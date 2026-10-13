Как Apple обманывает нас с HomePod mini 2: её оставили без главной фичи

Apple обновила HomePod mini, но обошлась без мероприятия. Презентации, которую ждали 13 октября, не было: компания ограничилась скупым пресс-релизом. Хотя повод для шоу был. Колонку почти не трогали с 2020 года, и это первое серьёзное обновление за всё время. Снаружи новинку не отличить от старой версии, а вот внутри поменялось почти всё. Есть и подвох: самую интересную функцию покупатели получат не сразу. Да и с ценой Apple преподнесла сюрприз, причём не самый приятный. Разобрался, что изменилось, сколько стоит новинка и есть ли смысл менять на неё первую колонку.



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Тихий анонс вместо большой сцены

Слухов перед 13 октября хватало. Ждали хаб для умного дома, новую Apple TV и колонку. Умный экран тоже не забыли: Apple представила HomeView с Face ID и Siri AI. Но главной новинкой дня стала HomePod mini 2, и обошлось всё пресс-релизами. Отдельно компания показала Apple Home Collection. Это линейка аксессуаров для умного дома: первые появятся в декабре, остальные в начале 2027 года.

Аудиотехникой Apple занимается не только под своим брендом. Накануне компания начала тизерить новые наушники Beats через звёзд чемпионата мира по футболу. Так что осень для звука выдалась насыщенной.

А вот планшетов не случилось. Тем, кто ждал iPad mini с OLED-экраном, придётся потерпеть. Новых iPad не показали, хотя разговоров о них было много. И забавная деталь. Ровно за день до анонса, 12 октября, свои первые колонки представила CMF. Speaker S и Speaker M сделаны в форме пакета молока с ручкой сверху. Совпадение? Не думаем.

Снаружи всё по-старому, внутри всё новое

Если поставить новую колонку рядом со старой, разницу вы не найдёте. Та же форма шара, та же сетчатая ткань, та же сенсорная панель сверху. Дизайн остался прежним, поменялись только цвета. Теперь это Midnight, белый, синий, розовый и зелёный.

Главное спрятано внутри. Вместо старого S5 колонка получила чип S10. Он анализирует музыку в реальном времени и подстраивает громкость и динамический диапазон. Звук по-прежнему круговой, на 360 градусов.

Появилась и новая фишка Sound Glow. Верхняя панель светится и пульсирует в такт музыке, реагируя на басы и высокие частоты. Цвета подбираются под обложку альбома. А если включить звуки дождя, колонка покажет спокойную анимацию.

Ещё одна новинка для любителей кино. Вместе с новой Apple TV 4K четвёртого поколения можно собрать систему из четырёх колонок. Подойдут HomePod mini 2 или большой HomePod второго поколения, парами спереди и сзади. Приставка сама определит, где стоит каждая колонка, так что получится кинотеатр без лишних настроек.

Наконец, колонку можно подключить к Mac как обычные динамики. Для фильмов, игр и созвонов в FaceTime это удобно. Работает с Mac, у которых есть Wi-Fi 6E или новее.

Умная Siri приедет позже и не к нам

Главная фишка новинки, Siri AI, на старте недоступна. Apple обещает добавить её позже с обновлением. Причём только на английском и только в восьми странах, включая США, Великобританию, Канаду и Австралию.

Сама Siri AI выглядит интересно. Колонка различает голоса до шести человек в семье. Вместе с iPhone, который поддерживает Apple Intelligence, она найдёт песню, которую посоветовал друг в сообщениях, или рецепт из письма. Даже без такого iPhone ассистент сможет поддержать живой разговор и ответить почти на любой вопрос.

Для нас это всё теория. Русского языка нет, и Apple не говорила, когда он появится. Поэтому как голосовой помощник для России большой HomePod уже проигрывал Яндекс Станции, и с mini история та же.

С умным домом всё лучше. Колонка работает как хаб, так что управлять лампами, замками и шторами можно даже вне дома. А функция распознавания звуков услышит пожарную сигнализацию или датчик угарного газа и пришлёт уведомление на iPhone и Apple Watch.

Колонка заметно подорожала

В США HomePod mini 2 стоит 149 долларов. Первая модель на старте стоила 99 долларов, так что разница составила 50 долларов. Для самой доступной колонки Apple подорожание вышло ощутимым. Предзаказ открылся 13 октября в США и ещё более чем в 20 странах. В магазинах колонка появится 30 октября. Работает она на HomePod 27.2.

Официально Apple в России HomePod не продаёт. Колонку привезут продавцы техники, и российская цена будет выше американской. Ориентироваться лучше на ценники крупных магазинов ближе к концу месяца.

Есть ли смысл менять первую HomePod mini

Выглядят характеристики новой колонки так. Собрали их в табличке, чтобы про апдейт все было понятно.

Характеристика HomePod mini 2 Процессор Apple S10 Звук Круговой, 360 градусов, вычислительный звук Подсветка Sound Glow в такт музыке Siri AI Позже с обновлением, только английский язык Распознавание голосов До 6 человек Домашний кинотеатр До 4 колонок с Apple TV 4K (4-го поколения) Колонка для Mac Да, Mac с Wi-Fi 6E и новее Умный дом Хаб, распознавание сигнализации, распознавание лиц через видеозвонки Цвета Midnight, белый, синий, розовый, зелёный Прошивка HomePod 27.2 Цена в США 149 долларов Предзаказ С 13 октября Начало продаж 30 октября

Если старая колонка работает исправно и вы слушаете на ней музыку, спешить с заменой некуда. Умная Siri на русском всё равно недоступна, а реальную разницу в звуке ещё предстоит проверить.

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Другое дело, если вы собираете домашний кинотеатр с Apple TV или говорите с Siri на английском. Тогда новый процессор, подсветка и система из четырёх колонок заметно расширят возможности. К тому же Apple годами поддерживает колонки обновлениями, и запас на будущее у новинки есть.

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