки надеваются съёмные «ботинки». Звучит как игрушка, согласен.

Только начинка тут вполне взрослая. 65 Вт GaN, три порта — два USB-C и один USB-A. MacBook Air M2, если верить UGREEN, за полчаса набирает 51% с пустой батареи, то есть ноутбук, телефон и наушники можно кормить одновременно. Лицо при этом меняет выражение в зависимости от того, что происходит с зарядкой — мелочь, а смотреть приятно.

Есть оговорка: полные 65 Вт отдаёт только первый USB-C, при нескольких подключённых устройствах мощность делится. Для такого класса это нормально, просто надо знать. А в поездке робот хорош ещё и тем, что не теряется среди чужих одинаковых блоков в гостиничной розетке.

Цена: 2709 рублей

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Мини-повербанк с подставкой для видеозвонков на iPhone

Мини-повербанк с подставкой для видеозвонков на iPhone. Мини-повербанк Ugreen на фоне упаковки. Фото.

Мини-повербанк Ugreen на фоне упаковки

У повербанков есть одна беда: подключаешь телефон, и он лежит рядом с батарейкой экраном вверх, пока ты пытаешься что-то на нём прочитать. Мини-повербанк с подставкой решает это по-простому — из корпуса выдвигается ножка, кабель USB-C встроен прямо в него, телефон стоит под наклоном и заряжается. Можно спокойно смотреть видео или сидеть в созвоне.

Ёмкость тут скромная — 5000 мА*ч, это примерно одна подзарядка смартфона. Зато есть быстрая зарядка до 22,5 Вт: iPhone 16, если верить UGREEN, доберётся до 55% за полчаса. На торце маленький дисплей с точными процентами, а не четыре загадочных точки. И отдельный шнур искать не надо — он уже здесь.

Я бы такую штуку носил не как основной повербанк, а как дежурный на день: дошёл до кафе, поставил телефон на ножку, и он одновременно зарядился и не валялся на столе среди чашек.

Цена: 2039 рублей

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Полуоткрытые наушники с экраном на кейсе вместо AirPods

Полуоткрытые наушники с экраном на кейсе вместо AirPods. Кейс от наушников Ugreen на подоконнике. Фото.

Кейс от наушников Ugreen на подоконнике

Кейс у наушников обычно оказывается самой скучной деталью: коробочка с одним светодиодом лежит и никого не интересует. У UGREEN Lightbuds на кейсе стоит сенсорный экран, который рисует рожицу с глазками и улыбкой, показывает заряд наушников и самого кейса, время и статус Bluetooth. Всего там заложено 14 интерактивных режимов, и это уже больше похоже на тамагочи, чем на футляр.

С кейса можно даже управлять камерой телефона и листать короткие видео — правда, для этого кейс придётся отдельно подключить по Bluetooth, что выглядит немного странно. Сами наушники сделаны полуоткрытыми, с адаптивным ANC и пространственным звуком, а вместе с кейсом обещают до 35 часов музыки. С iPhone они работают как обычные Bluetooth-наушники, без фирменных фишек AirPods, но и ценник тут получается совсем другой.

По-чесноку, экран на кейсе остаётся скорее развлечением, чем необходимостью. Но ровно такие вещи и цепляют: смотрите на стол, а на вас оттуда моргает белая коробочка.

Цена: 2989 рублей

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Мешочек для AirPods, который открывается одной рукой

Мешочек для AirPods, который открывается одной рукой. Мешочек Ugreen на фоне коробки. Фото.

Мешочек Ugreen на фоне коробки

Самая дешёвая вещь в подборке и при этом одна из самых толковых. Кожаный мешочек для наушников с пружинной пластиной внутри: сжал пальцами по бокам — он раскрылся, отпустил — сам закрылся. Никаких молний, кнопок и магнитов, которые перестают держать через полгода.

Внутрь влезают наушники, TWS-кейс и зарядный кабель сразу, по размеру он примерно с ладонь. Поверхность отталкивает грязь и воду: капли не впитываются, пятно стирается тряпкой. Для AirPods, которые вечно царапаются в кармане о ключи, самое то.

Кожа здесь искусственная, PU, хотя в характеристиках гордо написано просто «Кожа». При ценнике ниже четырёх сотен ждать натуральную было бы странно, так что ругаться тут не на что. Я такие штуки обожаю — мелочь, а в кармане сразу порядок.

Цена: 369 рублей

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Зарядка-ракета для тумбочки рядом с кроватью

Зарядка-ракета для тумбочки рядом с кроватью. Зарядка в форме ракеты на диване. Фото.

Зарядка в форме ракеты на диване

Беспроводные зарядки чаще всего выглядят как чёрный блин на проводе. UGREEN MagFlow в стиле Rocket — другое дело: это маленькая ракета, у которой откидывается магнитная площадка, и на неё вешается iPhone. На тумбочке смотрится как настольная игрушка, а не как зарядка.

При этом функционально всё серьёзно: Qi2 на 25 Вт, iPhone 16 Pro доходит до 50% за полчаса. Телефон можно ставить вертикально или горизонтально, работает режим StandBy — ночью на площадке будут светиться часы. Формат 2-в-1: снизу параллельно заряжаются наушники.

Нюансы, как водится, в мелком шрифте: блока питания в коробке нет, нужен адаптер от 45 Вт, а полные 25 Вт получит только iPhone 16 и новее с iOS 26. Но куда её ставить, я даже не думаю — рядом с кроватью, чтобы iPhone встречал утро на ракете.

