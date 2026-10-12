Я попробовал бесплатный ChatGPT после обновления и удивился тому, что он теперь умеет

Кирилл Пироженко

Если вы пользуетесь ChatGPT без подписки, сейчас самое время открыть приложение и задать ему пару вопросов. OpenAI выкатила GPT-6, и бесплатным аккаунтам свежая модель досталась всего через один день. Но интересна она не баллами в тестах. Нейросеть научилась отвечать так, что местами переписка перестает быть похожей на переписку, причем включается это не на каждый вопрос и без всякой кнопки. Я погонял GPT-6 на своем бесплатном аккаунте и собрал запросы, на которых разница видна с первого экрана. Ниже расскажу, что именно поменялось, в чем бесплатная версия уступает платной и что спросить, чтобы проверить все самому.

Интерактивный рецепт плова в ChatGPT на iPhone с выбором числа гостей

Интерактивный рецепт плова в ChatGPT на iPhone с выбором числа гостей

Что такое Intelligent UI в ChatGPT

Главная новинка называется Intelligent UI. OpenAI представила ее вместе с GPT-6 7 октября, и суть в том, что ChatGPT теперь может отвечать не только текстом, а целым кусочком интерфейса. В ответе появляются графики, схемы, кнопки, формы, чек-листы и даже карты. На такой ответ можно нажимать, а цифры в нем меняются прямо в чате.

Под капотом у этого библиотека готовых компонентов. По данным OpenAI, модель собирает интерфейс из них по ходу ответа, а специальный компилятор сразу превращает это в то, что вы видите на экране. Поэтому кнопки и графики не прилетают картинкой, а прорисовываются постепенно, как обычный текст.

Специальный запрос для этого не нужен. ChatGPT сам решает, что лучше подходит под вопрос: обычный абзац, таблица, схема или маленький инструмент. Спросите столицу Австралии, и получите одну строчку. Попросите разделить счет на пятерых, и есть шанс увидеть настоящий калькулятор.

Второе изменение менее заметное, но полезное. GPT-6 умеет начинать ответ, пока еще думает. По данным OpenAI, на вопросах с поиском в интернете режим Instant начинает писать в среднем на 44% раньше, чем GPT-5.6 Instant. Речь именно о старте ответа, а не о том, когда он закончится.

Как включить GPT-6 на бесплатном аккаунте

Отдельно включать ничего не нужно. Платные тарифы Plus, Pro, Business и Enterprise получили модель 7 октября, а Free и Go 8 октября. Раскатка идет постепенно, поэтому у кого-то обновление может появиться на несколько дней позже. Если вы задаете вопросы ChatGPT прямо с компьютера, пригодится наш разбор, как заменить Siri AI на ChatGPT на Mac: интерактивные ответы там работают так же.

Модели на тарифах разные. Платные подписчики получают GPT-6 Sol, а бесплатные аккаунты и Go работают на GPT-6 Luna. Это облегченная и более быстрая версия. Отдельного лимита на Intelligent UI нет: действуют те же ограничения на число сообщений, что и раньше.

Бесплатный ChatGPT на вопрос о модели отвечает, что он GPT-6

Бесплатный ChatGPT на вопрос о модели отвечает, что он GPT-6

Есть пара ограничений по платформам. Новые ответы работают в браузере и в обновленных приложениях, а старые версии ChatGPT для macOS и Windows их не поддерживают. Так что первым делом обновите приложение на айфоне и Mac. В голосовом режиме и во вкладке Work интерактивных ответов тоже нет, GPT-6 живет только в обычном чате.

Пункт «Оформление и визуальные элементы» в настройках персонализации ChatGPT

Пункт «Оформление и визуальные элементы» в настройках персонализации ChatGPT

Если все эти кнопки и графики вас раздражают, их можно приглушить. В веб-версии зайдите в Настройки — Персонализация и в разделе «Оформление и визуальные элементы» выберите вариант Простой. Полностью визуальные элементы это не уберет, но ответы станут заметно спокойнее.

