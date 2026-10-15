Что за мессенджер Молния и чем он отличается от МАКС и Telegram

Если вы так и не решили, где теперь переписываться с родными и коллегами, выбор стал еще чуть шире. 13 октября в Москве показали «Молнию», новый мессенджер, который на презентации назвали совместным решением российских и китайских разработчиков. Обещания громкие: переписка, звонки, каналы и короткие ролики в одном окне. Но чем дальше читаешь описание, тем больше вопросов. Одно условие у новинки касается кошелька, а еще одно может испортить знакомство как раз владельцам айфонов. Ниже разберем, кто стоит за «Молнией», чем она на деле отличается от МАКС и Telegram и есть ли смысл ставить ее прямо сейчас.



Кто сделал «Молнию» и зачем

За проектом стоят две компании. С российской стороны это «Ред Софт», которая известна в первую очередь своей операционной системой для госструктур. С китайской стороны выступает Passion Tech: ее основали в 2022 году, и занимается она электроникой и сетевым оборудованием. Оператором сервиса записано ООО «Молния», зарегистрированное в октябре 2025 года.

Путь к релизу вышел долгим. Разработка, по словам создателей, началась в 2024 году, запуск обещали в сентябре 2025-го, потом сдвинули на начало 2026-го. В итоге первая публичная сборка тихо появилась 2 октября, а официальный запуск состоялся только 13 октября.

Замах у проекта серьезный. Разработчики хотят собрать 15 млн пользователей за полтора года, а сам сервис описывают как аналог китайского WeChat. То есть в планах не только чаты, но и платежи, покупки и инструменты для бизнеса, который торгует с Китаем. Деньги, кстати, компания собирается зарабатывать именно на бизнесе: подписки, комиссии за трансграничные платежи и аналитика данных.

Что умеет мессенджер на старте

В первой версии набор такой: личные и групповые чаты, голосовые и видеозвонки, каналы, лента с постами, лайками и комментариями, плюс короткие вертикальные видео. Есть поиск по переписке, отправка геопозиции, резервное копирование и темная тема. На сайте еще обещаны переводы денег прямо в чате, но в описании приложения в RuStore о платежах пока ни слова.

Отдельно разработчики хвастаются лимитами, и тут есть на что посмотреть:

файлы до 4 ГБ;

до 30 папок, в каждой до 300 чатов;

до 15 закрепленных чатов или каналов;

подписка на 1000 каналов;

группы до 10 000 участников.

На бумаге это уровень Telegram Premium, только без ежемесячной оплаты. Проблема в другом: главное в мессенджере не размер файлов, а люди, с которыми вы переписываетесь. Именно на это в отзывах RuStore жалуются первые пользователи: собеседников почти нет, а часть сообщений не доходит.

Почему за установку просят 750 рублей

Вот и то самое условие про кошелек. «Молния» платная: за установку из RuStore нужно заплатить 750 рублей. Платеж разовый, подписок и доплат внутри приложения, по словам разработчиков, нет. Бесплатной версии с урезанными функциями тоже не предусмотрено.

Создатели объясняют цену как раз теми самыми расширенными лимитами, которые доступны с первого дня. Логика понятная, но спорная. МАКС и Telegram ставятся бесплатно, а мессенджер без собеседников бесполезен при любых лимитах. Чтобы переписываться с мамой, придется заплатить и за нее. Не удивлюсь, если к моменту, когда «Молния» выйдет на новые платформы, цену пересмотрят. Для сравнения: на 13 октября, по данным РИА Новости, приложение скачали чуть больше тысячи человек, а средняя оценка в магазине 4,2 балла. До 15 миллионов дорога длинная.

Шифрование и где лежат ваши данные

В карточке приложения заявлено сквозное шифрование в личных и групповых чатах, причем включено по умолчанию. Для сравнения, в МАКС безопасность аккаунта держится на номере и коде из СМС, и мы недавно разбирали, как понять, что ваш аккаунт в МАКС взломали. В Telegram сквозное шифрование есть только в секретных чатах, обычная переписка хранится в облаке.

Звучит хорошо, но с оговорками. На презентации, по данным ТАСС, говорили о шифровании на основе протокола Signal, а в ранних анонсах фигурировал загадочный «ГОСТ-2021», которого, как заметили на Хабре, в природе не существует. Описание протокола не опубликовано, независимого аудита не было. Так что пока это слова разработчиков.

Серверы, по их же словам, стоят в Москве и Новосибирске. При этом в пользовательском соглашении фигурирует гонконгская компания Molniya Technology (Hong Kong) Limited. Само по себе это не значит, что переписка уезжает за границу, но знать об этом стоит. А еще приложение просит доступ к точной геопозиции, контактам и идентификаторам устройства.

Отличия от других мессенджеров

Сравнивать новичка с лидерами рынка не совсем честно, но именно этот вопрос люди задают первым. У Telegram в России сейчас непростые времена: после того как Павла Дурова объявили в розыск, мессенджер работает с замедлением, а звонки проходят через раз. МАКС, наоборот, растет: по данным самой платформы, его ежедневная аудитория превысила 90 млн человек. Ниже собрал главное в одну таблицу.

Параметр Молния МАКС Telegram Кто делает «Ред Софт» и Passion Tech VK Команда Павла Дурова Цена 750 рублей разово Бесплатно Бесплатно, есть Premium Аудитория Больше 1000 скачиваний Больше 90 млн в день Больше 1 млрд в месяц по миру Сквозное шифрование Заявлено во всех чатах Не заявлено Только секретные чаты Госуслуги Нет Коды входа и Цифровой ID Нет Серверы Москва и Новосибирск Россия За рубежом

По сути, «Молния» пытается взять тем, чего нет у конкурентов по отдельности. У МАКС есть привязка к Госуслугам и огромная аудитория, у Telegram каналы и боты, на которых держится половина рунета. У новичка из козырей шифрование по умолчанию, большие лимиты и лента коротких видео внутри мессенджера. А вот переезжать туда пока не к кому, и Цифровой ID из Госуслуг в «Молнию» явно не переберется.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС: если «Молния» наберет заметную аудиторию, а не застрянет на первой тысяче, вы узнаете об этом одними из первых.

«Молния» на iPhone есть или нет

А теперь о втором условии, которое касается большинства наших читателей. Сейчас «Молния» доступна только на Android через RuStore. В Google Play ее нет, веб-версии тоже. В App Store по запросу «Молния» находится разве что программа для сварочного оборудования, к мессенджеру она отношения не имеет.

На официальном сайте iOS указана среди платформ, а разработчики обещают, что версия для айфона появится скоро. Сроков при этом никто не называет. С учетом того, как этим летом Apple обошлась с МАКС в российском App Store, путь «Молнии» на iPhone может оказаться небыстрым. Ставить сомнительные сборки из сторонних источников ради нее я бы точно не стал.

Так стоит ли вообще обращать на нее внимание? Если у вас айфон, ответ простой: пока нет, ставить нечего. Если Android и вам интересно потрогать новинку, 750 рублей не те деньги, о которых будешь жалеть, но готовьтесь, что переписываться там будет почти не с кем. Для общения с семьей и работы все так же остаются МАКС и Telegram, а дальше все решит, доберется ли «Молния» до App Store и сохранит ли при этом платный вход.

Уже попробовали «Молнию» на Android или ждете версию для айфона? Расскажите, что думаете, в нашем чате в Telegram или МАКС. А если ради новинки решите завести недорогой второй смартфон на Android, бюджетные модели и чехлы к ним мы иногда показываем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.