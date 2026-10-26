iOS 27.2 вышла для всех. Разбираем, что поменялось и какие функции работают в России

Apple выпустила iOS 27.2 для всех Айфонов. Это первое большое обновление после сентябрьского релиза iOS 27, и ждали его больше месяца. Неделя у компании вообще выдалась насыщенной: Apple показала новый iPad mini с OLED и защитой IP67, а теперь запустила и свежую прошивку. Разбираемся, почему версия сразу 27.2, что в ней нового и стоит ли обновляться прямо сейчас.



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Куда пропала iOS 27.1

Если вы ждали iOS 27.1, не ищите её в настройках. На обычные Айфоны прошивка с таким номером так и не вышла. Мы ещё в сентябре разбирали, почему Apple сразу начала тестировать 27.2. Всё дело в iPhone Duo.

Складной Айфон приехал с завода на iOS 27.1. В её коде спрятаны раскладки приложений под два экрана и вертикальный Dock. Светить это до старта продаж Apple не хотела, поэтому ветку оставили складному. Часть возможностей так и осталась в тени: iOS 27.1 раскрыла функции iPhone Duo, о которых на презентации не сказали ни слова.

Теперь Duo уже в продаже, и мы успели его подержать. Секретов больше нет, и ветки сошлись. С iOS 27.2 все Айфоны, от iPhone 11 до складного, снова живут на одной версии.

Что появилось в обновлении

Главная новинка касается Siri AI. Она заговорила по-французски, по-японски, по-корейски, по-португальски и по-испански. Русского среди языков по-прежнему нет, так что для нас эта новость проходит мимо.

Остальное приятнее и работает без всяких ограничений:

В Apple TV появились профили для всей семьи, в том числе детские, и режим Multiview для спорта;

FaceTime снимает на две камеры сразу даже в групповых звонках, но только на iPhone 17 и новее;

Сообщения подсказывают действия: добавить в Напоминания, Заметки или Календарь;

Телефон напомнит о годовщине, если она записана в карточке контакта;

Музыка получила белую иконку и синие акценты вместо красных, а в Подкастах переделали главную вкладку.

А вот нового «Здоровья» не дождались. Его показали ещё в первой бете, с «Возрастом здоровья» и вкладкой «Долголетие». Потом Apple убрала его в четвёртой бете, и даже в RC приложение так и не вернулось. Компания обещает выпустить его до конца года. Скорее всего, вместе с iOS 27.3.

Какие ошибки исправили

В заметках к обновлению Apple, как обычно, скупа на детали. Но за месяц бет тестировщики заметили немало правок. Самая ощутимая касается Safari. Браузер наконец перестал перезагружать вкладки, когда вы возвращаетесь к ним из других приложений. Был еще такой сбой с главным экраном, но его исправили. На iOS 27 это раздражало многих.

Вот что ещё отмечают те, кто сидел на бетах:

после установки RC система не уходила в долгую переиндексацию, и Айфон не грелся первые дни;

адресная строка в Safari больше не прорисовывается с задержкой;

приложения из App Store стали скачиваться без зависаний.

Важнее всего правки безопасности. Исследователи из Calif нашли цепочку уязвимостей, которая позволяла взломать даже iPhone 18 Pro на iOS 27.0.1. По их словам, большую часть этой цепочки Apple закрыла в iOS 27.2. Одно это уже весомый повод обновиться.

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Как поставить iOS 27.2

Само обновление займёт минут 20–30. Перед установкой сделайте резервную копию, это страховка на случай сбоя. Дальше всё просто:

Поставьте Айфон на зарядку и подключите к Wi-Fi. Откройте «Настройки» и зайдите в «Основные». Выберите «Обновление ПО». Нажмите «Обновить сейчас» и дождитесь перезагрузки.

Если обновления в списке нет, подождите пару часов. Apple раздаёт прошивку волнами. Тем, кто уже стоит на RC, скорее всего, качать ничего не придётся: финальная сборка обычно совпадает с ней. Не забудьте зарядить телефон перед установкой: для этого вам идеально подойдет адаптер UGREEN. Компактный, мощный, подходит даже для Макбука — мы такой пробовали и теперь всем рекомендуем!

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Первые день-два после установки Айфон может греться и быстрее садиться. Это нормально, система наводит порядок в данных. Пугаться не стоит, просто дайте ему время.

Кому лучше не торопиться

У iOS 27.2 есть неприятная сторона для России. Apple закрыла уязвимость, через которую CarrierSIM включал 5G и звонки по Wi-Fi с российской SIM-картой. Подробно мы разбирали это в материале о том, почему не стоит ставить iOS 27.2 ради 5G и VoWiFi.

Если всё уже включено, после обновления функции останутся. Но профиль может слететь после перезагрузки или сброса сети. Вернуть его на iOS 27.2 уже не получится.

Поэтому если звонки по Wi-Fi вам важны, оставайтесь на iOS 27.0.1 и отключите автообновление. Откатиться с 27.2 можно только пока Apple подписывает старую версию. Обычно это около недели.

Так обновляться или нет

Для большинства ответ простой: да. Я давно говорю, что безопасный минимум для основного Айфона начинается как раз с 27.2. Основную волну детских болячек iOS 27 к этому моменту уже вылечили, а бет было целых четыре плюс RC.

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Новых функций для России немного, это правда. Но исправления Safari и закрытые дыры в безопасности перевешивают. Если 5G и VoWiFi через CarrierSIM вам не нужны, ставьте без лишних раздумий. Ну а самым осторожным хватит пары дней, чтобы посмотреть на первые отзывы.