Запросы, чтобы проверить новые ответы ChatGPT

Лучше всего Intelligent UI раскрывается там, где в ответе есть цифры, которые хочется подкрутить, или выбор из нескольких вариантов. У нас есть подборка, где мы разложили секретные коды для запросов в ChatGPT, и с GPT-6 они тоже работают. Но для начала попробуйте вот что.

Начнем с кухни. Запрос: «Хочу приготовить плов на компанию. Дай рецепт так, чтобы я мог менять число гостей и сразу видеть, сколько каких продуктов купить». Именно такой пример OpenAI показывала на презентации: в ответе появляется переключатель количества гостей, и граммовки пересчитываются сами.

Рецепт плова: ползунок числа гостей, выбор мяса, аппетита и количества масла

Рецепт плова: ползунок числа гостей, выбор мяса, аппетита и количества масла

Список покупок на 8 гостей с граммовками и кнопкой копирования

Список покупок на 8 гостей с граммовками и кнопкой копирования

Дальше классика любого похода в ресторан. Запрос: «Сделай калькулятор, чтобы разделить счет: нас пятеро, чек 7400 рублей, двое не пили вино на 1800 рублей, чаевые 10%». Раньше ChatGPT просто посчитал бы и выдал столбик цифр. Теперь он может собрать небольшой инструмент, в котором легко поменять сумму или убрать кого-то из списка.

Калькулятор счета: тем, кто пил вино, выходит по 1892 рубля, остальным по 1232 рубля

Калькулятор счета: тем, кто пил вино, выходит по 1892 рубля, остальным по 1232 рубля

Третий запрос про выбор: «Помоги выбрать iPhone. Сначала задай мне несколько вопросов с вариантами ответов, а потом сравни подходящие модели». Вместо стены текста GPT-6 должна показать вопросы с кнопками. Нажимаете нужный вариант, и список моделей сужается.

ChatGPT уточняет бюджет, размер экрана и важность камеры

ChatGPT уточняет бюджет, размер экрана и важность камеры

Вопросы про сценарии использования, объем памяти и прошлогодние модели

Вопросы про сценарии использования, объем памяти и прошлогодние модели

Вопрос про нынешний iPhone и кнопка «Подобрать iPhone»

Вопрос про нынешний iPhone и кнопка «Подобрать iPhone»

Итог подбора: iPhone 16 Plus и iPhone 17 с ценами из финских магазинов

Итог подбора: iPhone 16 Plus и iPhone 17 с ценами из финских магазинов

ChatGPT предложил мне iPhone 16 Plus и iPhone 17. Не поверите, но это как раз два моих последних айфона. 16+ я продал в конце августа и перешел с него на iPhone 17. Попадание в предпочтения идеальное.

Калькуляторы, карты и мини-игры в чате

Теперь задачи посложнее. Запрос: «Я откладываю 15 000 рублей в месяц под 16% годовых. Сделай калькулятор с графиком, сколько у меня будет через 5 лет, чтобы я мог менять сумму и ставку». OpenAI показывала похожий пенсионный калькулятор, и это хороший тест: в ответе должны появиться ползунки и график, который перестраивается на ходу.

Калькулятор накоплений: 15 000 рублей в месяц под 16% годовых дают 1 365 533 рубля за 5 лет

Калькулятор накоплений: 15 000 рублей в месяц под 16% годовых дают 1 365 533 рубля за 5 лет

Для поездки пригодится такой запрос: «Составь план выходных в Санкт-Петербурге на два дня: чек-лист и карта с точками маршрута». Чек-листы и карты тоже есть в библиотеке компонентов, так что пункты можно отмечать прямо в ответе. Вот только адреса и часы работы перед поездкой лучше проверить: нейросеть по-прежнему ошибается в мелочах.

