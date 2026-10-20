Продаю iPhone 17 и покупаю OnePlus 16. Это мега-смартфон за свои деньги

Если вы хоть раз ставили айфон на зарядку дважды за день, новинка из Китая вас точно зацепит. OnePlus показала смартфон, у которого цифра на коробке рядом с характеристиками iPhone 17 выглядит как опечатка. Причем это не игровой кирпич и не концепт с выставки, а обычный флагман, который уже продается. Звучит как повод избавиться от айфона, но у такой покупки есть пара условий, о которых в пресс-релизе молчат. Я положил характеристики обоих смартфонов рядом и ниже расскажу, что умеет OnePlus 16, откуда у Android такие аккумуляторы и почему Apple за ними не бежит.



Что показала OnePlus и как это выглядит рядом с iPhone 17

OnePlus 16 представили в Китае совсем недавно, а продажи стартовали 13 октября. Главная цифра — аккумулятор на 9000 мА·ч. Это на 23% больше, чем у прошлогоднего OnePlus 15 с его 7300 мА·ч. У моего iPhone 17 батарея на 3692 мА·ч, и я до сих пор считаю ее нормальной: недавно мы рассказывали, почему один из наших авторов поменял iPhone 15 Pro Max на обычный iPhone 17 и не пожалел. Но 9000 против 3692 — это разница почти в два с половиной раза.

Батареей OnePlus 16 не ограничивается. Я собрал основные характеристики в одну таблицу, чтобы разница читалась за один взгляд. Данные по OnePlus 16 взяты из презентации для китайского рынка, по iPhone 17 — из спецификаций Apple.

Параметр OnePlus 16 iPhone 17 Экран 6,78 дюйма, LTPO OLED, 1,5K, до 165 Гц (185 Гц в играх) 6,3 дюйма, LTPO OLED, до 120 Гц Процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, 2 нм Apple A19, 3 нм Память 12 или 16 ГБ ОЗУ, 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ 8 ГБ ОЗУ, 256 или 512 ГБ Основная камера 200 Мп, 1/1,4 дюйма, OIS 48 Мп Сверхширокоугольная 50 Мп 48 Мп Телевик 50 Мп, перископ, 3x нет Фронтальная камера 50 Мп 18 Мп Батарея 9000 мА·ч, кремний-углерод 3692 мА·ч Зарядка 100 Вт по проводу, 50 Вт без провода до 40 Вт по проводу, до 25 Вт MagSafe Защита IP66, IP68, IP69, IP69K IP68 Вес и толщина 217-220 г, около 8,5 мм 177 г, 7,95 мм Система ColorOS 17 на Android 17 iOS 27 Цена от 75 660 рублей (AliExpress, 12/256 ГБ, с купоном) примерно 70-75 тысяч рублей

На бумаге OnePlus выигрывает почти во всем, кроме веса и толщины. Около 40 граммов разницы рука замечает сразу, а в кармане джинсов тем более. Зато у него есть телевик с трехкратным зумом, которого в обычном айфоне нет вообще: за ним Apple отправляет к прошкам, которые стоят заметно дороже.

Экран тоже интереснее, чем кажется по герцам. 185 Гц нужны разве что фанатам шутеров, а вот минимальная яркость около 1 нита (по данным Notebookcheck) пригодится каждому, кто читает в кровати перед сном. Плюс ШИМ на 3840 Гц, что важно тем, у кого от OLED устают глаза.

Цену стоит понимать правильно. В Китае версия 12/256 ГБ стоит от 5999 юаней, а у нас OnePlus 16 на AliExpress сейчас продают за 76 260 рублей, с купоном магазина выходит 75 660 рублей. Сверху AliExpress сразу предупреждает о таможенной пошлине примерно в 9040 рублей, так что в бюджет лучше закладывать около 85 тысяч. Это дороже iPhone 17, но за эти деньги вы получаете больше оперативки, телевик и батарею, до которой айфону расти и расти.

Откуда у Android-смартфонов такие батареи

Никакой магии тут нет, все дело в химии. В обычном литий-ионном аккумуляторе анод делают из графита, а в новых китайских смартфонах в него добавляют кремний. Это и есть кремниево-углеродный анод: кремний удерживает намного больше ионов лития, поэтому в том же объеме помещается больше энергии.

