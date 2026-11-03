Яндекс и BORK сделали колонку за 78 тысяч. Она может заменить сразу три устройства

Кирилл Пироженко

Если под телевизором у вас уже стоит пара коробок, а умный дом держится на отдельном хабе, свободные розетки там давно кончились. Новая колонка Яндекса, сделанная вместе с BORK, обещает навести в этом хозяйстве порядок. На ее место претендуют сразу три устройства, и только одно из них связано со звуком. Звучит как маркетинг, особенно при цене почти вдвое выше Станции Макс. Но пара функций у новинки и правда непривычна для колонки. Ниже разберем, что именно она заменяет, где в этой замене есть оговорки и кому переплата имеет смысл.

Яндекс Станция BORK с часами на экране и подсвеченным кольцом стоит на рабочем столе рядом с наушниками

Яндекс Станция BORK с часами на экране и подсвеченным кольцом стоит на рабочем столе рядом с наушниками

Под телевизором она работает как приставка

Apple только собирается выпустить умную колонку с экраном и homeOS, а Яндекс уже встроил в свою колонку полноценную ТВ-платформу. Станция работает на YaOS X и подключается к телевизору или монитору по HDMI. Видео идет в разрешении до 4K, есть приложения и голосовой поиск фильмов. Отдельная приставка в такой связке становится лишней.

Яндекс добавил и обработку картинки. AI Picture Quality подкручивает контраст, яркость и цвета, AI Super Resolution добавляет детализации, а отдельная функция переводит SDR в HDR. Тут без иллюзий: это обработка на лету, и настоящий HDR она не заменит. Если у фильма есть HDR-версия, смотреть лучше ее.

Станция BORK на светлой тумбе перед кожаным диваном, на экране поверх часов горит значок Алисы

Станция BORK на светлой тумбе перед кожаным диваном, на экране поверх часов горит значок Алисы

Отдельно стоит USB-C, и он здесь не только для питания:

  • можно подключить внешний накопитель с фильмами или поставить APK;
  • через переходник подключается проводной интернет;
  • подхватывается внешняя звуковая карта;
  • можно заряжать другие устройства.

С накопителем и APK колонка закрывает почти все, ради чего люди обычно берут приставку. Если планируете дотянуть к ней сетевой кабель для стабильного 4K, понадобится переходник с USB-C на Ethernet. Такие переходники, HDMI-кабели и другую мелочь для домашней техники мы выкладываем в «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Саундбар тоже можно не покупать

Apple этой осенью выпустила HomePod mini 2 без главной фичи, а Яндекс пошел обратным путем и набил новую Станцию железом под завязку. Через HDMI eARC она работает как саундбар: звук с телевизора и подключенных к нему устройств уходит в колонку. На нее можно вывести, например, PlayStation 5 или компьютер. Звук через USB-C тоже ходит в обе стороны, в настройках можно выбрать, отдавать его на внешнее устройство или принимать.

Внутри восемь активных динамиков: два низкочастотных, три среднечастотных и три высокочастотных. Заявленная мощность 75 Вт. У Станции Макс 65 Вт и пять динамиков, так что на бумаге прибавка небольшая.

Начинка Станции BORK без корпуса: в центре крупный низкочастотный динамик, сверху и по бокам динамики поменьше

Начинка Станции BORK без корпуса: в центре крупный низкочастотный динамик, сверху и по бокам динамики поменьше

Интереснее, как их расставили. Средние и высокие частоты работают парами и направлены вперед, влево и вправо, поэтому звук расходится по комнате, а не бьет в одну точку перед колонкой. Два вуфера сидят в отдельных камерах и смотрят друг на друга. По словам Яндекса, так корпус меньше трясется на басу. Для колонки, которая стоит на полке рядом с телевизором, это важнее лишних ватт.

Для низов добавили три пассивных излучателя. Два спрятаны под тканью, третий вынесен на заднюю панель и закрыт алюминиевой пластиной. У Макс такой излучатель один.

Полупрозрачная модель Станции BORK, через корпус видны динамики и пассивные излучатели

Полупрозрачная модель Станции BORK, через корпус видны динамики и пассивные излучатели

Остальное доделывает софт. Room Correction 2.0 слушает, как звук отражается от стен, и подстраивает частотный баланс под конкретную комнату (функция знакома владельцам Станции 3). Тонкомпенсация подтягивает басы и верха, когда звук тихий, например поздно вечером. Иммерсивный режим собирает из обычного стерео пространственную картину. Все это включается в приложении «Дом с Алисой», там же есть ручной эквалайзер, а еще заявлена поддержка lossless.

А вот оговорка для киноманов. Dolby Digital Plus колонка понимает, но тыловых каналов нет, так что честный домашний кинотеатр с колонками за диваном из нее не выйдет. Обычный саундбар она заменит, систему 5.1 нет.

