Я попробовал бесплатный ChatGPT после обновления и удивился тому, что он теперь умеет

Если вы пользуетесь ChatGPT без подписки, сейчас самое время открыть приложение и задать ему пару вопросов. OpenAI выкатила GPT-6, и бесплатным аккаунтам свежая модель досталась всего через один день. Но интересна она не баллами в тестах. Нейросеть научилась отвечать так, что местами переписка перестает быть похожей на переписку, причем включается это не на каждый вопрос и без всякой кнопки. Я погонял GPT-6 на своем бесплатном аккаунте и собрал запросы, на которых разница видна с первого экрана. Ниже расскажу, что именно поменялось, в чем бесплатная версия уступает платной и что спросить, чтобы проверить все самому.



Что такое Intelligent UI в ChatGPT

Главная новинка называется Intelligent UI. OpenAI представила ее вместе с GPT-6 7 октября, и суть в том, что ChatGPT теперь может отвечать не только текстом, а целым кусочком интерфейса. В ответе появляются графики, схемы, кнопки, формы, чек-листы и даже карты. На такой ответ можно нажимать, а цифры в нем меняются прямо в чате.

Под капотом у этого библиотека готовых компонентов. По данным OpenAI, модель собирает интерфейс из них по ходу ответа, а специальный компилятор сразу превращает это в то, что вы видите на экране. Поэтому кнопки и графики не прилетают картинкой, а прорисовываются постепенно, как обычный текст.

Специальный запрос для этого не нужен. ChatGPT сам решает, что лучше подходит под вопрос: обычный абзац, таблица, схема или маленький инструмент. Спросите столицу Австралии, и получите одну строчку. Попросите разделить счет на пятерых, и есть шанс увидеть настоящий калькулятор.

Второе изменение менее заметное, но полезное. GPT-6 умеет начинать ответ, пока еще думает. По данным OpenAI, на вопросах с поиском в интернете режим Instant начинает писать в среднем на 44% раньше, чем GPT-5.6 Instant. Речь именно о старте ответа, а не о том, когда он закончится.

Как включить GPT-6 на бесплатном аккаунте

Отдельно включать ничего не нужно. Платные тарифы Plus, Pro, Business и Enterprise получили модель 7 октября, а Free и Go 8 октября. Раскатка идет постепенно, поэтому у кого-то обновление может появиться на несколько дней позже. Если вы задаете вопросы ChatGPT прямо с компьютера, пригодится наш разбор, как заменить Siri AI на ChatGPT на Mac: интерактивные ответы там работают так же.

Модели на тарифах разные. Платные подписчики получают GPT-6 Sol, а бесплатные аккаунты и Go работают на GPT-6 Luna. Это облегченная и более быстрая версия. Отдельного лимита на Intelligent UI нет: действуют те же ограничения на число сообщений, что и раньше.

Есть пара ограничений по платформам. Новые ответы работают в браузере и в обновленных приложениях, а старые версии ChatGPT для macOS и Windows их не поддерживают. Так что первым делом обновите приложение на айфоне и Mac. В голосовом режиме и во вкладке Work интерактивных ответов тоже нет, GPT-6 живет только в обычном чате.

Если все эти кнопки и графики вас раздражают, их можно приглушить. В веб-версии зайдите в Настройки — Персонализация и в разделе «Оформление и визуальные элементы» выберите вариант Простой. Полностью визуальные элементы это не уберет, но ответы станут заметно спокойнее.

Запросы, чтобы проверить новые ответы ChatGPT

Лучше всего Intelligent UI раскрывается там, где в ответе есть цифры, которые хочется подкрутить, или выбор из нескольких вариантов. У нас есть подборка, где мы разложили секретные коды для запросов в ChatGPT, и с GPT-6 они тоже работают. Но для начала попробуйте вот что.

Начнем с кухни. Запрос: «Хочу приготовить плов на компанию. Дай рецепт так, чтобы я мог менять число гостей и сразу видеть, сколько каких продуктов купить». Именно такой пример OpenAI показывала на презентации: в ответе появляется переключатель количества гостей, и граммовки пересчитываются сами.

Дальше классика любого похода в ресторан. Запрос: «Сделай калькулятор, чтобы разделить счет: нас пятеро, чек 7400 рублей, двое не пили вино на 1800 рублей, чаевые 10%». Раньше ChatGPT просто посчитал бы и выдал столбик цифр. Теперь он может собрать небольшой инструмент, в котором легко поменять сумму или убрать кого-то из списка.

