Apple выпустила камеры и дверной замок по цене Айфона. Угадайте, что соседи стащат первым

13 октября Apple устроила настоящий день умного дома. Главной новинкой стал умный экран HomeView с Face ID и Siri AI, но компания показала и вещи поменьше. Линейка Apple Home Collection включает камеры, видеозвонок, замок и термостаты. Делали их вместе с LG и Schneider Electric, а настраиваются они одним касанием iPhone. Отдельное приложение и аккаунт не нужны, всё работает в «Доме». Звучит удобно, но есть нюансы. Разобрался, что умеет каждое устройство и сколько оно стоит.



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Видеозвонок, который видит и гостя, и посылку

Планшетов среди новинок так и не оказалось. Тем, кто ждал iPad mini с OLED-экраном, придётся потерпеть. Может, это и к лучшему: по слухам, он выйдет дороже iPad Air. Зато для дома Apple подготовила много интересного, и начать стоит с двери.

Видеозвонок LG получил сразу две камеры. Передняя снимает в 2.5K и показывает гостя, нижняя в Full HD смотрит под ноги. Так курьерскую посылку на пороге видно отдельно от лица звонящего. Есть встроенная подсветка, а сам звонок звучит через HomePod, HomePod mini или HomeView.

Удобнее всего звонок работает в паре с замком. Кто-то позвонил, и на iPhone сразу приходит уведомление. Можно посмотреть на гостя, поговорить с ним и открыть дверь, даже находясь в другом городе. Стоит звонок 249.95 доллара (около 21 000 рублей по курсу ЦБ на 13 октября).

Прожектор, который сам включается ночью

Floodlight Cam рассчитана на двор и подъезд к дому. Это камера с двумя прожекторами. Они загораются сами, когда рядом кто-то движется, и подстраивают свет под ситуацию.

В темноте камера не переходит в чёрно-белый режим. Цветная ночная съёмка сохраняет картинку понятной даже при слабом освещении. Разрешение, как и у остальных камер линейки, до 2.5K.

Все камеры узнают людей, знакомые лица, животных, машины и посылки. Записи хранятся в iCloud+ десять дней — отдельная подписка на камеры не нужна, хватит тарифа iCloud+. Тариф на 50 ГБ потянет одну камеру, на 200 ГБ до пяти. Floodlight Cam — самая дорогая в линейке: 399.95 доллара (около 33 600 рублей). Взяли бы такую себе? Поделитесь мнением о новинке в нашем чате в МАКС или Telegram.

Уличная камера без прожекторов

Outdoor Cam — это вариант для тех, кому яркий свет во дворе не нужен. Цветная ночная съёмка на месте, а угол обзора легко поменять после установки. Повесить камеру можно самостоятельно, без мастера.

Если Wi-Fi пропадёт, камера продолжит писать видео во встроенную память. Так что при обрыве сети запись не прервётся, и важный момент никуда не денется.

Apple Intelligence добавит к записям короткие описания происходящего. А по архиву можно искать обычными словами, например «машина у ворот вечером». Правда, для этого нужен iPhone с поддержкой Apple Intelligence и подходящий тариф iCloud+. Стоит камера 299.95 доллара (около 25 200 рублей).

Камера, которая отворачивается, когда вы дома

Самое необычное устройство в линейке — это Indoor Cam. Камера умеет наклоняться. Когда все ушли, она поднимает объектив и следит за комнатой. Как только возвращается первый член семьи, камера опускает объектив вниз и перестаёт снимать.

Такой подход приятнее обычной шторки. Не нужно гадать, смотрит камера или нет: это видно с первого взгляда. Наклон можно поменять и вручную, и через приложение «Дом».

Трансляцию с любой камеры можно открыть на iPhone, iPad, Mac, HomeView или новой Apple TV 4K. Для работы нужен домашний хаб: подойдут HomePod, HomePod mini, Apple TV или HomeView. Indoor Cam самая доступная камера: 199.95 доллара (около 16 800 рублей).

Замок, который открывается сам

Умный замок LG использует Ultra Wideband и понимает, насколько близко вы подошли. Если ключ от дома лежит в iPhone или Apple Watch, дверь откроется сама, без касаний. Запасные варианты тоже есть. Можно приложить телефон или часы, ввести PIN-код на панели или открыть дверь обычным ключом через скрытую скважину.

Замок следит и за самой дверью. Если её пытались взломать или она осталась открытой, придёт уведомление. Няне или родственникам можно выдать собственный доступ через «Дом». Аксессуар поддерживает Matter и Aliro и работает локально. Поэтому основные функции не зависят от интернета. Стоит он 349.95 доллара (около 29 400 рублей). Обалдеть можно!

Термостат, который знает, дома ли вы

Термостатов сразу два: от LG и от Schneider Electric. Оба стоят 199.95 доллара (около 16 800 рублей), так что выбирать можно по технике, которая уже стоит дома. Главная фишка — это адаптивная температура. iPhone сам понимает, дома вы, готовитесь ко сну или ушли. Термостат подстраивается под это, и расписание вручную не нужно.

Температуру в разных комнатах помогут измерить датчики за 39.95 доллара (около 3 400 рублей). Подойдут и датчики, встроенные в HomePod mini и HomeView. Кстати, в тот же день Apple обновила и саму HomePod mini, хотя главную фишку новинки покажут позже. Поставить термостат можно самостоятельно, провода он определит сам.

Продажи стартуют в декабре, часть устройств появится в начале 2027 года. Камеры будут продаваться в США, Канаде и Великобритании, замок и термостаты только в США и Канаде. В России официально ничего не появится.

Но мы уже рассказывали, что умный дом на HomeKit в России можно собрать с нуля и недорого. Так что ждать именно эту линейку не обязательно.

Устройство Главная фишка Где продаётся Цена в США LG Video Doorbell Две камеры: 2.5K и Full HD США, Канада, Великобритания 249.95 доллара (около 21 000 рублей) LG Floodlight Cam Два прожектора, цветная ночная съёмка США, Канада, Великобритания 399.95 доллара (около 33 600 рублей) LG Outdoor Cam Цветная ночная съёмка, простая установка США, Канада, Великобритания 299.95 доллара (около 25 200 рублей) LG Indoor Cam Сама отворачивается, когда вы дома США, Канада, Великобритания 199.95 доллара (около 16 800 рублей) LG Smart Deadbolt Lock Открывается при приближении, работает без интернета США, Канада 349.95 доллара (около 29 400 рублей) Термостаты LG и Schneider Сами подстраивают температуру США, Канада 199.95 доллара (около 16 800 рублей)

Ну что, посчитали? Полный комплект для дачи выходит почти в 150 000 рублей, и охранять там уже придётся не мангальную зону, а сами камеры.