Яндекс и BORK сделали колонку за 78 тысяч. Она может заменить сразу три устройства

Если под телевизором у вас уже стоит пара коробок, а умный дом держится на отдельном хабе, свободные розетки там давно кончились. Новая колонка Яндекса, сделанная вместе с BORK, обещает навести в этом хозяйстве порядок. На ее место претендуют сразу три устройства, и только одно из них связано со звуком. Звучит как маркетинг, особенно при цене почти вдвое выше Станции Макс. Но пара функций у новинки и правда непривычна для колонки. Ниже разберем, что именно она заменяет, где в этой замене есть оговорки и кому переплата имеет смысл.



Под телевизором она работает как приставка

Apple только собирается выпустить умную колонку с экраном и homeOS, а Яндекс уже встроил в свою колонку полноценную ТВ-платформу. Станция работает на YaOS X и подключается к телевизору или монитору по HDMI. Видео идет в разрешении до 4K, есть приложения и голосовой поиск фильмов. Отдельная приставка в такой связке становится лишней.

Яндекс добавил и обработку картинки. AI Picture Quality подкручивает контраст, яркость и цвета, AI Super Resolution добавляет детализации, а отдельная функция переводит SDR в HDR. Тут без иллюзий: это обработка на лету, и настоящий HDR она не заменит. Если у фильма есть HDR-версия, смотреть лучше ее.

Отдельно стоит USB-C, и он здесь не только для питания:

можно подключить внешний накопитель с фильмами или поставить APK;

через переходник подключается проводной интернет;

подхватывается внешняя звуковая карта;

можно заряжать другие устройства.

С накопителем и APK колонка закрывает почти все, ради чего люди обычно берут приставку. Если планируете дотянуть к ней сетевой кабель для стабильного 4K, понадобится переходник с USB-C на Ethernet. Такие переходники, HDMI-кабели и другую мелочь для домашней техники мы выкладываем в «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Саундбар тоже можно не покупать

Apple этой осенью выпустила HomePod mini 2 без главной фичи, а Яндекс пошел обратным путем и набил новую Станцию железом под завязку. Через HDMI eARC она работает как саундбар: звук с телевизора и подключенных к нему устройств уходит в колонку. На нее можно вывести, например, PlayStation 5 или компьютер. Звук через USB-C тоже ходит в обе стороны, в настройках можно выбрать, отдавать его на внешнее устройство или принимать.

Внутри восемь активных динамиков: два низкочастотных, три среднечастотных и три высокочастотных. Заявленная мощность 75 Вт. У Станции Макс 65 Вт и пять динамиков, так что на бумаге прибавка небольшая.

Интереснее, как их расставили. Средние и высокие частоты работают парами и направлены вперед, влево и вправо, поэтому звук расходится по комнате, а не бьет в одну точку перед колонкой. Два вуфера сидят в отдельных камерах и смотрят друг на друга. По словам Яндекса, так корпус меньше трясется на басу. Для колонки, которая стоит на полке рядом с телевизором, это важнее лишних ватт.

Для низов добавили три пассивных излучателя. Два спрятаны под тканью, третий вынесен на заднюю панель и закрыт алюминиевой пластиной. У Макс такой излучатель один.

Остальное доделывает софт. Room Correction 2.0 слушает, как звук отражается от стен, и подстраивает частотный баланс под конкретную комнату (функция знакома владельцам Станции 3). Тонкомпенсация подтягивает басы и верха, когда звук тихий, например поздно вечером. Иммерсивный режим собирает из обычного стерео пространственную картину. Все это включается в приложении «Дом с Алисой», там же есть ручной эквалайзер, а еще заявлена поддержка lossless.

А вот оговорка для киноманов. Dolby Digital Plus колонка понимает, но тыловых каналов нет, так что честный домашний кинотеатр с колонками за диваном из нее не выйдет. Обычный саундбар она заменит, систему 5.1 нет.

