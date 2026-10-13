Apple выпустила камеры и дверной замок по цене Айфона. Угадайте, что соседи стащат первым
13 октября Apple устроила настоящий день умного дома. Главной новинкой стал умный экран HomeView с Face ID и Siri AI, но компания показала и вещи поменьше. Линейка Apple Home Collection включает камеры, видеозвонок, замок и термостаты. Делали их вместе с LG и Schneider Electric, а настраиваются они одним касанием iPhone. Отдельное приложение и аккаунт не нужны, всё работает в «Доме». Звучит удобно, но есть нюансы. Разобрался, что умеет каждое устройство и сколько оно стоит.
Выгодные находки с АлиЭкспресс собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Подписывайтесь!
Видеозвонок, который видит и гостя, и посылку
Планшетов среди новинок так и не оказалось. Тем, кто ждал iPad mini с OLED-экраном, придётся потерпеть. Может, это и к лучшему: по слухам, он выйдет дороже iPad Air. Зато для дома Apple подготовила много интересного, и начать стоит с двери.
Видеозвонок LG получил сразу две камеры. Передняя снимает в 2.5K и показывает гостя, нижняя в Full HD смотрит под ноги. Так курьерскую посылку на пороге видно отдельно от лица звонящего. Есть встроенная подсветка, а сам звонок звучит через HomePod, HomePod mini или HomeView.
Удобнее всего звонок работает в паре с замком. Кто-то позвонил, и на iPhone сразу приходит уведомление. Можно посмотреть на гостя, поговорить с ним и открыть дверь, даже находясь в другом городе. Стоит звонок 249.95 доллара (около 21 000 рублей по курсу ЦБ на 13 октября).
Прожектор, который сам включается ночью
Floodlight Cam рассчитана на двор и подъезд к дому. Это камера с двумя прожекторами. Они загораются сами, когда рядом кто-то движется, и подстраивают свет под ситуацию.
В темноте камера не переходит в чёрно-белый режим. Цветная ночная съёмка сохраняет картинку понятной даже при слабом освещении. Разрешение, как и у остальных камер линейки, до 2.5K.
Все камеры узнают людей, знакомые лица, животных, машины и посылки. Записи хранятся в iCloud+ десять дней — отдельная подписка на камеры не нужна, хватит тарифа iCloud+. Тариф на 50 ГБ потянет одну камеру, на 200 ГБ до пяти. Floodlight Cam — самая дорогая в линейке: 399.95 доллара (около 33 600 рублей). Взяли бы такую себе? Поделитесь мнением о новинке в нашем чате в МАКС или Telegram.
Уличная камера без прожекторов
Outdoor Cam — это вариант для тех, кому яркий свет во дворе не нужен. Цветная ночная съёмка на месте, а угол обзора легко поменять после установки. Повесить камеру можно самостоятельно, без мастера.
Если Wi-Fi пропадёт, камера продолжит писать видео во встроенную память. Так что при обрыве сети запись не прервётся, и важный момент никуда не денется.
Apple Intelligence добавит к записям короткие описания происходящего. А по архиву можно искать обычными словами, например «машина у ворот вечером». Правда, для этого нужен iPhone с поддержкой Apple Intelligence и подходящий тариф iCloud+. Стоит камера 299.95 доллара (около 25 200 рублей).
Камера, которая отворачивается, когда вы дома
Самое необычное устройство в линейке — это Indoor Cam. Камера умеет наклоняться. Когда все ушли, она поднимает объектив и следит за комнатой. Как только возвращается первый член семьи, камера опускает объектив вниз и перестаёт снимать.
Такой подход приятнее обычной шторки. Не нужно гадать, смотрит камера или нет: это видно с первого взгляда. Наклон можно поменять и вручную, и через приложение «Дом».
Трансляцию с любой камеры можно открыть на iPhone, iPad, Mac, HomeView или новой Apple TV 4K. Для работы нужен домашний хаб: подойдут HomePod, HomePod mini, Apple TV или HomeView. Indoor Cam самая доступная камера: 199.95 доллара (около 16 800 рублей).
Замок, который открывается сам
Умный замок LG использует Ultra Wideband и понимает, насколько близко вы подошли. Если ключ от дома лежит в iPhone или Apple Watch, дверь откроется сама, без касаний. Запасные варианты тоже есть. Можно приложить телефон или часы, ввести PIN-код на панели или открыть дверь обычным ключом через скрытую скважину.
Замок следит и за самой дверью. Если её пытались взломать или она осталась открытой, придёт уведомление. Няне или родственникам можно выдать собственный доступ через «Дом». Аксессуар поддерживает Matter и Aliro и работает локально. Поэтому основные функции не зависят от интернета. Стоит он 349.95 доллара (около 29 400 рублей). Обалдеть можно!
Термостат, который знает, дома ли вы
Термостатов сразу два: от LG и от Schneider Electric. Оба стоят 199.95 доллара (около 16 800 рублей), так что выбирать можно по технике, которая уже стоит дома. Главная фишка — это адаптивная температура. iPhone сам понимает, дома вы, готовитесь ко сну или ушли. Термостат подстраивается под это, и расписание вручную не нужно.
Температуру в разных комнатах помогут измерить датчики за 39.95 доллара (около 3 400 рублей). Подойдут и датчики, встроенные в HomePod mini и HomeView. Кстати, в тот же день Apple обновила и саму HomePod mini, хотя главную фишку новинки покажут позже. Поставить термостат можно самостоятельно, провода он определит сам.
Продажи стартуют в декабре, часть устройств появится в начале 2027 года. Камеры будут продаваться в США, Канаде и Великобритании, замок и термостаты только в США и Канаде. В России официально ничего не появится.
Но мы уже рассказывали, что умный дом на HomeKit в России можно собрать с нуля и недорого. Так что ждать именно эту линейку не обязательно.
|Устройство
|Главная фишка
|Где продаётся
|Цена в США
|LG Video Doorbell
|Две камеры: 2.5K и Full HD
|США, Канада, Великобритания
|249.95 доллара (около 21 000 рублей)
|LG Floodlight Cam
|Два прожектора, цветная ночная съёмка
|США, Канада, Великобритания
|399.95 доллара (около 33 600 рублей)
|LG Outdoor Cam
|Цветная ночная съёмка, простая установка
|США, Канада, Великобритания
|299.95 доллара (около 25 200 рублей)
|LG Indoor Cam
|Сама отворачивается, когда вы дома
|США, Канада, Великобритания
|199.95 доллара (около 16 800 рублей)
|LG Smart Deadbolt Lock
|Открывается при приближении, работает без интернета
|США, Канада
|349.95 доллара (около 29 400 рублей)
|Термостаты LG и Schneider
|Сами подстраивают температуру
|США, Канада
|199.95 доллара (около 16 800 рублей)
Ну что, посчитали? Полный комплект для дачи выходит почти в 150 000 рублей, и охранять там уже придётся не мангальную зону, а сами камеры.