Третий запрос про выбор: «Помоги выбрать iPhone. Сначала задай мне несколько вопросов с вариантами ответов, а потом сравни подходящие модели». Вместо стены текста GPT-6 должна показать вопросы с кнопками. Нажимаете нужный вариант, и список моделей сужается.

ChatGPT предложил мне iPhone 16 Plus и iPhone 17. Не поверите, но это как раз два моих последних айфона. 16+ я продал в конце августа и перешел с него на iPhone 17. Попадание в предпочтения идеальное.

Калькуляторы, карты и мини-игры в чате

Теперь задачи посложнее. Запрос: «Я откладываю 15 000 рублей в месяц под 16% годовых. Сделай калькулятор с графиком, сколько у меня будет через 5 лет, чтобы я мог менять сумму и ставку». OpenAI показывала похожий пенсионный калькулятор, и это хороший тест: в ответе должны появиться ползунки и график, который перестраивается на ходу.

Для поездки пригодится такой запрос: «Составь план выходных в Санкт-Петербурге на два дня: чек-лист и карта с точками маршрута». Чек-листы и карты тоже есть в библиотеке компонентов, так что пункты можно отмечать прямо в ответе. Вот только адреса и часы работы перед поездкой лучше проверить: нейросеть по-прежнему ошибается в мелочах.

И напоследок немного развлечений. Запрос: «Объясни парадокс Монти Холла так, чтобы я мог сам сыграть несколько раз и увидеть статистику». Вместо объяснения на три экрана должна появиться маленькая игра с тремя дверями. Если не сработало, попросите прямо: «Сделай мини-викторину про историю Apple на 10 вопросов с кнопками ответов».

Если ChatGPT упорно отвечает текстом, проверьте версию приложения и попробуйте тот же запрос в браузере. Не получается совсем? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС и скидывайте скриншоты, вместе разберемся.

Чем бесплатная GPT-6 Luna уступает платной

Сама OpenAI прямого сравнения Luna и Sol не публиковала, и оценки расходятся. По собственным тестам компании, бесплатная версия отстает примерно на два балла. Независимые замеры дают разрыв уже около 10. В индексе Artificial Analysis у GPT-6 Sol 48 баллов, а у Luna 38. Правда, там тестируют версии для разработчиков, а в ChatGPT, по словам OpenAI, модели настроены под обычное общение.

Зато Luna быстрее. По замерам того же Artificial Analysis, она выдает около 127 токенов в секунду против 85 у Sol. На бытовых вопросах это заметнее, чем разница в баллах: ответ просто появляется быстрее. Режимов рассуждения меньше: на бесплатном тарифе есть Instant и опция «Думать», а уровни посложнее остаются для платных подписчиков.

Любопытно, что у самого дорогого режима есть свой минус. Опция Pro на GPT-6 Astra интерактивные ответы вообще не поддерживает. Выходит, что бесплатный аккаунт в этом смысле получил больше, чем владельцы самой дорогой подписки в ее топовом режиме.

Где интерактивные ответы пока подводят

Калькулятор в ответе выглядит солидно, но считает его все та же нейросеть. Независимой проверки точности таких инструментов пока никто не публиковал, поэтому ставку по вкладу или сумму в чеке лучше пересчитать хотя бы раз. А перед тем как загружать в чат фото чеков или документов, загляните в наш разбор, какие фото не стоит загружать в ChatGPT.

Возможности интерфейса ограничены библиотекой OpenAI. Собрать в чате полноценное приложение и поделиться им с другом не выйдет, и в описании функции такого не обещают. OpenAI и сама признает, что чувство дизайна у модели еще дорабатывают, так что иногда вместо удобной формы вы получите неуклюжую таблицу.

Следить за тем, как OpenAI допиливает новые ответы и когда у Luna появятся новые возможности, удобно в наших каналах в Telegram и МАКС. А если ChatGPT теперь стал вашим основным собеседником на айфоне, к нему пригодится держатель для телефона на стол. Такие недорогие подставки иногда попадаются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Так стоит ли теперь платить за ChatGPT ради GPT-6? Для бытовых задач, рецептов и калькуляторов бесплатной Luna хватает с запасом, а интерактивные ответы у нее те же, что и у платной версии. Подписка нужна тем, кто упирается в лимиты сообщений или решает сложные задачи, где разница в 10 баллов уже ощущается. Остальным проще потратить вечер на запросы выше и посмотреть, как нейросеть справится с вашими собственными.