Хаб умного дома теперь живет внутри колонки

Как хаб Станция поддерживает Zigbee и Matter over Wi-Fi. Локальные сценарии работают даже без интернета, достаточно электричества и домашнего Wi-Fi. Мы отдельно разбирали, будет ли работать умный дом без интернета, и после октябрьских сбоев Яндекса этот вопрос перестал быть теоретическим.

Управлять всем этим удобно с экрана. Сверху у Станции BORK цветной сенсорный дисплей на 5 дюймов с разрешением 1280×720, у Макс на этом месте монохромная светодиодная матрица. На домашнем экране погода, таймеры, будильники и виджеты умного дома: свет или розетку можно переключить одним касанием, без телефона. Яркость экран подстраивает под освещение, так что ночью спальню он не засветит.

Датчики температуры и влажности тоже встроены в колонку. Показания можно вывести на экран, спросить у Алисы или завязать на них сценарий: упала влажность — включился увлажнитель. Отдельный датчик для этого покупать уже не нужно.

Самая неожиданная функция — Детектор шумов 2.0. Колонка узнает готовые звуки вроде плача ребенка или сигнализации и запускает связанные с ними действия. Ей можно показать и свой звук. Например, писк стиральной машины, после которого на телефон придет уведомление. Распознавание идет на самом устройстве, но микрофоны должны быть включены, а для push-уведомлений нужен интернет.

Говорить «Алиса» каждый раз тоже не обязательно. Нейропроцессор понимает свободные формулировки без обращения: «сделай потише», «минимальная громкость», «громкость на пять». Так работают команды для музыки, громкости и умного дома. Подкасты, мультирум «Играй везде» и стереопара никуда не делись.

Первые отзывы владельцев о звуке и умном доме появятся уже скоро. Чтобы их не пропустить, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Вдвое дороже Макс, и вот на что уходит разница

Ближайшая альтернатива из той же линейки — Станция Макс с Zigbee за 39 990 рублей. Хаб умного дома в ней тоже есть, а вот приставку и саундбар она заменяет с оговорками: нет USB-C, нет полноценного цветного экрана и вывода звука на внешние устройства. Актуальную цену стоит проверить на странице Станции Макс в Маркете. Свел различия в одну таблицу:

Параметр Станция BORK Станция Макс с Zigbee Активные динамики 8 5 Пассивные излучатели 3 1 Мощность 75 Вт 65 Вт Экран Цветной сенсорный, 5 дюймов Монохромный LED Датчики температуры и влажности Есть Нет USB-C Есть Нет Вывод звука на внешние устройства Есть Нет Zigbee-хаб Есть Есть Цена 78 000 рублей 39 990 рублей

Разница в цене 38 010 рублей, это примерно 95%. Часть ее уходит в сервис: помощь с настройкой в бутике, выделенная линия поддержки и выезд специалиста при гарантийном случае, чтобы забрать колонку в сервис или заменить. Обычная поддержка Яндекса тоже остается.

Остальное в корпусе и мелочах. Верх и механическое кольцо громкости сделаны из анодированного алюминия, низ закрыт акустической тканью, кабели питания и HDMI идут в оплетке в цвет корпуса. Скажите «Алиса, включи винил-режим» и покрутите кольцо: трек перематывается со звуком, будто двигаете иглу по пластинке. Через 5 секунд без вращения режим выключится сам. Пользы ноль, но за такие штуки и любят дизайнерскую технику. В коробке еще пульт, который пищит в ответ на «Алиса, где пульт?».

Купить Станцию BORK можно с 3 ноября в фирменных бутиках BORK, на bork.ru, в магазине Алисы и на Яндекс Маркете. На старте продают светло-голубую версию, темно-синяя появится позже.

Так три устройства или нет? Если у вас уже есть приставка и саундбар, которые устраивают, переплата уходит в основном на экран и дизайн, и Макс закроет задачу, оставив почти 40 тысяч в кармане. А вот если гостиная только обставляется, Станция BORK встает на место трех коробок сразу. Сомневаетесь, какую из двух брать? Спросите в нашем чате в Telegram или МАКС, там хватает владельцев Станций.

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