Хаб умного дома теперь живет внутри колонки

Как хаб Станция поддерживает Zigbee и Matter over Wi-Fi. Локальные сценарии работают даже без интернета, достаточно электричества и домашнего Wi-Fi. Мы отдельно разбирали, будет ли работать умный дом без интернета, и после октябрьских сбоев Яндекса этот вопрос перестал быть теоретическим.

Управлять всем этим удобно с экрана. Сверху у Станции BORK цветной сенсорный дисплей на 5 дюймов с разрешением 1280×720, у Макс на этом месте монохромная светодиодная матрица. На домашнем экране погода, таймеры, будильники и виджеты умного дома: свет или розетку можно переключить одним касанием, без телефона. Яркость экран подстраивает под освещение, так что ночью спальню он не засветит.

Датчики температуры и влажности тоже встроены в колонку. Показания можно вывести на экран, спросить у Алисы или завязать на них сценарий: упала влажность — включился увлажнитель. Отдельный датчик для этого покупать уже не нужно.

Станция BORK на деревянном комоде рядом с книгами и диффузором, по столешнице расходятся звуковые волны

Станция BORK на деревянном комоде рядом с книгами и диффузором, по столешнице расходятся звуковые волны

Самая неожиданная функция — Детектор шумов 2.0. Колонка узнает готовые звуки вроде плача ребенка или сигнализации и запускает связанные с ними действия. Ей можно показать и свой звук. Например, писк стиральной машины, после которого на телефон придет уведомление. Распознавание идет на самом устройстве, но микрофоны должны быть включены, а для push-уведомлений нужен интернет.

Говорить «Алиса» каждый раз тоже не обязательно. Нейропроцессор понимает свободные формулировки без обращения: «сделай потише», «минимальная громкость», «громкость на пять». Так работают команды для музыки, громкости и умного дома. Подкасты, мультирум «Играй везде» и стереопара никуда не делись.

Первые отзывы владельцев о звуке и умном доме появятся уже скоро. Чтобы их не пропустить, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Вдвое дороже Макс, и вот на что уходит разница

Ближайшая альтернатива из той же линейки — Станция Макс с Zigbee за 39 990 рублей. Хаб умного дома в ней тоже есть, а вот приставку и саундбар она заменяет с оговорками: нет USB-C, нет полноценного цветного экрана и вывода звука на внешние устройства. Актуальную цену стоит проверить на странице Станции Макс в Маркете. Свел различия в одну таблицу:

Параметр Станция BORK Станция Макс с Zigbee
Активные динамики 8 5
Пассивные излучатели 3 1
Мощность 75 Вт 65 Вт
Экран Цветной сенсорный, 5 дюймов Монохромный LED
Датчики температуры и влажности Есть Нет
USB-C Есть Нет
Вывод звука на внешние устройства Есть Нет
Zigbee-хаб Есть Есть
Цена 78 000 рублей 39 990 рублей

Разница в цене 38 010 рублей, это примерно 95%. Часть ее уходит в сервис: помощь с настройкой в бутике, выделенная линия поддержки и выезд специалиста при гарантийном случае, чтобы забрать колонку в сервис или заменить. Обычная поддержка Яндекса тоже остается.

Остальное в корпусе и мелочах. Верх и механическое кольцо громкости сделаны из анодированного алюминия, низ закрыт акустической тканью, кабели питания и HDMI идут в оплетке в цвет корпуса. Скажите «Алиса, включи винил-режим» и покрутите кольцо: трек перематывается со звуком, будто двигаете иглу по пластинке. Через 5 секунд без вращения режим выключится сам. Пользы ноль, но за такие штуки и любят дизайнерскую технику. В коробке еще пульт, который пищит в ответ на «Алиса, где пульт?».

Темно-синяя и светлая версии Станции BORK стоят рядом на деревянной тумбе

Темно-синяя и светлая версии Станции BORK стоят рядом на деревянной тумбе

Купить Станцию BORK можно с 3 ноября в фирменных бутиках BORK, на bork.ru, в магазине Алисы и на Яндекс Маркете. На старте продают светло-голубую версию, темно-синяя появится позже.

Так три устройства или нет? Если у вас уже есть приставка и саундбар, которые устраивают, переплата уходит в основном на экран и дизайн, и Макс закроет задачу, оставив почти 40 тысяч в кармане. А вот если гостиная только обставляется, Станция BORK встает на место трех коробок сразу. Сомневаетесь, какую из двух брать? Спросите в нашем чате в Telegram или МАКС, там хватает владельцев Станций.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oak2tUBPBuZt

HomePodЯндекс Станция с Алисой
Новости по теме: Яндекс Станция с Алисой
Apple выпустила камеры и дверной замок по цене Айфона. Угадайте, что соседи стащат первым. Фото.
Apple выпустила камеры и дверной замок по цене Айфона. Угадайте, что соседи стащат первым
Как подготовиться к сбоям Яндекса, чтобы музыка и карты на айфоне работали. Фото.
Как подготовиться к сбоям Яндекса, чтобы музыка и карты на айфоне работали
Как завести машину голосом через Алису. Фото.
Как завести машину голосом через Алису