Цена: 4254 рублей

Купить MagFlow Rocket

Трекер с Find My вместо AirTag, ещё и светится в темноте

Трекер с Find My вместо AirTag, ещё и светится в темноте. GPS-трекер Ugreen на дорожной сумке. Фото.

GPS-трекер Ugreen на дорожной сумке

AirTag — штука хорошая, но выглядит как таблетка и без брелока никуда не цепляется. Трекер UGREEN FineTrack сделали в форме чёрного футбольного мяча с зелёными вставками, которые светятся в темноте, и сразу на шнурке-петле. Вешается на сумку, ключи или чемодан без всяких дополнительных аксессуаров.

Работает он через штатное Find My — никаких сторонних приложений, трекер появляется в «Локаторе» рядом с вашими AirPods и Mac. Батарейка CR2032 сменная и, по заявлению, держит больше двух лет. Есть громкий сигнал, чтобы искать вещь на слух, когда она где-то под диваном.

Только для Apple: нужен iOS 14.5 или macOS 11 и выше, с Android не работает вообще. Для меня это не минус, а логичное ограничение. И мяч, который светится на рюкзаке в темноте, — просто кайф.

Цена: 1751 рублей

Купить UGREEN FineTrack

Кабель-ремешок на телефон для зарядки MacBook в дороге

Кабель-ремешок на телефон для зарядки MacBook в дороге. Провод-брелок от Ugreen лежит на столе рядом с ноутбуком. Фото.

Провод-брелок от Ugreen лежит на столе рядом с ноутбуком

Провод — это то, что я забываю дома чаще всего. Кабель-ремешок UGREEN решает это радикально: короткий плетёный USB-C шнур свёрнут в петлю, на ней кольцо и плоская пластина с логотипом, которая цепляется к телефону. Кабель буквально висит на смартфоне, и потерять его сложнее, чем сам смартфон.

При этом это не декоративный шнурок: держит PD до 100 Вт, так что от него зарядится и iPhone, и MacBook от любого мощного адаптера. Разъёмы из цинкового сплава, оплётка плетёная — как раз то, что нужно вещи, которая постоянно болтается снаружи и цепляется за всё подряд.

Вот только с данными тут скромно: максимум 480 Мбит/с, так что переносить по нему фильмы на Mac не стоит. Но задача у него другая — быть всегда с собой, и с ней он справляется.

Цена: 1259 рублей

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UGREEN MagFlow Pro: беспроводная зарядка с вентилятором внутри

UGREEN MagFlow Pro: беспроводная зарядка с вентилятором внутри. Беспроводная зарядка с iPhone на тумбочке с ключами. Фото.

Беспроводная зарядка с iPhone на тумбочке с ключами

Беспроводная зарядка греет телефон — это знает каждый, кто хоть раз снимал с MagSafe тёплый iPhone. У UGREEN MagFlow Pro эту проблему решили в лоб: внутри стойки стоит охлаждающий цилиндр с вентилятором и элементом Пельтье, а на экране видно температуру и текущие ватты. Телефон висит на магните, наушники заряжаются внизу на основании.

По мощности это Qi2.2 до 25 Вт: если верить UGREEN, полчаса на стойке — и у iPhone 17 Pro Max уже половина батареи. А охлаждение при этом держит корпус телефона практически комнатной температуры, тогда как обычные блины к концу зарядки ощутимо тёплые. Для аккумулятора, который живёт с телефоном три-четыре года, это уже не мелочь.

Блок питания в комплект не входит, и слабый ей не подходит — на экране сразу вылезет предупреждение, а полной мощности не будет. И да, ценник у неё совсем не аксессуарный. Но это, наверное, самая инженерная вещь в подборке, и мне нравится, что кто-то вообще решил бороться с нагревом, а не делать вид, что его нет.

Цена: 8609 рублей

Купить MagFlow Pro

Настольная станция на всю технику вместо горы блоков питания

Настольная станция на всю технику вместо горы блоков питания. Блок питания на несколько устройств мощностью 300 Вт. Фото.

Блок питания на несколько устройств мощностью 300 Вт

Если на столе стоят MacBook, iPad, пара iPhone и ещё что-то, то под столом обязательно живёт удлинитель с четырьмя блоками питания. Настольная станция UGREEN на 300 Вт заменяет всю эту компанию одним корпусом. Портов тут восемь, и шесть из них USB-C, так что яблочная техника подключается без всяких переходников. А для гаджетов, которые ещё живут по старым правилам, оставили один USB-A и DC. Самое приятное, что делить эти 300 Вт между устройствами не приходится по очереди — станция раздаёт мощность всем разом.

Самое интересное здесь — широкий цветной TFT-экран, где видно мощность по каждому порту, плюс напряжение, ток и температуру. Полезно, когда хочешь понять, почему ноутбук вдруг заряжается медленнее обычного. Два MacBook Pro она одновременно поднимает с нуля до 50% за 28 минут, iPhone 17 Pro Max — до 65% за полчаса.

Тринадцать тысяч за зарядку — немало, спорить не буду. Ставить её ради одного телефона смысла нет — она для стола, где параллельно живёт целый зверинец техники. Зато с ней исчезает та самая гирлянда кабелей и блоков под столом, которую я терпеть не могу.

Цена: 13389 рублей

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