Технология не новая. За последние пару лет на нее перешли Honor, Xiaomi, vivo и сама OnePlus, поэтому цифры растут каждый сезон: 7300 мА·ч в прошлом году, 9000 мА·ч в этом. Обратная сторона тоже известна. Кремний при зарядке разбухает, и чем его больше в аноде, тем сложнее удержать батарею от износа. По словам OnePlus, аккумулятор OnePlus 16 сохранит не меньше 80% емкости через пять лет. Проверить это обещание получится только через пять лет.

Такие рекорды сейчас ставят чуть ли не каждый месяц, и о самых громких мы пишем в наших каналах в Telegram и МАКС, обычно в день анонса.

Почему Apple не спешит ставить батареи побольше

Совсем стоять на месте Apple не будет. По слухам, в iPhone Air 2 батарея вырастет, хотя корпус станет еще тоньше. Но до 9000 мА·ч в айфоне пока очень далеко, и Apple никак не объясняет, почему.

Дальше моя догадка, а не позиция компании. Apple продает сотни миллионов айфонов, и любой дефект батареи в таком масштабе превращается в отзывную кампанию. Компания хорошо помнит скандал 2017 года, когда старые айфоны замедляли из-за изношенных аккумуляторов, а Samsung до сих пор вспоминают горящий Galaxy Note 7. Поэтому новую химию Apple берет, лишь когда ее годами обкатали другие.

Вторая причина — приоритеты. Apple годами продает тонкий и легкий корпус как достоинство, и 177 граммов у iPhone 17 появились не случайно. Батарея на 9000 мА·ч в таком корпусе не поместится, а 220 граммов для базового айфона компания явно считает перебором. Есть своя версия, почему Apple тормозит? Приходите спорить в наш чат в Telegram или МАКС, там такие темы разбирают с азартом.

Миллиампер-часы или оптимизация: что решает на деле

Емкость еще не равна автономности. Мой iPhone 17 с его 3692 мА·ч я заряжаю примерно раз в два дня, а Apple обещает до 30 часов просмотра видео. Все потому, что Apple сама делает и процессор, и систему: A19 экономный, а iOS жестко ограничивает фоновые процессы.

У OnePlus 16 условия тяжелее. Экран на 6,78 дюйма с частотой до 165 Гц ест больше, Snapdragon в играх греется сильнее, а Android меньше держит приложения в узде. Поэтому 9000 мА·ч не превратятся в автономность в два с половиной раза дольше. Независимых замеров OnePlus 16 пока нет, и обещать «три дня без розетки» я не буду.

Но есть момент, который часто упускают: запас на старость. Через пару лет батарея на 80% от iPhone 17 даст около 2950 мА·ч, а OnePlus 16 даже в таком состоянии останется с 7200 мА·ч. А когда зарядить все-таки нужно, 100 Вт против 40 Вт — это минуты вместо часа у розетки.

Где продают новый OnePlus

Опыт перехода у меня есть: я уже рассказывал, зачем купил смартфон на Android при живом iPhone 17. С OnePlus 16 главная проблема даже не в привычках. Пока это только китайская версия.

Компания не объявила, когда OnePlus 16 выйдет за пределами Китая. По данным gagadget, на рынках Северной Америки и Европы OnePlus новые модели больше не выпускает. В Россию смартфон доедет через серый рынок и AliExpress с ColorOS, где сервисов Google из коробки обычно нет, а гарантию дает продавец. Если вы готовы с этим возиться, проблем нет. Если нет, подождите глобальную версию с OxygenOS для других рынков, которая наверняка выйдет в итоге.

Цена: 75 660 рублей (с купоном)

Купить OnePlus 16

Если все-таки закажете OnePlus 16 из Китая, к нему понадобится фирменная зарядка: 100 Вт он берет только по своему протоколу SuperVOOC. Такие блоки и чехлы к китайским флагманам иногда появляются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Так кому менять? OnePlus 16 за свои деньги дает больше, чем любой айфон в этой цене, если вы играете, снимаете с зумом или вечно ищете розетку к вечеру. Если же у вас Apple Watch, AirPods и Mac, а вся семья в iMessage, продавать iPhone ради батареи странно: вы потеряете больше, чем получите. Меня OnePlus 16 зацепил настолько, что айфон я готов продать, но только когда появится нормальная глобальная версия.

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