План первого дня в Петербурге с фото достопримечательностей, временем и пунктами для отметки

План первого дня в Петербурге с фото достопримечательностей, временем и пунктами для отметки

Общий чек-лист поездки на 12 пунктов с кнопкой копирования

Общий чек-лист поездки на 12 пунктов с кнопкой копирования

И напоследок немного развлечений. Запрос: «Объясни парадокс Монти Холла так, чтобы я мог сам сыграть несколько раз и увидеть статистику». Вместо объяснения на три экрана должна появиться маленькая игра с тремя дверями. Если не сработало, попросите прямо: «Сделай мини-викторину про историю Apple на 10 вопросов с кнопками ответов».

Игра «Три двери» для проверки парадокса Монти Холла со статистикой двух стратегий

Игра «Три двери» для проверки парадокса Монти Холла со статистикой двух стратегий

Если ChatGPT упорно отвечает текстом, проверьте версию приложения и попробуйте тот же запрос в браузере. Не получается совсем? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС и скидывайте скриншоты, вместе разберемся.

Чем бесплатная GPT-6 Luna уступает платной

Сама OpenAI прямого сравнения Luna и Sol не публиковала, и оценки расходятся. По собственным тестам компании, бесплатная версия отстает примерно на два балла. Независимые замеры дают разрыв уже около 10. В индексе Artificial Analysis у GPT-6 Sol 48 баллов, а у Luna 38. Правда, там тестируют версии для разработчиков, а в ChatGPT, по словам OpenAI, модели настроены под обычное общение.

Зато Luna быстрее. По замерам того же Artificial Analysis, она выдает около 127 токенов в секунду против 85 у Sol. На бытовых вопросах это заметнее, чем разница в баллах: ответ просто появляется быстрее. Режимов рассуждения меньше: на бесплатном тарифе есть Instant и опция «Думать», а уровни посложнее остаются для платных подписчиков.

Любопытно, что у самого дорогого режима есть свой минус. Опция Pro на GPT-6 Astra интерактивные ответы вообще не поддерживает. Выходит, что бесплатный аккаунт в этом смысле получил больше, чем владельцы самой дорогой подписки в ее топовом режиме.

Где интерактивные ответы пока подводят

Калькулятор в ответе выглядит солидно, но считает его все та же нейросеть. Независимой проверки точности таких инструментов пока никто не публиковал, поэтому ставку по вкладу или сумму в чеке лучше пересчитать хотя бы раз. А перед тем как загружать в чат фото чеков или документов, загляните в наш разбор, какие фото не стоит загружать в ChatGPT.

Возможности интерфейса ограничены библиотекой OpenAI. Собрать в чате полноценное приложение и поделиться им с другом не выйдет, и в описании функции такого не обещают. OpenAI и сама признает, что чувство дизайна у модели еще дорабатывают, так что иногда вместо удобной формы вы получите неуклюжую таблицу.

Следить за тем, как OpenAI допиливает новые ответы и когда у Luna появятся новые возможности, удобно в наших каналах в Telegram и МАКС. А если ChatGPT теперь стал вашим основным собеседником на айфоне, к нему пригодится держатель для телефона на стол. Такие недорогие подставки иногда попадаются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Так стоит ли теперь платить за ChatGPT ради GPT-6? Для бытовых задач, рецептов и калькуляторов бесплатной Luna хватает с запасом, а интерактивные ответы у нее те же, что и у платной версии. Подписка нужна тем, кто упирается в лимиты сообщений или решает сложные задачи, где разница в 10 баллов уже ощущается. Остальным проще потратить вечер на запросы выше и посмотреть, как нейросеть справится с вашими собственными.

Нейросеть ChatGPTСоветы по работе с Apple
Новости по теме: Нейросеть ChatGPT
Какие фото не стоит загружать в ChatGPT и Gemini. Фото.
Какие фото не стоит загружать в ChatGPT и Gemini
Как проверить, что фото, видео или аудио сделала нейросеть. Фото.
Как проверить, что фото, видео или аудио сделала нейросеть
10 секретных кодов для ChatGPT: что писать перед запросом, чтобы нейросеть отвечала лучше. Фото.
10 секретных кодов для ChatGPT: что писать перед запросом, чтобы нейросеть отвечала лучше